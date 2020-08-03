В Украине количество зарегистрированных безработных за неделю сократилось на 5,7 тыс. чел., - Госслужба занятости

Государственная служба занятости за минувшую неделю зарегистрировала 12,8 тыс. новых безработных. Однако общее количество их сократилось за неделю на 5,7 тыс. чел. - до 506,4 тыс. безработных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Госслужба занятости сообщила, что количество получателей помощи по безработице за неделю также сократилось на 4,5 тыс. чел. - до 426,4 тыс. безработных.

В то же время данный показатель количества получателей помощи по безработице все равно на 84,5% выше по сравнению с показателем на эту дату в прошлом году, а общее количество безработных - почти на 80%, свидетельствуют данные ведомства.

В целом за время карантина служба зарегистрировала 395,3 тыс. новых безработных и начала выплату помощи 325,5 тыс. безработным.

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