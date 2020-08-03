Экспертиза подтвердила, что на пленках НАБУ говорит глава ОАСК Вовк, - Маселко
Высший антикоррупционный суд получил выводы экспертизы записей сделанных в помещении Окружного админсуда Киева.
Об этом сообщает адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.
"Прокурор предоставил Высшем антикорсуду заключение эксперта, который подтвердил, что на пленках НАБУ звучит голос именно Павла Вовка", - написал Маселко.
Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам.
21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.
Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.
Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.
Восьми судьям, которых НАБУ вызвало на допрос, в ОАСК не могут вручить повестки, потому что судьи находятся в отпуске.
Высший совет правосудия призывал НАБУ не участвовать в "информационной кампании", которая "подрывает авторитет правосудия". Из-за того, что трех членов ВСП вызвали на допрос по делу ОАСК, Высший совет правосудия обратился в Офис генпрокурора.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это ж какие надо иметь железные нервы, чтобы быть таким толерантным!
Тут за расстрел на Майдане не могут "правды" выяснить, а общество ожидает правосудия от этих "честных судей"?
на горизонте суд Линча, если так продолжат срать на головы или страны не будет. прискорбно.
посмотрим, что получится в реальности
Пока это только заключение эксперта, представленное прокурором суду.
стать президентом, прокурором, судьей, министром, спикером, начальником администрации президента, СБУ, таможни, налоговой, ментовки (с полицией не сложилось, таки осталась ментовкой), земельного управления, головою ОГА, РДА, главою (членом) общественной организации на иностранные деньги, и так по "горизонтали" вниз, до гаишника на моей улице
Ни один из выше перечисленных, за все 30 лет Украины не обеднел, а только "заработал" на госслужбе. Кто в 2 раза, а все остальное в разы, превышающую их зарплату не в раз и два, а в сотни-тысячи раз.
И пока мы это допускаем, то так и будет до бесконечности, нашей жизни точно не хватит.
Пока не найдется тот, кто сможет ...
А что сможет, каждый для себя сам выберет, что ему приятней
ВраХи зпалили рідну хату,і наступили на мій хвіст....