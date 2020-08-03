На фото из банка - разные женщины, потому что террорист согласился отпустить всех, кроме одной сотрудницы, - СБУ

На первой фотографии из захваченного террористом Каримовым отделения банка - сотрудница, к которой он обратился в самом начале захвата. После этого Каримов согласился отпустить всех, кроме одного человека. С ним осталась начальница отделения.

Об этом сказано в сообщении на странице СБУ в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время захвата террористом банковского учреждения его сотрудники находились на рабочих местах. В частности, сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник - она ​​и была зафиксирована на первых фото с места происшествия. Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка. Поэтому в срочном порядке была проведена эвакуация работников банка и посетителей, а руководитель отделения №12 ПАО "Универсал Банк" изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста. Она была зафиксирована на фото, опубликованных позже", - сказано в сообщении.

Ранее о начальнице отделения Наталье Чучупак, которая добровольно осталась в отделении и 3 часа общалась с террористом, рассказала глава правления банка Староминская.

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Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

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Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стало известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.

Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.

Если Каримова признают вменяемым, то будут судить за теракт, и ему будет грозить до 10 лет за решеткой.