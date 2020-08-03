Луцк попал в "красную зону" случайно, но карантин все равно нужно ужесточать, - ОГА

Председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко заявил, что Луцк попал в "красную зону" случайно, но все равно в городе обязаны выполнять решение государственной комиссии об усилении карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Перший".

Главный санитарный врач Наталия Янко объяснила, что новых больных в Ривном и Львове больше, чем в Луцке. Но Луцк попал в "красную зону" из-за того, что 68 процентов всех больных Волыни обнаружили именно в областном центре.

"Это абсурдный показатель и погрешность методики", - сказала председатель областного совета Ирина Вахович.

"До пятницы все исправится. Это случайная ошибка статистов. У нас нет такой катастрофической ситуации, чтобы вводить красную зону", - заявил также председатель ОГА Юрий Погуляйко.

"Имеем то, что имеем. Не я же в пятницу принимал это решение", - сказал Погуляйко.

В то же время он сказал, что Луцк обязан выполнять решение государственной комиссии, пока его не пересмотрели.

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин, поскольку это противоречит Конституции Украины.

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