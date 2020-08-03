США перебросят в Польшу 1000 военных, - Пентагон
По результатам переговоров Вашингтон и Варшава решили, что в Польшу отправится еще 1000 военных из США.
Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
"Соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве позволит увеличить постоянное ротационное присутствие США примерно на 1000 человек, включая передовые элементы штаба V корпуса армии США и штаба дивизии, наблюдательные и разведывательные возможности, а также инфраструктуру для поддержки боевой группы бронетанковой бригады и бригады боевой авиации", - заявил глава Пентагона.
Сейчас в Польше находятся 4500 американских военных. Увеличение их числа позволит укрепить НАТО и усилить сдерживание России, считают в Пентагоне.
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"Передовое присутствие в Польше на восточном фланге НАТО повысит нашу стратегическую и оперативную гибкость", - отметил Эспер.
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здесь ни одна падлюка не рыпнется на Польшу !
Почніть пояснення з "25% задавили революцию на корню". І закінчите "Зато с окупантами полным ходом шла торговля и контрабанда".
Без істерії телевізійного пропагандонства. Факти!
ну ты даешь !!!!
ПЕРЕСТАНЬ БОЛТАТЬ ЕРУНДОЙ !
Тобі ж про це 73% неадекват і написали! Жити на халяву, посилати державу нах.й, це не досвід Польщі!
Де і на якому Майдані ти був? Я щось не пам'ятаю там закликів до халяви?
Но просто Рашка скажет шо - "мы щас ка к запустим"
и все обсераются
так что хоть 1000 частей пусть сделают
толку то против ядерки - ТЯО
Поляки молодці.Чомусь українці не хочуть досвід переймати в Польщі.Маю на увазі у всьому. -- что именно можно переймати в Польши ?
В Дании есть знакомая полька, так ее невестка тоже полька ничего не хочет польского , говорит все не качественное . Правду говорит ?
Машины собираются по тому же принципу.
Так что я думаю, что разница в качестве зависит от того, что покупаешь - дешевый товар или качественный дорогой. Так всегда было и будет.
Если бы ты почаще читал форум цензора, а не был ботом, не писал бы такой х.ни.
Напомни, от какой фракции Аваков?
Кишенькові "націоналісти" будуть здивовані, але якщо проаналізувати 5-ть років президентства Порошенка, то виявляється що програма націоналістів виконувалася у повному обсязі:
1) Декомунізація та люстрація радянської номенклатури та прибічників режиму Януковича. Заборона комуністичної партії.
2) Закон про мову.
3) Закон про мовні квоти на ТБ, радіомовлення, літературу.
4) Закон про освіту, який передбачає тотальну українізацію навчального процесу.
5) Отримання Томосу про автокефалію Української церкви. Сильний удар по впливу РПЦ в Україні.
6) Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
7) Угода про безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом.
8) Закріплення в Конституції України курсу на повноправне членство у Європейському Союзі та НАТО.
9) Закон/реформа децентралізації в Україні. Передача на місця максимальної кількості повноважень та фінансів від державної влади органам місцевого самоврядування.
10) Значне збільшення фінансування української культури. Відродження української кіноіндустрії.
11) Значне зміцнення українського війська та обороноздатності. Звільнення 2/3 Донбасу від російської окупації в наслідок контрнаступу ЗСУ та добровольців.
P.S. Якщо б жив в наш час В'ячеслав Чорновіл, він міг тільки мріяти про такі здобутки України врахувуючи тодішню ситуацію у 90-х роках з тотальною владою комуністів.
_Кто ты йесцеш?
- Полак малы
- Яки знак твой ?
- Орлек бялы..