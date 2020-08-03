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Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - "слуга народа" Стефанчук

Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, -

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает возможность проведения всеукраинского референдума по вопросу вступления Украины в НАТО, если этот вопрос будет уместным для граждан.

Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть страны, которые перед вступлением в НАТО и ЕС проводили референдумы. У украинцев должен быть шанс высказаться, если народ посчитает такой вопрос уместным", - сказал Стефанчук.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, он также заявил, что на референдум можно вынести вопрос об особом статусе Донбасса.

Читайте также: Стефанчук допустил вынесение вопроса об особом статусе Донбасса на референдум

Автор: 

референдум (1505) членство в НАТО (1536) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+77
Конституцию перечитайте
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03.08.2020 20:14 Ответить
+49
кончений, воно давно вже закріплене в Конституції!
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03.08.2020 20:17 Ответить
+45
_Это враги Украины! Плевать они хотели на украинские Конституцию и государственность.
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03.08.2020 20:19 Ответить
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Это решение уже принято. Теперь комплексом мероприятий воплощается.
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03.08.2020 20:41 Ответить
Да кому нужны твои дебильные референдумы сделанные дебилами для дебильной власти?
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03.08.2020 20:26 Ответить
Выберут шария.
Запрос на "новые лица" пока не используешь. Будут продвигать "наведение порядка" суровой рукой. И в этом нам поможет догадайтесь сами какая страна.
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03.08.2020 20:26 Ответить
пагадите...так начните уже с Незалежности...что уж так кокетничать ?
***** так мечтает собрать осколки сссра...ну...так подставь ему своё жирное плечо...или бедро...или шо то так у него ))))
жиром мозг оплыл...
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03.08.2020 20:26 Ответить
вот ты сейчас насоветуешь
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03.08.2020 20:32 Ответить
та хто меня послушает? )))
от советую им советую... такие бывает хорошие...сам плачу, как читаю))))
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03.08.2020 20:48 Ответить
Интересно, какой толщины должна быть ветка киевского каштана, что бы выдержала вес одного хряка? Хряк весит прибризительно до 180-190 кг.
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03.08.2020 20:27 Ответить
Таков кремлёвский холуй ,бегемот выродок поломает все каштаны в столице Украинского государства. Государства которое хотят уничтожить продажные слуги кремля ЗЕбилы капитулянты и лютые враги Украины бандиты экс- рыгоАналы сбежавшего в паРашу ЗЕКА - Иуды аналы замаскированные под "жыття сепаратистов!
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03.08.2020 20:40 Ответить
Да, каштаны жалко. Остаются только фонари. Да и раки в Днепре недоедают.
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03.08.2020 20:45 Ответить
взяти консультацію у женьі расчлененного "украинского" репера.
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03.08.2020 23:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hn-tK4F47T0 Это только начало! Все случится осенью - Валерий Соловей

Это только начало! Все случится осенью - Валерий Соловей : Украина, Беларусь, Россия
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03.08.2020 20:29 Ответить
Осенью дети в школу пойдут,а Валерий соловей пойдет нах.
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03.08.2020 20:32 Ответить
Он рупор Кремля как и Жириновский.
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03.08.2020 20:41 Ответить
Вопрос адекватности этого борова тоже можно выносить на референдум.
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03.08.2020 20:30 Ответить
Віє зливою із референдумів ,бо грошей кури чи то зелені жаби не клюють.
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03.08.2020 20:30 Ответить
Не будьте наивными. Дедадье и Чемберлен: "Я принес вам мир", и все вздохнули с облегчением, Путин - это Гитлер нашего времени.
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03.08.2020 20:31 Ответить
ну а чисто гипотетически ,вот если проголосуют как "нет", что тогда? начнут всё сворачивать и отказываться от прежнего курса? ну что за фарс, никто Украине этого не разрешит.
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03.08.2020 20:38 Ответить
Думаешь тонко вбросил, ольгинец? ПНХ рашист!
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03.08.2020 20:44 Ответить
типичный ответ на цензоре. Тут нормальных людей вообще нету, способных адекватно реагировать на другое мнение?
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03.08.2020 23:16 Ответить
а стефанчуку какаяразница, всё равно ж в ростов...
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03.08.2020 20:38 Ответить
та чим пошвидше вже..
набридли ці уроди
намагаються змарнувати ВСЕ, що було досягнуто за 5 кривавих років.
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03.08.2020 20:39 Ответить
Для этого их туда кремлины и поставили вообще-то.
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03.08.2020 20:46 Ответить
А ми вже в НАТО вступаємо ? Нам підтвердження народу потрібне ?
Так все в КОНСТИТУЦІЇ прописано.
ВИКОНУЙТЕ !!!
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03.08.2020 20:38 Ответить
Для этого в Конституции и прописали, поскольку на нынешнее мировозрение и тупизм населения надежды нет.
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03.08.2020 21:07 Ответить
🎯100%
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03.08.2020 21:53 Ответить
Для приёма в НАТО много критериев, которые Украина не сможет выполнить ещё очень долгое время, власть не заинтересована в этом. Стран с постсовковым олигархическим строем нет в НАТО. Можно прописывать в Конституции, как это сделал Порошенко, но, это всего лишь имитация стремления в НАТО. Как и имитация всех реформ, необходимых для изменения страны.
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03.08.2020 22:00 Ответить
Тем временем шла VI пятилетка переливания из пустого в порожнее..
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03.08.2020 20:40 Ответить
Недарма Порох стовбив у Конституції Мову, Євроінтеграцію та НАТО - відчував що..ітари крутійствувати будуть.
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03.08.2020 20:40 Ответить
В Конституции нельзя ничего застолбить. Она меняется как обычные законы, розница только в количестве голосов "за". Кто-то вписал в Конституцию внеблоковый статус, кто-то курс на НАТО, точно так же кто-то может снова написать внеблоковый или за военный союз с Сомали... Все зависит от того, кто на вершине в текущий момент.
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03.08.2020 22:33 Ответить
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Леусенко (з криївки) https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1290016262932721665 21 ч
Т.зв. "народовладдя" рекламував кум Путіна.
Враховуючи потужні проросійські ЗМІ, Москва спробує посіяти хаос в країні.
Не випадково маріонетка Зеленський вніс закон як невідкладний - на тлі гри Єрмака в перемовини з агресором і московськими маріонетками ОРДЛо в бутафорний "мир"
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03.08.2020 20:40 Ответить
щоб виконувати конституцію, референдум не потрібен. чи ця особа ставить під сумнів конституцію?
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03.08.2020 20:42 Ответить
А почему не вынесли продажу земли?
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03.08.2020 20:45 Ответить
_Потому что вопросов на пользу народу и Украине враги и первого, и второго выносить на референдум не будут. Ожидать от них этого абсурдно!
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03.08.2020 20:48 Ответить
У Украины один путь, все средства направлять на армию.
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03.08.2020 20:50 Ответить
Наверное самое глупое, что можно придумать.
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03.08.2020 21:23 Ответить
Ну, да, скажи это своим дедам.
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03.08.2020 22:00 Ответить
Ти своєму путлеру публічно порадь роззброїтися.
Швидко познаймишся із зеленими чоловічками. А також синіми, чорними та білими в червоних плямах.
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04.08.2020 20:15 Ответить
Поддерживаю! И можно будет политикам разговаривать по этому вопросу опираясь на результат референдума, а не толочь воду в ступе, заставляя "баранов" разбегаться на дистанцию и бить с разбегу об лоб друг друга.
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03.08.2020 20:55 Ответить
''Барани'' - це як раз більшість українців, які обрали зелену банду. Саме через це нема сенсу цікавитись іх думкою стосовно НАТО. В них в голові і досі суцільний квартал.
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03.08.2020 21:06 Ответить
Це ті https://www.eurointegration.com.ua/news/2015/08/3/7036559/ 63,9% українців,які проголосували б за вступ України до НАТО за опитуванням у липні 2015-го, але не за твого мародера у 2019-му.Так,що заспокойся ,тримай шоколадними губами те,чим грають на роялі і не шельмуй український народ.
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03.08.2020 21:47 Ответить
Политиков? Кого ты называешь "политиками"? Зеленую труппу клоуна зеленского??? Того свадебного фотографа, аниматора, стилистку, насильника-педофила??? Кто там политики из числа 420? Велюровая котлета? Сашок куницын? Ну, назови тех, кто может или мог бы обсуждать? Тем более, если речь твоя стала такой уж метафоричной, от большинства населения, готового принять участие в рехверендии, здравый смысл отлетает, как овечий помет от полкового барабана. Оно, это большинство, в буквальном смысле вручило свое будущее в руки бездарного комика... бездарнейшего и никчемного, которого ты счел политиком...
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03.08.2020 21:07 Ответить
Политики разные, а популярные политики(за которых голосуют)-это отражения мнения народа(если они обманули на поп.лозунгах-это уже другой вопрос).
Я это всё понимаю, но нужно чтобы народ "нахавался" по полной. Никто же не запрещает провести другой референдум(впоследствии) после "насыщения".
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03.08.2020 21:15 Ответить
Как будет "нахавался" по-немецки... ну, кроме фрюйштюк ессен... антвортен зи, Дмитрий, битте
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03.08.2020 21:24 Ответить
Нахавался- это точно не завтрак.Поэтому отвечаю- ничего общего к еде это не имеет, скорее- к насыщению.
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03.08.2020 21:28 Ответить
Та давайте заразом і конституцію на референдум винесемо.Як у сусідів східних.Заразом і коронуємо Зєлю.Або Бєню.А королевою Аваков буде.
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03.08.2020 21:02 Ответить
Не может ! Это направление закреплено в Конституции !
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03.08.2020 21:04 Ответить
95 квартал! Оказывается вступление в НАТО решает всенародный референдум, а не само НАТО. Давайте примем всенародное решение и пускай только попробует НАТО не взять Украину в члены.
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03.08.2020 21:07 Ответить
Взять во что????
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03.08.2020 21:10 Ответить
Перечитав коментарі-тільки декілька за вступ до НАТО.А так верещали,що сайт патріотичний.Брехня.
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03.08.2020 21:08 Ответить
Я за вступ в НАТО. УВЕРЕН украинцы полнейшим большинством будут ,,за,,. Если бы это только помогло . Увы.
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03.08.2020 21:13 Ответить
Це, **** не обговорюється. Ми йдемо в НАТО.
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03.08.2020 21:12 Ответить
А НАТО каже, що ми поки, що. ідем на фіг. Для вступу в НАТО треба провести багато реформ, які не вигідні нашій владі, олігархам. І від бажання народу вступ ніяк не залежить.
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03.08.2020 22:04 Ответить
У вас дикція погана, нічого не зрозуміло
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03.08.2020 22:39 Ответить
читайте законы и Кониституцию!
мразье зеленое!
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03.08.2020 21:13 Ответить
Я за вступ в НАТО. УВЕРЕН украинцы полнейшим большинством будут ,,за,,. Если бы это только помогло . Увы.
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03.08.2020 21:14 Ответить
Може спочатку референдум чи повішати на гиляку зелених,чи ні?
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03.08.2020 21:15 Ответить
Я офицер запаса за вступление Украины в НАТО.
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03.08.2020 21:16 Ответить
Вот гандон .Гребаные лицемеры хотят чтобы страну засосало в мордерские болота
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03.08.2020 21:32 Ответить
Грамотный парень г-н Стефанчук! Настолько грамотный ,что тело начало наполняться мозгом и уже задница подаёт идеи.
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03.08.2020 21:34 Ответить
З нього толк вийшов... Одна бестолоч лишилась))
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03.08.2020 22:04 Ответить
Не вижу ничего страшного в референдуме о членстве в Нато .По всем соцопросам более 60% населения поддерживает вступлениетуда Украины
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03.08.2020 21:43 Ответить
Так стефанчук и ко не на народ Украины работают. И вообще не на Украину.
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03.08.2020 21:49 Ответить
Почему до сих пор не провели референдум?

Ждут возврата Крыма и Донбасса, они точно проголосуют "За".
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03.08.2020 21:49 Ответить
Можно на референдум вынести вопрос: Путин - Х*йло?, поскольку это не прописано в Конституции Украины, но вопросы перспективы членства в ЕС и НАТО не оговариваются!
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03.08.2020 21:55 Ответить
Вот гниды.. все таки готовят капитуляцию.. И НАТО - "референдум" и "особый статус " Референдум".. Да знаем как вы его проводите.. не хуже чем РФ об "обнулении" или в ОРДЛО о " независимости". Вопрос о нейтральном статусе Украины закрыт раз и навсегда в связи с нарушением Будапештского меморандума и оккупацией одним из подписантов ( РФ) Крыма, Севастополя, ОРДЛО и развязанная война против Украины идущая седьмой год. ( а что с нейтральной Молдовой и Приднестровьем, а с нейтральной Грузией и Сев. Осетией и Абхазией, нейтральным Азербайджаном и Карабахом) Ну вот мы были нейтральными и каков итог. До этих событий можно было это все обсуждать и рассматривать варианты, сейчас это уже поздно. ( Ну разве что РФ вернет на прежних правах ( на неукоснительных условиях Украины) ОРДЛО, Крым, Севастополь, уберется из базы в Севастополе ( мы ведь нейтральные то и базы не должно быть), компенсирует все потери. А США, Великобритания, Германия, Франция и т.д. дадут Украине военные гарантии ее целостности и неприкосновенности. Тогда Украина может согласиться на шведскую модель нейтралитета. ( и не на какую другую) Но так как РФ на это никогда не пойдет, то и разговоре о каком то "нейтралитете" и внеблоковости уже неактуальна. Путь Украины только в НАТО, а до этого заключение с США спец. договора как у них с Японией. Иначе нас просто сдадут РФерии под соусом референдумов - "слуги, олигархи ОПОЗЖоповская банда путинских прости--ток и еще довольно большая часть других "партий" соглашателей ( вон уже и Юля "за мир" и не одна она.. поверьте , там их 90% все готовы, долго перечислять, продаться, дело в цене)
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03.08.2020 22:20 Ответить
Самый уместный вопрос это немедленные перевыборы Президента Украины и Рады !!!
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03.08.2020 22:21 Ответить
Зеление мрази на подтанцовке у путлера и мертветчука.
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03.08.2020 22:48 Ответить
спрашивал у своих менеджеришек о расшифровке аббревиатуры НАТО..
ответ отрицательный - не знает ни один..
печалька может с референдумом выйти..
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03.08.2020 23:24 Ответить
А питання дострокового усунення ЗЄлі з посади і розпуск ВР можуть бути винесені на референдум ?
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04.08.2020 00:26 Ответить
Давно пора провести референдум з ключових питань і розставити всі крапки над "і".
А то багато хто талдиче про "волю народу" не маючи на це ніяких підстав.
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04.08.2020 04:38 Ответить
Сказать можно одно - реваншист пропарашенский!!!
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04.08.2020 08:41 Ответить
А давайте краще винесемо на референдум два питання: "слуг" розстріляти, чи слуг "повісити". Після цього будемо питати у людей за НАТО і мову.
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04.08.2020 08:50 Ответить
Опять этот бугай билины объелся и мычит невесть что. Ни закона ни механизма не разработано, а он уже пердит о светлом будущем.
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04.08.2020 09:02 Ответить
Конституцию собрался отменить ? Себя считает бессмертным или домик в Ростове уже прикупил ?
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04.08.2020 09:52 Ответить
Невже на грунті референдума щось в голові заклинило? Інших проблем нема як тільки референдуми. За рейтинги подумай, бо у немовлят ще першими словами можуть бути матюки на вас.
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04.08.2020 12:14 Ответить
Коли хочуть влаштувати "Крим" по всій Україні, починають розмови про референдум.
Вже без референдума телевізор вибрав "апокаліпсис"!
поїхав у Францію - згорів собор
поїхав у Німеччіну - затрусило Меркель і зіткнулись 2 літаки
поїхав в Оман - помер шейх і був паводок
поїхав в Італію - почався мор
поїхав на захід України - почався потоп
побував у Луцьку - терорист
.....
Може в Москву відправити?
Що це таке? Чи хто? Наберіть в google картах "маленькое зеленое чмо " і вам покаже де воно знаходиться.
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04.08.2020 19:18 Ответить
То ти боров бородатий може спочатку референдум щодо деребану української землі організуєш?
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04.08.2020 20:20 Ответить
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