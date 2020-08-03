США не верят, что Россия разработала безопасную и эффективную вакцину от COVID-19
Главный американский инфекционист Энтони Фаучи предупредил о серьезных проблемах, которые может вызвать попытка властей РФ сделать людям прививки не проверенным препаратом.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.
"У нас могла быть вакцина еще вчера. Она не была бы безопасной или эффективной, но она бы у нас была", - сказал Фаучи, возглавляющий также Национальный институт аллергии и инфекционных болезней США.
"Мы хотим доказать, что наша вакцина безопасна и эффективна. И именно поэтому мы проводим все эти клинические испытания. Любой может сказать, что уже создал вакцину и производит ее. Но нужно доказать безопасность и эффективность. И я сомневаюсь, что россияне сделали это. Но, знаете, мы скоро все увидим", - добавил американский ученый.
Читайте на Цензор.НЕТ: Россия обещает осенью выпустить вакцину от COVID-19, эксперты не верят
Он также посоветовал "остерегаться людей, которые говорят, что у них уже есть вакцина".
Ранее власти РФ заявили, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи завершил клинические испытания вакцины против коронавируса. Массовая вакцинация запланирована на октябрь. Но Россия до сих пор не опубликовала научных доказательств, подтверждающих, что ее препарат безопасен и эффективен.
Также на Цензор.НЕТ: Зеленский заявил о необходимости обеспечения ученых всем необходимым для создания вакцин в Украине
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Найдите мне хоть одного человека, который верит, что лапотные могут что то самостоятельно создать полезного для человечества?
а еще весь экипаж авианосца написал рапорта на дембель и попал в психушку после встречи с су-24..
они тупые ж,кароче..
а в новости "я сомневаюсь, что россияне сделали это" (провели клинические испытания на безвредность).
Джерело: https://censor.net/n3211721
иркутяне в курсе - отлично от всех болячек избавляет..
финансирование патамушта..
Якщо що "баби ще нарожають" ©
"Crataégus" называется