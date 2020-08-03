РФ уже завезла на Донбасс почти 3,5 тыс. единиц техники. Увеличение поставок будет означать прямую агрессию, - заявление Минобороны
Министерство обороны Украины ответило на политические заявления в РФ относительно поставок оружия в Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.
"Количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известна: танков - 480 единиц; боевых бронированных машин - более 900 единиц; пушек и гаубиц - около 450 единиц; минометов - около 300 единиц; реактивных систем залпового огня - около 210; средств противовоздушной обороны - около 700; противотанковых средств - около 450.
Все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольную участок границы нашего государства.
С начала агрессии указанное вооружение и боевая техника используются не только против военнослужащих ВС Украины и других военных формирований, но и против мирного населения Донбасса. Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства", - говорится в тексте заявления.
В Минобороны подчеркнули, что Украина, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров.
"И нынешняя ситуация - не исключение. Украина благодарна международным партнерам за поддержку в борьбе против агрессора", - отметили в Минобороны.
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На территорию Украины в 2014 году с территории РФ введены два армейских корпуса, которые находятся в полном подчинении южного военного округа РФ, которые на 100% укомплектованы гражданами России, которые находятся на полном денежном и материальном довольствии РФ, действия этих корпусов на постоянной основе поддерживаются, такими специальными частями армии РФ как ПВО, РЭБ, спецназ а также отдельными ракетными и артиллеристскими частями... И главное, по многочисленным заявлениям руководства РФ, к этим корпусам в любой момент времени, может придти на помощь двух миллионная армия страны-оккупанта...
Так что Минобороны нужно улучшить терминологию: прямая агрессия РФ в Украину уже длится седьмой год...
зеленое говноминобороны такое же чмошное как и говнокомандующий.
А до этого была не прямая агрессия?
Это (офигенно) я считаю. В некогда процветающий индустриальный регион Украины пришел русский мир и он превратился в такой нищий п......ц, как на картине. Помните: куда идет русский мир, там люди в 21-м веке будут пахать на коне во имя конченных идей.
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из обсуждения:
рекомендую в комментарии к картинке в конце убрать слово "идей". Так будет более жизненно.
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пряме вторгнення вже відбулось у 2014 році ...
у 20х числах серпня 2020 року пуде друга фаза вторгнення ...
от і вся різниця !
ПІЗНО БОЯТИСЬ КОЛИ ВЖЕ ВСЕ СКОЇЛОСЬ