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Новости Агрессия России против Украины
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Задержанные в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" из Стамбула собирались лететь в Латинскую Америку, - российский консул

Задержанные в Беларуси боевики ЧВК

Боевики ЧВК "Вагнер", которых на прошлой неделе задержали под Минском, транзитом через эту страну хотели вылететь в Стамбул, а оттуда отправиться в Латинскую Америку.

Об этом консул посольства РФ в Беларуси Кирилл Плетнев заявил в эфире пропагандистской программы "60 минут", информирует Цензор.НЕТ.

"Каждый из задержанных заявил, что целью въезда в республику был транзитный проезд. 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул, после чего - в третью страну. Конечным пунктом назначения было одно из государств в латиноамериканском регионе", - сказал он.

"Они не понимают, абсолютно не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышали", - добавил Плетнев.

Читайте на Цензор.НЕТ: Задержанные в Беларуси боевики ЧВК "Вагнер" говорят, что хотели посмотреть на собор

Дипломат не указал, в какую именно страну Латинской Америки якобы направлялись "вагнеровцы". Но ряд российских СМИ пишет, что их конечной целью была Венесуэла.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии.

Также на Цензор.НЕТ: Среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" могут быть лица с двойным гражданством, - Геращенко

Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в связи с задержанием боевиков экстренное заседание Совета безопасности. Он поручил обратиться к государственным органам России по поводу задержанных под Минском российских боевиков, "чтобы они объяснили, что происходит", заявил о "грязных намерениях" россиян и поручил обратиться к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

В связи с задержанием МИД Беларуси пригласил послов России и Украины. Украинского дипломата хотят видеть из-за того, что часть боевиков ранее воевали на Донбассе.

В четверг утром госсекретарь СБ Беларуси Андрей Равков заявил, что задержанные под Минском россияне из ЧВК "Вагнер" дают показания.

СБУ будет инициировать вопрос об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков в Украину.

Кроме этого, Беларусь попросила Украину проверить, причастны ли задержанные боевики к совершению преступлений на территории нашей страны.

Автор: 

Беларусь (7922) Венесуэла (186) консул (138) ЧВК Вагнер (1334) Латинская Америка (14)


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Топ комментарии
+14
Бред! Детский лепет как со сбитым боингом и Солсбери! Я больше поверил если бы он сказал что они хотели в Минске устроить съезд сексуальных меньшинств!
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03.08.2020 17:44 Ответить
+14
Ога. У Туреччині проти вагнеровців карні справи відкриті за участь у бойових діях проти турецьких ЗС у Лівії та Сирії.
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03.08.2020 17:45 Ответить
+10
Странный маршрут .
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03.08.2020 17:43 Ответить
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Странный маршрут .
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03.08.2020 17:43 Ответить
это "запасная версия" т.н. пути отхода
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03.08.2020 20:16 Ответить
Бред! Детский лепет как со сбитым боингом и Солсбери! Я больше поверил если бы он сказал что они хотели в Минске устроить съезд сексуальных меньшинств!
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03.08.2020 17:44 Ответить
Все таки их цель была шпили вили получается?
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03.08.2020 19:16 Ответить
шпили в Европах закончились уже
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03.08.2020 17:45 Ответить
Некрасиво себе лайкать.
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03.08.2020 17:47 Ответить
А носить летом штаны мехом внутрь - ради красоты?
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03.08.2020 18:25 Ответить
Такие штаны носили ТВОИ ПРЕДКИ ТАРТАРОВЦЫ! У нас даже не слышали про такое. Так что не лепи твои обезьяньи штаны к людям! Готовься,говорят что списки московских консерв уже у американцев.Так что следи за ветром,-скоро к тебе подойдет здоровенный афроамериканец и скажет тебе: -А теперь иди ко мне,московская консерва,наклонись и продолжай дальше делать мне то,что ты делал московитам!
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04.08.2020 09:42 Ответить
А ты - расист?
Чем тебе татары не угодили?
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04.08.2020 10:35 Ответить
Баран ты тупой! Прочитай про Тартарии,СКОТ!
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04.08.2020 12:23 Ответить
Ну, захватили они вас, мамалыжников, было дело, но это же в прошлом!
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04.08.2020 13:02 Ответить
Тартария была до Днестра,дуралей! Крылатые фразы; -"Поскреби амфаша-почувствуешь вонь и увидишь тартаровца!" (Наполеон)
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04.08.2020 20:18 Ответить
Нда, в штанах мехом внутрь, в сорокоградусную жару нажравшись кипящей мамалыги - не только Наполеона можно увидеть, но и Аида в тартаре...
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05.08.2020 11:02 Ответить
Так не одевай свои прадедовские штаны в жару,дуралей! Поскреби ракетчика-консерву,- увидишь вонючего,немытого тартарина !
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05.08.2020 18:12 Ответить
Вяло, вяло!
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05.08.2020 18:46 Ответить
Так тужись,надуй шаровары,...
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06.08.2020 05:43 Ответить
Ой, какое содержательное общение у нас завязалось, блеск!
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06.08.2020 09:59 Ответить
Ты тут Иванушка-консервушка,ждешь меня чтобы я вытер об тебя ноги,Холопушка? А ну-ка подтверди! Голос!
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11.08.2020 19:07 Ответить
Привет дорогой! Где это ты пропадал?
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12.08.2020 09:18 Ответить
Есть голос! Послушная консервушка!
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12.08.2020 14:35 Ответить
Ну голос. Теперь можешь усраться от радости. Удостоился чести быть отвеченным.
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12.08.2020 16:01 Ответить
Ты тут,доходяга? Уси раются обычно в шаровары,-а у меня таких нет.Ты тут заходи каждый день,-с утра до вечера,чтобы ничего не пропустить,консервушка!
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21.08.2020 19:12 Ответить
Я практически каждый день просматриваю свою ленту.
Какой позор!
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22.08.2020 10:17 Ответить
Причем тут позор у тебя,-у дураков позора не бывает!
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26.08.2020 05:57 Ответить
Согласен. Стыдно - когда видно! Но кожаные штаны мехом внутрь всё надёжно скрывают!
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26.08.2020 09:11 Ответить
минаретов стамбульских захотелось
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03.08.2020 17:52 Ответить
В Бразілію...ваєвать с каранавірусам...
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03.08.2020 17:45 Ответить
Ога. У Туреччині проти вагнеровців карні справи відкриті за участь у бойових діях проти турецьких ЗС у Лівії та Сирії.
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03.08.2020 17:45 Ответить
это не вагнеровцы . а как раз таки ихние конкуренты из МАР
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03.08.2020 19:37 Ответить
У Білорусі? Жетони у них вагнеровські.
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04.08.2020 12:36 Ответить
намечались интересные гастроли ...
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03.08.2020 17:45 Ответить
В своём хроническом вранье дипломаты из НаРоссии уникальны в своём роде
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03.08.2020 17:45 Ответить
U benzokolonki versiji meniajatsia s kazdim dniom.Eto vsegda u nix takoje,ruskije vrut vsegda
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03.08.2020 17:46 Ответить
Я только официальных версий (от усов писькина ) насчитал штук пять с момента задержания ,,туристов,,
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03.08.2020 21:00 Ответить
Навіть якщо це правда і летіли вони в Венесуелу чи в Сирію, то що це сильно краще?))
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03.08.2020 17:47 Ответить
За коксом летели?
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03.08.2020 17:47 Ответить
https://tlgrm.ru/channels/@kremlin_mother_expert Кремлёвский мамковед 18 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16815 https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16815
🇧🇾👴🏻🌡Здоровье Лукашенко снова в повестке дня. Как https://tlgrm.ru/channels/@russica2 пишет «Незыгарь», из-за плохого самочувствия Батьки его ежегодное обращение к народу и парламенту было перенесено, а сам он не появляется на людях. У хвори есть триггер - ультимативный звонок с угрозами Путина белорусскому президенту касательно немедленного освобождения бойцов ЧВК. После сеанса связи у Лукашенко возникло крайне тяжелое проявление артериальной гипертензии.
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03.08.2020 17:47 Ответить
Чушь , Единственная заслуга Луки в том , что он опустил Пу ниже плинтуса показав что водитель стерхов дурилка картонная, надутая пиаром. За пол года заставил РФ покупать нефть ниже рыночной, за газ не платит вообще , посадил газпромовского кандидата , забрал Банк , вкладами племянника Пу и министра финасов РФ и другой наменклатуры , в качестве особого издевательтва провел порад 9 мая , чего не делал никогда . Инфркт Луки это результат рейтинга который ему принесли , Тиховская побеждает в первом туре .
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04.08.2020 08:43 Ответить
Спрашивайте дальше---пусть поливают! Там до Антарктиды почти близко.
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03.08.2020 17:48 Ответить
Подожди немного... Они так скоро, и до Марса доберутся...
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03.08.2020 18:08 Ответить
Не пройдёт туда. Америкосы всё застолбили там. Та и денег дорого. То они к Чавесу пёрли на подмогу, или коксу по первой цене набрать.
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03.08.2020 18:11 Ответить
Мда, бульбаш усатый сорвал кацо-гебешную многоходовочку😀
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03.08.2020 17:48 Ответить
у справі про збиття малазійського літака теж було багато версій
не допомогло
але в гебні іншого алгоритму дій очевидно немає
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03.08.2020 17:49 Ответить
25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул,Источник: https://censor.net/n3211662
Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны

и че ж не улетели
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03.08.2020 17:51 Ответить
Как известно, поведение россиян вызвало у бдительных граждан Беларуси желание позвонить в местный КГБ. Россияне, как утверждается, носили одежду в стиле милитари, не пили алкоголь и не предавались увеселениям. Они также имели на тридцать человек всего три чемодана, но таких тяжелых, что их приходилось переносить коллективно. https://www.ehorussia.com/new/node/21312
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03.08.2020 17:51 Ответить
Очевидно что готовили в Беларуссии государственный переворот.
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03.08.2020 17:51 Ответить
А зачем? Ведь есть все основания считать, что Лукашенко и без того не перевалит за 10%? Когда такое происходит непосредственно перед выборами, очевидно же, что тут сам Лука за режиссерским креслом.
Впрочем, про Майдан тоже вбрасывалась инфа, что его организовал кремль. Так что чему удивляться...
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03.08.2020 18:03 Ответить
По Вашему получается, что Лукашенко о таком развитии событий не подумал и впустил их в страну. Не думайте, что он наивный. Так, что насчёт подготовки боевиками переворота - это не очевидно.
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03.08.2020 18:03 Ответить
Они уже много лет мотаются через Беларусь в третьи страны. Лукашенко естественно не препятствовал этому, поэтому и вагнеровцы чувствовали там себя уверенно и безопасно. Единственное, что они не учли, что в Беларусь скоро выборы и их могли использовать в тёмную. Собственно, оно так и получилось. Нельзя верить в такие новости,зная что такие совпадения перед выборами не случайны, их попросту не бывает. Это глупо и по-детски наивно.
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03.08.2020 18:13 Ответить
Что они делали с 26 по 29 в Беларуси?
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04.08.2020 00:15 Ответить
Консулу видать самому только вот-вот совсем недавно пришёл "груз" с Латинской Америки.
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03.08.2020 17:52 Ответить
так... эта легенда хреновая)))
еще варианты
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03.08.2020 17:53 Ответить
без вариантов. в венесуэле кока. то с чем у руцкого мида щас напряжёнка )
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03.08.2020 18:08 Ответить
Так бывает чвквагнер убивает по всему свету а взяли в родных белорусских берёзках...
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03.08.2020 17:56 Ответить
Какое значение имеет маршрут этих животных, их надо изолировать от внешнего мира и помочь им рассказать, кто отправил и цель.
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03.08.2020 18:02 Ответить
вуаще нищьо не понимайут. дурачки короче. все поверили.
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03.08.2020 18:03 Ответить
в венесуэлу. конюшня лаврова лично командировала.
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03.08.2020 18:06 Ответить
надо было бацьке перемешать их с землей как американцы в сирии и сделать вид что их там нет
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03.08.2020 18:22 Ответить
Три простые беларуские женщины против плешивого мракобеса и распутника - это офигительно красивая история, достойная пера Шекспира (только с хеппи-эндом надеюсь), достойная сценария Голливуда. В учебниках истории прекрасной европейской Беларуси будущего сегодняшние события будут равны золотому веку ВКЛ, Речи Посполитой, Грюнвальду и т.д.
А эти "вагнеровцы" - разменные мелкие монеты в спец операции Лукашенко -Путина по очернению беларуской бархатной революции.
Принцип "гнилой селедки" - запах хотят втереть в одного из национальных лидеров - Статкевича, протестного блогера - Тихоновского.
Порохоботы Цензора стараются разнести и втереть этот запах на радость плешивым диктаторам - ну что же, как нибудь переживем. Работа у них такая...
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03.08.2020 18:26 Ответить
Похмелись придурок.
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03.08.2020 18:41 Ответить
Я сначала хотел тебе, недоделанному, подробно рассказать про смехотворность и топорность постановы. Про выпячивание улик - все зашквареные как специально в Украине, поселились в ведомственном санатории ФПБ - глава которого нач избирательного штаба Лукашенко, ходили строем не снимая милитари и волоча за собой лямки парашютов.
Моментальное подтверждение личностей Прилепиным - завидная скорость в "здаче" корешей. И много чего еще...
Но потом подумал - проще тебя, валенка, НХ послать.
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03.08.2020 18:49 Ответить
никто не говорит что 33 вагнеровца тайно прилетели в Беларусь . Такой же спектакль путина как и Бабарыко и бабская троица по легитимизации выборов в которых уже предрешен победитель , а потом в ноябре 31 карта с росийкой общая валюта , парламент и прочая скрепная белиберда .

..
..
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03.08.2020 21:26 Ответить
твои женшчыны обеспечивают явку на выборы где плешивый заведомо получает победу . Что потом они будут делать когда Ермошкина даст луке 78% а бабе Свете 1.5% ? Скажут доверчивым лохам спасибо , до следующих встреч ? Ты скотина росийская палишься когда называешь патриотов Украины прохоботами . захлопни свою кгбшную пасть , росийская прокладка .

..
..
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03.08.2020 21:24 Ответить
Не вижу смысла открывать спор о будущем Беларуси с чмошником под свежеиспеченым прокси - нулевкой, которая сольется, перелогинится, переобуется или навсегда слиняет.
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03.08.2020 21:59 Ответить
и не открывай оацевская свинья . тебе все равно сказать нечего .

..
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04.08.2020 00:15 Ответить
Куда бы они не направлялись,цели их явно были неблаговидные.То есть белорусов бы они в результате точно подставили. А лавровским дипломатам верить станет теперь лишь слепоглухонемой с необитаемомго острова, не имеющий связи с внешним миром.
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03.08.2020 18:26 Ответить
Лу почав бачити скрізь все...
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03.08.2020 18:39 Ответить
а шо тут бачити?жириновскій озвучив ясно:Он предложил Лукашенко провести «красивые выборы» без своего участия и добавил, что лучшим вариантом для Белоруссии будет вхождение в состав России.
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03.08.2020 19:23 Ответить
А из Латинской Америки прямо на мыс Каннаверелл -- дальше : на Марс !
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03.08.2020 19:30 Ответить
наверно Эрдоган узнал шо к нему летят вагнеровцы и кацапам срочно понабилось менять методичку.
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03.08.2020 20:49 Ответить
Было бы неплохо если это так...но путем вуду...после исполнения смертного приговора подписанного лукой
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03.08.2020 21:37 Ответить
Почему не летели прямо из рачки, или там дорогу в Стамбул забыли?
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03.08.2020 21:47 Ответить
Раша уже запуталась во вранье.. Сначала говорили Судан, потом отдых в Белоруссии , потом Стамбул, а теперь Латинская Америка ( а почему не через Кабул добирались или через Ханой..)
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03.08.2020 22:24 Ответить
Но ряд российских СМИ пишет, что их конечной целью была Венесуэла.

А что, кремлевско-венесуэльская любовь уже прошла? Что, посмотреть шпили-вили нельзя было слетать чартером из Внуково или любого другого подходящего аэродрома ДОСААФ?
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03.08.2020 22:39 Ответить
Среди задержанных российских вагнеровцев в Беларуси двое являются профессиональными снайперами. Один из них с достоверностью был в Киеве во время расстрела людей на Майдане в 2014 году. Московиты расстреливали украинцев для дальнейшего оправдания московской интервенции.
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03.08.2020 22:41 Ответить
общее обеспечение по В.Суворову
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04.08.2020 01:05 Ответить
Деградация спецслужб РФ. https://www.youtube.com/channel/UCqHebFiH59oyemqQUUF3lUg?view_as=subscriber гибридная война
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04.08.2020 08:52 Ответить
 
 