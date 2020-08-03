Луцк попал в "красную зону" случайно, но карантин все равно нужно ужесточать, - ОГА
Председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко заявил, что Луцк попал в "красную зону" случайно, но все равно в городе обязаны выполнять решение государственной комиссии об усилении карантина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Перший".
Главный санитарный врач Наталия Янко объяснила, что новых больных в Ривном и Львове больше, чем в Луцке. Но Луцк попал в "красную зону" из-за того, что 68 процентов всех больных Волыни обнаружили именно в областном центре.
"Это абсурдный показатель и погрешность методики", - сказала председатель областного совета Ирина Вахович.
"До пятницы все исправится. Это случайная ошибка статистов. У нас нет такой катастрофической ситуации, чтобы вводить красную зону", - заявил также председатель ОГА Юрий Погуляйко.
"Имеем то, что имеем. Не я же в пятницу принимал это решение", - сказал Погуляйко.
В то же время он сказал, что Луцк обязан выполнять решение государственной комиссии, пока его не пересмотрели.
Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.
Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин, поскольку это противоречит Конституции Украины.
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Просто так захотелось самодуру Степанову или Ляшко, что бы хоть кого то запихнуть в красную зону, которую они выдумали.
Никаких критериев попаданию в любую зону, не соблюдено.
Это наглядный беспредел власти, типа что хочу то и ворочу, а вы рабы молчите и исполняйте наши хотелки.
Нет, так не будет.
Янукович уже воротил по беспределу, но видимо его судьба не впечатлила Зеленского.
Решил повторить его путь
ОГА - это не выборный орган, поэтому не имеют право говорить от имени громады.
Только избранные органы местной власти - мэры, городские и поселковые советы имеют право говорить от имени громады, которая их избрала.
Укрзалізниця припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя та у зворотному напрямку відповідно до рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/3/7261658/ https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/3/7261658/ https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/3/7261658/#comments 5 https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/522936/?fbclid=IwAR3_QE0oKPF2odqVwt6tuySQz6aKyciXC5NxIMnkRZllOae2oSsL6IKX1OI сайт УЗ
Дослівно: "Станом на 1 серпня квитки вже не продавалися до станцій Луцьк і Тернопіль на дати, починаючи з 3 серпня, як це передбачено рішенням".
Деталі: Обмеження діє для поїздів:№41/42 Дніпро-Трускавець,№98/97 Ковель-Київ,№88/87 Ковель-Новоолексіївка,№12/11 Одеса-Львів,№81/82 Київ-Ужгород,№49/50 Київ-Трускавець,№136/135 Чернівці-Одеса,№108/107 Одеса-Ужгород,№110/109 Львів-Херсон,№86/85 Львів-Новоолексіївка,№715/716 Київ-Львів.
Пасажирам вказаних поїздів, які планували поїздку до Луцька і Тернополя та у зворотному напрямку, запропонували компенсацію повної вартості квитків.
Укрзалізниця просить з розумінням поставитися до ситуації та не перешкоджати роботі залізничної галузі.
Наверное все областные центры Украины и столица Киев скоро окажутся в красной зоне, потому, что по всем прогнозам социологов и опросам, ни в одном областном центре на ближайших местных выборах не победит ставленник Зеленского от "слуги народа" в меры этих городов.
Случайно наехали подумали надо ужесточить.