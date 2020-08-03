На фото из банка - разные женщины, потому что террорист согласился отпустить всех, кроме одной сотрудницы, - СБУ
На первой фотографии из захваченного террористом Каримовым отделения банка - сотрудница, к которой он обратился в самом начале захвата. После этого Каримов согласился отпустить всех, кроме одного человека. С ним осталась начальница отделения.
Об этом сказано в сообщении на странице СБУ в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время захвата террористом банковского учреждения его сотрудники находились на рабочих местах. В частности, сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник - она и была зафиксирована на первых фото с места происшествия. Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка. Поэтому в срочном порядке была проведена эвакуация работников банка и посетителей, а руководитель отделения №12 ПАО "Универсал Банк" изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста. Она была зафиксирована на фото, опубликованных позже", - сказано в сообщении.
Ранее о начальнице отделения Наталье Чучупак, которая добровольно осталась в отделении и 3 часа общалась с террористом, рассказала глава правления банка Староминская.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан. ВИДЕО момента задержания
Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
Читайте на Цензор.НЕТ: Угрожавший взорвать отделение банка в центре Киева Каримов имеет диагноз "олигофрения", - Геращенко
Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стало известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.
Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.
Если Каримова признают вменяемым, то будут судить за теракт, и ему будет грозить до 10 лет за решеткой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
аваков з антоном таки змогли розподілити ролі
департирую и все
Терористи/аніматори))))
вибухи/феєрверки))))
Клоуни/БТР)))))
Довідка ☎️102
Питать Арсена
Уляна Юхимовна Світисонечко: Ложись на пол, піздоболи!
Всі кидаються на пол, причому поспєшно кинута Гнатом Пилиповичем Раком арфа іздає протівний звук.
Уляна Юхимовна Світисонечко: Ви ж мєня іжвінітє жа ****** дікцію. У мєня кольцо в жубах.
Дійсно, Уляна Юхимовна не бреше, в зубах у неї кольцо від противотанкової гранати.
Клім Моісєйович Кац: Не вєрю! Нє вєрю!
Уляна Юхимовна, яка все чула, починає страшно реготати. Під регіт Уляни Юхимовни завіса поступово закривається. За завісою чути страшний вибух. Світло гасне. У темряві і тиші чути жахливий стук телетайпа.
Голос діктора: Останнім часом діяльність терористів знов активізувалась. Сьогодні невідомими особами була закинута бомба в театр імені ****** *********** під час постановки опєрєти "Орфєй і Еврідіка". Деякі обозрєватєлі думають, шо вибух - дєло рук мафії, но от чєго на самом дєлє проізошла ця пацавата історія, ніхто об'ясніть не може.
(с) Лесь Подерв'янський "Пацавата історія"
Террористы и преступники всегда имеют определенную цель.
А этому доходяге с IQ=60 кто то промыл мозги, хорошо задурив голову и готово дело - "теракт"!
---------------
Якщо це робить узбек, то він терорист, а якщо таке робить таке ж саме русскій, то це звичайний злочинець 🤪😵😰
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/3/7261675/
Все поняли?
Ай да рюкзаков, ай да хитрец!!!!
Дуже дякую, що так гарно підняли настрій і втома помаленьку моя іде геть від сміху.
Пишіть ще !
вот при потужном все теракты были настоящие, а при Зе - фейк.