Кравчук энергично подошел к своей роли, говорил про усиление информационной составляющей, - член делегации на переговорах в Минске Костин
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук на ознакомительной встрече с членами делегации в понедельник говорил о необходимости быть более активными в переговорах и усилить информационную составляющую работы украинской делегации в ТКГ,
Как передает Цензор.НЕТ, со сылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил член делегации, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин.
"Мне очень понравилось, что Леонид Макарович (Кравчук) очень энергично подходит к своей роли, с энтузиазмом, и говорил неоднократно о том, что нам надо еще более активно позиционировать нашу делегацию в этих переговорах", - рассказал он.
Костин отметил, что Кравчук подробно останавливался на информационном обеспечении переговорного процесса в рамках ТКГ.
"Он (Кравчук) считает, что нам нужно усилить, в том числе, информационное сопровождение нашей работы. Чтобы украинское общество еще больше знало и понимало, что происходит на Минских переговорах", - пояснил депутат.
Костин считает, что делегация Украины проведет еще одну встречу ближе к следующему заседанию ТКГ и ее рабочих групп, которые запланированы на 18-19 августа, и на этой встрече еще будут согласованы позиции для представителей Украины в каждой из подгрупп.
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Новое ЛицоСтарая Задница энергично взялась за дело
https://twitter.com/eurokharkiv #ЄвроМайдан #Харків https://twitter.com/eurokharkiv @eurokharkiv https://twitter.com/eurokharkiv/status/1289891398645198850 2 авг.
Безвіз для китайців, попри епідситуацію та загострення стосунків США-КНР, здивувало усіх. Однак відповідь на поверхні - зелений "кінець епохи договірняків": у Суркіса є ГО, через яке самостверджується пенсіонер Кравчук, який є почесним президентом цієї ГО Товариство Україна-Китай
«3 августа 2020
На Украине допустили референдум об особом статусе Донбасса.
https://lenta.ru/auth/
Первый заместитель председателя https://lenta.ru/tags/organizations/verhovnaya-rada/ Верховной Рады и представитель президента Украины в парламенте https://lenta.ru/tags/persons/stefanchuk-ruslan/ Руслан Стефанчук допустил проведение референдума об особом статусе Донбасса. Об этом он рассказал в интервью журналу «Фокус».»
тут с Кравчуком мало кто сравнится (особенно с зеленых соплей и абырвалгов))))
===== "Надо взять главный документ, который подписан (Минские соглашения - ред). Там определены наши шаги - Украины на Донбассе. Там 12 пунктов, кажется. И определиться - будем мы их выполнять, или нет, потому что люди, записавшие эти шаги, сегодня говорят, что выполнять их - это предательство", - сказал Кравчук.
П.С А шо делать? Пенсия - не разгуляешься....
Кравчук - коммуняка, приспособленец на побегушках у Медведчука и Суркиса, и тоже без достижений в области управления страной!
https://www.youtube.com/watch?v=nTHWPcyzhno
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
товарищи по Партии все еще ждут отчетного доклада по членским взносам и золоту Партии
призываем отнестись строго к партийной дисциплине