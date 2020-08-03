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Новости Агрессия России против Украины
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Режим прекращения огня на Донбассе длится уже седьмой день без боевых потерь и стрельбы из тяжелого вооружения, - СНБО

Режим прекращения огня на Донбассе длится уже седьмой день без боевых потерь и стрельбы из тяжелого вооружения, - СНБО

По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и многих других объявленных приостановок огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь", - говорится в сообщении.

По данным программно-аппаратного комплекса СОТА, подавляющее большинство отбстрелов велось российскими наемниками прицельно с применением тяжелого вооружения - артиллерии, минометов, противотанковых ракетных комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов и снайперского оружия. Еженедельные потери военнослужащих Вооруженных сил Украины составляли 2 погибших и 6-8 раненых. Аналогичные потери несли и оккупационные группировки.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, выразил надежду, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, а любым попыткам дискредитации мирных инициатив, включая провокации на линии соприкосновения, будет дан жесткий отпор.

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Автор: 

СНБО (4441) Донбасс (26957) перемирие (1687)


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Топ комментарии
+14
вы себя хоть слышите???
без потерь и тяжелого вооружения - это не перемирие и не прекращение огня...
это самоуспокоение... и желаемое за действительность...
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03.08.2020 17:06 Ответить
+6
Режим прекращения огня на Донбассе длится уже седьмой день без боевых потерь и стрельбы из тяжелого вооружения, - СНБО - Цензор.НЕТ 4566
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03.08.2020 17:08 Ответить
+6
без боевых потерь. (c)
Просто случаются "профессиональные травмы" и "резко ухудшается здоровье", а так всё отлично.
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03.08.2020 17:42 Ответить
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вы себя хоть слышите???
без потерь и тяжелого вооружения - это не перемирие и не прекращение огня...
это самоуспокоение... и желаемое за действительность...
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03.08.2020 17:06 Ответить
Ну это в любом случае лучше чем было.
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03.08.2020 17:08 Ответить
ага.. и самолеты доставляют в Днепр и Киев - тяжелоранненых не понятно от чего тогда...
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03.08.2020 19:23 Ответить
и три "небоевые" смерти за первые три дня...вообще подозрительно - то сердце то еще что-то
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03.08.2020 19:26 Ответить
у них ток за первые сутки "3 обстрела", а у слепого ОБСЕ - 111 обстрелов..
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03.08.2020 19:24 Ответить
Угу...Охотно верю,особенно вам...
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03.08.2020 17:08 Ответить
Режим прекращения огня на Донбассе длится уже седьмой день без боевых потерь и стрельбы из тяжелого вооружения, - СНБО - Цензор.НЕТ 4566
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03.08.2020 17:08 Ответить
Пора выборы проводить!
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03.08.2020 17:17 Ответить
Десятый наш,консервный батальон!
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04.08.2020 09:50 Ответить
Да, мы, рассийские шпыгуны, такие!
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04.08.2020 10:39 Ответить
Дерьмо ты украинское в московском ошейнике! Афроамериканец идет к тебе,-готовься!
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04.08.2020 12:22 Ответить
Татары негров не боятся!
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04.08.2020 13:01 Ответить
Поразительно какой ты тупой! Разве тартары и тартаровцы это одно и тоже? Ну ты дуралей...
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04.08.2020 20:14 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
Тарта́рия, или русский вариант - Татария - географический термин, использовавшийся в западноевропейской литературе и картографии в отношении обширных областей от Каспия до Тихого океана и до границ Китая и Индии. В русской литературе по истории картографии это географическое название до 1970-х годов переводилось словом Татария.

Это соус такой!
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05.08.2020 11:00 Ответить
Это твои хозяева так переводили,ХОЛОП! Посмотри европейские документы в оригинале,дуралей!
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05.08.2020 18:15 Ответить
Предоставь.
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05.08.2020 18:47 Ответить
С. Игнатенко Тартария Жри,холоп,раз сам не в состоянии искать.
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06.08.2020 05:45 Ответить
Нда,..
Видать горячая мамалыга и жара совсем погубили твой мозг....
Уже книжечка тов. С. Игнатенко видится тебе ОРИГИНАЛОМ европейских документов...
Скоро ты и афроамериканца в штанах мехом внутрь обнаружишь под собственной кроватью....
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06.08.2020 10:03 Ответить
Холопушка,-он приводит оригинальные французские документы тех времен. Почитай на французском эти документа,дуралей. Уже простая логика не подается тебе Холопушка. А афроамериканца в любимых штанах твоих предков ищи в своем мозгу,-он там!
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11.08.2020 19:11 Ответить
Нда.... Я понимаю - утромлённый солнцем, тихо с морем прощался и забыл смысл употребляемых слов...
"он приводит оригинальные французские документы тех времен" - ФОТОГРАФММ он приводит в книге, КОПИИ, а ОРИГИНАЛ - это сам документ, дурашка!
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12.08.2020 09:22 Ответить
Когда говоришь "дурашка"-не смотрись в зеркало! Говорила тебе мама,-Не пей с копытца,- станешь большим,вонючим ...! Если нужны САМИ оригиналы позвони в музеи французские,и закажи их через DHL,или карманы дырявые в шароварах?
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21.08.2020 19:17 Ответить
Мой неутомимимый друг, а НЕ ТЫ ЛИ писал про книгу, в которой можно посмотреть ОРИГИНАЛЫ?
Слова имеют смысл!
ПС: ты уже расстался со штанами мехом внутрь и перешёл на летнюю форму?

Режим припинення вогню на Донбасі триває вже сьомий день без бойових втрат і стрільби з важкого озброєння, - РНБО - Цензор.НЕТ 137
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22.08.2020 10:21 Ответить
Ты,урод,каждый день ждешь тут,чтобы я вытирал ноги об тебя? Пожалуйста,-Дурачок,не надо бредить про книги какие-то! Если бы у тебя были мозги,ты бы понял,что тебе пишут! Но ты,видать,ковырялся в носу под забором,когда бог мозги раздавал.
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26.08.2020 05:55 Ответить
Мол красноречивый друг, а отчего это ноги у тебя постоянно настолько грязные, что ты в каждом посте мечтаешь их хоть вытереть?
Вымыть свои ноги с мылом не пробовал ? Или тебе на мыло не хватает?
Ты не стесняйся, пиши, я на кусок мыла тебе так и быть по дружбе подброшу!
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26.08.2020 09:10 Ответить
Какой зЕбил, писал эту статью? Случаем, не САМ?
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03.08.2020 17:23 Ответить
Создаётся такое впечатление, что это итоги телефонных переговоров янелоха с ******: "пока не выберут президента Беларуси". Кадровые трактаристы с шахтёрами, уехали в командировку...
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03.08.2020 17:40 Ответить
без боевых потерь. (c)
Просто случаются "профессиональные травмы" и "резко ухудшается здоровье", а так всё отлично.
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03.08.2020 17:42 Ответить
Лживые зелескоты думают,что им кто-то верит. Какие самоуверенные подонки.
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03.08.2020 17:53 Ответить
А шо таке "спроба дискредитації мирних ініціатив?", виродки?
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03.08.2020 18:02 Ответить
Такую фуйню пишут, что и сами не верят.
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03.08.2020 18:22 Ответить
Позорные минские танцы с кремлевскими волками - экс-нардеп Август 3, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d1%81-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%bc.html#respond Комментарии: 0
Режим припинення вогню на Донбасі триває вже сьомий день без бойових втрат і стрільби з важкого озброєння, - РНБО - Цензор.НЕТ 472Смена руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по «урегулированию конфликта на Донбассе» вызвала неожиданно бурную реакцию. Обсуждение традиционно свелось лишь к персоналиям и их отрывочным идеям, а не стратегии действий государства, если таковая вообще имеется.
Такое мнение https://www.obozrevatel.com/politics/minskie-tantsyi-s-volkami.htm?fbclid=IwAR1WioM89eox25UFQx26VXzsCLFxeJKvh6AvuV05moAp7IG3DAHYKjpUvfk озвучил сегодня в блоге «Обозревателя» бывший парламентарий Андрей Сенченко.
Очевидно, что Леонид Кравчук, соглашаясь на участие в этой истории, не собирался включаться в бесконечную и совершенно пустую минскую говорильню. Однако, несмотря на статус Первого Президента Украины, он обязан руководствоваться директивами, утвержденными действующим главой государства, а не идеями отдельных функционеров его офиса или своими собственными.
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB-%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%BC%D1%83-%D0%BD.html Шило на мыло: Зеленский заменил Кучму на Кравчука по принципу «какая разница!» - политолог
Именно поэтому резанул слух набор мыслей, озвученных Кравчуком в эфире зомбо-канала «Россия 1»:
Первое - готовность к поиску компромисса с «народом Донбасса».
Второе - готовность к прямым переговорам с кремлевскими марионетками из ЛДНР.
Третье - утверждение, что война на Донбассе - результат действий сепаратистов.
А мы-то все эти годы наивно думали, что эта война - продолжение российской вооруженной агрессии против Украины, которая началась с оккупации Крыма. И при этом считали, что задача украинской власти последовательно развенчивать кремлевскую ложь о внутренней природе конфликта на Донбассе и о реальной роли России (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), как государства-агрессора.
Поток идей, озвученных Леонидом Кравчуком, сбил с толку даже матерую пропагандистку информационных войск РФ Скабееву, которая, не оценив сходу сделанных Кремлю подач, пообщалась с ним в режиме издевательского стеба. Если бы она вовремя сориентировалась и подхватила сказанное новым представителем Украины в ТКГ, могла бы вместо выговора в личное дело получить внеочередное звание. Думаю, что кураторы Скабеевой быстро исправят ошибку. А это означает, что бездумные минские танцы с кремлевскими волками могут быстро перейти в драматическую для Украины фазу.
Анализ развития конфликтов, произошедших в мире за последние 50 лет, позволяет утверждать: чем дольше длится международный вооруженный конфликт, тем больше признаков внутреннего он обретает. Шесть лет промывания мозгов жителям оккупированных территорий и форматирования сознания молодежи даром не проходят.
Однако это не повод соглашаться с формулой Кремля: «Народ Донбасса» - это монолитная масса, которая ненавидит Украину и с которой надо идти на тяжелые компромиссы. А точнее - подстраивать Украину под требования Путина, закладывая мины в фундамент нашего государства.
На самом деле жители оккупированных территорий - никакая не однородная масса, а люди, миллионы из которых - жертвы российской агрессии и оккупации, и лишь тысячи - преступники, предавшие собственную страну.
Первым нужна нормальная безопасная жизнь, а не «кремлевские» компромиссы. Вторые любой ценой хотят избежать ответственности за преступления, да еще и легализоваться в качестве власти Донбасса, формально входящего в Украину, но фактически живущего по кремлевским правилам. Именно им так необходимы индульгенция за преступления, прямые переговоры и те самые «компромиссы».
Прозвучавшие от Кравчука предложения о создании на Донбассе свободной экономической зоны и о включении в состав делегации первого премьер-министра Украины Витольда Фокина ярко демонстрируют оторванное от жизни представление о том, чем сегодня живут оккупированные территории и чем они жили перед войной.
Донбасс - это вам не Одесса, где духом предпринимательства и желанием экономических свобод пропитано все. В довоенном Донбассе право заниматься бизнесом принадлежало немногим. Удел же, да и желание, большинства состоял в том, чтобы иметь работу и зарплату. В послевоенном, измученном нищетой и бесправием Донбассе людям, в первую очередь, понадобится работа, элементарные социальные гарантии, восстановление гарантированных Конституцией прав и простое давно забытое ощущение безопасности. Именно в этом состоит первостепенная задача украинского государства.
Что же касается возможного включения в нашу делегацию авторитетных людей с донбасскими корнями, то, при всем уважении к Витольду Фокину, степень его влияния на настроения «народа Донбасса» можно сравнить со степенью влияния героя соцтруда Алексея Стаханова на отношение к труду ПТУшников образца 2020 года.
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%BA%D0%B3-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B2.html Возглавить ТКГ в Минске должен не Кравчук, а Порошенко - политолог
Пора хотя бы на седьмом году войны России против Украины перестать врать самим себе и гражданам страны, живущим по обе стороны линии фронта. Сегодня оккупированный Донбасс, как и Крым, - часть захваченного «русским миром» жизненного пространства с режимом опричнины, рублевой зоной, российскими учебниками в школах и абсолютным бесправием аборигенов, заключенных в резервацию.
«Русский мир» под «натиском» Кравчука отступать не собирается. У Кремля для Украины существует как минимум три «мирных плана»:
Первый - формирование на всех уровнях украинской власти пророссийского большинства с последующим изменением внешнеполитического курса страны и постепенной интеграцией в путинскую империю. Предпосылкой его реализации является фактически состоявшаяся информационная оккупация страны.
Второй - фиксация «факта» внутреннего конфликта в Украине, начавшегося с «проявлений сепаратизма, вызванных неприятием Майдана и киевской хунты», ослабление международных санкций, втягивание Украины в переговоры с представителями «народа Донбасса», «компромисс» в ущерб суверенитету нашей страны и реинтеграция Донбасса с метастазами «русского мира».
Третий - простой и жесткий - создание на оккупированном Донбассе аналога Южной Осетии: признание донбасских «республик», официальное включение их в рублевую зону, легализация патроната Кремля и поставок оружия, а также обязательное создание на этих территориях «по многочисленным просьбам» постоянных военных баз России.
Пока Киев и его представители путаются в понятиях или продолжают рассказывать о пяти никому не ведомых планах реинтеграции, кремлевская волчья стая действует по всем сценариям одновременно. Окончательный же выбор зависит от того, с какой стороны Украина подставится больше. Или с какой нас с вами подставят.
Здравый смысл подсказывает, что война и оккупация Крыма и Донбасса закончатся лишь тогда, когда затраты Кремля на ее продолжение и содержание оккупированных территорий вместе с потерями от санкций поставят российский режим на грань выживания.
Очевидно, вопрос доведения таких санкций до уровня, достаточного для принуждения агрессора к миру и возврату наших территорий, не может быть предметом обсуждения в любом формате, в котором участвует Россия.
Для прекращения российской агрессии и освобождения своих территорий Украина должна использовать все имеющиеся инструменты, но при этом адекватно оценивать их потенциал.
Единственная задача, которая при определенных условиях по плечу минской ТКГ, - освобождение заложников.
Нормандским партнерам (Путин, разумеется, не в счет), неоднократно обещавшим стать донорами восстановления Донбасса, необходимо настойчиво предлагать украинскую программу реинтеграции временно оккупированных территорий. Остановка за малым - определиться с ее содержанием.
Что же касается реальной деоккупации Крыма и Донбасса, то без оставшихся Будапештских гарантов - США и Великобритании - здесь не обойтись. При этом вопрос освобождения наших территорий нужно обсуждать не только с точки зрения интересов Украины, а, в первую очередь, в контексте геополитических процессов.
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B7%D0%B5%D1%82.html После победы Байдена Путин приползет на коленях к Киеву и попросит забрать Крым обратно - эксперт
Все перечисленные направления являются необходимыми, но недостаточными для восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Надо прекратить бессмысленный спор о том, что мы возвращаем - людей или территории? Никакие территории, без понимания и поддержки граждан Украины, живущих по обе стороны линии фронта, мы не
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03.08.2020 18:32 Ответить
Разумеется, "не системные" обстрелы - кацапским террористам НЕКОГДА, они окопы копают и ДОТы строят прямо ПЕРЕД нашими позициями!
А потом, как обустроятся и начнут гатить из всех стволов...
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03.08.2020 19:12 Ответить
Скажіть тоді, що бреше ОБСЄ, а ви говорите правду.
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03.08.2020 23:24 Ответить
Зрада зрадная.
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04.08.2020 03:02 Ответить
Подтверждение сказанного на skrypin что все сообщения генштаба , АП, СНБО люстрирует зелина *****!!!
Дура......
Учи историю Украины..... Т вооружение было отведено по минским! Его уже давно не было на передке!!!
Практически все потери украинских солдат в этих голимых "перемириях" - это минометы, мины и снайпера!!!
Идиотка блин!
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04.08.2020 14:24 Ответить
 
 