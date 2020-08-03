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Угрожавший взорвать отделение банка в центре Киева Каримов имеет диагноз "олигофрения", - Геращенко

Угрожавший взорвать отделение банка в центре Киева Каримов имеет диагноз

Диагноз "олигофрения" был поставлен гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, когда ему было 10 лет. В Украине он вел спокойный образ жизни и не привлекался к уголовной ответственности.

Об этом написал в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения". Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался", - написал Геращенко.

Замминистра отметил, что взрывотехники обследовали помещение банка и не обнаружили там взрывчатку.

"Теперь его ждет суд и много лет за решеткой", - предположил Геращенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Захвативший заложницу в бизнес-центре Каримов называл себя "святым духом"

Олигофрения - это врожденное или приобретенное в первые 3 года жизни слабоумие, которое выражается в недоразвитости интеллекта.

Согласно уголовному законодательству, если психиатрическая экспертиза признает, что человек в момент совершения преступления не мог осознавать свои действия, его признают невменяемым и отправляют на принудительное лечение.

Также на Цензор.НЕТ: Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан. ВИДЕО момента задержания

3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Также на Цензор.НЕТ: Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан. ВИДЕО момента задержания

Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стало известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. По словам сотрудницы бизнес-центра, он требовал 40 тыс. грн.

Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.

Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.

Если Каримова признают вменяемым, то будут судить за теракт, и ему будет грозить до 10 лет за решеткой.

Угрожавший взорвать отделение банка в центре Киева Каримов имеет диагноз олигофрения, - Геращенко 01

Автор: 

терроризм (18692) психиатрия (124) Геращенко Антон (1438) Сухроб Каримов (8)


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Топ комментарии
+27
Заразне, в Україні олігофренів 73% від виборців.
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03.08.2020 17:18 Ответить
+18
Антошка ты идиот...если у него такой диагноз...то о каких много много лет ты шепчешь???
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03.08.2020 17:02 Ответить
+17
Тогда он точно из 95 квартала!
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03.08.2020 17:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Надеюсь это не заразное заболевание ?
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03.08.2020 17:02 Ответить
Заразне, в Україні олігофренів 73% від виборців.
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03.08.2020 17:18 Ответить
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03.08.2020 17:27 Ответить
Скорее, это генетическое, а не заразное. Но результаты переписи печалят
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03.08.2020 17:27 Ответить
А может и 27... или около того..
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03.08.2020 17:35 Ответить
И ЧТО ДИАГНОЗ ОЛИГОФРЕНИЯ НИКАК НЕ ГОВОРИТ О вменяемости иил наоброт..все индивидуально... а судя по тому как олигофрен этот действовал так многим полицаям надо еще поучитсья у психа такое впечатление что в стране управляют дурики сбежавшие с дурдома а врачей они заперли в своих камерах и палатах...
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03.08.2020 18:03 Ответить
Олігофрен не псіх!
Олігофрен досить нормальна людина, але недорозвинута розумово!
Олігофреном був ван ГОГ!
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03.08.2020 19:41 Ответить
Передається за допомогою телебачення та відосиків...
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03.08.2020 17:19 Ответить
Это ценный кадр для 95 квартала!
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03.08.2020 19:30 Ответить
"Теперь его ждет суд и много лет за решеткой", - предположил Геращенко.

ЗЕБЕня выпустил из дурок 8 тысяч активных психов !!!!

а этого "террориста" с олигофренией оправдает ЕСПЧ с компенсацией от Украины больших денег в евровалюте.

нет, уж, Антоша, прописывайте ему душ Шарко, витаминчики группы Б и санаторий на полгода
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03.08.2020 21:46 Ответить
Можно таких на границе обратно на родину отправлять, у нас своих пруд пруди.
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03.08.2020 17:02 Ответить
У Антохи аналогичный диагноз
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03.08.2020 17:02 Ответить
Антошка ты идиот...если у него такой диагноз...то о каких много много лет ты шепчешь???
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03.08.2020 17:02 Ответить
Чему удивляться, если у нас самих порядка 73%, а Антошка, просто один из представителей интеллектуального большинства.
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03.08.2020 17:29 Ответить
он говорит об принудительном лечении, но олигофрения не лечится....
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03.08.2020 17:35 Ответить
Да он "ограничено дееспособен" по закону. А это значит, что наш "самый гуманный суд в мире", вынесет вердикт: "НЕОСУДНИЙ", и его депортируют на родину, за наш с вами, счёт!... И ВСЁ!!!
(Там "злой одессит" неплохо по данной теме, в Твиттере, "проехался... "Очередной захват заложников в Киеве: пляски с цыганами и медведями...".).
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03.08.2020 18:04 Ответить
Тогда он точно из 95 квартала!
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03.08.2020 17:03 Ответить
У них иммунитет .
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03.08.2020 17:04 Ответить
https://nv.ua/ukr/kyiv/bc-leonardo-prokuratura-vidkrila-spravu-novini-kiyeva-50103870.html Загроза вибуху у центрі Києва: відкрито справу за статтею «теракт» ,странно а на Донбассе кто там террористы или олигофрены с танками и ...
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03.08.2020 17:04 Ответить
На каком основании этот олигофрен жил в Украине? Кто его содержал? На какие шиши он жил?
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03.08.2020 17:04 Ответить
жирный олигофрен у нас геращенко
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03.08.2020 17:04 Ответить
за решеткой ))))) ой антоха не свисти...
суда не будет - он как олигофрен скорее всего неосуден (экспертизу сами ж и сделаете),
а вот на принудительное лечение... скорее всего заработал и то... не надолго...
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03.08.2020 17:04 Ответить
А полюции нагнали-ужос...
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03.08.2020 17:04 Ответить
Почему миграционная служба впустила в страну олигофрена узбека?
У нас своих хватает!
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03.08.2020 17:05 Ответить
28% . Статистика нам такое сообщила .
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03.08.2020 17:06 Ответить
Может потому, что диагноз "олигофрения" не вписывают в паспорт?
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03.08.2020 19:44 Ответить
вот шо зеленая власть с больными людьми делает)
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03.08.2020 17:06 Ответить
И шо?
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03.08.2020 19:44 Ответить
Как с такими нарушениями можно вообще организовать захват заложников и что то требовать вообще. Эти люди банально за собой не в состоянии смотреть.
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03.08.2020 17:07 Ответить
Интересно а Антон Геращенко знает какой длинный список документов и справок(в том числе медицинских) нужно предоставить для постоянного вида на жительство?
Очень подозрительно как ему этот вид в 17-18ом году вообще дали.
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03.08.2020 17:07 Ответить
Дали в 2013.
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03.08.2020 17:29 Ответить
Наличие любой болезни - не повод отказать в гражданстве.
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03.08.2020 17:36 Ответить
Ну конечно, и зачем тогда иммигранты в западные страны медосмотры проходят... Наверное, хотят просто в посольстве похвастаться своим здоровьем.
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03.08.2020 23:03 Ответить
Мусора брехливые твари
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03.08.2020 17:08 Ответить
А разве у ЗЮ президента не такой точно диагноз? По моему оно тоже ЗЮ олигофрен.
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03.08.2020 17:08 Ответить
"По оценкам специалистов, от различных нервных расстройств страдает каждый третий украинец" пруф: https://tsn.ua/ru/********/ukraina-zanimaet-pervoe-mesto-po-kolichestvu-psihicheskih-rasstroystv-v-evrope-1009380.html
по чистой случайности это число совпадает с процентом голосовавших за петю
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03.08.2020 17:15 Ответить
За Петю в 2014 голосувало 54 відсотки.
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03.08.2020 17:30 Ответить
лица до 18 лет - украинцы, но не избиратели.
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03.08.2020 17:37 Ответить
А вроде сегодня не так жарко.... С чего они так разбегались?
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03.08.2020 17:11 Ответить
Полнолуние((
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03.08.2020 17:25 Ответить
10 лет спокойно жил, и при Зеленском он себя проявил... Совпадение?
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03.08.2020 17:12 Ответить
При Зеленском и ковид-19 на всей планете появился, совпадение?
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03.08.2020 19:47 Ответить
я сподівався, що хоча б ковід - не його рук справа, але після ваших слів я замислився...
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03.08.2020 21:40 Ответить
Отличный подбор актеров. Его непосодють!
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03.08.2020 17:14 Ответить
Сбежал в неадекватном состоянии из шаурмятницы .
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03.08.2020 17:16 Ответить
Мама вумен, папа мен... Ну а він- ....
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03.08.2020 17:17 Ответить
XDDDD

Карімов, який погрожував підірвати відділення банку в центрі Києва, має діагноз "олігофренія", - Геращенко - Цензор.НЕТ 5070
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03.08.2020 17:38 Ответить
Скорее шизофрения, по разговору терорист не похож на недоумка.
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03.08.2020 17:20 Ответить
ну так, може бути, на таку роль або несповна розуму підуть, або наркомани за дозою, або людина, яку підвели до таких обставин .....у нас скоро кожен, хто добивається правди, будуть рахувати за недоумка, бо хіба ж можна добитись правди в олігархічній країні?
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03.08.2020 17:21 Ответить
та внас олігофренія масштабна...починаючи з самого президента
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03.08.2020 17:23 Ответить
А судьи кто!?
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03.08.2020 19:55 Ответить
психіатри
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04.08.2020 11:25 Ответить
Вот видите что может творить один невменяемый чел, а люди некоторых стран ещё и власть дают в одни руки по приколу, а потом миллионы жертв.
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03.08.2020 17:24 Ответить
Смеяться в каком месте? Да "олигофрен" неспособен подобные требования даже сформулировать!!!... Их "предел" - метла или лопата... (И то - под контролем...). Насмотрелся на них - и в детстве - мать работала учителем во вспомогательной школе, и позже, на взрослых... Такое впечатление, что народ Украины за "олигофренов" держат... Да откройте в Гугле - "Олигофрены. Фото", и всё станет ясно...
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03.08.2020 17:26 Ответить
Кравчук говорил в 2014 г, что если Россия войдёт в Украину, .то пойдёт с охотничьим ружьём в ополчение. я уже начал путаться что у нас в Украине происходит? по всем действиям власти похоже на Гражданское противостояние из за бдюхости,а на самом деле в Украине обычная война между Украиной и оккупантом Московией с её колониями и захваченные земли Крыма и Донбасса
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03.08.2020 17:27 Ответить
Блін, який цирк: https://www.youtube.com/watch?v=mZkhNeJW-fY&feature=emb_logo
Навіть французи так не вміють.
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03.08.2020 17:28 Ответить
У Рюкзакова не хватит на всех олигофренов и психбольницы наградных пистолетов
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03.08.2020 17:32 Ответить
если сравнить рожу с кривляниями бубочки, то ещё вопрос кто олигофрен
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03.08.2020 17:36 Ответить
Карімов, який погрожував підірвати відділення банку в центрі Києва, має діагноз "олігофренія", - Геращенко - Цензор.НЕТ 4824
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03.08.2020 17:36 Ответить
++. та даже если бы и не олигофрен, у провёдших децтво с мотыгой в руках нет "мелкой моторики" пальцев )) куда ему бімбу собірать? )) кроме того, шо кроме этого есчо и знать шо-то надо ))
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03.08.2020 18:02 Ответить
Трохи оффтоп. Знайшов отаке:

Карімов, який погрожував підірвати відділення банку в центрі Києва, має діагноз "олігофренія", - Геращенко - Цензор.НЕТ 6753
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03.08.2020 18:12 Ответить
Дванадцять балів
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03.08.2020 18:19 Ответить
Окремо сподобалася кото-туманність :3
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03.08.2020 18:33 Ответить
така собі чеширська кото-туманність ) у керола тоже дофіга цікавого повязанного з квантовою фізикою )
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03.08.2020 18:38 Ответить
да, дофига в этом деле есть интересных наблюдений. йа б добавил сюда ещё одно доказательство, то шо в евангелии нашёл - "в начале было слово. и слово было машинное" ) отсюда есть одно следствие - это изречение лежит в основе нлп и сёдня юзается элпешниками под заказ "земных божков" по перепрошивке толпы. имхо - маск в понимании виртуальности мира нехило так продвинулся, чинит батутчков и остальных своими высказываниями так, шо у тех аж шкурка заворачивается ))
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03.08.2020 18:36 Ответить
шедеврально!
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03.08.2020 21:44 Ответить
Наконец нашелся очередной министр в партию зеленых соплей.
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03.08.2020 17:36 Ответить
Замість Авакова?
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03.08.2020 18:29 Ответить
Какая разница,когда в ЗЕпартии все олигофрены.
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03.08.2020 20:53 Ответить
Аваков, здається, там чи не єдиний міністр, хто не з зеленої партії.
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03.08.2020 21:08 Ответить
а от репортаж з місця попереднього, полтавського перформенсу

...Раз я не можу знайти поліцейських на патрулюванні, пошукаю їх на чергуванні у відділку. Наприклад - у селещі Шишаки.
-Добрий вечір. Ви спали?
- Ні, - сонним голосом відповідає опер, аж після третього дзвінка відчинивши мені двері о другій ночі.
- Де поліція?
- Значить, доповідаю, - поліцейський відкашлявся. - Спецоперація продовжується. Але всі пости вже зняли. Вранці вже будуть пошуки. Знову будуть чесать поля. А толку в блокпостах вже немає. Але робота триває. В Байраку сидять хлопці по полях цілу ніч.
- Та я була там щойно. Нікого нема.
- Та вони сидять в полях. Ви їх так не знайдете. Переодягнулися в цивільну форму… Хоча всі прекрасно знають, що немає нашого бігуна там зараз. Ми, як прокляті, під пекучим сонцем прочісували поля з соняшником. Я дивився на крокомір - шість з половиною кілометрів пройшов! А цей соняшник колючий, зараза, ще й пилок! В мене тепер на руках та обличчі алергія. Мазь купив в аптеці, але ефекту поки що - нуль. А ще через добу в кукурудзі шукали. Там вже легше.
- Ви думаєте, прочісувати поля було поганою ідеєю?
-Ну, ще на перший день пошуків - це логічно. Але через день-два треба було припиняти операцію і просто оголошувати терориста у розшук. А в мене таке враження, що Аваков просто знущається з нас. Цирк якийсь… Заради картинки, розумієте? - https://texty.org.ua/articles/101584/nu-zhyzn-taka-mene-dostala-nu-izvini-rodnoj-yak-policiya-lovyla-poltavskoho-rembo-kradiya-mashyn-i-veterana-desantnyka-reportazh/?src=main
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03.08.2020 17:45 Ответить
Я ТАУ И ЗНАЛ что єто сторонник ЗЕ. Судя из диагноза.
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03.08.2020 17:54 Ответить
подумаешь, некоторые с таким диагнозом даже ************ стал
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03.08.2020 18:12 Ответить
https://twitter.com/donikroman
https://twitter.com/donikroman

Роман Донік

@donikroman

·https://twitter.com/donikroman/status/1290275189511434241 2 ч

Я ж не шучу, когда говорю, что СБУшники задержали террориста по незнанию. МВД готовилось к длительным переговорам и новой серии увлекательного ток шоу. Без этих шоу, Аваков и Геращенко уже ни на что не годятся. Ну, кроме фальсификации резонансных дел.
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03.08.2020 18:18 Ответить
Что же это за напасть такая!! Всякая сволочь и наволочь, при......зденные и не очень, со всего СНГ прутся табунами, к нам в Украину!! Что им тут мёдом намазано?? Или миграционная служба за 2 доллара сделает документы кому хочешь!! На хрена они нам нужны?? Всякие каримовы, шереметы, рыбаки и пекари, безработные и пенсионеры из россии, из которых большинство чокнутых на голову!! потом имеем с ними проблемы!! Интересно, кто это в миграционной службе и за сколько бабок, пропускают таких дураков и больных на голову, к нам в страну!! геращенко !! А полиция отслеживает такие вопросы или занимается только отжатием бизнеса.
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03.08.2020 18:26 Ответить
Какая страна, такие и террористы.
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03.08.2020 18:27 Ответить
..діагноз "олігофренія" не завадив Ківі стати депутатом.. а незафіксований діагноз нарколога (бо засцяв сцяти) наркоше Зєлє - презом..
все "цікавіше" стає жити у нас в Україні завдяки сміливим експериментам зебілів
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03.08.2020 18:39 Ответить
Не усложняйте. Слабоумные просто выбрали себе подобных.
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03.08.2020 20:55 Ответить
Стараннями Авакова і Зеленського в Україні виникла мода на тероризм. Тепер усім придуркам хочеться замовити кіно в презедента. А Аваков покаже, який він незамінний.
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03.08.2020 18:42 Ответить
каже блюдолиз -олігофрен, а з виду -електорат Зебілів. Тепер одного на рег. виборах невистачатиме. Штош...
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03.08.2020 18:45 Ответить
У Луцкого террориста по словам Антоши - шизофрения, у этого олигофрения.
Может у Антоши манечка?
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03.08.2020 19:00 Ответить
Карімов, який погрожував підірвати відділення банку в центрі Києва, має діагноз "олігофренія", - Геращенко - Цензор.НЕТ 5958
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03.08.2020 19:11 Ответить
За шатуны попэрэдныка никого не посадили и в "терактах" зевакова никто не подсудный - все на учёте как под копирку.
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03.08.2020 19:11 Ответить
хорошая болячка, особенно проявляется спустя после 1 года власти, на любом месте
что не слуга, перед выборами мессия, после, подвержен болячке
говорят одно, делают другое
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03.08.2020 20:24 Ответить
у пирожных ботов у всех такое же.
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04.08.2020 03:01 Ответить
Как и у остальных 72.99999%.
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04.08.2020 03:01 Ответить
Привлекли к этой клоунаде олигофрена, что бы не было суда. Вот и весь терроризм. Нами правят дегенераты, олигофрены и клоуны во главе с мелким ЗЕленым ЧМО.
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04.08.2020 06:27 Ответить
 
 