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Новости Борьба с коррупцией
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Антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства главе ГСАУ Холоднюку, подозреваемому в захвате государственной власти

Антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства главе ГСАУ Холоднюку, подозреваемому в захвате государственной власти

Высший антикоррупционный суд избрал главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку мера пресечения в виде личного обязательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь суда Олеся Чемерис.

"ВАКС избрал председателю Государственной судебной администрации меру пресечения в виде личного обязательства до 16 сентября текущего года", - сказала она.

Кроме того, суд обязал председателя ГСА воздержаться от общения с другими фигурантами и свидетелями по делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение ВАКС относительно меры пресечения проходящему по делу ОАСК главе ГСА Холоднюку будет говорить об обоснованности подозрений против судей, - Бутусов

Напомним, 17 июля заместитель генерального прокурора сообщил о подозрении 12 лицам, в том числе главам ГСА и ОАСК. По версии следствия, подозреваемые планировали захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей.

Автор: 

Вовк Павел (260) Антикоррупционный суд (1223) Холоднюк Зеновий (25) ГСАУ (28)


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Топ комментарии
+25
Ни чего себе - Подозрение в захвате государственной власти - под личное обязательство .Если докажут ,то и на премию потянет .
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03.08.2020 19:52 Ответить
+11
Был бы он активистом или волонтером, а так, нехай гуляет...
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03.08.2020 19:59 Ответить
+10
Блин!!! .. я ждал этого решения.. и я разочаровался!
государство Украина проиграло собственной коррумпированной судебной системе!
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03.08.2020 19:55 Ответить
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Ни чего себе - Подозрение в захвате государственной власти - под личное обязательство .Если докажут ,то и на премию потянет .
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03.08.2020 19:52 Ответить
Был бы он активистом или волонтером, а так, нехай гуляет...
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03.08.2020 19:59 Ответить
Он сказал "я так больше не буду". Такое обязательство - уже основание для незаключения под стражу, а в перспективе - вообще для закрытия дела.
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03.08.2020 20:14 Ответить
"это вам не мелочь по карманам творить", за которую дают пятерку 😕
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03.08.2020 20:16 Ответить
Блин!!! .. я ждал этого решения.. и я разочаровался!
государство Украина проиграло собственной коррумпированной судебной системе!
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03.08.2020 19:55 Ответить
Там нет шансов.
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03.08.2020 19:58 Ответить
Так она ж потужно реформирована 2015-2019?
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04.08.2020 02:16 Ответить
Личное обязательство чего? Это что, опять клоунуда? 100 дней Бонапарта?
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03.08.2020 19:57 Ответить
Мда, премия товарища Дарвина по-украински... А как же национальная безопасность, как статьи Конституции Украины, вы говорите: мышиная возня
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03.08.2020 19:58 Ответить
Удобные для себя законы придумали попуасы.
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03.08.2020 20:09 Ответить
Вот если бы на Бубочку вигвамы и шаржы рисовал,тогда, да,СИЗО 60 дней без вариантов! А "захват государственной власти"- проходное обвинение, так пи- пи чувак пошел и сделал.
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03.08.2020 20:22 Ответить
та да подумаеш
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04.08.2020 09:50 Ответить
нас рать на эту новость
они все одинаковые
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03.08.2020 20:33 Ответить
хто?
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03.08.2020 21:46 Ответить
и нет никакой украины и росии есть феодалы которые кровью холопов выясняют отношения
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04.08.2020 09:14 Ответить
А кто сейчас у нас през, шоколад или скоморох, а может скоморох продолжает дело, начатое шоколадом, те есть семейная династия коррупционеров, воров и предателей Украины?
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03.08.2020 20:38 Ответить
Суды в Украине - организованная преступная группировка (ОПГ).
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03.08.2020 21:14 Ответить
Все вот эти антикоррупционные суды, всякие антикоррупционные органы и надежда на них, напоминает мне Мюнхаузена со сказками про то, как он сам себя за шиворот из болота вытянул. Все они, твари, замазаны по самое горло! Выбирать из очень сильно замазанных и просто сильно замазанных бесполезно Они там сидят, получают сотни тысяч зарплаты в месяц и смеются над нами, идиотами.
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03.08.2020 21:29 Ответить
Да олег над терпилами идиотами
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04.08.2020 09:56 Ответить
Что же он такого сделал? Может уведомите?
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03.08.2020 21:39 Ответить
парашка, до куратора 3дуй, нехай тебе поінформує...
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03.08.2020 21:49 Ответить
Неповажне ставлення до візіві і тикання - головний прояв росіянина... В Україні батька і матір на "Ви", не те що незнайому людину... вас викрито. Гадаю, СБУ здатне зайнятись резидентом ворога.
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04.08.2020 06:28 Ответить
Як би у жінки Зеленського мали намір захопили її гаманець, або, не дай Боже, його захопили б - це булоб процесом віку..за грати довічно..а так - ТІЛЬКИ створили банду судій та мали намір ТІЛЬКИ ЗАХОПИТИ ВЛАДУ В УКРАЇНІ !! Так за це ті судді мають на відпочинок не летіти??? Всі 8 суддів - у відпустці!! За кордоном на голові з Вовком. Надо себе та народ не поважати, щоб терпіти таке нахабство...Може їм треба в очі подивитися.....або поцілувати у протилежне місце??
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03.08.2020 22:33 Ответить
Видимо мамой поклялся что не сбежит.
А суды у нас самые гуманные....к тем кто при власти и при деньгах.
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04.08.2020 09:27 Ответить
и нет никакой украины и росии есть феодалы которые кровью холопов выясняют отношения
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04.08.2020 09:46 Ответить
Україна об'єктивно існує. А от щодо того чи є вона для холопів і феодалів, а ще й з єреф...
Таке дивне поєднання: дикунські звичаї та відсутність етики разом с великою пихою "цивілізаторів - імперців".
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04.08.2020 10:17 Ответить
Понятно, что они просто строили свою схему, но "захват государственной власти" им влепили правильно!
Нихрена себе, компашка управляет ВСЕМИ судьями Украины!
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04.08.2020 10:21 Ответить
 
 