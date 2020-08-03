Оккупанты 7 часов не выпускали из Крыма семью с маленькими детьми, - Чубаров

Российские оккупанты весь день держали на админгранице семью крымских татар, которые приехали в Крым проведать старых родителей.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня с 11 часов утра российскими оккупантами на административной границе Каланчак между оккупированным Крымом и Херсонской областью удерживается семья Карашаевых Исляма и Диляры с двумя малолетними детьми", - написал он.

Семья Карашаевых живет в Киеве, в Крым они приезжали навестить пожилых родителей.

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"Согласно информации, поступающей из Крыма, ФСБ-шники все это время ведут допрос Исляма Карашаева", - добавил Чубаров.

Позднее он написал, что оккупанты выпустили семью с полуострова на территорию Херсонской области.