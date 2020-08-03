Завершение инвентаризации государственных сельхозземель отложат на два месяца, - глава Госгеокадастра Лещенко
Завершение инвентаризации сельскохозяйственных земель государственной собственности будет перенесено на два месяца - до 21 сентября 2020 года из-за пандемии COVID-19 и карантинных ограничений.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко
"К сожалению, из-за COVID-19 и карантинных ограничений, которые были введены по всей стране, этот процесс затянулся. Все исполнители признали, что не смогли выполнить свои обязательства до 20 июля, как предполагалось подписанными соглашениями. Из-за карантина и наличия большого количества обжалований тендерных закупок к Антимонопольному комитету, заключение договоров состоялось лишь в мае-июне, а не в марте. В силу этих обстоятельств инвентаризация стартовала на два месяца позже, чем запланировано", - написал он.
По результатам совещания с представителями компаний, которые победили в тендерах на проведение государственной инвентаризации земель в Украине, было принято решение согласовать с Кабинетом министров отсрочку завершения инвентаризации сельскохозяйственных земель государственной собственности до 21 сентября 2020 года.
"Исполнители заверили, что в двухмесячный срок работы будут выполнены. В противном случае они будут нести юридическую ответственность, в том числе - жесткие финансовые санкции, предусмотренные действующими договорами", - отметил Лещенко.
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Именно для этого и вводился карантин, что бы люди не протестовали.
Ты же сильно гАрадской?)
А по рынку земли мы уже видим ситуацию - штука баксов за гектар чернозема, когда у соседей глинозем по 10 000 $ за ту же площадь, и грядущие супер-налоги по 100 с небольшим баксов за гектар на год - самое оно что бы у частных собственников в почтенном возрасте, выбить эту самую земельку за просто так.
Таки кошегныге реХВормы.
да-да, конечно..
Найвища орендна плата в Кіровоградській (8108,4 грн/га), Полтавській (7139,2 грн/га) та Вінницькій (6324,4 грн/га) областях, а найнижча - в Закарпатській (1265,6 грн/га) та Волинській (1225,1 грн/га).
https://landlord.ua/news/iakoiu-bude-vartist-orendy-zemli-pislia-zniattia-moratoriiu/
Возьмем наибольшую цифру в 8100 за гектар в год. Для "обычных людей" пай как правило не превышает1- 4 гектара, и это значит что мы берем среднее - 2 гектара на семью, тк далеко не у всех по 15 детей и по 25 бабушек-дедушек с десятками паев.
16200 в год с двух гектар,
по "просьбах трудящихся" уже прощупывают почву на счет 6000 грн за гектар
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/6000-grn-za-pay---slugi-gotovyat-syurpriz-melkim-vladeltsev-zemli
https://censor.net/ua/news/3206431 (ой, статья была-была, да куда-то пропала)
Ну вот теперь и считай что даже при "сойдемся посредине", те 3к грн за гектар 6к с хозяина снимут - 10к остается
10к / 12 = 833 с копейками вроде
пенсии по селам в среднем днищенские - по кутку знаю 10 хат где она минимальная, т.е. 1638
2400 в мес (пенсия + паевые при условии что драть будут 3000 грн налога с гектара, вместо анонсированных 6000) - на много тебе хватит?
Только не надо вонять про натуральное хозяйство и что огород и сад под хатой тебя прокормят - потому что огород и сад, как и живность на скотном дворе, надо удобрять, улучшать посевной фонд, а в случае з курочками-качками еще и зерно покупать, это не говоря о потребностях козы, или еще "лучше" коровы.
Я спрашиваю, почему
По данным различных исследований, средняя цена за 1 га сельскохозяйственной земли в Венгрии составляет $ 4000, Эстонии - $ 5000, Румынии - $ 6000, Польше- $ 11 000.
а в Украине это дай бог шоб штука баксов была? Срыночек земли в имплементации таки кошегныг комиков из кгивого гога - натуральный грабёж пенсов из сельской местности.
"Фермеры" приложат свои грязные лапы к паям абыкнавэнных людэй так же как и всякие Нибулоны - ни за первых, ни за вторых, нам волноваться не стоит.