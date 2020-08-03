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Новости Коронавирус и карантин
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Власть потеряла контроль и над эпидситуацией, и над политической. Это грозит возвращением еще более жесткого карантина, - Зинкевич

Власть потеряла контроль и над эпидситуацией, и над политической. Это грозит возвращением еще более жесткого карантина, - Зинкевич

Заявления местных органов власти, которые не согласны с решениями центральной власти относительно противоэпидемических мер, свидетельствуют, что у Зеленского теряют контроль над ситуацией в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Яна Зинкевич.

Парламентарий настаивает на необходимости немедленного проведения внеочередной сессии парламента для внедрения срочных антикризисных мер.

"Демарш Луцкого и Тернопольского городских советов, а также шокирующая ежедневная статистика заболеваний COVID-19 - это свидетельство того, что власть потеряла контроль. Сначала над эпидемиологической ситуацией, а теперь и политической. Уже давно стало понятно, что так называемый карантин был лишь формальностью и ничего общего с настоящей борьбой с опасностью нет. Но даже такая формальность возмущает обычных людей, которые борются за свое выживание - и экономическое, и физическое", - отметила Зинкевич.

Читайте: "Слуги народа" внесли 13 тысяч поправок в "антиКоломойский" закон, чтобы сорвать его принятие, - нардеп от "ЕС" Зинкевич

По словам нардепа, безответственность власти, отсутствие срочных шагов для борьбы с пандемией подвергают страну риску повторения жесткого карантина с еще более драматическими последствиями для экономики и большим отрицательным влиянием на финансовое положение людей.

Зинкевич сообщила, что "Европейская Солидарность" уже озвучила свое требование от властей срочно собрать заседание Верховной Рады Украины, но никакой реакции так и не услышала.

"Напомню, наши шаги достаточно конкретные и реальные для внедрения. Депутаты обязаны принять законы для помощи врачам, прежде всего - о страховании на случай заболевания коронавирусной болезнью. С начала эпидемии коронавирусом уже заболели 8 654 медработника. Из областей поступает тревожная информация о том, что врачам не выплачивают обещанные надбавки или задерживают их, а медицинские учреждения до сих пор полностью не обеспечены всем необходимым для борьбы с COVID-19", - подчеркнула парламентарий.

"Кабинет Министров и Офис Президента должны отчитаться об использовании средств, выделенных в специальный Коронавирусный фонд. Ведь остаток всего 3 млрд нераспределенных средств из более 60 млрд, выделенных на борьбу с коронавирусом, и использование этих средств на другие цели, а больше всего на строительство дорог - это нонсенс.Без конкретных и прозрачных действий центра регионы и дальше бесконтрольно будут отдаляться от четкой властной вертикали, не понимая шагов власти", - подытожила Зинкевич.

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Автор: 

карантин (16729) Зинкевич Яна (63) Европейская Солидарность (1060) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+29
Зелю, шизофреника Степанова, клоуна из санэпидемслужбы Ляшка, ахметовского прихвостня Шмыгаля, самодура Авакова в красную зону, на нары
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03.08.2020 18:01 Ответить
+23
Чтобы потерять контроль,надо чтобы этот контроль вообще был. Зелемудачьё и близко ничего не контролирует за полтора года. Плывут по течению и пакуют "заносы". Всё.
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03.08.2020 18:03 Ответить
+20
Малюська им уже подарил сертификаты на "вип-камеры"
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03.08.2020 18:03 Ответить
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100%Влада втратила контроль і над епідситуацією, і над політичною. Це загрожує поверненням ще більш жорсткого карантину, - Зінкевич - Цензор.НЕТ 9707
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03.08.2020 19:14 Ответить
Не нравятся эти, найди на Ютубе настоящих.
Уверен ни одного нет в советниках президента, к ним вообще никто не прислушивается. В Швеции решение вводить или не вводить карантин принимали учёные, а не политики и это оказалось единственным верным решением. Понимание этого руководителям других стран придет не сразу или вообще не придёт.
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03.08.2020 19:27 Ответить
Не тупи, особенно - про Швецию.

На 04 августа 2020 в Швеции зафиксировано 81 012 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных не изменилось.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Швеции составляет 5 744 человека, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти.
В активной фазе болезни находятся 0 человек, из них 37 в критическом состоянии. Уровень летальности: 7.09%.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 04 августа 2020 в Швеции: 0
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04.08.2020 05:16 Ответить
Носи маску круглосуточно.
Мне плевать на дебилов, которые ничего не понимают, мало того ещё и не прислушиваются к мнению вирусологов, иммунологов, просто медработников. Ношение масок вредно для здоровья и особенно тем у кого ослаблен иммунитет.
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04.08.2020 07:47 Ответить
А я вот думаю, чего это в Украине врачи пачками Ковидом заражаются, они, оказывается вумного Геннадия наслушались. Ношу маску, носил и буду носить, а ты пополняй ряды номинантов на премию Дарвина
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04.08.2020 07:59 Ответить
" розумній" владі, замість того, щоб все закривати та забороняти, потрібно зробити доступними засоби захисту, ті ж маски не 9 гр за шт а 1,5 як було до карантину, дезенфектори в усіх громадських місцях і дати людям спокій, але ж тоді ніякого гешефту, так їм жити нецікаво
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03.08.2020 19:28 Ответить
Кругом одни евреи а они гешефт ценят выше любых человеческих отношений.
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03.08.2020 19:34 Ответить
Да Адик был в чем то прав. Много чего то мы не до понимаем. ХАБАД правит Украиной как в 1932-33 гг....
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03.08.2020 19:36 Ответить
Знову у петєдрочерів не получилось зраду розігнати. Не цікавлять вони нікого.
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03.08.2020 19:39 Ответить
Влада втратила контроль і над епідситуацією, і над політичною. Це загрожує поверненням ще більш жорсткого карантину, - Зінкевич - Цензор.НЕТ 9454
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03.08.2020 19:42 Ответить
Власти потеряли ,а секта нашла?
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03.08.2020 20:15 Ответить
так они ситуацию и не контролировали.
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03.08.2020 20:58 Ответить
Яна, политика - это не ваше, увы. Вы говорите написанными шаблонами руководителей ПЕСа, но не своими словами
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03.08.2020 21:41 Ответить
Да по факту власть потеряла контроль если не сразу.. то уж через два месяца после начала карантина это уж точно... Теперь только отчеты, выступления ежедневные министра , и Виталика да подсчет умерших и заболевших. Цифры уже удручающие.. но у нас все больше и больше все открывается и на все забили А власть все переложила на несознательное население ( хотя и это есть).. Но придет октябрь и не цыплят придется считать, а что то другое, вот тогда и придет настоящая беда.
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03.08.2020 22:29 Ответить
Можешь уехать на необитаемый остров, нет???
Тогда бойся заразиться!!!
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04.08.2020 07:50 Ответить
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