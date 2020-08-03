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Новости Коронавирус и карантин
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В регионах "красной зоны", отказавшихся усиливать карантин, больными могут быть заполнены все койки, - Степанов

В регионах

Отказавшимся усиливать карантин населенным пунктам из "красной" зоны карантина грозит чрезвычайная ситуация по заполненности коек.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Комментируя разделение Украины на карантинные зоны, министр отметил: "Такие показатели утверждены правительством. Еще раз хочу подчеркнуть: здесь нет никакой политики, других вещей - здесь чисто забота о здоровье украинцев и о контроле над уровнем заболеваемости в нашей стране. Это очень важно для того, чтобы мы не перешли в режим чрезвычайной ситуации по заполненности коек".

Также на Цензор.НЕТ: "Укрзализныця" закрыла продажу билетов до станций Луцк и Тернополь

Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин, заявив, что это противоречит Конституции Украины.

Позже в Волынской ОГА сообщили, что Луцк попал в "красную зону" случайно.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинские ученые прогнозируют, что коллективный иммунитет к COVID-19 появится в течение года

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+16
Степа? Ты дурак? Думаешь мы не знаем как зарабатывает крадуцкий на каждом "больном" от вируса?
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03.08.2020 22:27 Ответить
+15
Тогда приедет съемочная группа и покажет кино про забитую больницу)
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03.08.2020 22:38 Ответить
+12
Спашка понял, что враньё его про красные зоны, про то что туда автоматически заносятся населённые пункты, без влияния человеческого фактора, итд -... уже не проходит.
Тот же Луцк отказался останавливать жизнь в городе, из за хотелок Стеапшки...
Поэтому, Степашка перешёл ко второй стадии - запугиванию... мол все умрут, все койки будут заняты, итд...
1-я стадия враньё. (если не проходит) то переход к 2-й стадии
2-я стадия - запугивание.
А если и запугивание не впечатляет людей? То что тогда?
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03.08.2020 22:33 Ответить
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Степа? Ты дурак? Думаешь мы не знаем как зарабатывает крадуцкий на каждом "больном" от вируса?
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03.08.2020 22:27 Ответить
Главным инициатором отставки министра здравоохранения Степанова является он сам. И ничего удивительного в этом нет. Смыл пребывания Степанова на должности министра связан с деньгами. .
Степанов не специалист в медицине, но менеджер он хороший. Он уже увидел главное - денег нет. Эпидемия расширяется, задолженность по зарплате врачам растет - впереди вспышка заболеваемости и массовые протесты медиков, которым не выплачивают не то что "надбавки Зеленского", а и просто зарплату.
Так что красиво уйти, оставив разгребать все приемнику - это хороший план.
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03.08.2020 22:52 Ответить
p.s. Главный принцип информационной политики Зеленского - рассеивать внимание вбросами "карантин\оcобый статуc\референдумы \маразмы Кравчука" отвлекается внимание от вопросов:1. Кто виноват в сложившейся эпидемической обстановке ?
2. Кризис экономики - кто виноват?
3. Нерациональное использование бюджетных средств и отсутствие контроля за бюджетными поступлениями и как следствие отсутствие денег в бюджете.
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03.08.2020 22:54 Ответить
... а теперь надо дать возможность заработать и больным на нерадивых чиновниках - пусть первые подают на вторых в суд за нарушение правил карантина.
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03.08.2020 23:16 Ответить
Степа не дурак. Его эмиссары проедутся по непослушным областям, ручки транспорта понамазывают биологическим материалом, которого в достатке. ( что там през вещал про финансирование создания лабораторий по борьбе с ковидом, которые, подозреваю, на самом деле будут изготавливать вирус для распространения,). По логике вещей, этому дяде Степе, чем хуже , тем лучше. Чем больше ковида, тем больше финансирования. И он с этой золотой жилы не слезет.
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04.08.2020 07:41 Ответить
похоже, хочет спихнуть в больнички двух-, трёх- ярусные кровати
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03.08.2020 22:32 Ответить
...не он, а местные власти.
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03.08.2020 23:17 Ответить
Спашка понял, что враньё его про красные зоны, про то что туда автоматически заносятся населённые пункты, без влияния человеческого фактора, итд -... уже не проходит.
Тот же Луцк отказался останавливать жизнь в городе, из за хотелок Стеапшки...
Поэтому, Степашка перешёл ко второй стадии - запугиванию... мол все умрут, все койки будут заняты, итд...
1-я стадия враньё. (если не проходит) то переход к 2-й стадии
2-я стадия - запугивание.
А если и запугивание не впечатляет людей? То что тогда?
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03.08.2020 22:33 Ответить
Тогда приедет съемочная группа и покажет кино про забитую больницу)
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03.08.2020 22:38 Ответить
терорист захопить банк і буде вимагати викуп масками, антисептиками і квитки на квартал 95
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03.08.2020 22:47 Ответить
Для определения цвета карантинных зон этот аппарат использовали?У регіонах "червоної зони", які відмовилися посилювати карантин, хворими можуть бути заповнені всі ліжка, - Степанов - Цензор.НЕТ 5650
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04.08.2020 07:46 Ответить
и шо? ну начнут санавиацией перебрасывать в зеленые регионы - там же пустые больницы (ну по логике степашки)
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03.08.2020 22:40 Ответить
Лжёт зелёная мразь. Заполненность коек из-за того что всех людей с коронавирусом свозят в одну больницу. Так можно сделать заполненность из чего угодно.
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03.08.2020 22:40 Ответить
Наволоч наплювала на Конституцію,народ гарант Конституції має відстояти свої права і свободи.
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03.08.2020 22:41 Ответить
Беларусь тому подтверждение.
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03.08.2020 22:41 Ответить
На фото,как каратюга какой то
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03.08.2020 22:42 Ответить
пока на "ковидных" счетах остаются миллиарды гривен, карантин с идиотами ляшко и степановым будет продолжаться.
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03.08.2020 22:44 Ответить
на тому тижні писали, що вже пробухали все під 0
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03.08.2020 22:49 Ответить
але це буде привід виділити ще
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03.08.2020 22:50 Ответить
Степанов ты уже ничего не сможешь сделать, у тебя было время, а теперь время нахождения тебя на посту министра пошло на секунды.
Гнать надо всех, кто грабит и уничтожает экономику Украины, хотя лучше сажать с конфискацией-это более справедливо к обнищавшим украинцам.
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03.08.2020 22:44 Ответить
У регіонах "червоної зони", які відмовилися посилювати карантин, хворими можуть бути заповнені всі ліжка, - Степанов - Цензор.НЕТ 3933
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03.08.2020 22:45 Ответить
Гнида брехлива.
Крапка !
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03.08.2020 22:45 Ответить
Луцьк віднесли до «червоної» зони помилково. https://volynonline.com/pogulyajko-vyznav-shho-luczk-vidnesly-do-chervonoyi-zony-epidemichnoyi-nebezpeky-pomylkovo/

Одним словом, клоуни.
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03.08.2020 22:47 Ответить
Хватит перекладывать ответственность, типа незахотели сами виноваты, есть вертикаль власти, конституция и законы в чем ваша проблема?? Монобольшинство херово
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03.08.2020 22:47 Ответить
Тыц и нет свинособаки😂🌷××
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03.08.2020 22:54 Ответить
Знаю особисто двух жіночок, які одночасно попали зі звичайною пневмонією в райлікарню міста Калуш (Івано-Франківська обл.).
У відділенні пульмонології (а там лікують як короновірусних хворих так і хворих зі звичайною пневмонією) райлікарні, лікар їм запропонував безкоштовне лікування від пневмонії, якщо вони згодяться на діагноз - короновірус.
Одна не згодилась, та лікувалась за свої кошти.
Друга згодилась, бо не мала при собі достатньо коштів, її лікували безкоштовно.
Оце вам так робиться статистика по короновірусу.
Людина хвора звичайною пневмонією а її записали - хвора короновірусом.
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03.08.2020 22:49 Ответить
https://censor.net/ua/user/111978 Cплeтниk!
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04.08.2020 00:10 Ответить
Степанов твоей карьере писец, ты сам выбрал этот путь, теперь пройди его до конца, имей мужество для этого. Не понял? Тебя ненавидит вся Украина, этого мало?
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03.08.2020 22:49 Ответить
шмаркляву т.з. владу вже починають голосніше і голосніше посилати, про рейтинг слуг урода вже й немає що говорити, їх вже не зневажають їх починають ненавидіти, погано для них це все закінчиться
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03.08.2020 22:53 Ответить
Ще політики (найвище керівництво держав).
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03.08.2020 23:20 Ответить
Треба купувати острiв, як син Богуслаева,шоб вирус не достал.О це размах!А тобi Степанов на якись койки грошей не вистачаэ
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03.08.2020 23:03 Ответить
Скоро начнут рисовать цифры по статистике и будут кричать по зомбоящику что это из за несоблюдения карантина в Луцке и Тернополе.
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03.08.2020 23:27 Ответить
Не переживай, степашка, я со своей раскладушкой приду
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03.08.2020 23:29 Ответить
Главный принцип информационной политики Зеленского - рассеивать внимание вбросами "карантин\оcобый статуc\референдумы \маразмы Кравчука" отвлекается внимание от вопросов - 1. Кто виноват в сложившейся эпидемической обстановке ? 2. Кризис экономики - кто виноват? 3. Нерациональное использование бюджетных средств и отсутствие контроля за бюджетными поступлениями и как следствие отсутствие денег в бюджете. https://twitter.com/tZEinform tZE inform
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03.08.2020 23:50 Ответить
лисий очкарик знову щось поплутав....
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04.08.2020 00:35 Ответить
Капитан очевидность чтоли?
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04.08.2020 01:51 Ответить
Такие зоны были в голодомор когда власть блокировала непокорные районы. Аналогия повторяется. Власть барыг и их челяди становится врагом населения и окупантом. Предупрежден значит вооружен. Будут душить экономику,а голод и сам прийдет.Пайку вместе с вакциной будем получать.
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04.08.2020 03:39 Ответить
Степанов, помните, что человек умный учится на чужих ошибках, а дурак не учится даже на своих.
Не повторяйте ошибки лейбористов - китайских прокладок - находящихся у власти в штате Виктория, Австралия, которые в своем идиотизме перепутали Австралию с Новой Зеландией.
Как и новозеландкий Премьер, лейбористкие сявки убили своим дурантином практически всю промышленность штата Виктория, выполняя сценарий китайских хозяев, да вот незадача - пособия по ковиду безработным платят австралийские федералы, а они, в отличии от новозеландкой премьерши, страну не продали Китаю.
И потому теперь, когда Премьер Штата Виктория, Эндрюс, звонит в Пекин, в Пекине "не берут трубку": ну, выполнил приказ Эндрюс, убил экономику, ну молодец, а денег больше китайских не будет, федералы перекрыли поток.
И что же получается?
А получается, что премьеру штата Виктория премьерствовать еще два года (сам такой закон о выборах принял) с убитой в хлам экономикой, с долгом в 70 миллиардов баксов и озверелым населением, которое не имеет работы и не будет иметь никакой возможности новую работу найти, а выплаты по ковиду федералы полностью заканчивают 31 декабря и тогда же заканчивается разрешение черпать деньги из пенсионный выплат досрочно.
Узрев перспективу быть созранными живым собственным лохторатом, впервые сегодня показала личико Гюльчатай рыло глава какого-то там профсоюза, и теперь мы знаем одного из тех "аффлюентных викторианцев", которые "дергают за веровочки" викторианского премьера. И что же сказало рыло профсоюзного босса? Оно потребовало продолжения банкета , то есть чтобы федералы продолжили денежные выплаты, оплачивая, таким образом, этот лейбориский про-китайский шабаш.

До осознания того, что их сожрут с перьями и костями, рыла эти находились в тени, но больше там они пребывать не могут, и это замечательно.

Вот в этой маленькой ошибке, слабом знании географии, в том, что попутали Австралию с Новой Зеландией, и заключается роковая ошибка "аффлюентных викторианцев" и лично Премьера Эндрюса и его "банды 8-ми".
лучше надо было географию в школе учить, вот что я скажу.
Степанов, не ошибитесь, купите в офис глобус.
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04.08.2020 07:08 Ответить
СРОЧНО ВВЕСТИ ДРУГИЕ ЦВЕТА ,,,,,, ПРИЧЁМ В КРАПИНКУ ,,,,,,,,,,,,,,(( ЭТО НАШИ ДОЛБОДЯТЛЫ МОГУТ (((
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04.08.2020 08:01 Ответить
границы областей джугашвили чертил лично эти как их назвать квартальщики гля здесь ходит там не ходит..
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04.08.2020 08:43 Ответить
Какое то чмо ну в смысле шо оно по жизни сделало будет делить людей на зоны..МЫ терпилы грёбаные..
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04.08.2020 08:45 Ответить
мені одному здається що степашка упоротий?
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04.08.2020 08:54 Ответить
но это не точно )
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04.08.2020 12:25 Ответить
оградить территорию блок-постами и не кого не выпускать.
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04.08.2020 13:16 Ответить
 
 