Во Львове аноним "заминировал" помещение трех судов, эвакуировано около 200 человек, - Нацполиция
Сотрудники Национальной полиции во Львове проверяют сообщение от неизвестного о минировании помещения, где располагаются три суда города. Эвакуированы около 200 человек.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 3 августа, в 14.20 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что заминирован Галицкий районный суд, который находится на улице Чоловского во Львове", - сказано в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, кинологи и полицейские.
Так, всего из помещения, где находится Галицкий, Сыховский районный суд, а также Львовский окружной административный суд, эвакуировано около 200 сотрудников и посетителей.
Правоохранители обследуют здание и прилегающую территорию.
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