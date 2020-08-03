Захват банка и фейковые сообщения о минировании в Киеве никак не связаны, - Геращенко
У МВД нет никаких доказательств связей между захватом отделения банка в центре Киева и поступившими в этот же день сообщениями о минировании, которые так и не подтвердились.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Что касается связи с другими звонками о заминированиях, которые не подтвердились – у нас нет никаких доказательств каких-то прямых связей. Но уже замечено статистически, что после каждого заявления о том или ином теракте психически ненормальные люди, которые видят, что показывают по телевидению, пишут в соцсетях – им тоже хочется совершить "подвиг". Они начинают звонить и говорить, что то-то заминировано", - сказал он.
По словам Геращенко, захвативший отделение банка террорист Каримов сейчас находится в СБУ.
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"На данный момент гражданин Узбекистана, который сегодня имитировал террористический акт, находится в СБУ. Он задержан. С ним проводятся следственные действия. Впереди – избрание меры пресечения судом. Скорее всего, это будет безальтернативное задержание под стражей. Дальше он будет отвечать по всей строгости закона", - сказал Геращенко.
Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Через несколько часов террорист был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.
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Также полиция в Киеве сегодня проверяла "заминированный" автомобиль и подозрительный чемодан. А во Львове взрывчатку искали в здании, в котором расположены три суда.
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все еще впереди........
Ну и для внушительности "минирование".
у народа уже слипается !!!
Арсен Борисыч, опубликуйте пожалуйста график терактов на август. Я хочу пару раз на рыбалку вырваться, а пропускать не хочется
https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл https://twitter.com/GoshaGo06574197 @GoshaGo06574197 https://twitter.com/GoshaGo06574197/status/1290242875519913985 9 ч
Ну,жопа очкастая, https://twitter.com/Gerashchenko7 @Gerashchenko7 , так з етого нада било і начінать.
А то "тєроріст-тєроріст". А авторам сценарія передай: самоплагіат це теж плагіат.
(Леммі Кілмістер)