Украинские ученые прогнозируют, что коллективный иммунитет к COVID-19 появится в течение года

Ученые Киевского политехнического института считают, что распространение коронавируса может быть замедлено только в результате постепенного появления коллективного иммунитета к COVID-19 примерно у 60-70% населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КПИ.

Ученые отмеают, что ситуация остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер.

Мобильность коронавируса возросла до 150% в сравнении с началом года. В результате в июне - июле 2020 состоялась серия стремительных всплесков заболевания, которая привела к удвоению-утроению количества ежедневно инфицированных (антирекорд - 1310 человек в день - был достигнут 23 июля 2020) с тенденцией к дальнейшему нарастанию заболеваемости.

Такой характер распространения коронавируса может быть замедлен только в результате постепенного появления коллективного иммунитета примерно у 60-70% населения. Естественное течение этого процесса может происходить в течение года. Его существенное ускорение возможно лишь в результате массовой вакцинации населения, что в настоящее время является трудно предсказуемым явлением.

Также читайте: Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: Еще у 81 человека подтвержден COVID-19