Правительство сняло запрет на экспорт масок и респираторов, - замминистра экономики Качка

Кабинет министров отменил запрет на продажу за пределы Украины средств индивидуальной защиты от коронавируса.

Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель министра экономики Тарас Качка, информирует Цензор.НЕТ.

"Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, действовавший в связи с коронавирусом", - написал он.

Качка пояснил, что идея снять экспорт принадлежит Минэкономики и Минздраву.

"Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен", - отметил замминистра.

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"С начала карантина для меня было крайне важным, чтобы запретов не было вообще, а если их нельзя было избежать - то чтобы они были наименьшими. Поэтому я дико рад, что Украина их ввела так мало (СИЗ и гречка), запреты были обоснованными, и мы наконец отказались от этой практики", - добавил Качка.