США не верят, что Россия разработала безопасную и эффективную вакцину от COVID-19

Главный американский инфекционист Энтони Фаучи предупредил о серьезных проблемах, которые может вызвать попытка властей РФ сделать людям прививки не проверенным препаратом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

"У нас могла быть вакцина еще вчера. Она не была бы безопасной или эффективной, но она бы у нас была", - сказал Фаучи, возглавляющий также Национальный институт аллергии и инфекционных болезней США.

"Мы хотим доказать, что наша вакцина безопасна и эффективна. И именно поэтому мы проводим все эти клинические испытания. Любой может сказать, что уже создал вакцину и производит ее. Но нужно доказать безопасность и эффективность. И я сомневаюсь, что россияне сделали это. Но, знаете, мы скоро все увидим", - добавил американский ученый.

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Он также посоветовал "остерегаться людей, которые говорят, что у них уже есть вакцина".

Ранее власти РФ заявили, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи завершил клинические испытания вакцины против коронавируса. Массовая вакцинация запланирована на октябрь. Но Россия до сих пор не опубликовала научных доказательств, подтверждающих, что ее препарат безопасен и эффективен.

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