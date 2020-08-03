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Экспертиза подтвердила, что на пленках НАБУ говорит глава ОАСК Вовк, - Маселко

Экспертиза подтвердила, что на пленках НАБУ говорит глава ОАСК Вовк, - Маселко

Высший антикоррупционный суд получил выводы экспертизы записей сделанных в помещении Окружного админсуда Киева.

Об этом сообщает адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Прокурор предоставил Высшем антикорсуду заключение эксперта, который подтвердил, что на пленках НАБУ звучит голос именно Павла Вовка", - написал Маселко.

Читайте также: НАБУ вызывает Вовка и еще 6 судей на допросы по делу ОАСК

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.

Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия". Из-за того, что трех членов ВСП вызвали на допрос по делу ОАСК, Высший совет правосудия обратился в Офис генпрокурора.

Экспертиза подтвердила, что на пленках НАБУ говорит глава ОАСК Вовк, - Маселко 01

НАБУ (4233) прослушка (350) экспертиза (301) Вовк Павел (260) Маселко Роман (94)


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Топ комментарии
+19
"Прокурор предоставил Высшем антикорсуду заключение эксперта, который подтвердил, что на пленках НАБУ звучит голос именно Павла Вовка".

Экспертиза подтвердила, что на пленках НАБУ говорит глава ОАСК Вовк, - Маселко - Цензор.НЕТ 3768
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03.08.2020 15:46 Ответить
+17
Бубочка стал горой на защиту- дали команду судейской комиссии- разрешения на преследование судей не давать. Такие Волки Бубочке ооочень нужны!
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03.08.2020 15:58 Ответить
+11
Вангую,не внесут в базу запрета пркидать страну,а через два дня скажут что "зник в невідомому напрямі"
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03.08.2020 16:00 Ответить
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"Прокурор предоставил Высшем антикорсуду заключение эксперта, который подтвердил, что на пленках НАБУ звучит голос именно Павла Вовка".

Экспертиза подтвердила, что на пленках НАБУ говорит глава ОАСК Вовк, - Маселко - Цензор.НЕТ 3768
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03.08.2020 15:46 Ответить
Все же, ну при чем здесь симпатичный волк Джигарханяна, к уроду Окружного суда, который помогает Путлеру уничтожать системные институты (судебную систему) Украины.
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03.08.2020 16:42 Ответить
И ТОЛКУ?!
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03.08.2020 15:47 Ответить
https://censor.net/user/163398 - "И ТОЛКУ?!"
Это ж какие надо иметь железные нервы, чтобы быть таким толерантным!
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03.08.2020 15:52 Ответить
волк уже у зайцев в Австрии - передает всем привет)
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03.08.2020 15:52 Ответить
Підвісити цього Вовка за яйця на Хрещатику, щоб кожен міг підійти і плюнути йому в пику. Під...ас заднєприводний.
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03.08.2020 15:56 Ответить
Обов*язково!!!! Але нехай спочатку він мльдівській простітутці,що його поставила,конкретний строк впаяє!
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04.08.2020 07:15 Ответить
В нашей стране его и с такими уликами и фактами оправдают.
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03.08.2020 15:58 Ответить
Берите выше - повысят в должности, наградят и премируют.
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03.08.2020 16:12 Ответить
Бубочка стал горой на защиту- дали команду судейской комиссии- разрешения на преследование судей не давать. Такие Волки Бубочке ооочень нужны!
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03.08.2020 15:58 Ответить
а петя обнимает оккупанта
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03.08.2020 16:07 Ответить
Читай классиков, тролль зеленый! Давеча была большая статья Бутусова на эту тему!
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03.08.2020 20:08 Ответить
Вангую,не внесут в базу запрета пркидать страну,а через два дня скажут что "зник в невідомому напрямі"
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03.08.2020 16:00 Ответить
Завтра эксперт исчезнет в неизвестном направлении,а экспертиза будет признана неправомочной. Кроме того,вовк получит от клована орден "за заслуги".
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03.08.2020 16:06 Ответить
ну чему удивляться? ну сказал, ну подтвердили.... и шо? кого повесили, расстреляли, дали пж + конфискация??? Ау!
Тут за расстрел на Майдане не могут "правды" выяснить, а общество ожидает правосудия от этих "честных судей"?
на горизонте суд Линча, если так продолжат срать на головы или страны не будет. прискорбно.
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03.08.2020 16:16 Ответить
Не трогайте Волчару ! Такие судии крайне необходимы всякой власти ,а зеленой особенно!
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03.08.2020 16:16 Ответить
Напомните ,пожалуйста,кого Вовк осудил при предыдущей власти и кого оправдал..Про патриотов не надо
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04.08.2020 10:26 Ответить
"подрывает авторитет правосудия" - как так? Правосудия нет, а авторитет есть?
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03.08.2020 16:16 Ответить
Ну, прям как в песне: - "жопа есть, а слова нет".
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03.08.2020 19:23 Ответить
да ничего уже нету
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03.08.2020 20:21 Ответить
как бы НАБУ совершенно независимый орган ...
посмотрим, что получится в реальности
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03.08.2020 16:18 Ответить
Еще по пленкам Мельниченко суд сказал, что без предоставления записывающего устройства пленки не доказательство
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03.08.2020 16:26 Ответить
Я что-то пропустил, и суд над Вовком уже состоялся?
Пока это только заключение эксперта, представленное прокурором суду.
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03.08.2020 16:54 Ответить
Если писало НАБУ значит есть и устройство
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03.08.2020 19:38 Ответить
Цэ ево Сораз зоставил. Печеньками пытал.
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03.08.2020 16:45 Ответить
Ну быстренько они экспертизу провели. Вот бы и по некоторым другим всплывшим записям такая оперативность. Хотя... вспоминаем кто у власти и не воспрашаем, там уже давно "танго втроём" разве это возможно?)).
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03.08.2020 17:20 Ответить
осталось зелёнке наградить серого героем Украины и выдать бесплатную путёвку в санаторий с видом на море...А вокруг тишина...
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03.08.2020 17:46 Ответить
а где пленки с родственником ватноголовой Крысы ермаком??? ваЗЕлин опять взял под свой "контроль")))))
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03.08.2020 18:55 Ответить
Это можно было и не по голосу определить, а по вопиющей наглости, возмутительному цинизму, дичайшему жлобству и кричайшей продажностью этой истоты. И не судья он, а грязный оборотень в мантии.
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03.08.2020 19:16 Ответить
Хаха... Подорвать авторитет правосудия???!!! Какой авторитет и кто считает это правосудием?
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03.08.2020 20:19 Ответить
А чому не арештований Вовк? Неможуть вручити повiстки суддям ,тому що тi в вiдпустцi? Але якщо вони нена Мальдивах,а в краiнi,то невже неможливо iх знайти i заарештувати? Вони ж звинувачуються в спробах захопити владу ,а це тяжкий злочин.Це якийсь не то фарс ,не то комедiя,тобто знущання над правосуддям та громадянами Украiни!
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03.08.2020 20:37 Ответить
лучший бизнес в УКРАИНЕ, -
стать президентом, прокурором, судьей, министром, спикером, начальником администрации президента, СБУ, таможни, налоговой, ментовки (с полицией не сложилось, таки осталась ментовкой), земельного управления, головою ОГА, РДА, главою (членом) общественной организации на иностранные деньги, и так по "горизонтали" вниз, до гаишника на моей улице
Ни один из выше перечисленных, за все 30 лет Украины не обеднел, а только "заработал" на госслужбе. Кто в 2 раза, а все остальное в разы, превышающую их зарплату не в раз и два, а в сотни-тысячи раз.
И пока мы это допускаем, то так и будет до бесконечности, нашей жизни точно не хватит.
Пока не найдется тот, кто сможет ...
А что сможет, каждый для себя сам выберет, что ему приятней
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03.08.2020 20:51 Ответить
Вовк называет эти обвиненияhttps://censor.net/news/3209269/geroyi_skandalnyh_plenok_vovk_obvinil_vo_vsem_inostrannyh_agentov_po_zakazu_inostrannyh_gosudarstv_pytayutsya.Источник: https://censor.net/n3211628

ВраХи зпалили рідну хату,і наступили на мій хвіст....
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04.08.2020 07:14 Ответить
 
 