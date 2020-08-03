Угрожавший взорвать отделение банка в центре Киева Каримов имеет диагноз "олигофрения", - Геращенко

Диагноз "олигофрения" был поставлен гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, когда ему было 10 лет. В Украине он вел спокойный образ жизни и не привлекался к уголовной ответственности.

Об этом написал в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения". Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался", - написал Геращенко.

Замминистра отметил, что взрывотехники обследовали помещение банка и не обнаружили там взрывчатку.

"Теперь его ждет суд и много лет за решеткой", - предположил Геращенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Захвативший заложницу в бизнес-центре Каримов называл себя "святым духом"

Олигофрения - это врожденное или приобретенное в первые 3 года жизни слабоумие, которое выражается в недоразвитости интеллекта.

Согласно уголовному законодательству, если психиатрическая экспертиза признает, что человек в момент совершения преступления не мог осознавать свои действия, его признают невменяемым и отправляют на принудительное лечение.

Также на Цензор.НЕТ: Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан. ВИДЕО момента задержания

3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Также на Цензор.НЕТ: Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан. ВИДЕО момента задержания

Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стало известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. По словам сотрудницы бизнес-центра, он требовал 40 тыс. грн.

Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.

Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.

Если Каримова признают вменяемым, то будут судить за теракт, и ему будет грозить до 10 лет за решеткой.