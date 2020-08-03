Задержанные в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" из Стамбула собирались лететь в Латинскую Америку, - российский консул
Боевики ЧВК "Вагнер", которых на прошлой неделе задержали под Минском, транзитом через эту страну хотели вылететь в Стамбул, а оттуда отправиться в Латинскую Америку.
Об этом консул посольства РФ в Беларуси Кирилл Плетнев заявил в эфире пропагандистской программы "60 минут", информирует Цензор.НЕТ.
"Каждый из задержанных заявил, что целью въезда в республику был транзитный проезд. 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул, после чего - в третью страну. Конечным пунктом назначения было одно из государств в латиноамериканском регионе", - сказал он.
"Они не понимают, абсолютно не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышали", - добавил Плетнев.
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Дипломат не указал, в какую именно страну Латинской Америки якобы направлялись "вагнеровцы". Но ряд российских СМИ пишет, что их конечной целью была Венесуэла.
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.
Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.
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Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".
В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.
В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.
СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.
Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.
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Чем тебе татары не угодили?
Какой позор!
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16815 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16815
🇧🇾👴🏻🌡Здоровье Лукашенко снова в повестке дня. Как https://tlgrm.ru/channels/@russica2 пишет «Незыгарь», из-за плохого самочувствия Батьки его ежегодное обращение к народу и парламенту было перенесено, а сам он не появляется на людях. У хвори есть триггер - ультимативный звонок с угрозами Путина белорусскому президенту касательно немедленного освобождения бойцов ЧВК. После сеанса связи у Лукашенко возникло крайне тяжелое проявление артериальной гипертензии.
не допомогло
але в гебні іншого алгоритму дій очевидно немає
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны
и че ж не улетели
Впрочем, про Майдан тоже вбрасывалась инфа, что его организовал кремль. Так что чему удивляться...
еще варианты
А эти "вагнеровцы" - разменные мелкие монеты в спец операции Лукашенко -Путина по очернению беларуской бархатной революции.
Принцип "гнилой селедки" - запах хотят втереть в одного из национальных лидеров - Статкевича, протестного блогера - Тихоновского.
Порохоботы Цензора стараются разнести и втереть этот запах на радость плешивым диктаторам - ну что же, как нибудь переживем. Работа у них такая...
Моментальное подтверждение личностей Прилепиным - завидная скорость в "здаче" корешей. И много чего еще...
Но потом подумал - проще тебя, валенка, НХ послать.
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А что, кремлевско-венесуэльская любовь уже прошла? Что, посмотреть шпили-вили нельзя было слетать чартером из Внуково или любого другого подходящего аэродрома ДОСААФ?