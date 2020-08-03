Украинские ученые прогнозируют, что коллективный иммунитет к COVID-19 появится в течение года
Ученые Киевского политехнического института считают, что распространение коронавируса может быть замедлено только в результате постепенного появления коллективного иммунитета к COVID-19 примерно у 60-70% населения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КПИ.
Ученые отмеают, что ситуация остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер.
Мобильность коронавируса возросла до 150% в сравнении с началом года. В результате в июне - июле 2020 состоялась серия стремительных всплесков заболевания, которая привела к удвоению-утроению количества ежедневно инфицированных (антирекорд - 1310 человек в день - был достигнут 23 июля 2020) с тенденцией к дальнейшему нарастанию заболеваемости.
Такой характер распространения коронавируса может быть замедлен только в результате постепенного появления коллективного иммунитета примерно у 60-70% населения. Естественное течение этого процесса может происходить в течение года. Его существенное ускорение возможно лишь в результате массовой вакцинации населения, что в настоящее время является трудно предсказуемым явлением.
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Население Украины 41,9 млн.
42*0,7=29.4 млн. итого по 2.45 млн вмесяц должно переболеть.
Текущая летальность ковида на сегодня
693,754*100/18,283,830= 3,794%
29,4*3,8/100=1.1172. Итого, около миллиона украинцев умрет при таком сценарии.
Это путь, который предлагает Швеция (во имя спасения экономики)
Выдержит наша экономика и здравоохранение и психика миллион смертей в год и 29 млн болеющих, 20% из которых будут нуждаться в госпитализации?
Чему нас учит семья и школа,
Что жизнь сама короновирус накажет строго,
Тут мы согласны, скажи, Серега!
Вот он проснется утром, он, конечно, скажет:
"Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет!"
Так и не парьтесь - вам же легче будет,
Чего возится, коль жизнь осудит? (Ученые Киевского политехнического института)
Задумайтесь: пройшло більше ніж півроку від перших відомостей про появу нового вірусу. Скільки злітало в китай та інші зарубіжні країни - тільки одному богу (ще й прикордонникам) відомо. Або розгалужена ланцюгова реакція дуже слаба через ненадійну передачу вірусу, або за цей час повинно було перехворіти все населення. Це не середні віки, коли з одного міста в друге їдуть тиждень чи місяць. Зараз це займає години.
В будь-якому випадку влада нас дурила і дурить.