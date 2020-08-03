РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10202 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 980 9

В Монастырисском районе Тернопольщины заболеваемость COVID-19 в пять раз выше средней по Украине

В Монастырисском районе Тернопольщины заболеваемость COVID-19 в пять раз выше средней по Украине

В Монастырисском районе на Тернопольщине уровень заболеваемости коронавирусом составляет 983 случая на 100 тыс.населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш.

По его словам, в среднем по Украине этот показатель составляет 189,5 больных на 100 тыс. населения.

Читайте также: Горсовет Тернополя заявил о решительном несогласии с включением города в "красную зону"

В целом по области, по данным Тернопольского областного лабораторного центра, по состоянию на 3 августа интенсивный показатель заболеваемости составляет 298 сл. на 100 тыс. населения. Кроме Монастырисского района, уровень заболеваемости превышает областной в Кременецком (670 сл.), Шумском (691 сл.), Лановецком (445 сл.), Тернопольском (310 сл.) районах и в Тернополе (378,9 сл.).

За последнюю неделю больше всего случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Бережанском, Бучачском, Збаражском, Монастырисском, Тернопольском, Чертковском районах и Тернополе.

Продолжают болеть 1256 человек. Из них 167 находятся на стационарном лечении. 38 пациентов - в тяжелом состоянии.

Читайте также: Укрзализныця отменяет остановки ряда поездов в Луцке и Тернополе

По информации Труша, больше всего заполнены Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи, Збаражская, Чертковская и Монастырисская райбольницы, а также областной фтизиопульмонологический центр.

Загруженность коек составляет 36,9%.

В Монастырисском районе Тернопольщины заболеваемость COVID-19 в пять раз выше средней по Украине 01

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Тернопольская область (744)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
s Ternopolia tam liudi bolse po zagranicam jedut?Sto takaja statistika
показать весь комментарий
03.08.2020 16:43 Ответить
В 5 раз больше пишут липы про Ковид, хотят повышенной зарплаты от зеленых уродов.
показать весь комментарий
03.08.2020 17:29 Ответить
А если сравнивать с печерском?
показать весь комментарий
03.08.2020 16:43 Ответить
ісчо можна с абхєзієй сравнівать

В самопровозглашённой республике Абхазия медики и члены оперативного штаба Абхазии по защите населения от коронавирусной инфекции обеспокоены беспрепятственным движением на границе с Россией. На совещании в Минздаве Абхазии они предупредили об опасности всплеска коронавирусной инфекции, https://tass.ru/obschestvo/9105921 сообщает ТАСС.
В больнице города Гудаута ежедневно прибавляется около десяти пациентов. Приток туристов после открытия границы с 1 августа, означает возрастание угрозы заражения как среди местных жителей, так и среди туристов. Справиться с таким потоком больных будет крайне сложно, считает замминистра здравоохранения Алхас Конджария. По его данным, за первые сутки границу с Россией пересекли около семи с половиной тысяч человек.С начала пандемии в Абхазии выявлено 98 инфицированных, из них 60 пациентов прибавилось за с 22 июля по 1 августа. Трое из 98-ми умерли 37 выздоровели.
показать весь комментарий
03.08.2020 16:47 Ответить
по монастырям,почему-то больше всего заболеваемость и почему? может потому, что днем монашат , а ночью ногами машут?
показать весь комментарий
03.08.2020 16:51 Ответить
Це там, де "розумними" плюють на рекомендації лікарів.
показать весь комментарий
03.08.2020 16:55 Ответить
"розумники"
показать весь комментарий
03.08.2020 16:57 Ответить
а знаєте, який колір в Монастириського району на "зеленій" карті??? ЗЕЛЕНИЙ!
показать весь комментарий
03.08.2020 16:58 Ответить
Брехня....
показать весь комментарий
03.08.2020 17:53 Ответить
 
 