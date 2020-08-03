Правительство сняло запрет на экспорт масок и респираторов, - замминистра экономики Качка
Кабинет министров отменил запрет на продажу за пределы Украины средств индивидуальной защиты от коронавируса.
Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель министра экономики Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ.
"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, действовавший в связи с коронавирусом", - написал он.
Качка пояснил, что идея снять экспорт принадлежит Минэкономики и Минздраву.
"Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", - отметил замминистра.
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"С начала карантина для меня было крайне важным, чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать - то чтобы они были наименьшими. Поэтому я дико рад, что Украина их ввела так мало (СИЗ и гречка), запреты были обоснованными, и мы наконец отказались от этой практики", - добавил Качка.
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На начало 1914 года в 8 украинских провинциях изготовляли :
1)треть всей пшеницы РАБссиянской Вампирии
2)80% всего сахара
3)70% всего угля
4)68% всего чугуна
5)58% всей стали
Как вы думаете,не из за этого ли началась Первая Мировая война летом этого же 1914 года.Нищая Украина говорите была??? Ну ну...
Кстати Британский историк Доминик Ливен и американский историк Наум Сташевский говорят именно об этом...,Первая Мировая началась именно за эти ресурсы Украины...
батальон за батальоном.
)правда обосрались_