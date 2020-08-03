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На заседание делегации Трехсторонней контактной группы Кравчук пришел с Фокиным, по которому видно, что он "много смотрит телевизор", - Гармаш

На заседание делегации Трехсторонней контактной группы Кравчук пришел с Фокиным, по которому видно, что он

Представитель Украины в ТКГ по Донбассу, главный редактор издания "ОстроВ" Сергей Гармаш обнародовал некоторые подробности заседания украинской делегации в Трехсторонеей контактной группе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Гармаш отметил: "Три часа длилась встреча нашей делегации в Минской ТКГ с Кравчуком. С ним пришел и Витольд Фокин. В каком статусе – непонятно, но из слов Ермака я понял, что ему тоже предлагают войти в ТКГ, однако он еще не принял решения.
Знакомились. В основном вводили Кравчука в курс текущих дел по подгруппам. Он озвучивал некоторые идеи. Например, дать Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Или по тому, как сделать работу делегации более открытой для общества. В целом, впечатление благоприятное. Ничего "зрадного" он не озвучивал и не предлагал. Я напрямую спросил, имеет ли он контакты с Медведчуком. Ответ - 4 года не было контактов. Более того, по его риторике можно было понять, что он смотрит медведчуковские каналы, но реалистично оценивает информацию, которая в них подается".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый премьер-министр Украины Фокин может войти в состав делегации в ТКГ, - Кравчук

Он продолжил: "Вот Витольд Павлович меня удивил. Давно я не слышал в своем окружении выражения "народ Донбасса". Видно, что он много смотрит телевизор… Было впечатление, что экс-премьер приехал не с хутора под Киевом, а с оккупированной территории. Но это тоже полезно. Главное, что он был искренен в своем переживании за людей и за страну, все остальное (если он согласится работать в делегации) сотрется суровой реальностью нежелания Москвы ни на какие компромиссы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фокин говорил, что в 2014-м "восстал трудовой Донбасс", - журналистка Бесперстова

"В общем, революции по Минску не намечается. Ее и не могут сделать отдельные члены, даже в ранге главы делегации. Политику по-прежнему определяет действующий президент. Главным модератором и генератором остается вице-премьер Резников, - у него есть для этого реальные механизмы. Все остальное, от кого бы оно не исходило – это идеи к обсуждению, предложения, прощупывания оппонента или обещание ему пряников, но не более", - резюмировал Гармаш. 

На заседание делегации Трехсторонней контактной группы Кравчук пришел с Фокиным, по которому видно, что он много смотрит телевизор, - Гармаш 01

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+67
Может быть этим престарелым членам поехать пожить немножко в Лугандон? Так сказать для полноты чувств и ощущений?
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03.08.2020 23:45 Ответить
+56
https://picua.org/image/5bWm77 На заседание делегации Трехсторонней контактной группы Кравчук пришел с Фокиным, по которому видно, что он "много смотрит телевизор", - Гармаш - Цензор.НЕТ 6954
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03.08.2020 23:52 Ответить
+51
Поспілкуватися з "народом даунбаса" наживо і бажано якомога довше...
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03.08.2020 23:48 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Кравчука разводили по кругу.
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03.08.2020 23:44 Ответить
Це що в Мінську буде будинок для літніх VIP клієнтів ,колишньої партноменклатури !!))
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03.08.2020 23:51 Ответить
КАПЕЦ !!!!!!!!!!!!!!!!!

не Держава, а дурка для малолеток и старперов маразматиков !
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04.08.2020 00:09 Ответить
Может быть этим престарелым членам поехать пожить немножко в Лугандон? Так сказать для полноты чувств и ощущений?
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03.08.2020 23:45 Ответить
Поспілкуватися з "народом даунбаса" наживо і бажано якомога довше...
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03.08.2020 23:48 Ответить
а кстати Кравчук и Фокин были хоть раз в ОРДЛО или хотя бы возле передовой, под выстрелами?
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03.08.2020 23:59 Ответить
У дедулек давление,им нельзя нервничать. А триндеть - не мешки ворочать, для них привычное дело.
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04.08.2020 00:10 Ответить
Нафталінові комуняки, запроданці і колаборанти, зрадники України пішли вон в ОРДЛО.
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04.08.2020 07:30 Ответить
Дуже слушна пропозиція!!!
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04.08.2020 12:18 Ответить
Команда сдачи интересов Украины. Ходячие деменции.
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03.08.2020 23:45 Ответить
***.. старые маразматики чет там решают с террористо-сепарами о мире ... абалдеть !!!
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03.08.2020 23:46 Ответить
кравчук прішьол с фокіним, і с горшком.
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03.08.2020 23:47 Ответить
Обидва прийшли в памперсах.
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03.08.2020 23:59 Ответить
Посмотрим что скажет Казанский про этот дом престарелых деменционеров.
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03.08.2020 23:47 Ответить
Зеля от бессилия, решил кинуть старую советскую партноменклатуру в бой.
Толку не будет ни какого от Кравчука, Фокина, итд... как и раньше от Кучмы на переговорах.
Даже сам Зеля ничего не добился на переговорах с пуйлом в присутствии Меркель и Макрона...
Но Зеля с упорством продолжается биться об стену лбом.
Неужели не хватает мозгов уже даже на своём опыте Зеле понять, что пуйло не собирается договариваться о мире на Донбассе. Ему вообще не нужен этот Донбасс, ему нужна вся Украина.
Ну разве, что Зеля согласится стать рашистским губернатором Украины, как колонии рашки... то тогда прекратится стрельба на Донбассе, но Украины не будет уже как независимого государства.
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03.08.2020 23:48 Ответить
Самая замечательная фраза в вашем спиче "неужели не хватает мозгов, чтобы понять".
Как может не хватать того, чего нет!
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04.08.2020 00:15 Ответить
откуда вообще пошло это "Х#йлу нужна вся Украина"? нихрена ему не нужно. домбабвийцы и лугандоны сколько времени сидели и ждали чтобы "было как с Крымом"? Ахметов - сколько времени дудел после оккупации Крыма? два дня, три, времени не хватило? да он изначально уже считал кацапское бабло на "шахтеров Дамбаса". "западные партнеры" - вдруг - раздуплились и сказали, что разрешим только Крым? - да им и после "боинга" в основном было пофиг. Х#йло элементарно мог залезть до куда угодно (да чего там, совковую ватную Украину (более ватную и совковую, чем наверное сами кацапы) с кротами, дебилами и хапугами у власти можно было тупо и без армии захватить) вместо этого приехал Гиркин и ко, начали убивать и пытать людей, сбивать украинские самолеты, расстреливать "зеленые коридоры", обстреливать с границы и т.д. и т.п. Х#йлу тупо нужна война, перманентная. наверное, чисто для удобного сидения на стуле. не слишком интенсивная, типа, бомбежки Москвы - он явно не переживет, буквально, но и не слишком слабая, как с Грузией, на которую все забили, хотя оккупация территорий там последовательно продолжается.
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04.08.2020 01:31 Ответить
Нужна йому... До відкритих кордонів більшість заробітчан їхали в расєю. Бо там більше платили і язик вчити не треба. А стала масова можливість працювати нне тільки в Польщі, то все - поток іссяк. А таджиками наших не заміниш.
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04.08.2020 10:09 Ответить
Блін, які тут браві дописувачі, до воєнкомату завтра не хочете податись? Кажуть там добровольців набирають....
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03.08.2020 23:52 Ответить
А сам??))
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03.08.2020 23:53 Ответить
так з вас приклад беру....
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04.08.2020 00:19 Ответить
Я старий вже щоб воювати,але якщо до хати дійдуть збирачі "русских земель", то доведеться !!)))
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04.08.2020 00:29 Ответить
отак і всі, той кульгавий, той старий, а той блаженний, а як писати коменти - то де та старість і дівається....
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04.08.2020 00:33 Ответить
Скільки вам років, хлопчику?
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04.08.2020 00:44 Ответить
по одному- не помилишся, діду.....
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04.08.2020 00:46 Ответить
"А в ответ тишина,он вчера, не вернулся из боя...." !!))
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04.08.2020 00:48 Ответить
На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він "багато дивиться телевізор", - Гармаш - Цензор.НЕТ 2263 https://censor.net/user/472793а як писати коменти - то де та старість і дівається....-----------А що пенсу ще робити ??))
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04.08.2020 00:50 Ответить
а як же.....що ще робити, як коменти не строчити.....во но ж звісно діло на печі - не в окопах сидіти....а з печі воно далеко видно....та й дощ зверху не мочить, мороз зимою не дошкуляє.....звісно старечі кістки потрібно берегти....
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04.08.2020 00:56 Ответить
Я почав майданити в 1988 р., з робітничих страйків !! На богатьох Майданах побував ! Але настає час трохи збавити оберти ,вік річ невблаганна!!))
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04.08.2020 01:04 Ответить
о що так....... ще трохи треба було б помайданити.....скільки то вже нас тут залишилось....якигось 30-40 млн., ще не все втрачено.....
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04.08.2020 01:11 Ответить
Буде потреба ,будемо Майданити!!))
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04.08.2020 01:13 Ответить
надобраніч пане.....надіюсь браві стратеги і без мене тут впораються....
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04.08.2020 01:12 Ответить
На добраніч,малята , хлопчаки та дівчата !!! Така ху..я,малята !!!)))
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04.08.2020 01:15 Ответить
Знайшов з ким полемізувать ... У нього з усіх дірок пре "совок" і "червоний, серпасто-молоткастий" на вітрі тріпоче... Тут від нього плювалися ще років зо два тому, рекомендували маразм лікувать, і "нахрєн посилали"... Потім щез, десь на півроку... Дехто вже вважав, що "все, дідок скопитився...". Бач - ожив!... Видно, рідні підлікували трохи, і він знову за старе взявся... Увага знадобилася...
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04.08.2020 05:09 Ответить
https://picua.org/image/5bWm77 На заседание делегации Трехсторонней контактной группы Кравчук пришел с Фокиным, по которому видно, что он "много смотрит телевизор", - Гармаш - Цензор.НЕТ 6954
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03.08.2020 23:52 Ответить
Два політика. Один, патріот, душа України. Другий, хитрий лис, засновник українського олігархату-жидомасон.
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04.08.2020 00:08 Ответить
о то був великий патріот, таку програму дій для України написав.....що аж дух захоплює.....
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04.08.2020 00:38 Ответить
А вы заметили, что соотношение процентов примерно такое как на выборах между Порошенко и клоуном? Увы, ничему не учится наш народ(((
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04.08.2020 07:38 Ответить
Он, был опонентом кучмы далее и погиб......иначе бы победил.
Аналогия Немцов - путин.
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04.08.2020 00:15 Ответить
Люди, как правило, делают поворот не туда...Ельцин - выбирал между Немцовым и Путиным ипо стандартному сценарию не туда.......
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04.08.2020 00:20 Ответить
что то я сомневаюсь что у Ельцина был какой то выбор!
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04.08.2020 00:42 Ответить
реальный народ в большинстве советский, все логично
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04.08.2020 00:53 Ответить
Не захищаю Л. Кравчука. Який він був, такий був. А народ обирав. Радянський український народ. І дуже не люблю, коли ніби розумні люди пишуть: Якби проголосували за Чорновола... Та не могли вони проголосувати за Чорновола - українці в своїй масі голосували за того, за кого їм треба було тоді - за більш проросійського, прорадянського президента. Так як проголосували, до речі, і в березні-квітні 2019 року. За проросійського блазня-єврея під час війни з Росією і поставили Україну на край прірви. Жах! Посміховище на весь світ. І це українці самі зробили на 28-у році Незалежності! А ще раніше за Зека Януковича! То що можна хотіти з Кравчука і радянського українського народу у 1991 році?
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04.08.2020 01:15 Ответить
Вы правы. За Чорновола не проголосовали бы, увы((( Пресловутый юго-восток и Крым, а это минимум половина Украины по электорату, никогда бы за него не проголосовала в то время.
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04.08.2020 07:36 Ответить
Хіба обирали між Кравчуком і Чорновілом? Здається вибір був між Чорновілом та кучмою на боці якого грала чмосква. Хоча самого Кучму зрадником вважати я б не став.
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04.08.2020 08:34 Ответить
У мене батькові 75 я його за руль не пускаю авто....
уже не та координация и реакция, а тут переговорщики за 80,
хотя верно сказана, все сотрется суровой реальностью нежелания Москвы ни на какие компромиссы
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03.08.2020 23:53 Ответить
не за 80, а под 90.
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03.08.2020 23:57 Ответить
Просто тянем время......единственный вариант.
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04.08.2020 00:22 Ответить
По телику сказали Путлер напал на Чечню,Грузию,Украину Сирию и Ливию...,бабка орет...,не можить быть такого, Путлер мочит в сортире только свое быдло Беслан, Норд Ост и подлодка Курск с детьми в Кемерово на пожаре
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03.08.2020 23:53 Ответить
Мінські угоди ніхто, окрім недороблених зебілів не збирався виконувати. Тепер там Кравчук і Фокін, які зроблять з цього божевільню. Можливо в цьому "геніальний" зеплан?
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03.08.2020 23:58 Ответить
и не говори. это проклятые зе билы подписали протоколы менцких подлецов и шалили с мыролюбством. а петюнька просто мимо проходил в поисках чтобы такого среформировать.
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04.08.2020 00:03 Ответить
Одна справа підписати, щоб створити армію. Зовсім інша справа обрати твоїх безальтернативних земиролюбців реформаторської національності, які почали виконувати ці домовленості собі в корупційну кишеню. Ви зробили це разом, зебіли!
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04.08.2020 00:07 Ответить
понял. оказывается свиненок не реформировал бабло народа Украины а "строил" армию. только не ясно чью, цахал наверное. строитель ... ***.
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04.08.2020 00:12 Ответить
Уявіть, що не "свиньонок", але будував. Просто ви не в цій темі.
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04.08.2020 00:17 Ответить
Українців плавно підводять до стратегії ;мир за будь-яку ціну;.
Гадаю, ще за рік нам повідомлять що єдиний шлях до миру- це російська державна, ні НАТО і вступ до ТС.
Так що зелена влада зі своїми зеленими чоловічками дійсно несе нам мир. От тільки російський....
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04.08.2020 06:48 Ответить
зачекаємо на День Незалежності - Президенту українцями було висунуто ультиматум. Сказав сліпий - побачим...
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04.08.2020 15:49 Ответить
Леонид Макарыч,почему вы не осудили РАБссию за выход из состава СССР 12 июня 1990 года? Та то вони пошуткували...Нiхто в СРСРу не вийшов,Єльцин наш чолов*яга...
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04.08.2020 00:00 Ответить
Вводили Кравчука в курс дела.
Ето типо список требований ему давали как попугаю?
дать Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. -Тоесть разговор идет даже не про ОРДЛО а дать автономию целым областям отрезав их от Украины?
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04.08.2020 00:03 Ответить
На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він "багато дивиться телевізор", - Гармаш - Цензор.НЕТ 8820
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04.08.2020 00:04 Ответить
Представитель ОРДЛО в трёхсторонней контактной группе Вадим Горан предложил Сергею Гайдаю создать условия для ведения трансграничного бизнеса на Луганщине.

Ещё раз.
Глава Луганской администрации встретился с представителем ОРДЛО и до чего-то там договорился. То есть мы уже договариваемся с представителями ОРДЛО. И не просто договариваемся, а про развитие свободных экономических зон. В серой зоне. В зоне разграничения.
"Есть идея создать условия для ведения трансграничного бизнеса. То есть организовать в "серой зоне" локацию, где предприниматели как с подконтрольной, так и с неподконтрольной территории могли бы реализовать свою продукцию", - рассказал Вадим Горан.
Пилотным местом выбрано Золотое.
Бонусом нам предложено за свой счёт откачать воду из шахт, которые остались на неподконтрольной территории. А нам потом уголь продадут.

Госдума РФ уже к торговле готова. Они обсуждают официальные поставки оружия на Донбасс. Ну раз у нас уже трансграничный бизнес и торговля с оккупантами и коллаборантами перестала быть на крови, то чего уж стесняться?
Я хотела бы спросить у избирателей Зеленского - вам не страшно? Вы этого хотели? Вам всем с россией удобнее, да? Ну что, поприкалывались, уроды?
Елена Подгорная https://tverezo.info/post/119863

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04.08.2020 00:06 Ответить
Если создали ДыНыРы ЛыНыРы независимые даже от РАБссии и США...,,то причем здесь Украина? Это и есть особый статус для Дебилов в рюсскми паспортами на той оккупированной части...Где логика Баранаускасы Мавзолейные
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04.08.2020 00:07 Ответить
Дайте йому бочонки та картки - хай в лото пограється, разом з Кравчуком...
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04.08.2020 00:07 Ответить
Как говорил Отто фон Бисмарк,забрали? КОРМИТЕ.... Бабла у ГрязьПрома и у Роснефти завались зашибись..Комильцы блин
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04.08.2020 00:13 Ответить
Всё сливай воду Если уже старпёры коммуняки судьбу Украины решают то нахрен было Майданы затевать Если всё равно
нас втянут в орбиту срашки только без крыма
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04.08.2020 00:13 Ответить
Кучма протримався ще рік. Він таки розраховував, що молодий президент до нього прислухатиметься. Але вийшло навпаки.
Якщо почитати його попередні слова про Мінськ, то можна зрозуміти, що Кучма був проти проведення виборів у так званих ЛНР/ДНР, бо таким чином Україна легалізує ту владу, яка там є. Він також був противником формули Штайнмаєра, тож у жовтні минулого року його висловлювання дуже сильно розійшлися з позицією Офісу президента.
"Формула Штайнмаєра до миру на Донбасі не призведе, бо це не формула миру. Це формула на якийсь час політично чи так - а раптом ми дотиснемо українців, вони на неї погодяться, і ми розвернемося… Це взагалі "здати нас із потрохами", так би мовити», - сказав Кучма торік 25 жовтня.
Далі був документ, де Андрій Єрмак фактично допустив https://bykvu.com/ua/bukvy/bessmertnyj-ermak-ne-ponimaet-chto-podpisannyj-v-minske-dokument-predostavil-subektnost-ordlo/ суб'єктивізацію бойовиків і вписав їх як представників ЛНР/ДНР, а не просто фізичних осіб. Кажуть, що Кучма був тоді злий і цей документ неспроста з'явився в пресі.
Останньою краплею для Кучми стало https://bykvu.com/ua/mysli/viiskovi-z-frontu-stavymo-na-te-shcho-des-za-dva-tyzhni-peremyr-ia-zavershytsia-zahalom-iak-zavzhdy/ підписане "перемир'я" . По-перше, документ підписав не Кучма, а віцепрем'єр Олексій Резніков. По-друге, один з пунктів угоди передбачає заборону наступальних та розвідувально-диверсійних операцій, тоді як Кучма послідовний прихильник того, що Україна має вийти на ті кордони, які закріплені в Мінських угодах і які Росія ганебно порушила, захопивши Дебальцеве, і тільки потім уже продовжувати говорити про інші речі.
Натомість оточення президента Зеленського просунуло геть інші речі.
Тож Кучма вирішив піти й залишити цю "кухню" Леоніду Макаровичу.
Виходячи з попередніх реплік першого президента, то особливий статус Донбасу як предмет переговорів і вибори на цій території, які педалюють Росія й ОПЗЖ, стануть звучати частіше.
Що ж до самих перемовин, то ті, хто давно знають Леоніда Макаровича, впевнені, що сепаратистам доведеться не один день слухати про новоогарьовський процес, розвал СРСР та Біловезьку пущу, де Кравчук, Єльцин та Станіслав Шушкевич створили СНД. І головне, щоб ми після цього не опинилися ще в якійсь Пущі.https://bykvu.com/ua/mysli/rotatsiia-prezydentiv-chomu-kravchuk-zminyv-kuchmu/
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04.08.2020 00:14 Ответить
Сами с 1917 года в говне живем и других на дно тянем...,РАБссия это вам не Госдеп.... Буржуазный
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04.08.2020 00:16 Ответить
А можэ опять спробуемо Миж крапэлькамы миж крапэлькамы
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04.08.2020 00:16 Ответить
Вікіпедія шепнула,що Фокіну 88 !!! (1932 р.н.),а Кравчук значно молодший - 1934. Нам було смішно з дорогого Лєоніда Ілліча,так йому було 76,коли він припинив свою політичну кар'єру!
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04.08.2020 00:17 Ответить
ну чого ви дивуетесь? Президент ще на пресконференції вказав, що не може знайти фахівців. От йому і підказали де можна добрати шлак. Нові поза "системні" люди, фахівці їм не потрібні - соціальний ліфт впав в підвал!
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04.08.2020 15:55 Ответить
На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він "багато дивиться телевізор", - Гармаш - Цензор.НЕТ 4115
Голодомор 90-х.
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04.08.2020 00:18 Ответить
та що ти......це паломництво до святих місць, яке і до нині продовжується......
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04.08.2020 01:03 Ответить
Нехай Фокину Казанского покрутят.Много интересного узнает о народе Донбасса и их отношении к лучшим представителям Донбасса.
Дикость! Боевики ЛНР похитили и пытали мэра Антрацита, а потом открыли ему мемориальную доску https://youtu.be/Jd95rAk0LV8
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04.08.2020 00:20 Ответить
Фокін мовчав,бо,мабуть.не зрозумів куди й навіщо його дружбан Льоня притягнув. Виручила стара партєйна звичка - мовчати глибокодумно.
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04.08.2020 00:20 Ответить
На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він "багато дивиться телевізор", - Гармаш - Цензор.НЕТ 2720На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він "багато дивиться телевізор", - Гармаш - Цензор.НЕТ 51
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04.08.2020 00:25 Ответить
поменяли шило на мыло
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04.08.2020 00:30 Ответить
Співай до ікотки, бо це ти їх обрав!
https://m.youtube.com/watch?v=mYstV8DFt4c
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04.08.2020 00:33 Ответить
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1991 рій. Кравчук і вся величезна антиукраїнська зграя його спільників комуняк (конституційна більшість) в окупаційному - радянському парламенті колонії урср. Так вони і на грам не хотіли відновлення поневоленої в 1920 роках кремлем Української держави (УНР). Тільки прихід Єльцина на Олімп влади в паРаші, який криваво розстріляв кацапський парламент і жорстко розігнав бандитів комуняк росії, а це вже дуже реально загрожувало і нашим виродкам - комунякам кпу. І цей фактор підштовхнув повністю комунізований анти-український парламент проголосувати за відновлення суверенітету колонії урср. Чітко видно що хитрий лис Кравчук зі своєю комуняцькою шоблою вирішили незалежністю України убезпечити себе від Єльцина і створити комуно-фашистську держава за подобою Північної Кореї залишаючись при владі вже в новій незалежнішій комуняцькій України, продовжуючи в ній верховодити і грабувати Український народ .Так воно і сталося до влади на багато років прошили комуняки і почали гоабувати в нашій державі суверенній Україні.
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04.08.2020 06:27 Ответить
війна, війна, війна.....айда всі на війну, чого тут писати....
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04.08.2020 00:31 Ответить
Дык перемирие
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04.08.2020 00:32 Ответить
то й що? з таким ентузіазмом як в коментах вмить до кордону вижєнемо всіх кого захочемо, чи не так?
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04.08.2020 00:36 Ответить
Два старых ПЕРДУНА - Кравчук и Фокин конечно же все устроят и в ЛУГАНДОНЕ наступит тишь, гладь и Божья благодать.
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04.08.2020 06:20 Ответить
Предлагаю включить в ТКГ академика Патона
Вполне годен
101 год
полный маразматик
речь несвязная
НОВОЕ ЛИЦО
Все что нужно
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04.08.2020 06:35 Ответить
можно еще и членина с мавзолея рядом посадить.)
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04.08.2020 09:04 Ответить
Старичок в маразме приволок с собой старичка с деменцией. Витольд Фокин...я думал он помер давно. Клоунада продолжается.
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04.08.2020 08:01 Ответить
за все в цьому житті потрібно відповідати! судячи з коментів 73/21, вівці розділилися на 2 групи - одні мовчать бо зрозуміли що "їх зробили" і упороті, які захищають члєнограя до останнього....
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04.08.2020 08:20 Ответить
Два старых дегенерата, но их маразм используют более молодые, которые их назначили переговорщиками
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04.08.2020 08:49 Ответить
Фокин:много смотрю на бутылку.
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04.08.2020 09:03 Ответить
Надо прекращать ужэ эту клоунаду.Зе вдидимо никак не выйдет из квартала.Вот только теперь с нас смеется весь мир,а нашему народу далеко не смешно.Интересно,Зе сам слышит и видит,что эта мумия творит,или это он так по привычке прикалывается？
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04.08.2020 09:11 Ответить
Байки зі склепу, нова постановка 95-го кварталу.
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04.08.2020 11:29 Ответить
Я думала про Фокіна, то був стьоб...А він і правда там.
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04.08.2020 11:31 Ответить
да-да и только кремль-тв и аналы их холуев в Украине, маразматики с 90-х, это самое то для бенининых скоморохов.
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04.08.2020 13:08 Ответить
Это молодые лица достали совковый нафталин с коммунистической идеологией У Зе в голове ветер гуляет
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04.08.2020 13:23 Ответить
На засідання делегації Тристоронньої контактної групи Кравчук прийшов з Фокіним, по якому видно, що він "багато дивиться телевізор", - Гармаш - Цензор.НЕТ 1655
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04.08.2020 14:01 Ответить
 
 