Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - "слуга народа" Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает возможность проведения всеукраинского референдума по вопросу вступления Украины в НАТО, если этот вопрос будет уместным для граждан.

Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть страны, которые перед вступлением в НАТО и ЕС проводили референдумы. У украинцев должен быть шанс высказаться, если народ посчитает такой вопрос уместным", - сказал Стефанчук.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, он также заявил, что на референдум можно вынести вопрос об особом статусе Донбасса.

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