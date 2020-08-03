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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Оккупанты 7 часов не выпускали из Крыма семью с маленькими детьми, - Чубаров

Оккупанты 7 часов не выпускали из Крыма семью с маленькими детьми, - Чубаров

Российские оккупанты весь день держали на админгранице семью крымских татар, которые приехали в Крым проведать старых родителей.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня с 11 часов утра российскими оккупантами на административной границе Каланчак между оккупированным Крымом и Херсонской областью удерживается семья Карашаевых Исляма и Диляры с двумя малолетними детьми", - написал он.

Семья Карашаевых живет в Киеве, в Крым они приезжали навестить пожилых родителей.

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"Согласно информации, поступающей из Крыма, ФСБ-шники все это время ведут допрос Исляма Карашаева", - добавил Чубаров.

Позднее он написал, что оккупанты выпустили семью с полуострова на территорию Херсонской области.

Оккупанты 7 часов не выпускали из Крыма семью с маленькими детьми, - Чубаров 01

Автор: 

Крым (26427) Чубаров Рефат (943) крымские татары (2718)


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Топ комментарии
+6
Не дивує, а очікувано. Оккупанты 7 часов не выпускали из Крыма семью с маленькими детьми, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1590
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03.08.2020 22:02 Ответить
+3
да там имущество и т.д. думайте прежде чем туда ездить, никто здесь ничего не сможет для вас сделать, рискуйте и понимайте это.
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03.08.2020 22:09 Ответить
+2
Оккупанты 7 часов не выпускали из Крыма семью с маленькими детьми, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5925
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03.08.2020 22:03 Ответить
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Не дивує, а очікувано. Оккупанты 7 часов не выпускали из Крыма семью с маленькими детьми, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1590
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03.08.2020 22:02 Ответить
Оккупанты 7 часов не выпускали из Крыма семью с маленькими детьми, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5925
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03.08.2020 22:03 Ответить
А когда обещанный Чубаровым мирный поход на Крым ?
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03.08.2020 22:08 Ответить
А коли ти язика з дупи ***** витягнеш?
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03.08.2020 22:19 Ответить
Одразу після обіцянної Лукою платні в 500 баксів.
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03.08.2020 22:19 Ответить
какая разница куда тебе идти?
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03.08.2020 22:45 Ответить
да там имущество и т.д. думайте прежде чем туда ездить, никто здесь ничего не сможет для вас сделать, рискуйте и понимайте это.
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03.08.2020 22:09 Ответить
А ЗЄля голову сушить, як би ото так хитро.обано водичку в Крим москалям підігнати. Скоро будемо співати "Несе ЗЄля воду, коромисло гнеться.."
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03.08.2020 22:20 Ответить
А старе корито кравчук розказує басні про те що рашку треба вміти слухати!!!І того совкопітека фокіна нафталінового ще туди єрмак мудак підтягує,а зелбуїн десь сховався ні слуху ні духу.
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03.08.2020 22:25 Ответить
6 років їздили відпочивати літом у Крим типу "провідати старих батьків" і все було нормально. А тут хлобись - зненацька окупанти...
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04.08.2020 19:10 Ответить
 
 