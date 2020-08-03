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Новости Е-декларации госслужащих
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За неделю НАПК оформил админпротоколы на 13 чиновников, в том числе и "слугу народа" Потураева

За неделю НАПК оформил админпротоколы на 13 чиновников, в том числе и

Национальное агентство по предупреждению коррупции в течение недели составило и направило в суд 13 административных протоколов в отношении народного депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева, а также нескольких чиновников и бывших чиновников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НАПК. 

Протокол на Потураева составили "по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии". За это же нарушение НАПК составила протоколы в отношении начальника управления прокуратуры Кировоградской области Виталия Вергелеса и бывшей начальницы отдела Звенигородской организации Натальи Кузнецовой.

Также админпротокол за "признаки нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов" составили на трех человек, в том числе городского голову Ужгорода Богдана Андриива. Один из трех админпротоколов за "несвоевременное представление декларации" получила начальница отдела Министерства финансов Елена Михайленко.

Также, по данным НАПК трое бывших сотрудников Службы безопасности Украины несвоевременно подали декларации "без уважительных причин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полгода в реестр коррупционеров НАПК попали более двух тысяч человек

Автор: 

электронное декларирование (1025) НАПК (1225) Потураев Никита (150)


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вы нам мозги не забалтывайте!.. говорите прямо!.. какой банк завтра захватят?!
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03.08.2020 22:03 Ответить
Циркова вистава "Нищівна боротьба з корупцією" триває !!!))))
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03.08.2020 22:04 Ответить
Сьогодні що ніякого "акулу- корупціонера" з хабарем в цілих 1 т. баксів не виловили !!))
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03.08.2020 22:06 Ответить
А я хочу написати про зє бомбєра, багато відео дивився з ним, де воно не в адекваті, явно під чимось, чи під героїном чи під іншим, і що? Немає на нього управи на це маленьке зелене наркоманське тільце? І воно ж таки в той час було на роботі.
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03.08.2020 22:09 Ответить
штраф за коррупцию , вы серьезно
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03.08.2020 22:11 Ответить
За тиждень НАЗК оформило адмінпротоколи на 13 чиновників, зокрема і "слугу народу" Потураєва - Цензор.НЕТ 3139
За тиждень НАЗК оформило адмінпротоколи на 13 чиновників, зокрема і "слугу народу" Потураєва - Цензор.НЕТ 4681
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03.08.2020 22:20 Ответить
а коли ж справа до корупції дійде, коли на нари садити почнуть?
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03.08.2020 22:50 Ответить
Да уж. Пеця такой мелочевкой не занимался. Как послал его ген пгокугог луцик 50 прокуроров к кернесу,так вся страна испугалась)))
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04.08.2020 02:05 Ответить
 
 