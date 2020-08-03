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Новости Коронавирус и карантин
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Украинские ученые прогнозируют, что коллективный иммунитет к COVID-19 появится в течение года

Украинские ученые прогнозируют, что коллективный иммунитет к COVID-19 появится в течение года

Ученые Киевского политехнического института считают, что распространение коронавируса может быть замедлено только в результате постепенного появления коллективного иммунитета к COVID-19 примерно у 60-70% населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КПИ.

Ученые отмеают, что ситуация остается стабильно тяжелой и приобретает затяжной характер. 

Мобильность коронавируса возросла до 150% в сравнении с началом года. В результате в июне - июле 2020 состоялась серия стремительных всплесков заболевания, которая привела к удвоению-утроению количества ежедневно инфицированных (антирекорд - 1310 человек в день - был достигнут 23 июля 2020) с тенденцией к дальнейшему нарастанию заболеваемости.

Такой характер распространения коронавируса может быть замедлен только в результате постепенного появления коллективного иммунитета примерно у 60-70% населения. Естественное течение этого процесса может происходить в течение года. Его существенное ускорение возможно лишь в результате массовой вакцинации населения, что в настоящее время является трудно предсказуемым явлением.

Также читайте: Вспышка коронавируса в общежитии КПИ: Еще у 81 человека подтвержден COVID-19

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Топ комментарии
+6
Охренеть у нас наука! Лидеры мирового здравоохранения, которые создают вакцины, говорят что о иммунитете в блтижайшие годы и речи не может быть, а наши, которые ничего не могут создать, говорят типа само собой пройдет - гениально однако!
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03.08.2020 16:14 Ответить
+5
Київський політех це відома установа серед медичних закладів.
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03.08.2020 16:16 Ответить
+5
Это шутка юмора такая была или что??
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03.08.2020 16:21 Ответить
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Охренеть у нас наука! Лидеры мирового здравоохранения, которые создают вакцины, говорят что о иммунитете в блтижайшие годы и речи не может быть, а наши, которые ничего не могут создать, говорят типа само собой пройдет - гениально однако!
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03.08.2020 16:14 Ответить
Ага, само пройдет. То, что вирус мутирует, "украинским ученым" из политехнического института неизвестно. Увы, коллективное пренебрежение наукой приводит к рассуждениям о "коллективном иммунитете" к COVID.
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03.08.2020 16:33 Ответить
Лженаука. Лжепандемия. Лжекарантин. Людей считают быдлом. Коронавирус такой же как любой другой вирус, например грипп. Ничем не хуже. При коронавируской "пандемии" смертность в Украине не повысилась, а снизилась. Кто ответит за то, что нанесли населению Украины ущерб в моральном и материальном плане? Заставили ходить в масках, сидеть дома, не работать, не ходить в школу. Как Зеленые будут рассчитываться? В Германии прошел массовый протест против карантина и ложнопандемии. Люди требуют ответа кто виноват и кто сядет в тюрьму за это сатанячье вранье и власти и медиков, которые завышали искусственно заболеваемость и смертность.
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03.08.2020 17:36 Ответить
Київський політех це відома установа серед медичних закладів.
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03.08.2020 16:16 Ответить
А чо? Чо не устраивает? Зебилов устраивает, а тебя не устраивает? "Ученые подтвердили", и точка. А какие ученые, врачи или ученые коты, какая тебе разница.
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03.08.2020 16:26 Ответить
В киевском политехническом институте есть медицинская кафедра? Или кафедра инфекционных болезней?
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03.08.2020 16:17 Ответить
В Киевском политехническом инстутуте живет ученый кот. Вот он и прогнозирует.
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03.08.2020 16:28 Ответить
29 лет Украине а так иммунитет и не выработала, с каждыми выборами все хуже и хуже
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03.08.2020 16:18 Ответить
Ну тоисть соко не карантинься а половину переболевших вынь да положь.
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03.08.2020 16:20 Ответить
имуннитет от Зе-клоуна когда появится, случаем не сказали?
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03.08.2020 16:21 Ответить
Когда зеблам жрать нечего будет. Но и тогда у них главным виновником будет Порошенко.
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03.08.2020 16:30 Ответить
Это шутка юмора такая была или что??
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03.08.2020 16:21 Ответить
Думаю , что в Украине он появился почти год назад . Одна маска на 2-3 месяца . Больше - это единицы , которые не потеряли или забыли . Это самое ценное , после кошелька .
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03.08.2020 16:25 Ответить
А почему проблемами иммунитета занимаются технари из политеха?
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03.08.2020 16:28 Ответить
Потому что медики такую хрень нести не будут.
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03.08.2020 16:30 Ответить
В кпи есть фак биомедицинской инженерии
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03.08.2020 16:43 Ответить
Биомедицинская инженерия, это пирометры, тонометры, в серьезном случае - томографы и умные протезы. К вирусологии отношения не имеет.
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03.08.2020 17:23 Ответить
Учёные которые занимаются прогнозами, звучит неплохо
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03.08.2020 16:37 Ответить
Шнобелевскую премию им...каждому..😃
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03.08.2020 16:43 Ответить
Они с дуба рухнули? Даже если высокий титр антител к ковиду сохранется долго (что далеко не факт), то для коллективного иммунитета к ковиду надо чтоб переболело около 70% населения.
Население Украины 41,9 млн.
42*0,7=29.4 млн. итого по 2.45 млн вмесяц должно переболеть.
Текущая летальность ковида на сегодня
693,754*100/18,283,830= 3,794%

29,4*3,8/100=1.1172. Итого, около миллиона украинцев умрет при таком сценарии.

Это путь, который предлагает Швеция (во имя спасения экономики)
Выдержит наша экономика и здравоохранение и психика миллион смертей в год и 29 млн болеющих, 20% из которых будут нуждаться в госпитализации?
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03.08.2020 16:55 Ответить
А что, в Швеции уже миллион смертей?
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03.08.2020 21:31 Ответить
А я что, написал, что Швеция уже прошла этот путь?
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03.08.2020 23:04 Ответить
Теперь позвольте пару слов без протокола:
Чему нас учит семья и школа,
Что жизнь сама короновирус накажет строго,
Тут мы согласны, скажи, Серега!
Вот он проснется утром, он, конечно, скажет:
"Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет!"
Так и не парьтесь - вам же легче будет,
Чего возится, коль жизнь осудит? (Ученые Киевского политехнического института)
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03.08.2020 17:12 Ответить
А є ім'я і прізвище у того хто сховався за назвою "Вчені Київського політехнічного інституту" , вони, що в КПІ між технічними дисциплінами займаються політехнічною медициною, це ніби реклама, типу "британські вчені (якісь анонімні) встановили, що алкоголь в малих дозах 200 г на добу корисний". Чомусь пакистанські вчені спроможні створити ядерну зброю, а українські тільки те і знають, що дурниці говорити на приплачені замовлення від олігархії.
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03.08.2020 17:21 Ответить
Создание атомного оружия, это задача чисто производственная. Вопрос финансов и политики, а не науки. Но в целом ты прав: науки в Украине нет.
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03.08.2020 17:27 Ответить
Тут ще питання чи взагалі вакцина буде дієвою,бо він мутує.А вони про колективний імунітет заспівали.Поки що світ у розкарячці перед вірусом.Все тільки слова і прогнози ворожки.
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03.08.2020 17:48 Ответить
Предположим они правы, что б за год переболело 70% тоесть 28млн человек, нужно что б болело в среднем по 2,2млн в месяц. Из них госпитализации за год потребует 20% от 28млн это 5,6млн, умрет с нынешней смертностью 2% от этих 28млн это 560тыс. Хотя на самом деле больше тк больных кол-во каждый месяц будет не равномерное, а нарастающее, что повлечет полный колапс в больницах. + сопутствующее смерти от непроведенных операий, инфарктов и инусльтов, психитарии и тп. А что план рабочий.
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03.08.2020 19:40 Ответить
число перехворівших взято із стелі (на основі якихось моделей). на мою думку, перехворіла більшість населення. НЕ помітило просто. За деякими виключеннями.
Задумайтесь: пройшло більше ніж півроку від перших відомостей про появу нового вірусу. Скільки злітало в китай та інші зарубіжні країни - тільки одному богу (ще й прикордонникам) відомо. Або розгалужена ланцюгова реакція дуже слаба через ненадійну передачу вірусу, або за цей час повинно було перехворіти все населення. Це не середні віки, коли з одного міста в друге їдуть тиждень чи місяць. Зараз це займає години.
В будь-якому випадку влада нас дурила і дурить.
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04.08.2020 00:21 Ответить
 
 