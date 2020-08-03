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Новости
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27 разрешений на недропользование продано, 150 - на очереди, - комитет Рады поддержал Госгеонедра

27 разрешений на недропользование продано, 150 - на очереди, - комитет Рады поддержал Госгеонедра

Депутаты экологического комитета парламента одобрили деятельность Государственной службы геологии и недр. Об этом сообщается на сайте Госгеонедр по итогам заседания подкомитета по вопросам охраны и рационального использования недр, водных ресурсов профильного комитета ВР.

В ходе заседания председатель Госгеонедр Роман Опимах сообщил депутатам, что с начала года служба запустила Единое окно недропользователя, что позволило вдвое сократить количество возвратов документов заявителям и наладить эффективный диалог с субъектами рынка. Также был запущен единый центр вычислений начальной стоимости геоинформации и спецразрешений и разработана новая методика их расчета, которая должна заработать по принципу онлайн-калькулятора.
Кроме того, для повышения уровня привлечения инвестиций ведомством был создан Инвестиционный атлас недропользователя, который насчитывает более 150 перспективных участков.

"В этом году всего выставлено 47 лотов на е-аукционы. По результатам проведенных торгов продано 27 специальных разрешений на пользование недрами на более чем 135 млн грн. Эти средства поступают непосредственно в Государственный бюджет Украины. Сейчас на согласовании в Минприроды находится 150 участков недр, которые планируется предоставить и выставить на аукционы, что позволит до конца года привлечь около 1 млрд грн в казну ", - отмечается в сообщении.

Роман Опимах также сообщил, что сейчас разрабатывается большой пакет реформ, включая проект поддержки развития отечественных отраслей недропользования и актуализированную Общегосударственную программу развития минерально-сырьевой базы Украины на период до 2030 года, где предложили 1% ренты направлять на развитие геологической отрасли.

"У "Недр Украины" есть шанс стать драйвером роста национальной экономики. Именно поэтому Госгеонедра постоянно работают над модернизацией профильного законодательства", - сказал Опимах.

Ранее Михеил Саакашвили заявил, что Совет реформ готовит проект нового закона Украины о пользовании недрами вместе с новой командой Государственной службы геологии и недр, который поможет установить прозрачные правила игры и привлечь инвесторов.

Автор: 

ВР (29286) Госгеонедр (83)


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Недра должны принадлежать народу.
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03.08.2020 15:59 Ответить
Пустили Украину с молотка. Торопятся. Значит конец "комедии" уже близко
27 разрешений на недропользование продано, 150 - на очереди, - комитет Рады поддержал Госгеонедра - Цензор.НЕТ 3088
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03.08.2020 16:01 Ответить
Управляющий продает власнисть народа и это скупка краденого. Как купят так ивернут.
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03.08.2020 16:02 Ответить
Распродажа недр это драйвер роста экономики. О как!
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03.08.2020 16:06 Ответить
Родиной торгуют цуки...
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03.08.2020 16:08 Ответить
Ну вот и пошла вода в хату! Одно убивает сколько же недополучила казна за 20 лет минимум? В смысле упёрли сколько?
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03.08.2020 16:11 Ответить
***, мені 5 гривень не хватило
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03.08.2020 16:14 Ответить
украинцы стали ускоренно становиться лишними в Украине после того как "Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично".
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03.08.2020 16:15 Ответить
Теперь зеленский и его слуги смогут поживиться на законных основаниях, курнуть айкосов и нагнуть бабу-ду
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03.08.2020 17:13 Ответить
Привет лохам головсовавшим за зелёных вшей
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03.08.2020 17:14 Ответить
 
 