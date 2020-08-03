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Новости Коронавирус и карантин
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США не верят, что Россия разработала безопасную и эффективную вакцину от COVID-19

США не верят, что Россия разработала безопасную и эффективную вакцину от COVID-19

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи предупредил о серьезных проблемах, которые может вызвать попытка властей РФ сделать людям прививки не проверенным препаратом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

"У нас могла быть вакцина еще вчера. Она не была бы безопасной или эффективной, но она бы у нас была", - сказал Фаучи, возглавляющий также Национальный институт аллергии и инфекционных болезней США.

"Мы хотим доказать, что наша вакцина безопасна и эффективна. И именно поэтому мы проводим все эти клинические испытания. Любой может сказать, что уже создал вакцину и производит ее. Но нужно доказать безопасность и эффективность. И я сомневаюсь, что россияне сделали это. Но, знаете, мы скоро все увидим", - добавил американский ученый.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия обещает осенью выпустить вакцину от COVID-19, эксперты не верят

Он также посоветовал "остерегаться людей, которые говорят, что у них уже есть вакцина".

Ранее власти РФ заявили, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи завершил клинические испытания вакцины против коронавируса. Массовая вакцинация запланирована на октябрь. Но Россия до сих пор не опубликовала научных доказательств, подтверждающих, что ее препарат безопасен и эффективен.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский заявил о необходимости обеспечения ученых всем необходимым для создания вакцин в Украине

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вакцина (3815) карантин (16729) россия (96231) США (27174) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Нехай випробовують на кацапах. А чо?
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03.08.2020 23:40 Ответить
+11
и не только США не верят... любой вменяемый человек понимает, что вся суть рашки заключается во вранье...
Найдите мне хоть одного человека, который верит, что лапотные могут что то самостоятельно создать полезного для человечества?
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03.08.2020 23:41 Ответить
+10
Можливо росія розробила вакцину, бо сам короновірус вірогідно теж росія розробляла.
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03.08.2020 23:43 Ответить
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...новичок
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03.08.2020 23:40 Ответить
C2H5OH формула новой нарасейской вакцины
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03.08.2020 23:44 Ответить
Результат вакцинации:
США не вірять, що Росія розробила безпечну та ефективну вакцину проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2805
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04.08.2020 06:20 Ответить
БАТУТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.08.2020 00:10 Ответить
Нехай випробовують на кацапах. А чо?
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03.08.2020 23:40 Ответить
скоро хабаровських почнуть вакцинувати, щоб не заважали х "йлу обнулятися ...
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04.08.2020 00:18 Ответить
Бояра-ихняя вакцина!)))
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03.08.2020 23:41 Ответить
и не только США не верят... любой вменяемый человек понимает, что вся суть рашки заключается во вранье...
Найдите мне хоть одного человека, который верит, что лапотные могут что то самостоятельно создать полезного для человечества?
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03.08.2020 23:41 Ответить
Они могут создать только то, что не возможно проверить, например супер-пупер оружие, которому "нет аналогов".
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04.08.2020 00:04 Ответить
Могут ..... И потребовать снятия санкций в обмен....
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04.08.2020 00:37 Ответить
Набадяжат какое-то варево из мха и мухоморов - вот и "вакцина от всего сразу"! Для кацапни сойдёт!
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03.08.2020 23:43 Ответить
США не вірять, що Росія розробила безпечну та ефективну вакцину проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3643
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03.08.2020 23:53 Ответить
Можливо росія розробила вакцину, бо сам короновірус вірогідно теж росія розробляла.
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03.08.2020 23:43 Ответить
Як варіант, американці чекають на зашквар...
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03.08.2020 23:54 Ответить
Треба допомагати для створення зашквару на росії, а не довго чекати🤫
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03.08.2020 23:59 Ответить
тю ! я тоже не верю !
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03.08.2020 23:44 Ответить
Кто пустил в "жизнь" covid-19 у того и будет самая классная вакцина. Где есть занимающиеся коронавирусами? Один из самых самых сильных в Новосибирске -"ВЕКТОР", значит кацапы- во всем и виноваты и действенная вакцина будет, есть у них.
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03.08.2020 23:46 Ответить
Нихрена они создать не могут.
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04.08.2020 00:05 Ответить
Так може вони вірус і створили, а для цього потрібна спочатку вакцина
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03.08.2020 23:48 Ответить
Нельзя недооценивать.А то до 2014-го года не верили что на Украину нападёт и Крым отожмёт,потом не верили что мост построят,сейчас не верят по Северный поток 2 и вакцину . Может нужно думать начинать , а не играть в верю не верю ?
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03.08.2020 23:48 Ответить
еще добавлю, что США несколько лет потратили сделать аналог раша-ядерного топлива для украинских реакторов. Так и не смогли по итогу.
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04.08.2020 00:06 Ответить
а еще морпехи сша все свои винтовки во Вьетнаме повыбрасывали и вооружились калашами..
а еще весь экипаж авианосца написал рапорта на дембель и попал в психушку после встречи с су-24..
они тупые ж,кароче..
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04.08.2020 00:59 Ответить
по ядерному топливу есть чем опровергнуть?
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04.08.2020 09:16 Ответить
см выше
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04.08.2020 09:32 Ответить
Смогли, только гарантий надёжности и безопасности дать не смогли.
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04.08.2020 10:37 Ответить
Вакцина під робочою назвою 'путин приказал вижить'
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04.08.2020 00:02 Ответить
Опять заголовок врет: "США не верят, что Россия разработала вакцину"
а в новости "я сомневаюсь, что россияне сделали это" (провели клинические испытания на безвредность).
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04.08.2020 00:03 Ответить
Любой может сказать, что уже создал вакцину и производит ее. Но нужно доказать безопасность и эффективность
Джерело: https://censor.net/n3211721
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04.08.2020 06:42 Ответить
Я с этим не спорю. Но заголовок врет.
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04.08.2020 09:17 Ответить
Заголовок сделан в лучших традициях пропаганды. Т.е вацина есть, но с нашей (USA) точи зрения, не достаточно проверенная.
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04.08.2020 08:21 Ответить
Да да...Якутский скульптор набадяжил из подручных материалов
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04.08.2020 00:12 Ответить
Скрыпали не дадуть збрехаты.
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04.08.2020 00:23 Ответить
В статье ученых из россии - ни графиков, ни формул нет, - а только надпись-просьба -- помогите !!! .. и номер яндекс кошелька..(с)
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04.08.2020 00:31 Ответить
Пусть проверять......но думаю там все нормально, лекарства изобретать там умеют, не отнять.....на эту сферу идёт финансирование, в отличии от нас, Увы (
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04.08.2020 00:34 Ответить
а спиртяга метиловый - ваще огонь..
иркутяне в курсе - отлично от всех болячек избавляет..
финансирование патамушта..
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04.08.2020 01:01 Ответить
Першим в світі,хто виготовив вакцину для масової вакцинації,був Радянський Союз,у 1936 році.І москалі,хто знає цей факт дуже ******* фраєрнутися цією інформацією,мол «мы во всем-первые!».Але при цьому скромно замовчують,що випуск цієї вакцини,тоді у 1936-був повним фіаско і ніхто в світі цим першим совецьким методом виготовлення вакцини не користується.Тоді,у 1936,совєцькі лаборанти в ампули закатали живий вірус,трохи приглушений якимось реагентом,але повністю зберігаючий свою властивість до репліки.Така вакцина була хижонебезпечною,тому що потрапляючи в організм людини,вона не працювала на безпечне вироблення імунітету,а,тупо,викликала хворобу.І тут буде та сама історія:москалям головне бути «первыми».А ось,який буде результат буде того «мы-первые»,їх не цікавить.
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04.08.2020 01:34 Ответить
Ой. Та й добре шо не тестували. Ось на кацах і протестують.
Якщо що "баби ще нарожають" ©
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04.08.2020 01:51 Ответить
кацапская вакцина называется "боярышник внутревенный".
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04.08.2020 02:17 Ответить
Дебилы. Люди тысячами умирают, а они как всегда членами меряются.
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04.08.2020 02:33 Ответить
Самі замутили, самі й вакцину мали
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04.08.2020 02:35 Ответить
напрасно не верят!
"Crataégus" называется
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04.08.2020 03:20 Ответить
в КАЦАПІЇ, де тонуть підводні човни, падають літаки, вибухають ракети і т.д. і т.п. можуть щось розробити???? Отруїти "Новачком" своїх в Британії, а потім зрівняти з землею лабораторію, яка виготовила цю отруту, то це ТАК! це вони можуть! А вирішити РЕАЛЬНУ проблему - СУМНІВАЮСЬ!!
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04.08.2020 05:48 Ответить
в принципе, если правильно определить белковую группу этой бациллы, то в создании вакцины не будет ничего сложного... временного промежутка для тестирования наверное было вполне достаточно, так что все должно пройти чики-пуки...а американцы просто хотят очернить успешного конкурента...усе буде хорошо...
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04.08.2020 06:29 Ответить
Ковид это вирус, а не бацилла и там не все так однозначно (с). Но на кацапах испытывать можн и нужно.
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04.08.2020 06:44 Ответить
приятно найти здесь экспэрта...
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04.08.2020 07:09 Ответить
Там будут воду колоть !!!!(((и народ будет вестись на лапшу ,,,, да ещё и непомерные деньги брать будут ,,,,это же рашка (((
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04.08.2020 07:59 Ответить
А мені здається, що вони параленьно з вірусом виготовили вактицу. Бо цей вірус точно буде від параші. Те, що багато заразилися, то їм на користь - ніби також потерпають, прорідять пенсів, щоб менше витрачати бюджетних коштів на їх утримання.
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04.08.2020 08:41 Ответить
Це шанс для України. Масові щеплення можуть дати масові наслідки
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04.08.2020 09:34 Ответить
у нас є великий відсоток в Раді та інших органах влади, що вміють тільки шкодити за сценарієм з єрефії та тупо копіювати все погане. Аби ми ще не влізли в піддослідні...
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08.08.2020 13:09 Ответить
Любая вакцина от ОРВИ на 90 дней иммунитета максимум и то не факт, что вирус за это время (разработки и вакцинации) не мутирует, тогда она вообще бессмысленна!
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04.08.2020 14:33 Ответить
 
 