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Новости Коронавирус и карантин
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Луцк попал в "красную зону" случайно, но карантин все равно нужно ужесточать, - ОГА

Луцк попал в

Председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко заявил, что Луцк попал в "красную зону" случайно, но все равно в городе обязаны выполнять решение государственной комиссии об усилении карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Перший".

Главный санитарный врач Наталия Янко объяснила, что новых больных в Ривном и Львове больше, чем в Луцке. Но Луцк попал в "красную зону" из-за того, что 68 процентов всех больных Волыни обнаружили именно в областном центре.

"Это абсурдный показатель и погрешность методики", - сказала председатель областного совета Ирина Вахович.

"До пятницы все исправится. Это случайная ошибка статистов. У нас нет такой катастрофической ситуации, чтобы вводить красную зону", - заявил также председатель ОГА Юрий Погуляйко.

"Имеем то, что имеем. Не я же в пятницу принимал это решение", - сказал Погуляйко.

В то же время он сказал, что Луцк обязан выполнять решение государственной комиссии, пока его не пересмотрели.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин, поскольку это противоречит Конституции Украины.

Также читайте: Полиция Волыни с завтрашнего дня будет составлять админпротоколы на особо злостных нарушителей карантина

Автор: 

карантин (16729) Луцк (595) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Волынская область (1013)


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Топ комментарии
+19
ОГА - это областная администрация, назначенная лично Зеленским.
ОГА - это не выборный орган, поэтому не имеют право говорить от имени громады.
Только избранные органы местной власти - мэры, городские и поселковые советы имеют право говорить от имени громады, которая их избрала.
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03.08.2020 17:24 Ответить
+17
Даже личный ставленник Зеленского в Волынской области Погуляйко официально признал, что Луцк попал в красную зону случайно, то есть неправомерно.
Просто так захотелось самодуру Степанову или Ляшко, что бы хоть кого то запихнуть в красную зону, которую они выдумали.
Никаких критериев попаданию в любую зону, не соблюдено.
Это наглядный беспредел власти, типа что хочу то и ворочу, а вы рабы молчите и исполняйте наши хотелки.
Нет, так не будет.
Янукович уже воротил по беспределу, но видимо его судьба не впечатлила Зеленского.
Решил повторить его путь
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03.08.2020 17:31 Ответить
+14
Еще немного нужно подождать и можно "вводить". Дезорганизованная армия, тупое непрофессиональное управленческое кодло, цирковая арена в ВР и разрозненное и обозленное общество (нарид) сделают себя разом. В последний раз.
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03.08.2020 17:26 Ответить
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НЕЕЕ БРАТАНЫ ТАК НЕ ПОЙДЕТ СЛУЧАЙНО ПОПАЛ НА ПОСТ ГИДРАНТУ ВАШ ЕВРЕЙСКИЙ МАЛЬЧИК НЕПОТРИБ ВОВОЧКА БУБОЧКА Я НЕ ЛОХ ОМАНСКИЙ КАКАЯ РАЗНИЦА ИДИОТ Я ИЛИ КРЕТИН И ТАК ДАЛЕЕ..
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03.08.2020 18:00 Ответить
"случайно"
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03.08.2020 17:22 Ответить
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03.08.2020 17:25 Ответить
Даже личный ставленник Зеленского в Волынской области Погуляйко официально признал, что Луцк попал в красную зону случайно, то есть неправомерно.
Просто так захотелось самодуру Степанову или Ляшко, что бы хоть кого то запихнуть в красную зону, которую они выдумали.
Никаких критериев попаданию в любую зону, не соблюдено.
Это наглядный беспредел власти, типа что хочу то и ворочу, а вы рабы молчите и исполняйте наши хотелки.
Нет, так не будет.
Янукович уже воротил по беспределу, но видимо его судьба не впечатлила Зеленского.
Решил повторить его путь
показать весь комментарий
03.08.2020 17:31 Ответить
ОГА - это областная администрация, назначенная лично Зеленским.
ОГА - это не выборный орган, поэтому не имеют право говорить от имени громады.
Только избранные органы местной власти - мэры, городские и поселковые советы имеют право говорить от имени громады, которая их избрала.
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03.08.2020 17:24 Ответить
как и бубочка на трон...
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03.08.2020 17:25 Ответить
Еще немного нужно подождать и можно "вводить". Дезорганизованная армия, тупое непрофессиональное управленческое кодло, цирковая арена в ВР и разрозненное и обозленное общество (нарид) сделают себя разом. В последний раз.
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03.08.2020 17:26 Ответить
Бу га га га.Держит я "нелох" всю Украину за лоховю Клоунада а не страна. Что это ? Глупость или предательство ?
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03.08.2020 17:31 Ответить
Охренеть.С такими темпами мы скоро услышим что карантин в Украине введен случайно)
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03.08.2020 17:34 Ответить
транспортна блокада - теж "случайно"...

Укрзалізниця припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя та у зворотному напрямку відповідно до рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/3/7261658/ Луцк попал в "красную зону" случайно, но карантин все равно нужно ужесточать, - ОГА - Цензор.НЕТ 3940 https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/3/7261658/ Луцк попал в "красную зону" случайно, но карантин все равно нужно ужесточать, - ОГА - Цензор.НЕТ 3940 https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/3/7261658/#comments 5Луцк попал в "красную зону" случайно, но карантин все равно нужно ужесточать, - ОГА - Цензор.НЕТ 3940 https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/522936/?fbclid=IwAR3_QE0oKPF2odqVwt6tuySQz6aKyciXC5NxIMnkRZllOae2oSsL6IKX1OI сайт УЗ
Дослівно: "Станом на 1 серпня квитки вже не продавалися до станцій Луцьк і Тернопіль на дати, починаючи з 3 серпня, як це передбачено рішенням".
Деталі: Обмеження діє для поїздів:№41/42 Дніпро-Трускавець,№98/97 Ковель-Київ,№88/87 Ковель-Новоолексіївка,№12/11 Одеса-Львів,№81/82 Київ-Ужгород,№49/50 Київ-Трускавець,№136/135 Чернівці-Одеса,№108/107 Одеса-Ужгород,№110/109 Львів-Херсон,№86/85 Львів-Новоолексіївка,№715/716 Київ-Львів.
Пасажирам вказаних поїздів, які планували поїздку до Луцька і Тернополя та у зворотному напрямку, запропонували компенсацію повної вартості квитків.
Укрзалізниця просить з розумінням поставитися до ситуації та не перешкоджати роботі залізничної галузі.
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03.08.2020 17:35 Ответить
Блокадный Тернополь и Луцк. Кто следующие?
Наверное все областные центры Украины и столица Киев скоро окажутся в красной зоне, потому, что по всем прогнозам социологов и опросам, ни в одном областном центре на ближайших местных выборах не победит ставленник Зеленского от "слуги народа" в меры этих городов.
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03.08.2020 17:42 Ответить
доктор а может таблеточку? врач сказал в морг значит в морг!
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03.08.2020 17:36 Ответить
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03.08.2020 23:44 Ответить
Играет пацанчик "Бубочка " в игру типа "Цивилизация 95 квартал. Вот только юниты мы все. Большое спасибо вам 73% олигофренам и имбицылам калированым за этого паяца и клоуна обкурившегося айкосами с "марикой". Но почему я должен жить и терпеть этот дурдом в стране "кривых зеркал" если я не голосовал за этого еврея .
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03.08.2020 17:37 Ответить
Да идите вы вместе со своим гундосиком 73% придурков В СРАКУ !
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03.08.2020 17:39 Ответить
Да....якшо тупі, то це вже пожиттєво. Сам голова ОГА визнав, що випадково, але зупинить економіку міста все рівно потрібно. Бо так верховна київська ЗЕ мавпа наказала🥴
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03.08.2020 17:41 Ответить
Естественно. Как и во всякой вертикали, этой падле главное выполнить указание хозяина, а какие убытки кто понесёт ему всё равно. Мы "случайно"(с) отнесли, "методологическая обшибка"(с) случилася,но вы всё равно выполняйте и расплачивайтесь за это. Ладно, но только при условии компенсации убытков за счёт госбюджета!
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03.08.2020 23:26 Ответить
Терпилы плин,даже рассеяне и то в Хабаровске что то там начали бунтовать . А вы ждите нового голодомора 2020-21 гг и еще какой то гадости от этой власти представителей ХАБАДА...
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03.08.2020 17:42 Ответить
Вчора я критикував владу за ці обмеження.Але ж жителі Луцька,Тернополя і тд.,самі це все хотіли.Можна подивитися результати виборів 2019 року,цих міст.Так що нехай отримують сповна,може щось зрозуміють.
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03.08.2020 18:02 Ответить
если кто то говорит о случайностях,тогда им есть ответ- они не случайно происходят, а согласно четко отработанной системе
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03.08.2020 18:09 Ответить
испанец угорает, случайно)))))))), мэра чуть не расстрелом пугали)))))), ахаха, а оказалось, оказалось ошиблись малехо, досадная случайность, скоро отменим, статисты виноваты
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03.08.2020 18:37 Ответить
.
Случайно наехали подумали надо ужесточить.
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03.08.2020 18:49 Ответить
треба стулити пики насєлєнію бо зараз будуть Луганді давати повну автономію з занесенням в Конституцію Особливого статусу Дамбасні а це жо-а!!!! + вибори які будуть фальшувати на 100%! і ще момент щоб насєлєнія чогось не подумало такого херового і не почала Коліївщину!!!! не потипу кого "за" і кого "проти" а - коли всіх і вся!
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03.08.2020 18:54 Ответить
"вместо слова «статистик» ошибочно используют слово «статист». К сожалению, этим они показывают свою безграмотность. " имеем полуграмотного голову ОДА.
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03.08.2020 19:04 Ответить
Хай " случайно" покине посаду
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03.08.2020 19:05 Ответить
регіони, з яких можна очікувати найбільше людей на акції непокори- на карантин." мишление 95 квартала" не більше.
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03.08.2020 21:03 Ответить
Это не мышление.Это спазм толстой кишки.
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03.08.2020 23:58 Ответить
Падла. А убытки, понесённые вследствии такого "случайного"(с) решения ты компенсируешь всем из госбюджета?
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03.08.2020 23:19 Ответить
Потрібно відповідати за свої дії і методику. Подати в суд вимагати компенсації збитків матеріальних моральних. На комісію на відповідальних. Хай платять громаді Луцька за свої помилки. Силовиків що погрожують громаді теж потрібно до суду. А як інакше. Ми ж демократична європейська країна. Хтось з цим хоче посперечатися /
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03.08.2020 23:51 Ответить
 
 