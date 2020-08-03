Режим прекращения огня на Донбассе длится уже седьмой день без боевых потерь и стрельбы из тяжелого вооружения, - СНБО

По данным Главного ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны Украины, режим прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля 2020 выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"В отличие от предыдущих "рождественского", "хлебного", "школьного" и многих других объявленных приостановок огня, которые насчитывали несколько дней, сегодня продолжается уже седьмой день перемирия без выстрелов из тяжелого вооружения и боевых потерь", - говорится в сообщении.

По данным программно-аппаратного комплекса СОТА, подавляющее большинство отбстрелов велось российскими наемниками прицельно с применением тяжелого вооружения - артиллерии, минометов, противотанковых ракетных комплексов, а также беспилотных летательных аппаратов и снайперского оружия. Еженедельные потери военнослужащих Вооруженных сил Украины составляли 2 погибших и 6-8 раненых. Аналогичные потери несли и оккупационные группировки.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, комментируя соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, выразил надежду, что достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности и в дальнейшем будут выполняться, а любым попыткам дискредитации мирных инициатив, включая провокации на линии соприкосновения, будет дан жесткий отпор.

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