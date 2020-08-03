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Правительство сняло запрет на экспорт масок и респираторов, - замминистра экономики Качка

Правительство сняло запрет на экспорт масок и респираторов, - замминистра экономики Качка

Кабинет министров отменил запрет на продажу за пределы Украины средств индивидуальной защиты от коронавируса.

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель министра экономики Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ.

"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, действовавший в связи с коронавирусом", - написал он.

Качка пояснил, что идея снять экспорт принадлежит Минэкономики и Минздраву.

"Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", - отметил замминистра.

Также на Цензор.НЕТ: Ляшко и Зеленский не против экспорта медицинских масок по "квотному принципу"

"С начала карантина для меня было крайне важным, чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать - то чтобы они были наименьшими. Поэтому я дико рад, что Украина их ввела так мало (СИЗ и гречка), запреты были обоснованными, и мы наконец отказались от этой практики", - добавил Качка.

Правительство сняло запрет на экспорт масок и респираторов, - замминистра экономики Качка 01

Автор: 

запрет (1708) Кабмин (14035) маска (166) экспорт (878) Качка Тарас (52) маски (115)


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Топ комментарии
+22
А что эпидемия уже закончена нужно чтобы респираторов даже врачи получить не могли, эти твари совсем очумели, хотят чтобы у нас опять маски стали недоступны нигде?
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03.08.2020 21:33 Ответить
+21
Судя по всему, сняли и вопрос украденных в начале эпидемии масок?
Ведь это дела давно минувших дней...
Теперь в тренде "террористы", с одной гранатой на троих в прямом смысле этого слова!
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03.08.2020 21:32 Ответить
+17
что, маски опять по 2 гривны ?
или как ?
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03.08.2020 21:31 Ответить
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50 коп стоила маска не стерильная и нафик нужна не была (не стерильная)
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03.08.2020 23:46 Ответить
Небольшой экскурс в историю.
На начало 1914 года в 8 украинских провинциях изготовляли :
1)треть всей пшеницы РАБссиянской Вампирии
2)80% всего сахара
3)70% всего угля
4)68% всего чугуна
5)58% всей стали
Как вы думаете,не из за этого ли началась Первая Мировая война летом этого же 1914 года.Нищая Украина говорите была??? Ну ну...
Кстати Британский историк Доминик Ливен и американский историк Наум Сташевский говорят именно об этом...,Первая Мировая началась именно за эти ресурсы Украины...
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03.08.2020 22:06 Ответить
умммм, но чет твари выступали шоп УНР была в составе РФСССР, или как там это говно называлось то
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03.08.2020 22:17 Ответить
Именно так,а Кайзер Вильгельм и Николашка Второй не поделили Украину,...
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03.08.2020 22:20 Ответить
это гон, Николаха хотел Константинополь, как и все твари, скоммуниздившие Русь как суть. Сралин даже хотел туда добраться, но немцы почему-то защищали.

батальон за батальоном.
)правда обосрались_
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04.08.2020 05:28 Ответить
https://drive.google.com/file/d/1hzMYlkCZUNm373qCPg7z7PgEB5BEdvqz/view?usp=sharing
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04.08.2020 05:30 Ответить
Украина находится в крайне благоприятной климатической зоне, имеет громадное количество ископаемых минералов, ресурсы рек, лесов огроменные. Промышленность была такая, что техника функционироет до сегодняшнего времени. Где все это теперь и в каких сундуках 30 лет оседает?
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04.08.2020 08:12 Ответить
Какой НЗ запас масок сделали в Украине ? В мире ожидается вторая волна коронавируса и зе-промокашкам понравились безнаказанные барыши...
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03.08.2020 22:21 Ответить
правительство занимается какими то масками - сказками т.е несерьёзной муйнёй, а миллион кацапов,находится в полевых условиях, в состоянии полной боеготовности и ждут серьёзных ошибок от главзебила не понимая, что народ в случае чего, прежде всего обвинит во всём только его за то что не укреплял страну в военно-политическом плане, а главаря врагов лелеял и отпускал отдыхать в Крым в сопровождении тех, кто его должен держать в сизо...
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03.08.2020 22:26 Ответить
Уряд зняв заборону на експорт масок і респіраторів, - заступник міністра економіки Качка - Цензор.НЕТ 6167
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03.08.2020 22:27 Ответить
А навіщо кому тепер той запрєт, якщо наші незламні короноборці ніяких карантинів терпіти не збираються?
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03.08.2020 23:06 Ответить
Гешефт всьо- люди ніщо!
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03.08.2020 23:12 Ответить
У власти диверсанты и враги народа, однозначно.
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03.08.2020 23:53 Ответить
Короче к осени, ко второй волне опять голые полки запаса и аптек будут, опять всё вывезут?!?!!!!
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03.08.2020 23:55 Ответить
Есть такое в их планах. Дурилок смотрящих телевизор ведь уйма.
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04.08.2020 08:27 Ответить
Баригі і на крові, і на вірусі.
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04.08.2020 00:46 Ответить
масок по миру уже перепроизводство. некуда экспортировать.
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04.08.2020 01:34 Ответить
Зачем тогда снимать ограничение? И Вы не в курсе что на осень они уже запланировали ужесточение карантина "из-за расширения коронавируса"?
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04.08.2020 08:22 Ответить
Зачем тогда НЕ снимать ограничение? И Вы не в курсе что на осень они уже запланировали ужесточение карантина "из-за расширения коронавируса" ПРИ ВСЕМИРНОМ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВЕ МАСОК?
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04.08.2020 10:05 Ответить
У Радуцького гроші скінчились?
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04.08.2020 08:29 Ответить
Евреи у власти .враг Украины номер 1...
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05.08.2020 09:55 Ответить
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