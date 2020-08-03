Вопрос членства в НАТО может быть вынесен на референдум, - "слуга народа" Стефанчук
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает возможность проведения всеукраинского референдума по вопросу вступления Украины в НАТО, если этот вопрос будет уместным для граждан.
Об этом он сказал в интервью журналу "Фокус", информирует Цензор.НЕТ.
"Есть страны, которые перед вступлением в НАТО и ЕС проводили референдумы. У украинцев должен быть шанс высказаться, если народ посчитает такой вопрос уместным", - сказал Стефанчук.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, он также заявил, что на референдум можно вынести вопрос об особом статусе Донбасса.
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Запрос на "новые лица" пока не используешь. Будут продвигать "наведение порядка" суровой рукой. И в этом нам поможет догадайтесь сами какая страна.
***** так мечтает собрать осколки сссра...ну...так подставь ему своё жирное плечо...или бедро...или шо то так у него ))))
жиром мозг оплыл...
от советую им советую... такие бывает хорошие...сам плачу, как читаю))))
Это только начало! Все случится осенью - Валерий Соловей : Украина, Беларусь, Россия
набридли ці уроди
намагаються змарнувати ВСЕ, що було досягнуто за 5 кривавих років.
Так все в КОНСТИТУЦІЇ прописано.
ВИКОНУЙТЕ !!!
https://twitter.com/leusenko1 Леусенко (з криївки) https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1290016262932721665 21 ч
Т.зв. "народовладдя" рекламував кум Путіна.
Враховуючи потужні проросійські ЗМІ, Москва спробує посіяти хаос в країні.
Не випадково маріонетка Зеленський вніс закон як невідкладний - на тлі гри Єрмака в перемовини з агресором і московськими маріонетками ОРДЛо в бутафорний "мир"
Швидко познаймишся із зеленими чоловічками. А також синіми, чорними та білими в червоних плямах.
Я это всё понимаю, но нужно чтобы народ "нахавался" по полной. Никто же не запрещает провести другой референдум(впоследствии) после "насыщения".
мразье зеленое!
Ждут возврата Крыма и Донбасса, они точно проголосуют "За".
ответ отрицательный - не знает ни один..
печалька может с референдумом выйти..
А то багато хто талдиче про "волю народу" не маючи на це ніяких підстав.
Вже без референдума телевізор вибрав "апокаліпсис"!
поїхав у Францію - згорів собор
поїхав у Німеччіну - затрусило Меркель і зіткнулись 2 літаки
поїхав в Оман - помер шейх і був паводок
поїхав в Італію - почався мор
поїхав на захід України - почався потоп
побував у Луцьку - терорист
.....
Може в Москву відправити?
Що це таке? Чи хто? Наберіть в google картах "маленькое зеленое чмо " і вам покаже де воно знаходиться.