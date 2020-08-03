МИД Узбекистана проверяет информацию о террористе Каримове, захватившем отделение банка в Киеве
Узбекские дипломаты по официальным каналам уточняют информацию о гражданстве мужчины, который угрожал взорвать бомбу в банке в центре Киева и был задержан.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщили в МИД Узбекистана.
"МИД Узбекистана по официальным каналам уточняет, является ли человек, угрожающий взорвать здание, гражданином Узбекистана", - говорится в сообщении.
Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
Была введена в действие специальная полицейская операция "Гром". Представители полиции начали переговоры с террристом.
Позже стало известно, что террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан.
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