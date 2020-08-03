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МИД Узбекистана проверяет информацию о террористе Каримове, захватившем отделение банка в Киеве

МИД Узбекистана проверяет информацию о террористе Каримове, захватившем отделение банка в Киеве

Узбекские дипломаты по официальным каналам уточняют информацию о гражданстве мужчины, который угрожал взорвать бомбу в банке в центре Киева и был задержан.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в МИД Узбекистана.

"МИД Узбекистана по официальным каналам уточняет, является ли человек, угрожающий взорвать здание, гражданином Узбекистана", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Была введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Представители полиции начали переговоры с террристом.

Позже стало известно, что террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан.

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Автор: 

Киев (25692) терроризм (18692) Узбекистан (98)


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Топ комментарии
+2
С узбеками мы ещё не общались ....
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03.08.2020 16:31 Ответить
+2
Так він з 2012 має посвідку на постійне проживання, що дасть та перевірка?
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03.08.2020 16:35 Ответить
+1
Накурився чи напився чогось...моча в голову стукнула.
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03.08.2020 16:33 Ответить
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С узбеками мы ещё не общались ....
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03.08.2020 16:31 Ответить
Это рашитские диверсии, этап номер два. Находят нариков, психов, обрабатывают их, обещают содействие, награду, что ничего не будет. К сожалению, третий этап - будут настоящие взрывы в школах, садиках, многоэтажках.... Реагировать на такое надо жестко. Тер должен был застрелен на месте. Это бы частично предотвратило будущие тер акты.
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03.08.2020 16:34 Ответить
Бензин ослиной мочой разбавлял у себя на родине этот Василий Алибабаевич ?
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03.08.2020 16:38 Ответить
Да какое значение имеет его национальность. Главное слово - психически неуравновешенный. Какой попался.
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03.08.2020 17:00 Ответить
узбекишь = ***** =терроризм...
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03.08.2020 17:17 Ответить
Накурився чи напився чогось...моча в голову стукнула.
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03.08.2020 16:33 Ответить
Глаз узкий может он рюський...
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03.08.2020 16:34 Ответить
"Ета нє наш Сугроб!"
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03.08.2020 16:34 Ответить
Так він з 2012 має посвідку на постійне проживання, що дасть та перевірка?
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03.08.2020 16:35 Ответить
Ну и что? Гражданство то осталось узбекское, и не факт, что он туда не мотается!
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03.08.2020 21:22 Ответить
 
 