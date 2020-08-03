Антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства главе ГСАУ Холоднюку, подозреваемому в захвате государственной власти

Высший антикоррупционный суд избрал главе Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку мера пресечения в виде личного обязательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в комментарии Укринформу пресс-секретарь суда Олеся Чемерис.

"ВАКС избрал председателю Государственной судебной администрации меру пресечения в виде личного обязательства до 16 сентября текущего года", - сказала она.

Кроме того, суд обязал председателя ГСА воздержаться от общения с другими фигурантами и свидетелями по делу.

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Напомним, 17 июля заместитель генерального прокурора сообщил о подозрении 12 лицам, в том числе главам ГСА и ОАСК. По версии следствия, подозреваемые планировали захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП), создание искусственных препятствий в их работе, а также вмешивались в деятельность государственных деятелей.