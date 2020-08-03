Во Львове аноним "заминировал" помещение трех судов, эвакуировано около 200 человек, - Нацполиция

Сотрудники Национальной полиции во Львове проверяют сообщение от неизвестного о минировании помещения, где располагаются три суда города. Эвакуированы около 200 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 3 августа, в 14.20 в полицию поступило сообщение от анонима о том, что заминирован Галицкий районный суд, который находится на улице Чоловского во Львове", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, кинологи и полицейские.

Так, всего из помещения, где находится Галицкий, Сыховский районный суд, а также Львовский окружной административный суд, эвакуировано около 200 сотрудников и посетителей.

Правоохранители обследуют здание и прилегающую территорию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция в Киеве проверяет "заминированный" автомобиль и подозрительный чемодан. ВИДЕО+ФОТО