За неделю НАПК оформил админпротоколы на 13 чиновников, в том числе и "слугу народа" Потураева

Национальное агентство по предупреждению коррупции в течение недели составило и направило в суд 13 административных протоколов в отношении народного депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева, а также нескольких чиновников и бывших чиновников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке НАПК.

Протокол на Потураева составили "по признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии". За это же нарушение НАПК составила протоколы в отношении начальника управления прокуратуры Кировоградской области Виталия Вергелеса и бывшей начальницы отдела Звенигородской организации Натальи Кузнецовой.

Также админпротокол за "признаки нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов" составили на трех человек, в том числе городского голову Ужгорода Богдана Андриива. Один из трех админпротоколов за "несвоевременное представление декларации" получила начальница отдела Министерства финансов Елена Михайленко.

Также, по данным НАПК трое бывших сотрудников Службы безопасности Украины несвоевременно подали декларации "без уважительных причин".

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