РФ уже завезла на Донбасс почти 3,5 тыс. единиц техники. Увеличение поставок будет означать прямую агрессию, - заявление Минобороны

Министерство обороны Украины ответило на политические заявления в РФ относительно поставок оружия в Донбасс в случае получения Украиной военной помощи от США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МО.

"Количество вооружения и военной техники на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей известна: танков - 480 единиц; боевых бронированных машин - более 900 единиц; пушек и гаубиц - около 450 единиц; минометов - около 300 единиц; реактивных систем залпового огня - около 210; средств противовоздушной обороны - около 700; противотанковых средств - около 450.

Все это оружие Россия применяет в военных действиях против Украины. Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольную участок границы нашего государства.

С начала агрессии указанное вооружение и боевая техника используются не только против военнослужащих ВС Украины и других военных формирований, но и против мирного населения Донбасса. Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства", - говорится в тексте заявления.

Читайте также: Депутат Госудумы РФ Калашников предлагает начать официальные поставки оружия на оккупированный Донбасс, если США выделит $300 млн на военную помощь Украине

В Минобороны подчеркнули, что Украина, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров.

"И нынешняя ситуация - не исключение. Украина благодарна международным партнерам за поддержку в борьбе против агрессора", - отметили в Минобороны.