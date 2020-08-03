В регионах "красной зоны", отказавшихся усиливать карантин, больными могут быть заполнены все койки, - Степанов

Отказавшимся усиливать карантин населенным пунктам из "красной" зоны карантина грозит чрезвычайная ситуация по заполненности коек.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Комментируя разделение Украины на карантинные зоны, министр отметил: "Такие показатели утверждены правительством. Еще раз хочу подчеркнуть: здесь нет никакой политики, других вещей - здесь чисто забота о здоровье украинцев и о контроле над уровнем заболеваемости в нашей стране. Это очень важно для того, чтобы мы не перешли в режим чрезвычайной ситуации по заполненности коек".

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Напомним, 31 июля комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) разделила Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Луцк попал в "красную" зону. Согласно новым правилам, в городе должен быть остановлен общественный транспорт, закрыты ТРЦ, кафе и рестораны, а также запрещено посещение учебных учреждений.

Луцкий горсовет отказался ужесточать карантин, заявив, что это противоречит Конституции Украины.

Позже в Волынской ОГА сообщили, что Луцк попал в "красную зону" случайно.

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