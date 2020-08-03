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На фото из банка - разные женщины, потому что террорист согласился отпустить всех, кроме одной сотрудницы, - СБУ

На фото из банка - разные женщины, потому что террорист согласился отпустить всех, кроме одной сотрудницы, - СБУ

На первой фотографии из захваченного террористом Каримовым отделения банка - сотрудница, к которой он обратился в самом начале захвата. После этого Каримов согласился отпустить всех, кроме одного человека. С ним осталась начальница отделения.

Об этом сказано в сообщении на странице СБУ в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время захвата террористом банковского учреждения его сотрудники находились на рабочих местах. В частности, сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник - она ​​и была зафиксирована на первых фото с места происшествия. Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка. Поэтому в срочном порядке была проведена эвакуация работников банка и посетителей, а руководитель отделения №12 ПАО "Универсал Банк" изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста. Она была зафиксирована на фото, опубликованных позже", - сказано в сообщении.

Ранее о начальнице отделения Наталье Чучупак, которая добровольно осталась в отделении и 3 часа общалась с террористом, рассказала глава правления банка Староминская.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан. ВИДЕО момента задержания

Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Читайте на Цензор.НЕТ: Угрожавший взорвать отделение банка в центре Киева Каримов имеет диагноз "олигофрения", - Геращенко

Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стало известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.

Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.

Если Каримова признают вменяемым, то будут судить за теракт, и ему будет грозить до 10 лет за решеткой.

На фото из банка - разные женщины, потому что террорист согласился отпустить всех, кроме одной сотрудницы, - СБУ 01

На фото из банка - разные женщины, потому что террорист согласился отпустить всех, кроме одной сотрудницы, - СБУ 02

Автор: 

банки (1937) заложник (1494) Киев (25703) СБУ (20055) терроризм (18692) Сухроб Каримов (8)


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Топ комментарии
+69
На фото из банка - разные женщины, потому что террорист согласился отпустить всех, кроме одной сотрудницы, - СБУ - Цензор.НЕТ 5600
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03.08.2020 21:06 Ответить
+49
Какая бездарная постановка. Узбеку хоть заплатят,как обещали или замочат?
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03.08.2020 21:04 Ответить
+48
На фото из банка - разные женщины, потому что террорист согласился отпустить всех, кроме одной сотрудницы, - СБУ - Цензор.НЕТ 1348
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03.08.2020 21:05 Ответить
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На фото из банка - разные женщины, потому что террорист согласился отпустить всех, кроме одной сотрудницы, - СБУ - Цензор.НЕТ 431
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03.08.2020 21:03 Ответить
"Одружіть у три шиї" - до скарбнички
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03.08.2020 21:12 Ответить
кацапа лоханувся з перекладачем.. замість "женіть"))
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03.08.2020 21:31 Ответить
Да то просто наши прикалываются) По тексту же видно))) Кацев таким методом легко вычислять, они не замечают этого подвоха)))
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03.08.2020 21:55 Ответить
на обеих фото - и сотрудница и "террорист" сидят расслабленно, как на вечеринке.. Никакого напряжение - ни у кого нет, даже "бИмба" в рюкзаке - фиг знает где))
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03.08.2020 21:29 Ответить
раньше мвс пояснювало свої провтики, а щаз вже і сбу підключається...
аваков з антоном таки змогли розподілити ролі
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03.08.2020 22:27 Ответить
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04.08.2020 10:00 Ответить
На фото из банка - разные женщины, потому что террорист согласился отпустить всех, кроме одной сотрудницы, - СБУ - Цензор.НЕТ 8639
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03.08.2020 21:04 Ответить
На фото з банку - різні жінки, бо терорист погодився відпустити всіх, крім однієї співробітниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 272
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03.08.2020 21:21 Ответить
Какая бездарная постановка. Узбеку хоть заплатят,как обещали или замочат?
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03.08.2020 21:04 Ответить
Он наверное читать не умеет, узбек все же. А то бы не согласился узнав участь героя битвы в полтавской кукурузе.
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03.08.2020 21:07 Ответить
его замочить немогут он вообще гражданин др страни
департирую и все
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03.08.2020 21:17 Ответить
Может рассчитался чемоданом (рюкзаком) старых купонов. Армяшка он такой.
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04.08.2020 19:07 Ответить
дебилы
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03.08.2020 21:05 Ответить
На фото из банка - разные женщины, потому что террорист согласился отпустить всех, кроме одной сотрудницы, - СБУ - Цензор.НЕТ 1348
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03.08.2020 21:05 Ответить
а какже "маршрутки, деньги и 2 ствола"
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03.08.2020 23:41 Ответить
не подсказывайте,а то сериал никогда не закончится
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04.08.2020 10:02 Ответить
На фото из банка - разные женщины, потому что террорист согласился отпустить всех, кроме одной сотрудницы, - СБУ - Цензор.НЕТ 5600
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03.08.2020 21:06 Ответить
де буде наступний "терорист"????
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03.08.2020 21:07 Ответить
Це буде залежати від фантазії Авакова.
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03.08.2020 21:34 Ответить
Теракти під ключ.
Терористи/аніматори))))
вибухи/феєрверки))))
Клоуни/БТР)))))
Довідка ☎️102
Питать Арсена

На фото из банка - разные женщины, потому что террорист согласился отпустить всех, кроме одной сотрудницы, - СБУ - Цензор.НЕТ 9126
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03.08.2020 21:08 Ответить
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04.08.2020 10:03 Ответить
А мужик на переднем плане это режисер или просто осветитель в кадр попал?
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03.08.2020 21:08 Ответить
Это просто зашкварище, надо же было так обосраться, а потом даже вытереться не смогли нормально)))) Это писец)
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03.08.2020 21:09 Ответить
Люди обычно после (реального) захвата и реальной угрозы жизни, чуть и не заиками остаются, а она как огурчик.И придурок этот ноги на стул выкинул, террорист б**ть не могу)) и 40000к грн требовал) Переиграли малость. Но по ржал однозначно.
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03.08.2020 21:20 Ответить
На фото з банку - різні жінки, бо терорист погодився відпустити всіх, крім однієї співробітниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 7854
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03.08.2020 21:12 Ответить
На фото з банку - різні жінки, бо терорист погодився відпустити всіх, крім однієї співробітниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 5810
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03.08.2020 21:12 Ответить
Зверніть увагу- і папочок з документацією до другого дублю наскладали.
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03.08.2020 21:16 Ответить
Чи може то сценарій перечитували?
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03.08.2020 21:40 Ответить
зарепетировались ))))
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03.08.2020 22:06 Ответить
А мы все спорим, были американцы на Луне или это сняли в павильоне. Думаю что американцы не додумались бы до того, до чего додумались в 95 квартале. Страна погрузилась в эпоху КВН.
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03.08.2020 21:12 Ответить
Ну, спорят, как раз зрители шоу.
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03.08.2020 21:22 Ответить
Це квартал шоу !🤔
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03.08.2020 21:14 Ответить
Бадоєв таки лошара. Ну скрізь кіноляпи!
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03.08.2020 21:23 Ответить
Но на видео,когда задерживали,было в кадре три человека,а говорят одна... Что -то я пропустил?
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03.08.2020 21:15 Ответить
Монтаж
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03.08.2020 21:17 Ответить
Много пропустил. Перед захватом зашли журналисты, как он требовал. Одна была переодетой полицейской, она сидит напротив. Ну в любом случае, в Украине (а может везде) в политике (и не только) нет трезвого взгляда, поэтому каждый фанат определенной партии всегда видит сквозь партийные очки. Да и в принципе, вся наша жизнь постановка, ведь: "вся жизнь - игра".
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03.08.2020 22:23 Ответить
Должен сказать,что я не являюсь фанатом какой-либо партии. Задал вопрос без иронии. Спасибо Вам за ответ.Перечитав новости,нашёл только заявление от Геращенка ,что внутри находится сотрудник полиции и банка. О допуске СМИ ничего нет(только требование). Лично моё мнение: слишком много событий однотипного характера в короткий промежуток времени. Все события ,параллельно,закрепляются минированием других объектов Вероятность совпадений таких событий очень мала. Все террористы ,просто не подготовленны или характером не готовы к данному поступку. Из всего этого возникает большое сомнение...
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03.08.2020 22:45 Ответить
А вы допускаете, что это спецоперация РФ по дискредитации Авакова, как руководителя МВД перед настуалением РФ на Украину?
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04.08.2020 06:32 Ответить
а у нас після реформ поліція має який відсоток довіри? І всі ці ґвалтування у відділках поліції це теж провокація рашки????
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04.08.2020 07:35 Ответить
Да нет.Таких дебилов за 40.000 гривен могут только наши придумать.
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04.08.2020 08:23 Ответить
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/viktoriya-azarova-politsiya-dialoga-pod-vidom-zhurnalista-zashla-v-leonardo-k-terroristu.htm
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04.08.2020 17:30 Ответить
Фотосессию делали просто Да, зебилы, вас уже даже за деб...ов не держат
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03.08.2020 21:16 Ответить
...на сцені з'являється Уляна Юхимовна Світисонечко, юродива старушка. В руках у неї противотанкова граната.
Уляна Юхимовна Світисонечко: Ложись на пол, піздоболи!
Всі кидаються на пол, причому поспєшно кинута Гнатом Пилиповичем Раком арфа іздає протівний звук.
Уляна Юхимовна Світисонечко: Ви ж мєня іжвінітє жа ****** дікцію. У мєня кольцо в жубах.
Дійсно, Уляна Юхимовна не бреше, в зубах у неї кольцо від противотанкової гранати.
Клім Моісєйович Кац: Не вєрю! Нє вєрю!
Уляна Юхимовна, яка все чула, починає страшно реготати. Під регіт Уляни Юхимовни завіса поступово закривається. За завісою чути страшний вибух. Світло гасне. У темряві і тиші чути жахливий стук телетайпа.
Голос діктора: Останнім часом діяльність терористів знов активізувалась. Сьогодні невідомими особами була закинута бомба в театр імені ****** *********** під час постановки опєрєти "Орфєй і Еврідіка". Деякі обозрєватєлі думають, шо вибух - дєло рук мафії, но от чєго на самом дєлє проізошла ця пацавата історія, ніхто об'ясніть не може.

(с) Лесь Подерв'янський "Пацавата історія"
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03.08.2020 21:17 Ответить
Чомусь навскидку, прочиталось: Смітвессонівна...
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03.08.2020 21:23 Ответить
Гнат Пилипович Рак, іграющій режисьор і ісполнітєль ролі Орфєя

На фото з банку - різні жінки, бо терорист погодився відпустити всіх, крім однієї співробітниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 6592
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03.08.2020 21:58 Ответить
Владімір, кацап.
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03.08.2020 22:20 Ответить
Толя. Папа, я, як виpосту, виучуся на ахвіцеpа чи на камандіpа. А шо лучче - ахвіцеp чи камандіp?
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03.08.2020 22:25 Ответить
почему террорист не в маске? У них там в узбекских халифатах шо, про вирус ни слухом, ни духом???
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03.08.2020 21:19 Ответить
а то "терорист"?? А я думав "актор"...
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03.08.2020 21:24 Ответить
Этот кутак тебе не джаляп какая-нибудь... он курт рассасывает и носвай под губу кладет... пардон, ложит...
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03.08.2020 21:27 Ответить
Или потому, что руки у вас растут из задницы.
Террористы и преступники всегда имеют определенную цель.
А этому доходяге с IQ=60 кто то промыл мозги, хорошо задурив голову и готово дело - "теракт"!
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03.08.2020 21:23 Ответить
Возможно фсбэшники .
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04.08.2020 06:33 Ответить
Буде ржака якщо фейс Карімова знайдуть серед масовки на зйомках ;Рассмеши смешного;.
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03.08.2020 21:25 Ответить
Скорее в дурку запакуют по тихому, а новоиспеченным героям раздадут медали.
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03.08.2020 21:30 Ответить
Ну тут уже скоморох простой благодарностью не обойдется, тут прийдется авакорюкзаку, за такого террориста, героя Украины, не меньше, и генералисимуса дать, думаю, весь народ будет ходатайствовать.
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03.08.2020 21:28 Ответить
Оскар ему!
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03.08.2020 23:00 Ответить
А вам разве не хочется поблагодарить тех, кто вас защищает?
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04.08.2020 06:35 Ответить
Если все так серьезно и в реальности никто не может знать есть ли в рюкзаке взрывоопасные вещества, то полагаю, принимается за их наличие по умолчанию. В таком случае кто допустил обычного журналиста прямо на место предполагаемого взрыва. Не спеца под видом медийщика, а просто корову на заклание. То есть одной заложницы было мало? Или все же это банальная заготовка для лохтората о героических буднях советской милиции, тьфу, аваковской полиции и результат был известен заранее.
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03.08.2020 21:29 Ответить
А почему вы априори считаете, что таки не полицейская-профессионал ведения разговоров сидела напротив узбека, выдавая себя за журналиста?
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03.08.2020 22:24 Ответить
блд, пока Спаситель Человеtчетва не от'имеет свинью на кaмеру - теракт не засчитан.Все.
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03.08.2020 21:32 Ответить
"Гром" для олигофрена - мороз по коже.
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03.08.2020 21:33 Ответить
Чекаємо відосіка від Зеленського, в якому він пообіцяє ;мочить терористов в сортире;.
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03.08.2020 21:43 Ответить
вот в чем вопрос: в кто был тем самым олигофреном?!
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03.08.2020 21:51 Ответить
Узбеку-актеру "террористу" надеюсь заплатят 40 тысяч гривен хотя он просил в банке при ограблении походу так как наверное Арсену не верит что потом заплатит за главную роль в короткометражном блокбастереНа фото з банку - різні жінки, бо терорист погодився відпустити всіх, крім однієї співробітниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 9787
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03.08.2020 21:51 Ответить
По логике, следующий "теракт" нас ждет на рынке какого-нибудь спального района,например троещинском. Правда там пи...ды могут дать ,причем ,как террористу,так и Авакяну с Геращенкой
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03.08.2020 21:51 Ответить
ХЗ нает. Может и взорвут реально какого нибудь бомжа в овраге. Скажут, просто не донес бонбу до Печерских Пагорбив.Мы предотвратили.И по медальке снова.
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03.08.2020 22:05 Ответить
Ну , это как Путин придумает. Очередной этап его многоходовочек. Прямо как у него в РФ.
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04.08.2020 06:38 Ответить
Клоуны ***-чие!
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03.08.2020 21:54 Ответить
Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стало известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Источник: https://censor.net.ua/n3211700
---------------
Якщо це робить узбек, то він терорист, а якщо таке робить таке ж саме русскій, то це звичайний злочинець 🤪😵😰
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03.08.2020 23:24 Ответить
Обратите внимание - терорист - с 10 лет официальный олигофрен.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/3/7261675/

Все поняли?
Ай да рюкзаков, ай да хитрец!!!!
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03.08.2020 23:41 Ответить
Все поняли. Аваков в очередной раз спас ситуацию и арестовал террориста или психа. Опять облом у фсбшников. Хотели опорочить Авакова, а получилось - опять прославили.
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04.08.2020 06:42 Ответить
Правильно, чтоб потом можно было отпустить. И шоу сделал и актеры не пострадали, остались на свободе!
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04.08.2020 09:11 Ответить
Після цього вже не відпустять. Або тюрма, або лікарня посиленного режиму.
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04.08.2020 10:11 Ответить
Побажання глядачів.
На фото з банку - різні жінки, бо терорист погодився відпустити всіх, крім однієї співробітниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 8973
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03.08.2020 23:46 Ответить
Який приЗедент, такі і терористи.
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04.08.2020 00:06 Ответить
Меня больше беспокоит, что будет в случае настоящего теракта, с такими "спецслужбами", как у нас?
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04.08.2020 00:23 Ответить
Ну ты же видишь - отработали на отлично. Псих в сизо.
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04.08.2020 06:44 Ответить
вони своїми фейковими постановками можуть накликати справжні. А може це і є мета. От же ж навибирали шоуменів.
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04.08.2020 00:26 Ответить
А с чего ты взял, что фейковые? Попытка терракта тоже преступление .
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04.08.2020 06:45 Ответить
Народ, я ридаю від коментів ...
Дуже дякую, що так гарно підняли настрій і втома помаленьку моя іде геть від сміху.
Пишіть ще !
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04.08.2020 00:31 Ответить
убогая кака-методичка "вы фсё врётииии"
вот при потужном все теракты были настоящие, а при Зе - фейк.
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04.08.2020 01:36 Ответить
На фото з банку - різні жінки, бо терорист погодився відпустити всіх, крім однієї співробітниці, - СБУ - Цензор.НЕТ 2497
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04.08.2020 03:22 Ответить
Так ви визначіться - то був "терорист" чи олігофрен.
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04.08.2020 08:49 Ответить
Дожились, в стране уже даже олигофрены могут что-то захватить!
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04.08.2020 09:13 Ответить
 
 