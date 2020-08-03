Завершение инвентаризации государственных сельхозземель отложат на два месяца, - глава Госгеокадастра Лещенко

Завершение инвентаризации сельскохозяйственных земель государственной собственности будет перенесено на два месяца - до 21 сентября 2020 года из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко

"К сожалению, из-за COVID-19 и карантинных ограничений, которые были введены по всей стране, этот процесс затянулся. Все исполнители признали, что не смогли выполнить свои обязательства до 20 июля, как предполагалось подписанными соглашениями. Из-за карантина и наличия большого количества обжалований тендерных закупок к Антимонопольному комитету, заключение договоров состоялось лишь в мае-июне, а не в марте. В силу этих обстоятельств инвентаризация стартовала на два месяца позже, чем запланировано", - написал он.

По результатам совещания с представителями компаний, которые победили в тендерах на проведение государственной инвентаризации земель в Украине, было принято решение согласовать с Кабинетом министров отсрочку завершения инвентаризации сельскохозяйственных земель государственной собственности до 21 сентября 2020 года.

"Исполнители заверили, что в двухмесячный срок работы будут выполнены. В противном случае они будут нести юридическую ответственность, в том числе - жесткие финансовые санкции, предусмотренные действующими договорами", - отметил Лещенко.

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