Угрожавший взорвать отделение банка в центре Киева Каримов имеет диагноз "олигофрения", - Геращенко
Диагноз "олигофрения" был поставлен гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, когда ему было 10 лет. В Украине он вел спокойный образ жизни и не привлекался к уголовной ответственности.
Об этом написал в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"По информации с родины террориста - Узбекистана, Сухроб Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учете с диагнозом "Олигофрения". Это диагноз был ему поставлен, когда ему было всего лишь 10 лет. В Украине он вел до сегодняшнего дня спокойный образ жизни, к уголовной ответственности не привлекался", - написал Геращенко.
Замминистра отметил, что взрывотехники обследовали помещение банка и не обнаружили там взрывчатку.
"Теперь его ждет суд и много лет за решеткой", - предположил Геращенко.
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Олигофрения - это врожденное или приобретенное в первые 3 года жизни слабоумие, которое выражается в недоразвитости интеллекта.
Согласно уголовному законодательству, если психиатрическая экспертиза признает, что человек в момент совершения преступления не мог осознавать свои действия, его признают невменяемым и отправляют на принудительное лечение.
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3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
Также на Цензор.НЕТ: Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан. ВИДЕО момента задержания
Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стало известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. По словам сотрудницы бизнес-центра, он требовал 40 тыс. грн.
Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.
Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.
Если Каримова признают вменяемым, то будут судить за теракт, и ему будет грозить до 10 лет за решеткой.
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Олігофрен досить нормальна людина, але недорозвинута розумово!
Олігофреном був ван ГОГ!
ЗЕБЕня выпустил из дурок 8 тысяч активных психов !!!!
а этого "террориста" с олигофренией оправдает ЕСПЧ с компенсацией от Украины больших денег в евровалюте.
нет, уж, Антоша, прописывайте ему душ Шарко, витаминчики группы Б и санаторий на полгода
(Там "злой одессит" неплохо по данной теме, в Твиттере, "проехался... "Очередной захват заложников в Киеве: пляски с цыганами и медведями...".).
суда не будет - он как олигофрен скорее всего неосуден (экспертизу сами ж и сделаете),
а вот на принудительное лечение... скорее всего заработал и то... не надолго...
У нас своих хватает!
Очень подозрительно как ему этот вид в 17-18ом году вообще дали.
по чистой случайности это число совпадает с процентом голосовавших за петю
Навіть французи так не вміють.
...Раз я не можу знайти поліцейських на патрулюванні, пошукаю їх на чергуванні у відділку. Наприклад - у селещі Шишаки.
-Добрий вечір. Ви спали?
- Ні, - сонним голосом відповідає опер, аж після третього дзвінка відчинивши мені двері о другій ночі.
- Де поліція?
- Значить, доповідаю, - поліцейський відкашлявся. - Спецоперація продовжується. Але всі пости вже зняли. Вранці вже будуть пошуки. Знову будуть чесать поля. А толку в блокпостах вже немає. Але робота триває. В Байраку сидять хлопці по полях цілу ніч.
- Та я була там щойно. Нікого нема.
- Та вони сидять в полях. Ви їх так не знайдете. Переодягнулися в цивільну форму… Хоча всі прекрасно знають, що немає нашого бігуна там зараз. Ми, як прокляті, під пекучим сонцем прочісували поля з соняшником. Я дивився на крокомір - шість з половиною кілометрів пройшов! А цей соняшник колючий, зараза, ще й пилок! В мене тепер на руках та обличчі алергія. Мазь купив в аптеці, але ефекту поки що - нуль. А ще через добу в кукурудзі шукали. Там вже легше.
- Ви думаєте, прочісувати поля було поганою ідеєю?
-Ну, ще на перший день пошуків - це логічно. Але через день-два треба було припиняти операцію і просто оголошувати терориста у розшук. А в мене таке враження, що Аваков просто знущається з нас. Цирк якийсь… Заради картинки, розумієте? - https://texty.org.ua/articles/101584/nu-zhyzn-taka-mene-dostala-nu-izvini-rodnoj-yak-policiya-lovyla-poltavskoho-rembo-kradiya-mashyn-i-veterana-desantnyka-reportazh/?src=main
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Роман Донік
@donikroman
·https://twitter.com/donikroman/status/1290275189511434241 2 ч
Я ж не шучу, когда говорю, что СБУшники задержали террориста по незнанию. МВД готовилось к длительным переговорам и новой серии увлекательного ток шоу. Без этих шоу, Аваков и Геращенко уже ни на что не годятся. Ну, кроме фальсификации резонансных дел.
все "цікавіше" стає жити у нас в Україні завдяки сміливим експериментам зебілів
Может у Антоши манечка?
что не слуга, перед выборами мессия, после, подвержен болячке
говорят одно, делают другое