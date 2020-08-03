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Новости Агрессия России против Украины
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США перебросят в Польшу 1000 военных, - Пентагон

США перебросят в Польшу 1000 военных, - Пентагон

По результатам переговоров Вашингтон и Варшава решили, что в Польшу отправится еще 1000 военных из США.

Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

"Соглашение об усиленном оборонном сотрудничестве позволит увеличить постоянное ротационное присутствие США примерно на 1000 человек, включая передовые элементы штаба V корпуса армии США и штаба дивизии, наблюдательные и разведывательные возможности, а также инфраструктуру для поддержки боевой группы бронетанковой бригады и бригады боевой авиации", - заявил глава Пентагона.

Сейчас в Польше находятся 4500 американских военных. Увеличение их числа позволит укрепить НАТО и усилить сдерживание России, считают в Пентагоне.

Также на Цензор.НЕТ: США выводят из Германии 12 000 военных вместо запланированных 9 500, - Пентагон

"Передовое присутствие в Польше на восточном фланге НАТО повысит нашу стратегическую и оперативную гибкость", - отметил Эспер.

Автор: 

Пентагон (1470) Польша (8516) США (27174) Эспер Марк (33)


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Топ комментарии
+14
Я відповім вам, 25% це і роблять, а 73% переймають досвід на росії.
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03.08.2020 22:21 Ответить
+13
Поляки молодці.Чомусь українці не хочуть досвід переймати в Польщі.Маю на увазі у всьому.
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03.08.2020 22:14 Ответить
+12
Польша перехватывает лидерство в Европе...Украине следует внимательно наблюдать.
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03.08.2020 22:15 Ответить
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Поляки молодці.Чомусь українці не хочуть досвід переймати в Польщі.Маю на увазі у всьому.
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03.08.2020 22:14 Ответить
мда, это покруче путинских баб с детьми !
здесь ни одна падлюка не рыпнется на Польшу !
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03.08.2020 22:19 Ответить
Я відповім вам, 25% це і роблять, а 73% переймають досвід на росії.
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03.08.2020 22:21 Ответить
Не свисти. 25% задавили революцию на корню. Отсюда и пролетели на выборах. Может тебе напомнить как твой Парашенко ввел дополнительные налоги и пошлины на европейские товары и даже посылки. А автомобили на еврономерах вообще прировнял к террористам. Зато с окупантами полным ходом шла торговля и контрабанда
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03.08.2020 22:28 Ответить
За то зараз при владі патріоти! І все що ти написав відноситься до їх дєлішек. Так хто свистить?
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03.08.2020 22:30 Ответить
"За то зараз при владі патріоти! І все що ти написав відноситься до їх дєлішек. Так хто свистить?" Ваш комент только подтвердил слова https://censor.net/user/461407
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04.08.2020 10:06 Ответить
Аргументуйте свою брехню.
Почніть пояснення з "25% задавили революцию на корню". І закінчите "Зато с окупантами полным ходом шла торговля и контрабанда".
Без істерії телевізійного пропагандонства. Факти!
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03.08.2020 22:33 Ответить
Да я уже сотни раз аргументы приводил. Все что вы делаете ето спамите и баните. Правду же вы не хотите видеть
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03.08.2020 22:36 Ответить
Охріненний фактаж. Очікувано.
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03.08.2020 22:38 Ответить
Да насрать на тебя. Я и на выборы в етот раз насру. Посмотрю какого урода в етот раз выберите
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03.08.2020 22:48 Ответить
Да вы походу и на прошлых выборах "насрали", так что ничего нового.
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03.08.2020 23:11 Ответить
Ви на себе на.рали, та на свою родину, вибравши під час війни уклоніста- капітулянта президентом. Так що на.рати, і перекласти провину на інших- це те в чому ви профі
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03.08.2020 23:51 Ответить
Авто заз, зараз випадково не лади збирає? Зє євробляхєоам розтаможку зробив низьку? Імпорт з росії йде? Яких тобі ще фактів не достатньо?
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03.08.2020 22:45 Ответить
Це тому, що ти нульовка, кацап під проксі. Ми настільки із вами різні народи, що ти навіть не розумієш, що тебе палить.
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04.08.2020 09:47 Ответить
73% революционэров !
ну ты даешь !!!!

ПЕРЕСТАНЬ БОЛТАТЬ ЕРУНДОЙ !
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03.08.2020 22:36 Ответить
Может тебе напомнить как твой Парашенко ввел дополнительные налоги и пошлины на европейские товары и даже посылки. А автомобили на еврономерах вообще прировнял к террористам.

Тобі ж про це 73% неадекват і написали! Жити на халяву, посилати державу нах.й, це не досвід Польщі!
Де і на якому Майдані ти був? Я щось не пам'ятаю там закликів до халяви?
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04.08.2020 09:45 Ответить
https://censor.net/user/453111 Ну не 25 відсотків,давайте на чистоту.Бо за Порошенка багато хто голосував,по причині не приязні до Зеленського.
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03.08.2020 22:46 Ответить
А давай, я голосував і буду голосувати за Пороха, за клоуна хай голосують клоуни.
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03.08.2020 22:50 Ответить
https://censor.net/user/453111 Так і я голосував за Порошенка.Але чому ті хто голосували за Порошенка не голосували за його партію? Можна сказати,що проголосували за голос.Але дивіться,якщо взяти виборців цих двох партій,це буде два мільйона голосів.А на президентських виборах за Порошенка проголосувало 4,5 мільйонів виборців.Де інші ділися?
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03.08.2020 22:57 Ответить
не можу цього сказати. я наприклад вступив до партії Справа Громад. це крило партії ЄС.
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04.08.2020 08:28 Ответить
у я для прикладу. Голосував у другому турі за Пецю, бо тупий клоун-малорос, для мене особиста образа. А Пеця-барига (чого я не заперечую) для мене продовження розбудови України.
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04.08.2020 09:48 Ответить
На жаль 8%, а не 25%. Голосисті теж палєзниє ідіоти путлєра. Але і 8% адекватів врятують Україну!
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03.08.2020 23:14 Ответить
Польша перехватывает лидерство в Европе...Украине следует внимательно наблюдать.
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03.08.2020 22:15 Ответить
https://censor.net/user/310944 Та не спостерігати потрібно було.А робити все те.що і Польща.А тепер вже поїзд пішов.Ми вже Польщу ніколи не наздоженемо.
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03.08.2020 22:16 Ответить
Бо вже наздогнали паРашу.
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03.08.2020 23:06 Ответить
Я трохи знаю Польщу. Нічого надзвичайного вони не робили - просто завжди старалися діяти згідно Закону, а не різних тзв. Укладів. Україна має шанс повторити шлях Польщі у прискореному режимі, але треба Пороха!!!
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03.08.2020 23:18 Ответить
https://censor.net/user/429812 Надзвичайно і не потрібно.А Україна вже втратила шанс.Подивитися через чотири роки на Україну і на Польщу.
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03.08.2020 23:22 Ответить
Тільки ближче до кордону з Україною.
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03.08.2020 22:15 Ответить
мало..очень мало...1000 можно и в Украине потерять в виде дриль-инструкторов взводных
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03.08.2020 22:19 Ответить
твои тополя обложили по периметру, а до ненавистного фашинтонгского обкому - 22 минуты лету..так что обекай тихо!)))
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03.08.2020 22:25 Ответить
Вам пора на форум по творениям якутского скульптора.
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03.08.2020 22:38 Ответить
Подивлятись на Польщу, а попадуть як завжди по мордовським віслюкам.
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03.08.2020 22:26 Ответить
США перекинуть у Польщу 1000 військових, - Пентагон - Цензор.НЕТ 4285
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03.08.2020 22:23 Ответить
лучше 1000 самолетов....
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03.08.2020 22:23 Ответить
Главное ПРО, потом - Дроны, а потом ничего не надо ибо там будет и ПРО и все дела.
Но просто Рашка скажет шо - "мы щас ка к запустим"
и все обсераются
так что хоть 1000 частей пусть сделают
толку то против ядерки - ТЯО
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03.08.2020 22:24 Ответить
И в Украину тысяч 10, пожалуйста.
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03.08.2020 22:25 Ответить
Никто терпилам ничего давать не будет. Потому что хохлы продают всех и вся. Жаль только украинцев, которых меньшинство.
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03.08.2020 23:09 Ответить
Кацапура,что ты делаешь в Украине? Давай до свидания,чемодан вокзал россия. Не будь терпилой,будь великороссом и вали отсюда.
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04.08.2020 09:02 Ответить
Вот из-за таких ублюдков как ты Украина до сих пор в жопе. А кацапурой своих родителей вместе с собой будешь называть
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04.08.2020 11:28 Ответить
Нет, ты именно кацап,ибо только они делят нацию на украинцев и хохлов.Для тебя украинцы это -юго-восток,где большая часть кацапов,понаехавших со всех уголков Кацапстана. Где разговаривают на русском языке.Вся остальное население для тебя бандеровцы,западенцы и фашисты.Ну ничего скоро мы вас почистим в Украине.Ты тварь небось сидишь и ждешь пока Пуйло придет тебя освободит? Так ты не дождешься предатель.
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04.08.2020 11:58 Ответить
Походу новый центр Европы будет Польша и Турция. А старые либерасты и кремледрочеры немцы с жабоедами скоро будут писю сосать
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03.08.2020 22:29 Ответить
Не в ближайшие 10-15 лет. Экономики Германии и Франции по праву находятся на первых местах в Европе.
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04.08.2020 19:20 Ответить
ua PREDATOR PREDATOR
Поляки молодці.Чомусь українці не хочуть досвід переймати в Польщі.Маю на увазі у всьому. -- что именно можно переймати в Польши ?
В Дании есть знакомая полька, так ее невестка тоже полька ничего не хочет польского , говорит все не качественное . Правду говорит ?
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03.08.2020 22:38 Ответить
https://censor.net/user/456768 А ви як думаєте? І що вона мала під цим висловом? Якщо продукти,то поляки ж багатьом країнам Європи продають.Одяг також нормальний.Багато електроніки там збирають,ті ж телевізори і іншу побутову техніку,саме для Європи.Вона краща ніж російська і китайська,яку в нас продають супермаркети.Бо ж привозять сюди.
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03.08.2020 23:03 Ответить
Українці хочуть, та хохли, яких більшість, не дають.
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03.08.2020 23:11 Ответить
https://censor.net/user/456768, возможно на ее ЛИЧНЫЙ вкус. В Польше нормальные продукты, нормальные вещи (как и в большей части Европы пошиты в азии для определенных брендов), техника производиться на том же оборудовании, что и в других странах (в том числе Корее и Японии).

Машины собираются по тому же принципу.
Так что я думаю, что разница в качестве зависит от того, что покупаешь - дешевый товар или качественный дорогой. Так всегда было и будет.
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04.08.2020 19:26 Ответить
Поляки хитрые торгаши , в украинцы глупые , вот и потому Польша в нато , а Украина в жо . Все очень просто
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03.08.2020 22:40 Ответить
А из Германии выводят контингент. Похоже писец НАТО в нынешнем виде. Евролиберасты сдаются еще до начала войны с **********.
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03.08.2020 22:43 Ответить
Русиш швайне хочет выдать желаемое за действительное? 🤣🤣🤣🤣
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03.08.2020 22:50 Ответить
Русиш швайне, называющий рф пидарошкой? Да ты я смотрю гений!
Если бы ты почаще читал форум цензора, а не был ботом, не писал бы такой х.ни.
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04.08.2020 06:51 Ответить
Так выведут в Польшу, ватник.
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03.08.2020 22:52 Ответить
Основа нато должны стать США, Британия, часть стран варшавского договора нелояльная к раше, ************** страны бывшего ссср Украина, Балтия, Грузия...и союзники Турция с Азербайджаном
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03.08.2020 22:52 Ответить
США перекинуть у Польщу 1000 військових, - Пентагон - Цензор.НЕТ 7079
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03.08.2020 22:50 Ответить
Тоесть ты восхищаешься польским национализмом забыв как твой Петя 5 лет уничтожал и дискридитировал национализм в Украине. В Украине националисты даже не набрали проходной барьер, стараниями Свинарчуков и Мародеров. Зато Жопоблоковцы были под петиной защитой и ждали своего часа и дождались. Теперь жрите
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03.08.2020 23:06 Ответить
Вуйку ольгінскій. Тзв. "украінскій націоналізм" це аваковщіна і тягнібоківщіна. Порох - ось це справжній укрнаціоналіст.
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03.08.2020 23:21 Ответить
именно твой гуру Порох (по укр. пилюка) посадил Авакова в кресло главаря мусоров и нацгвардии.
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03.08.2020 23:31 Ответить
Пилюка в твоїй дурній голові, кацапе.
США перекинуть у Польщу 1000 військових, - Пентагон - Цензор.НЕТ 2521
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03.08.2020 23:59 Ответить
У Порошенко было монобольшинство в парламенте? Или на тот момент коалиция парламента - это сборная солянка из фракций (у каждой свое видение политики и желание оторвать министерский кресла).

Напомни, от какой фракции Аваков?
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04.08.2020 19:30 Ответить
ALEX SUROVV - "Петя 5 лет уничтожал и дискридитировал национализм в Украине..."
Кишенькові "націоналісти" будуть здивовані, але якщо проаналізувати 5-ть років президентства Порошенка, то виявляється що програма націоналістів виконувалася у повному обсязі:
1) Декомунізація та люстрація радянської номенклатури та прибічників режиму Януковича. Заборона комуністичної партії.
2) Закон про мову.
3) Закон про мовні квоти на ТБ, радіомовлення, літературу.
4) Закон про освіту, який передбачає тотальну українізацію навчального процесу.
5) Отримання Томосу про автокефалію Української церкви. Сильний удар по впливу РПЦ в Україні.
6) Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
7) Угода про безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом.
8) Закріплення в Конституції України курсу на повноправне членство у Європейському Союзі та НАТО.
9) Закон/реформа децентралізації в Україні. Передача на місця максимальної кількості повноважень та фінансів від державної влади органам місцевого самоврядування.
10) Значне збільшення фінансування української культури. Відродження української кіноіндустрії.
11) Значне зміцнення українського війська та обороноздатності. Звільнення 2/3 Донбасу від російської окупації в наслідок контрнаступу ЗСУ та добровольців.
P.S. Якщо б жив в наш час В'ячеслав Чорновіл, він міг тільки мріяти про такі здобутки України врахувуючи тодішню ситуацію у 90-х роках з тотальною владою комуністів.
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03.08.2020 23:41 Ответить
Добавлено (так будет доходчивее для https://censor.net/user/461407 и его братьев по "разуму"):

США перекинуть у Польщу 1000 військових, - Пентагон - Цензор.НЕТ 572
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04.08.2020 00:10 Ответить
есть такое,помню :
_Кто ты йесцеш?
- Полак малы
- Яки знак твой ?
- Орлек бялы..
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03.08.2020 23:20 Ответить
В нас не вийде як у Польщі. Там мова одна, церква одна (маленькі православні парафії і євангельські громади не рахуємо вони теж за Польщу), етнічний склад однорідний (ніхто не напрягає польськими мадярами чи рмунами), пишуть латиницею, совкодрочерів і кремлесосів одиниці, не вважають себе "адним-наротом і мишебратья
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03.08.2020 23:29 Ответить
 
 