Власть потеряла контроль и над эпидситуацией, и над политической. Это грозит возвращением еще более жесткого карантина, - Зинкевич
Заявления местных органов власти, которые не согласны с решениями центральной власти относительно противоэпидемических мер, свидетельствуют, что у Зеленского теряют контроль над ситуацией в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Яна Зинкевич.
Парламентарий настаивает на необходимости немедленного проведения внеочередной сессии парламента для внедрения срочных антикризисных мер.
"Демарш Луцкого и Тернопольского городских советов, а также шокирующая ежедневная статистика заболеваний COVID-19 - это свидетельство того, что власть потеряла контроль. Сначала над эпидемиологической ситуацией, а теперь и политической. Уже давно стало понятно, что так называемый карантин был лишь формальностью и ничего общего с настоящей борьбой с опасностью нет. Но даже такая формальность возмущает обычных людей, которые борются за свое выживание - и экономическое, и физическое", - отметила Зинкевич.
По словам нардепа, безответственность власти, отсутствие срочных шагов для борьбы с пандемией подвергают страну риску повторения жесткого карантина с еще более драматическими последствиями для экономики и большим отрицательным влиянием на финансовое положение людей.
Зинкевич сообщила, что "Европейская Солидарность" уже озвучила свое требование от властей срочно собрать заседание Верховной Рады Украины, но никакой реакции так и не услышала.
"Напомню, наши шаги достаточно конкретные и реальные для внедрения. Депутаты обязаны принять законы для помощи врачам, прежде всего - о страховании на случай заболевания коронавирусной болезнью. С начала эпидемии коронавирусом уже заболели 8 654 медработника. Из областей поступает тревожная информация о том, что врачам не выплачивают обещанные надбавки или задерживают их, а медицинские учреждения до сих пор полностью не обеспечены всем необходимым для борьбы с COVID-19", - подчеркнула парламентарий.
"Кабинет Министров и Офис Президента должны отчитаться об использовании средств, выделенных в специальный Коронавирусный фонд. Ведь остаток всего 3 млрд нераспределенных средств из более 60 млрд, выделенных на борьбу с коронавирусом, и использование этих средств на другие цели, а больше всего на строительство дорог - это нонсенс.Без конкретных и прозрачных действий центра регионы и дальше бесконтрольно будут отдаляться от четкой властной вертикали, не понимая шагов власти", - подытожила Зинкевич.
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Уверен ни одного нет в советниках президента, к ним вообще никто не прислушивается. В Швеции решение вводить или не вводить карантин принимали учёные, а не политики и это оказалось единственным верным решением. Понимание этого руководителям других стран придет не сразу или вообще не придёт.
На 04 августа 2020 в Швеции зафиксировано 81 012 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных не изменилось.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Швеции составляет 5 744 человека, сегодня зафиксировано 0 случаев смерти.
В активной фазе болезни находятся 0 человек, из них 37 в критическом состоянии. Уровень летальности: 7.09%.
Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 04 августа 2020 в Швеции: 0
Мне плевать на дебилов, которые ничего не понимают, мало того ещё и не прислушиваются к мнению вирусологов, иммунологов, просто медработников. Ношение масок вредно для здоровья и особенно тем у кого ослаблен иммунитет.
Тогда бойся заразиться!!!