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Пошлины на дизтопливо повысят прибыль "Укртатнафты" и ее долю на рынке, - эксперт

Пошлины на дизтопливо повысят прибыль

Введение пошлин на импорт дизельного топлива из России позволит ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) повысить собственную прибыль и увеличить свою долю на топливном рынке.

Об это сообщил директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Главком.

"Компания в случае введения соответствующих санкций получит, естественно, от этого в дальнейшем прибыль и перераспределение рынка в свою сторону", - сообщил эксперт.

По его мнению, в случае введений пошлин рынок может столкнуться с дефицитом топлива и проистекающими из этого негативными последствиями.

Избежать этого, по словам Рябцева, можно получив от инициатора введения пошлин – компании "Укртатнафта" - гарантий бесперебойного снабжения рынка топливом в случае сокращения импорта. 

"Имеется в виду без ажиотажных всех этих накруток и всяких прочих. И в том объеме, который равен возможному объему сокращения поставок. То есть, это должно быть обязательным условием введения любых пошлин, любых заграждений, любых квот, любых похожих ограничений на рынке", - отметил Рябцев.

Напомним, в начале июля "Укртатнафта" обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ из России. Это уже вторая с начала этого года попытка "Укртатнафти" добиться введений пошлин.

21 февраля "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргазвидобування", контролируемые группой "Приват", а также НАК "Нафтогаз України" потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%. Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционное расследование по импорту в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину. 

Автор: 

Укртатнафта (77) дизтопливо (66)


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Топ комментарии
+13
А нельзя сказать проще - Коломойский выкачает из карманов украинцев дополнительно пару миллионов.
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03.08.2020 18:17 Ответить
+8
БЛД!!!! А НПЗ построить за 30 лет у вас ума не хватило????? Вы, курва, серьезно? У бсср вот хватило и ума и деловой хватки, а у вас - таки шо? Шо заважа? Особый суверенный шлях развития? Долго вы еще будете суверенитет за бусы продавать, Украинцы?
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03.08.2020 18:33 Ответить
+7
"Избежать этого, по словам Рябцева, можно получив от инициатора введения пошлин - компании "Укртатнафта" - гарантий бесперебойного снабжения рынка топливом в случае сокращения импорта." Источник: https://censor.net/n3211673

Получить гарантии от Коломойского (владелец Кременчугского НПЗ), все равно что поверить шакалу, что он не будет есть мясо.
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03.08.2020 18:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Когда выгодно, по тихому покупаешь НаРоссии, когда нет - пытаешься ввести пошлины, и иногда всё это в одном лице
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03.08.2020 18:15 Ответить
А нельзя сказать проще - Коломойский выкачает из карманов украинцев дополнительно пару миллионов.
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03.08.2020 18:17 Ответить
Нарощувати власну частку на ринку треба за рахунок нарощування виробництва,а не за рахунок підвищення митних зборів !!))
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03.08.2020 18:36 Ответить
У наших олигархов свои традиции, отобрать и поделить...
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03.08.2020 20:11 Ответить
Та не, парой там не обойдется
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03.08.2020 19:19 Ответить
Может обойтись, если речь о миллиардах....
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03.08.2020 20:36 Ответить
Да, плохо что может увеличиться прибыль украинской компании за счет российской. Это не реформа.
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03.08.2020 18:23 Ответить
Плохо что с увеличением прибыли украинской компании не увеличивается зарплата ее работников, а только увеличивается прибыль ее владельца. Это не реформа.
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03.08.2020 18:34 Ответить
Саме так це не реформа, а лише імітація !!))
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03.08.2020 18:39 Ответить
Реформа - це якби вони мережу НПЗ побудували, які здатні робити соляру стандарту Євро-6... А так і російська соляра лайно, але і наша не краща!

Чим тоді Бєня кращий за Васадзе, який пролобіював підвищення мита на імпортні тачки, щоб мати можливість свой Лайноси по 8-10 штук баксів продавати?
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03.08.2020 19:26 Ответить
Ланос усе, теперь будет к ТАЗам колеса прикручивать. Вот это реформы...
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03.08.2020 20:12 Ответить
Какая радость ! Новая победа !!!
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03.08.2020 18:23 Ответить
"Избежать этого, по словам Рябцева, можно получив от инициатора введения пошлин - компании "Укртатнафта" - гарантий бесперебойного снабжения рынка топливом в случае сокращения импорта." Источник: https://censor.net/n3211673

Получить гарантии от Коломойского (владелец Кременчугского НПЗ), все равно что поверить шакалу, что он не будет есть мясо.
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03.08.2020 18:29 Ответить
а карман народа они повысят ?
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03.08.2020 18:29 Ответить
Всем угодили... Антимонопольный не трогает Сокар(с самыми высокими ценами) наверное там для зеленского шаурма самая вкусная и коломойше дают заработать а людям вновь фига!
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03.08.2020 18:32 Ответить
Короче, переходите на подсолнечное масло или рапсовое. Это уже куда дешевле. Кто не в курсе- поинтересуйтесь. Сам заинтересовался недавно- вроде перспективно.
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03.08.2020 18:32 Ответить
Дизель на подсолнечном масле работает вполне приемно. А если разбавить горилкою, в расчетных пределах - даже лучше, чем на дизтопливе.
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03.08.2020 18:36 Ответить
Нужно поставить доп. бак с переключением. Масло имеет свойство зимой замерзать. Поэтому необходимо иметь доп.бак для дизтоплива- на нём заводить и прогревать, потом переключать на масло, а за 5 минут до место прибытия снова переключать с масла на дизель-для промывки двигателя дизтопливом.
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03.08.2020 18:43 Ответить
Вы читали невнимательно. Смесь масла с горилкой не замерзнет, вопрос только в процентном отношении горилки.
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03.08.2020 19:38 Ответить
а что, подсолнечное масло дешевле солярки?
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03.08.2020 18:38 Ответить
В Германии масло-75центов, а диз.топливо- евро с лишним. Вообщем почти в два раза.
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03.08.2020 18:45 Ответить
А сколько встанет в Германии ремонт топливной системы? Экономия на диз.топливе каплей покажется.
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03.08.2020 19:13 Ответить
вот это единственная, возможная, серьёзная преграда. Но нет никакой информации и серьёзных исследований на эту тему. Думаю оф. исследования проводить не дают "заинтересованные компании", но как я понял, моторы не гробятся. Хотя,конечно, точно можно знать, если проверить на собственном опыте.
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03.08.2020 19:20 Ответить
Ляжет и очень быстро. Я случайно раз залил в Польше биодизель, так от меня дым шо от камаза старого стоял,вся выхлопная и бампер черные были. Плюс в Германии прилетит неслабый штраф за экологию . Ведь запрещено же заливать дизель тот,который для домашних котлов.
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03.08.2020 19:30 Ответить
Здесь не запрещено использовать масло. Специально выяснял на тему "легальности".
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03.08.2020 19:36 Ответить
Не запрещен биодизель, и то, если у вас мотор дизельный для него предназначен. У меня стояло "не для биодизеля.
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03.08.2020 19:55 Ответить
Подсолнечное было для примера. Любое растительное. То юзанное масло, которое сливается в помойку МакДоналдсе, к примеру, после фильтровки вполне можно заливать в бак дизельного двигуна.
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03.08.2020 19:02 Ответить
тоже отдельный вид бизнеса- продажа отстоявшегося масло после картошки фри. Тоже об этом подумал,но не стал писать- а это вообще копейки по себестоимости. Масло собираешь по кафешкам,специализирующихся по приготовлению во фритюре берёшь бесплатно- пару емкостей, сито от крупных загрязнений и отстойка пару недель и готово. С точки зрения закона- легально.
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03.08.2020 19:13 Ответить
Шоб ты не сомневался...таки уже. Тут уже есть фирмы, которые этим занимаются, и тот самый garbige ,за утилизацию которого рестораны раньше платили деньги, стал товаром, который теперь имеет стоимость.
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03.08.2020 19:24 Ответить
Меня тоже заинтересовала эта тема, когда я увидел бусик, где крупным шрифтом было написано- "Я езжу на подсолнечном масле". Когда капнул, таки да- есть оказывается в продаже масло за 75 центов, а в супермаркетах для бытовых нужд-99центов. А если вообще отстаивать самому, то считай бесплатно- только личное время на всё это, конечно, тоже денег стоит.
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03.08.2020 19:34 Ответить
Зять - фермер.Земля - наследственная, со времен Гражданской Войны,Чероки....такое... Ну, само центр, сами владения умножились, в том числе нашими усилиями...но то такое, неважно. Важно - переход с кукурузы на биодизельный рапс и сопутствующее овцеводство на комбикорме. И шо таки само цимес,- уже лет 6 я лично совсем не возражаю этой схеме, бо то,шо я вложил в это дело был мой персональный риск, на который все тогда плевали, как Украинец на урусские щи- но шоб Ви все так жили, как я имею с той идеe, Панове.
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03.08.2020 19:54 Ответить
БЛД!!!! А НПЗ построить за 30 лет у вас ума не хватило????? Вы, курва, серьезно? У бсср вот хватило и ума и деловой хватки, а у вас - таки шо? Шо заважа? Особый суверенный шлях развития? Долго вы еще будете суверенитет за бусы продавать, Украинцы?
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03.08.2020 18:33 Ответить
А зачем? Проще выжимать до последней капли уже построенные при совке, и опять же чем больше предложений, тем ниже цена, Коломойские такое не переживут.
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03.08.2020 18:39 Ответить
Мне не понять, у меня мозги работают по-другому. Вложения-возможные риски-прибыль = профит. Взатки-датки-откаты в мои схемы не укладываются, и я подобных дел просто не понимаю. Бизнессом занялся уже тут, в США, отсюда и менталитет.
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03.08.2020 18:58 Ответить
у нас их 6 штук, куда еще строить, но почему-то остановили остальные, решили закупать сразу бензин, кременчугский только работает, потому что никто больше не сможет перерабатывать татарскую нефть из Рашки
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03.08.2020 18:43 Ответить
Ну на какой буй вам жижа из страны-помойки? Тем более сейчас. Другими словами,вы настроили свои НПЗ на помойку? Т.е., быстро перестроить ваши НПЗ на переработку нефти марки Бранд, которая сейчас - по цене бараболи, вы не можете?
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03.08.2020 18:52 Ответить
Это не ко мне вопросы, это к нашим олигархам, которые зовут себя бизнесмены, оно надо Коломойскому вкладывать миллионы, нести затраты, терять прибыль ради интересов Украины, если он сегодня здесь живет, а завтра в Швейцарии или Израиле
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03.08.2020 19:08 Ответить
То ж зрозумило, Пане. Тo питання не до Вас, а до саме Сiстеми, яка володiе Украiною на користь москаля. Вже понад 300 рокiв.
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03.08.2020 19:17 Ответить
А раньше эти 5 чью нефть перерабатывали, американскую?
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03.08.2020 19:13 Ответить
Пора прекращать импорт из Орды .Давным давно.Трамп обвиняет Германию,что она покупает на миллиарды ордынские нефть игаз.А Украина?Тоже спонсирует плешфюрера по всем направлениям.Особенно в нефти,газе,ядерном топливе для АЭС.Это всегда во время войны выльется в блокирование поставок из орды.Преступная деятельность!!!
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03.08.2020 18:35 Ответить
А можна і з рашки дизель не ввозити, і Бєніні заправки прижати? Бо моя Кіа матюкалася і на кацапський дизель, і на Бєнін (хоча в останні роки принципово не заправляв її ані на кацапських лукойлф і глуско, ані на Бєніних ANP)...

Для нормального дизеля Євро-5 чи Євро-6 - і кацапська соляра лайно, і Бєніна - не фонтан, а білоруська БДСМ - взагалі сеча кінська! Треба заправлятися польським/прибалтійським дизелем...
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03.08.2020 18:42 Ответить
Може поміняйте свою КІА на щось більш пристойне,то і матюкатися не буде?
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03.08.2020 19:15 Ответить
Емм, чим дорожча тачка, тим більш ********* до пального двигун взагалі-то... Там де Кіа матюкається, БМВ просто зупиниться!
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03.08.2020 19:19 Ответить
Ви з якого міста?
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03.08.2020 19:25 Ответить
Київ, але навіть тут нормальний дизель ЛИШЕ той, що з ЄС везуть (Польща, Литва) - такий є на ВОГ, ОККО, КЛО...
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03.08.2020 19:29 Ответить
Якщо Київ,то міняйте авто,щось з ним не так. Я на дізелі з 14го року, зараз третя машина,евро 6. Ні на одній ніяких проблем не було, заправляюсь на КЛО та рідко ОККО.
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03.08.2020 19:54 Ответить
На КЛО і ОККО в мене проблем теж нема, але ANP, БДСМ і глуско з лукойлом мають паршиву солюяру..
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03.08.2020 19:56 Ответить
На АНП був период коли заправлявся досить тривалий час,також проблем не було.
Ясно що у нас дизель не такій якісний як в европі, але раз німці продають тут свої авто з евро 5 та 6, значить не бояться.
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03.08.2020 20:02 Ответить
Кінцевим платником цього мита буде народ України !!)))
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03.08.2020 18:44 Ответить
Любители сериалов, все справедливо...
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03.08.2020 20:14 Ответить
Каломойский это враг государства и народа Украины.. а Зеленский его пособник!
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03.08.2020 18:46 Ответить
На Геруса и его команду надо натравить Трампа.
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03.08.2020 18:47 Ответить
ВП Украины обрушился на 11%: что будет делать власть? - эксперт Август 3, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%b2%d0%b2%d0%bf-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%83%d1%88%d0%b8%d0%bb%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-11-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%b5.html#respond Комментарии: 0

Всё самое худшее уже всплыло на поверхность: по данным «Инфляционного отчета НБУ» за 2-й квартал 2020г., ВВП Украины сразу рухнул на 11%.
Об этом https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10214201467790311&id=1822982899 пишет сегодня в Фейсбуке директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.
Понятно, что деньги на нашем рынке будут дорожать, паника может начаться в любой момент. Мы видим, что в нужном ключе рынок не реагирует на риторику В.Зеленского и Д.Шмыгаля. И «веселуха» еще не началась, очевидно, что финансово-экономический блок Кабмина и НБУ к столкновению с евро и «американцем» не готовы.
Грядут корпоративные дефолты и банкротства, т.к. реальный сектор украинской экономики не развивается, лишь продолжается движение по пресловутому замкнутому кругу, а именно: сокращение прямых иностранных инвестиций и сжатие внутреннего рынка кредитования - отсутствие модернизации производств и как следствие технологическое отставание - снижение конкурентоспособности предприятий - девальвация гривны - рост инфляции.
Да, такое сегодня движение по замкнутому кругу.
Но что-то ведь надо делать? Методом исключения, прихожу к тому, что нужно действовать в рамках регуляторного поля. Пора предлагать «Слугам народа» законодательные акты, которые бы ограничивали спекулятивные движения на финансовом рынке, создавали условия для бизнеса хеджирования и реальные стимулы для устойчивого подъема производящей экономики.
Что еще посоветовал бы Д.Шмыгалю? Прежде всего, в развитии реального сектора экономики смелее смещать акценты на объединение конкурентных потенциалов товарного и фондового рынков Украины, используя эффект масштаба, и не цепляться за узкие местечковые отраслевые сектора, где уже невозможно быстро повысить капитализацию компаний и предприятий.
Наконец, пора уже кардинально решать проблемы в сфере движения капитала и снижать барьеры для прямых иностранных инвестиций. Для этого надо оперативно создавать условия бизнесу хеджирования, а в Верховной Раде проголосовать за проект Закона о рынках капитала.
Если Кабмин и Рада не будут решать эти проблемы в 2020г., то нехватка внешнего финансирования и прямых иностранных инвестиций будет и дальше сильно влиять на рост волатильности гривны и высокий уровень инфляции.
По-прежнему украинские товарный и фондовый рынки в текущем году будут жить своей тяжелой жизнью, не связанной с изменчивостью прогнозов НБУ, Минфина и Минэкономразвития.
И мы постоянно будем спрашивать, что дальше будут делать Кабмин и Рада по выводу из пике экономики страны? Девальвировать гривну, подстегивая экспорт, или укреплять нацвалюту, борясь с инфляцией?
***
Другие недавние статьи Гончарова:
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B7-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0.html Обрушение пирамиды ОВГЗ и дефолт Украины нам еще предстоит пережить
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B8.html «Если хотите сохранить сбережения, гривны у вас не должно быть»
Кстати, сегодня на межбанке гривна возобновила падение. Торги завершились на отметке 27,88 грн за долл (в продаже), тогда как на конец торгов в пятницу было 27,74…
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03.08.2020 18:49 Ответить
канєшна!
ніби всі забули, хто найняв хлопчика удавати президента
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03.08.2020 18:49 Ответить
Укртранснафта монополист на украинском рынке производства нефтепродуктов.
Повышение пошлин на импорт приведет к росту цен на ВСЁ!
Почему-то в статье не упоминается про импорт топлива из Беларуси, Литвы, Румынии.
Бене насрать на все, кроме своего кармана.
Почему бы импорт из расии запретить совсем, а пошлины не повышать?
Кроме этого, Беня понимает, шо логистика поставок сырой нефти сейчас очень сложная.
Сначала танкерами в Одессу, потом по трубе до Кременчуга. В результате себестоимость производства нефтепродуктов увеличится.
Сейчас завод в Кременчуге работает на украинской нефти, поставка которой лимитирована. Т.е. объемы не увеличатся, и возникнет дефицит, на котором Беня тоже наварится.
Ведь он не говорит о полном запрете поставок из кацапстана, а только об увеличении пошлины, которая ляжет на потребителя.
Повторюсь - импорт из расии запретить, из других стран увеличить. Это один нормальный путь. Точка.
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03.08.2020 18:49 Ответить
Не ребята извините , это рынок и если укртатнафта не может конкурировать по ценам которые ниже , то идите нах с пляжа. Мало того , что олигархи украли предприятие у народа, т.к. оно было государственным, так еще и хотят что бы мы ворованное содержали! А вы не ухуели? Вот если бы это было гос предприятие с прозрачной историей, руководством, которое дает в бюджет доход, то я согласен на такой маневр, а набивать в очередной раз "хозяев" - да пошли вы у дупу!
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03.08.2020 18:55 Ответить
Зебилы должны платитьблагодарить Беню за Бубочку.
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03.08.2020 19:02 Ответить
вот радость то !Мита на дизпаливо підвищать прибуток "Укртатнафти" та її частку на ринку, - експерт - Цензор.НЕТ 1299
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03.08.2020 19:06 Ответить
Жы...довня рулит
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03.08.2020 19:23 Ответить
Не для того 73% голосовали за ЗеБеню, что бы они прибыли теряли.
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03.08.2020 19:31 Ответить
Та давате повышайте! Токо не на проценты, а так,раз в 5 ! И вообще- сделайте перепись зебилов,голосовавших за Зеленского и обложите их налогами, процентов в-30-40 от зарплаты в пользу Укрнафты. Вот.
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03.08.2020 20:41 Ответить
а без раши никак нельзя обойтись?или хотя бы покупать у них нефть чтоб наши НПЗ работали.
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03.08.2020 20:45 Ответить
А просто ембарго для країни-терориста не можна зсмровадити?
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03.08.2020 20:59 Ответить
 
 