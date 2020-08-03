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Новости Коронавирус и карантин
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17 украинских заробитчан могут оштрафовать на 9600 евро и выслать из Эстонии за нарушение самоизоляции

17 украинских заробитчан могут оштрафовать на 9600 евро и выслать из Эстонии за нарушение самоизоляции

145 украинцев прилетели в Эстонию спецрейсом 21 июля. Они должны были провести 2 недели в самоизоляции, но вместо этого часть заробитчан отправилась работать.

Департамент здоровья и Департамент полиции выяснили, что украинцы 46 раз нарушили правила самоизоляции. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на эстонское издание EER.

"Можно выслать иностранца из Эстонии, наказать работодателя штрафом до 32 000 евро или начать уголовное дело за распространение инфекционных болезней. Государство не должно толерантно относиться к подобным нарушениям и безответственному поведению", - сказал министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.

Самих заробитчан могут оштрафовать на сумму до 9600 евро и выслать из страны.

Также на Цензор.НЕТ: На ферме в немецкой Баварии зафиксировали вспышку коронавируса, среди инфицированных есть украинцы

Автор: 

карантин (16729) украинцы (3874) Эстония (1453) заробитчане (587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Роботуни-пофігісти, це вам не ЗЕвлада в Україні.
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03.08.2020 20:02 Ответить
+4
а нафига было работать 1 год? если не заплатили сразу, то однозначно, шо не будут платить и дальше.
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03.08.2020 20:08 Ответить
+3
Зеленский обещал что вернет заробитчан в Украину ну и где они? Брехло подлое что хорошего сделало народу , а не олигархам, потому что для олигархов он стелится. Что он народу сделал? Цена на электроэнергию в Украине уже выше европейской. Это так зеленые сатанисты стараются для народа аж пыхтят? С нашими пенсиями и зарплатами электроэнергия стоит выше, чем в ЕС. Нормально? Куда катимся?
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03.08.2020 20:11 Ответить
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Роботуни-пофігісти, це вам не ЗЕвлада в Україні.
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03.08.2020 20:02 Ответить
А от при бабі Юлі ... ! 17 украинских заробитчан могут оштрафовать на 9600 евро и выслать из Эстонии за нарушение самоизоляции - Цензор.НЕТ 4940
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03.08.2020 20:04 Ответить
ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ "ЗБАГАТИТЬСЯ" АЖ НА 17 БЕЗРОБІТНИХ
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03.08.2020 20:03 Ответить
Зеленский обещал что вернет заробитчан в Украину ну и где они? Брехло подлое что хорошего сделало народу , а не олигархам, потому что для олигархов он стелится. Что он народу сделал? Цена на электроэнергию в Украине уже выше европейской. Это так зеленые сатанисты стараются для народа аж пыхтят? С нашими пенсиями и зарплатами электроэнергия стоит выше, чем в ЕС. Нормально? Куда катимся?
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03.08.2020 20:11 Ответить
если честно, я работал и не платили 1 год.
я говорил - давайте страйкуем, но быдлота языки в ж. и продолжала пахать - год времени.
и просто не в Украине это было.
Быдлятина - она будет рабами даже в ..... даже не прикините где то..
Я реально говорю - не прикините.
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03.08.2020 20:03 Ответить
а нафига было работать 1 год? если не заплатили сразу, то однозначно, шо не будут платить и дальше.
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03.08.2020 20:08 Ответить
Ну как бы... Самитпро себя все и сказали: Быдло, не уважающее себя. Месяц не заплатили. Суд и увольнение...
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03.08.2020 20:15 Ответить
та, да. это ж элементарно и лежит на поверхности. первая же невыплата - запуск алгоритма выплаты и потом первым говориш - пшёл нах. по любому, оставаться там больше нет смысла.
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03.08.2020 20:53 Ответить
🤣🤣🤣 не ну ты бро или лохонулся или тупой
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03.08.2020 20:16 Ответить
или работал с дураками - босс купил люксовую машину, прятал ее, а брагада далала вот так
отвечаю - хахлы тупые, я имею в виду - быдло-рабы.
поляки даже с нас смеялись. слов нету, быдлота, мне так "повезло" в такой бригаде быдла працювати((
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03.08.2020 21:50 Ответить
Нет худа без добра. Ети нещясные 17 человек, которых барыга вынудил покинуть родной дом наконецто вернутся на родину и воссоединятся со своими семьями.
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03.08.2020 20:04 Ответить
Ох уж этот Порох, доколе!?
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03.08.2020 20:09 Ответить
😁
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03.08.2020 20:12 Ответить
Если бы наказать каждого хотя бы штуки на 3 евро, а повторных на 10, больше бы такого не было.
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03.08.2020 20:09 Ответить
Думаете от хорошей жизни они увельнули ?
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03.08.2020 20:16 Ответить
Из 145-ти 17 самых несчастных? Думаю от повышенной отмороженности и украинского пофигизма.
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03.08.2020 20:42 Ответить
Теперь на́до всю Эстонию спецрейсом на Ан-225 привезти,пусть помогают кавуны на Херсонщине собирать.
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03.08.2020 20:29 Ответить
Платить им зарплаты замучитесь.
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03.08.2020 20:43 Ответить
Ну и хйу с ними.
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03.08.2020 20:55 Ответить
 
 