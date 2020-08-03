17 украинских заробитчан могут оштрафовать на 9600 евро и выслать из Эстонии за нарушение самоизоляции

145 украинцев прилетели в Эстонию спецрейсом 21 июля. Они должны были провести 2 недели в самоизоляции, но вместо этого часть заробитчан отправилась работать.

Департамент здоровья и Департамент полиции выяснили, что украинцы 46 раз нарушили правила самоизоляции. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на эстонское издание EER.

"Можно выслать иностранца из Эстонии, наказать работодателя штрафом до 32 000 евро или начать уголовное дело за распространение инфекционных болезней. Государство не должно толерантно относиться к подобным нарушениям и безответственному поведению", - сказал министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.

Самих заробитчан могут оштрафовать на сумму до 9600 евро и выслать из страны.

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