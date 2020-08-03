В регионах "красной зоны", отказавшихся усиливать карантин, больными могут быть заполнены все койки, - Степанов
Отказавшимся усиливать карантин населенным пунктам из "красной" зоны карантина грозит чрезвычайная ситуация по заполненности коек.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Комментируя разделение Украины на карантинные зоны, министр отметил: "Такие показатели утверждены правительством. Еще раз хочу подчеркнуть: здесь нет никакой политики, других вещей - здесь чисто забота о здоровье украинцев и о контроле над уровнем заболеваемости в нашей стране. Это очень важно для того, чтобы мы не перешли в режим чрезвычайной ситуации по заполненности коек".
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Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.
Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин, заявив, что это противоречит Конституции Украины.
Позже в Волынской ОГА сообщили, что Луцк попал в "красную зону" случайно.
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Степанов не специалист в медицине, но менеджер он хороший. Он уже увидел главное - денег нет. Эпидемия расширяется, задолженность по зарплате врачам растет - впереди вспышка заболеваемости и массовые протесты медиков, которым не выплачивают не то что "надбавки Зеленского", а и просто зарплату.
Так что красиво уйти, оставив разгребать все приемнику - это хороший план.
2. Кризис экономики - кто виноват?
3. Нерациональное использование бюджетных средств и отсутствие контроля за бюджетными поступлениями и как следствие отсутствие денег в бюджете.
Тот же Луцк отказался останавливать жизнь в городе, из за хотелок Стеапшки...
Поэтому, Степашка перешёл ко второй стадии - запугиванию... мол все умрут, все койки будут заняты, итд...
1-я стадия враньё. (если не проходит) то переход к 2-й стадии
2-я стадия - запугивание.
А если и запугивание не впечатляет людей? То что тогда?
Гнать надо всех, кто грабит и уничтожает экономику Украины, хотя лучше сажать с конфискацией-это более справедливо к обнищавшим украинцам.
Крапка !
Одним словом, клоуни.
У відділенні пульмонології (а там лікують як короновірусних хворих так і хворих зі звичайною пневмонією) райлікарні, лікар їм запропонував безкоштовне лікування від пневмонії, якщо вони згодяться на діагноз - короновірус.
Одна не згодилась, та лікувалась за свої кошти.
Друга згодилась, бо не мала при собі достатньо коштів, її лікували безкоштовно.
Оце вам так робиться статистика по короновірусу.
Людина хвора звичайною пневмонією а її записали - хвора короновірусом.
Не повторяйте ошибки лейбористов - китайских прокладок - находящихся у власти в штате Виктория, Австралия, которые в своем идиотизме перепутали Австралию с Новой Зеландией.
Как и новозеландкий Премьер, лейбористкие сявки убили своим дурантином практически всю промышленность штата Виктория, выполняя сценарий китайских хозяев, да вот незадача - пособия по ковиду безработным платят австралийские федералы, а они, в отличии от новозеландкой премьерши, страну не продали Китаю.
И потому теперь, когда Премьер Штата Виктория, Эндрюс, звонит в Пекин, в Пекине "не берут трубку": ну, выполнил приказ Эндрюс, убил экономику, ну молодец, а денег больше китайских не будет, федералы перекрыли поток.
И что же получается?
А получается, что премьеру штата Виктория премьерствовать еще два года (сам такой закон о выборах принял) с убитой в хлам экономикой, с долгом в 70 миллиардов баксов и озверелым населением, которое не имеет работы и не будет иметь никакой возможности новую работу найти, а выплаты по ковиду федералы полностью заканчивают 31 декабря и тогда же заканчивается разрешение черпать деньги из пенсионный выплат досрочно.
Узрев перспективу быть созранными живым собственным лохторатом, впервые сегодня показала
личико Гюльчатайрыло глава какого-то там профсоюза, и теперь мы знаем одного из тех "аффлюентных викторианцев", которые "дергают за веровочки" викторианского премьера. И что же сказало рыло профсоюзного босса? Оно потребовало продолжения банкета, то есть чтобы федералы продолжили денежные выплаты, оплачивая, таким образом, этот лейбориский про-китайский шабаш.
До осознания того, что их сожрут с перьями и костями, рыла эти находились в тени, но больше там они пребывать не могут, и это замечательно.
Вот в этой маленькой ошибке, слабом знании географии, в том, что попутали Австралию с Новой Зеландией, и заключается роковая ошибка "аффлюентных викторианцев" и лично Премьера Эндрюса и его "банды 8-ми".
лучше надо было географию в школе учить, вот что я скажу.
Степанов, не ошибитесь, купите в офис глобус.