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Захват банка и фейковые сообщения о минировании в Киеве никак не связаны, - Геращенко

Захват банка и фейковые сообщения о минировании в Киеве никак не связаны, - Геращенко

У МВД нет никаких доказательств связей между захватом отделения банка в центре Киева и поступившими в этот же день сообщениями о минировании, которые так и не подтвердились.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается связи с другими звонками о заминированиях, которые не подтвердились – у нас нет никаких доказательств каких-то прямых связей. Но уже замечено статистически, что после каждого заявления о том или ином теракте психически ненормальные люди, которые видят, что показывают по телевидению, пишут в соцсетях – им тоже хочется совершить "подвиг". Они начинают звонить и говорить, что то-то заминировано", - сказал он.

По словам Геращенко, захвативший отделение банка террорист Каримов сейчас находится в СБУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: На фото из банка - разные женщины, потому что террорист согласился отпустить всех, кроме одной сотрудницы, - СБУ

"На данный момент гражданин Узбекистана, который сегодня имитировал террористический акт, находится в СБУ. Он задержан. С ним проводятся следственные действия. Впереди – избрание меры пресечения судом. Скорее всего, это будет безальтернативное задержание под стражей. Дальше он будет отвечать по всей строгости закона", - сказал Геращенко.

Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Через несколько часов террорист был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.

Также на Цензор.НЕТ: Начальница отделения захваченного террористом банка Чучупак добровольно осталась в заложниках, - глава правления банка Староминская. ФОТО

Также полиция в Киеве сегодня проверяла "заминированный" автомобиль и подозрительный чемодан. А во Львове взрывчатку искали в здании, в котором расположены три суда.

Автор: 

банки (1937) Киев (25703) минирование (1446) терроризм (18692) Геращенко Антон (1438) Сухроб Каримов (8)


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Топ комментарии
+10
Захват банка и фейковые сообщения о минировании в Киеве никак не связаны, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4024
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03.08.2020 21:18 Ответить
+8
Люди пишуть....

Арсен Борисыч, опубликуйте пожалуйста график терактов на август. Я хочу пару раз на рыбалку вырваться, а пропускать не хочется
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03.08.2020 21:28 Ответить
+4
и это не считая самих уродов из "Слуги урода" !!!!!!!
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03.08.2020 21:16 Ответить
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ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫПУСТИЛ ИЗ ДУРОК 8 ТЫСЯЧ АКТИВНЫХ ПСИХОВ !

все еще впереди........
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03.08.2020 21:15 Ответить
и это не считая самих уродов из "Слуги урода" !!!!!!!
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03.08.2020 21:16 Ответить
тоха, там молюська платні камери в тюрьмах робить, пора тобі одну зарезервувати.
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03.08.2020 21:16 Ответить
малюська не успевает строить, их активно скупают инвесторы из самого же СИЗО для бизнеса
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03.08.2020 21:17 Ответить
хоч в камері з опущеними хай чаляться, мені пох на них.
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03.08.2020 21:19 Ответить
Короче, нашли умственно неполноценного бедолагу, промыли ему мозги и готово дело - "захват заложников".
Ну и для внушительности "минирование".
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03.08.2020 21:18 Ответить
Захват банка и фейковые сообщения о минировании в Киеве никак не связаны, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4024
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03.08.2020 21:18 Ответить
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03.08.2020 21:30 Ответить
Правда плов больше на лапшу похож.
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03.08.2020 21:40 Ответить
дешевый клейстер !!!!!

у народа уже слипается !!!
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03.08.2020 22:45 Ответить
так затребовал гость солнечного из узбекистана
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03.08.2020 21:54 Ответить
Вот вроде бы и тема серьезная,а кроме какого-то раздражения ничего не вызывает...Вот правда-только одно вертится на языке:бл...ий цирк!!!
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03.08.2020 21:22 Ответить
Вот попёрло Антонине, так попёрло! Уже никто не вспоминает, как это тело снимало квартиру стоимостью больше всех его доходов.....
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03.08.2020 21:24 Ответить
щаз везде он, везде, на гребне...остальные самоустранились...
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03.08.2020 21:57 Ответить
Фейкометы РАБссии с Лахты-2 используют любую инфу об Украине в негативном свете,пора бы уже и привыкнуть к высерам ********** и прочих Шалавьевых Сикелевых...
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03.08.2020 21:26 Ответить
качество терактов хуже качества сборки таврии или таза
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03.08.2020 21:27 Ответить
Люди пишуть....

Арсен Борисыч, опубликуйте пожалуйста график терактов на август. Я хочу пару раз на рыбалку вырваться, а пропускать не хочется
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03.08.2020 21:28 Ответить
https://twitter.com/GoshaGo06574197

https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл https://twitter.com/GoshaGo06574197 @GoshaGo06574197 https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1290242875519913985 9 ч

Ну,жопа очкастая, https://twitter.com/Gerashchenko7 @Gerashchenko7 , так з етого нада било і начінать.
А то "тєроріст-тєроріст". А авторам сценарія передай: самоплагіат це теж плагіат.
(Леммі Кілмістер)

Захоплення банку і фейкові повідомлення про мінування в Києві ніяк не пов'язані, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3193
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03.08.2020 23:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7LaJU869_cU "Террористы", сценаристы и статисты, харе бухать перед спектаклем, качество у террактов как у Таврии
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03.08.2020 21:28 Ответить
Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не муж и жена ,а четыре разных человека
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03.08.2020 21:35 Ответить
Так і захват банка було фейковим.
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03.08.2020 21:37 Ответить
шо не неделя то новые постановки для зебилов)
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03.08.2020 21:55 Ответить
Ватникам в эрефии рассказывай - не связано. Хотите диктаторский закон пропихнуть, чтоб наступить на волю и свободы украинцев вот и кино перед Зеленским разыгрываете - лохаете его. Все всё понимают.
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03.08.2020 21:39 Ответить
Представляю, как московские режисеры из ФСБ сейчас потешаются. После их блокбастеров на Каширском шоссе, в Волгодонске и тд это просто любительские короткометражки.
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03.08.2020 21:39 Ответить
глубинный нарот! отдельная цывылызация! духовность!
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03.08.2020 21:44 Ответить
Еще чуть-чуть и услышим - Запланированый на завтра акт терроризма и его героическое предотвращение переносится в связи с непогодой и плохими условиями съемки.
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03.08.2020 21:46 Ответить
Да, измельчали терористы при Зеле - несерьезные какие-то, клоуны! Другое дело при Петре Лексеиче - арсеналы взрывали, машины, во где масштабы, о-го-го!
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03.08.2020 21:50 Ответить
У ***** все было круче.И дома взрывались.сами.И беслан и норд ост и курск.
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03.08.2020 21:57 Ответить
Журналист рядом с рюкзаком со "взрывчаткой" - это не фейк
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03.08.2020 22:02 Ответить
Цікаво, на планеті існує ще хоч одне таке паразитичне створіння як Антон Геращенко?
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03.08.2020 22:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zS2FYGjLY8w&t=0s Займаєтесь паскудством! Здай свої нагородні стволи! - емоційна відповідь Геращенку щодо самозахисту...
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03.08.2020 23:16 Ответить
а полнолуніє..?
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03.08.2020 23:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Kf6x3yTq_dc&t=0s 50 відтінків Киви. Як одіозний нардеп перевзувався в повітрі та суперечив сам собі;;;
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03.08.2020 23:22 Ответить
В сценарии такого не было.
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04.08.2020 02:39 Ответить
Антоніна це аваківський говномет. Жирна, брехлива, паскудна свинья.
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04.08.2020 06:32 Ответить
 
 