В Монастырисском районе Тернопольщины заболеваемость COVID-19 в пять раз выше средней по Украине

В Монастырисском районе на Тернопольщине уровень заболеваемости коронавирусом составляет 983 случая на 100 тыс.населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке председатель Тернопольской ОГА Владимир Труш.

По его словам, в среднем по Украине этот показатель составляет 189,5 больных на 100 тыс. населения.

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В целом по области, по данным Тернопольского областного лабораторного центра, по состоянию на 3 августа интенсивный показатель заболеваемости составляет 298 сл. на 100 тыс. населения. Кроме Монастырисского района, уровень заболеваемости превышает областной в Кременецком (670 сл.), Шумском (691 сл.), Лановецком (445 сл.), Тернопольском (310 сл.) районах и в Тернополе (378,9 сл.).

За последнюю неделю больше всего случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Бережанском, Бучачском, Збаражском, Монастырисском, Тернопольском, Чертковском районах и Тернополе.

Продолжают болеть 1256 человек. Из них 167 находятся на стационарном лечении. 38 пациентов - в тяжелом состоянии.

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По информации Труша, больше всего заполнены Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи, Збаражская, Чертковская и Монастырисская райбольницы, а также областной фтизиопульмонологический центр.

Загруженность коек составляет 36,9%.