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Во Львове аноним "заминировал" помещение трех судов, эвакуировано около 200 человек, - Нацполиция

Во Львове аноним

Сотрудники Национальной полиции во Львове проверяют сообщение от неизвестного о минировании помещения, где располагаются три суда города. Эвакуированы около 200 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 3 августа, в 14.20 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что заминирован Галицкий районный суд, который находится на улице Чоловского во Львове", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, кинологи и полицейские.

Так, всего из помещения, где находится Галицкий, Сыховский районный суд, а также Львовский окружной административный суд, эвакуировано около 200 сотрудников и посетителей.

Правоохранители обследуют здание и прилегающую территорию.

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Автор: 

Львов (4599) минирование (1446)


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Топ комментарии
+3
там случаем никаких судов по Бене нету?

обычно вся движуха с минированиями приурочена к заседаниям по вышвыриванию его людей из незаконно удерживаемых ими руководства и набсоветов интересным Бене госструктур
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03.08.2020 16:19 Ответить
+2
І вимагає 40 000 грн?!
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03.08.2020 16:16 Ответить
+1
Бггггг....
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03.08.2020 16:16 Ответить
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І вимагає 40 000 грн?!
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03.08.2020 16:16 Ответить
Этих уродов и догхантеров надо сажать пожизненно .
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03.08.2020 16:20 Ответить
...з кожного судді, а з голови суду 100 тис.
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03.08.2020 16:21 Ответить
Бггггг....
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03.08.2020 16:16 Ответить
там случаем никаких судов по Бене нету?

обычно вся движуха с минированиями приурочена к заседаниям по вышвыриванию его людей из незаконно удерживаемых ими руководства и набсоветов интересным Бене госструктур
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03.08.2020 16:19 Ответить
Цирковая труппа призеденыша видимо поняла, что их гундосики с Ишаком вызывают только смех и прозрение у ЗЕбилов73. Взялись за любимое, сценки в стиле экшен. Тоже смешно, но не сразу.
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03.08.2020 16:28 Ответить
ты быдло уверено, что в Виннице есть такой театр? ты само, насекомое, хоть раз театр посещало?
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03.08.2020 22:36 Ответить
Если бы этих минеров как следует наказывали, лет от 8ми скажем, подобные заминирования бы прекратились.
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03.08.2020 16:56 Ответить
Хіба важко щоб кожен телефон-автомат проглядувався камерою?..З мобілами так ще простіше...Стільки коштів тратиться на оті "евакуаціі-перевірки"...Значить,поліціі це вигідно отаким чином демонструвати свою потрібність і зайнятість...Здається,в "Швейка" є такий персонаж - двірник,що звечора смітив,а вранці підмітав...за що мав файну зарплату...
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03.08.2020 17:10 Ответить
 
 