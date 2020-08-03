РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10202 посетителя онлайн
Новости
1 286 11

В Украине количество зарегистрированных безработных за неделю сократилось на 5,7 тыс. чел., - Госслужба занятости

В Украине количество зарегистрированных безработных за неделю сократилось на 5,7 тыс. чел., - Госслужба занятости

Государственная служба занятости за минувшую неделю зарегистрировала 12,8 тыс. новых безработных. Однако общее количество их сократилось за неделю на 5,7 тыс. чел. - до 506,4 тыс. безработных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", Госслужба занятости сообщила, что количество получателей помощи по безработице за неделю также сократилось на 4,5 тыс. чел. - до 426,4 тыс. безработных.

В то же время данный показатель количества получателей помощи по безработице все равно на 84,5% выше по сравнению с показателем на эту дату в прошлом году, а общее количество безработных - почти на 80%, свидетельствуют данные ведомства.

В целом за время карантина служба зарегистрировала 395,3 тыс. новых безработных и начала выплату помощи 325,5 тыс. безработным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине официально зарегистрировано 518 тыс. безработных: 58% из них женщины, 42% - мужчины, - Госслужба занятости

Автор: 

безработица (451) Госслужба занятости (115)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Статус безробітного втрачають люди які не ходять відмічатись і які відмовляють від двох запропонованих варіантів працевлаштування. Це люди втратили статус безробітного а не працевлаштувались!
показать весь комментарий
03.08.2020 16:25 Ответить
+1
еще 7,5 тысяч не согласились укладывать асфальт в подворотнях?) больше вакансий шмыгали не придумали же....
показать весь комментарий
03.08.2020 16:27 Ответить
+1
Померли?
показать весь комментарий
03.08.2020 18:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Статус безробітного втрачають люди які не ходять відмічатись і які відмовляють від двох запропонованих варіантів працевлаштування. Це люди втратили статус безробітного а не працевлаштувались!
показать весь комментарий
03.08.2020 16:25 Ответить
еще 7,5 тысяч не согласились укладывать асфальт в подворотнях?) больше вакансий шмыгали не придумали же....
показать весь комментарий
03.08.2020 16:27 Ответить
Не дадут тебе сегодня путинский пирожок .
показать весь комментарий
03.08.2020 16:29 Ответить
а тебе колину велюровую котлетку
показать весь комментарий
03.08.2020 16:54 Ответить
а ето у вас шариевцев путинский пирожек називается ?
ето из серии какашка зеленского ?
показать весь комментарий
03.08.2020 16:59 Ответить
В Украине не может быть безработных . Есть масса хитрожопых . Это факт .
показать весь комментарий
03.08.2020 16:27 Ответить
Статистика - штука упряма.
Количество безработных в Украине перестало расти три недели назад, однако падает показатель уплаты единого социального взноса (ЕСВ), что свидетельствует о перемещении части рабочих мест в теневой сектор, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
показать весь комментарий
03.08.2020 16:30 Ответить
Люди просто уезжают.
показать весь комментарий
03.08.2020 16:45 Ответить
Поїхали до Коблева та Крилівки працювати. Не відмічаються у СЗН
показать весь комментарий
03.08.2020 17:36 Ответить
Померли?
показать весь комментарий
03.08.2020 18:26 Ответить
Що виїхали в іншу країну на ПМЖ ?
показать весь комментарий
03.08.2020 18:45 Ответить
 
 