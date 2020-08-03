На заседание делегации Трехсторонней контактной группы Кравчук пришел с Фокиным, по которому видно, что он "много смотрит телевизор", - Гармаш

Представитель Украины в ТКГ по Донбассу, главный редактор издания "ОстроВ" Сергей Гармаш обнародовал некоторые подробности заседания украинской делегации в Трехсторонеей контактной группе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гармаш отметил: "Три часа длилась встреча нашей делегации в Минской ТКГ с Кравчуком. С ним пришел и Витольд Фокин. В каком статусе – непонятно, но из слов Ермака я понял, что ему тоже предлагают войти в ТКГ, однако он еще не принял решения.

Знакомились. В основном вводили Кравчука в курс текущих дел по подгруппам. Он озвучивал некоторые идеи. Например, дать Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Или по тому, как сделать работу делегации более открытой для общества. В целом, впечатление благоприятное. Ничего "зрадного" он не озвучивал и не предлагал. Я напрямую спросил, имеет ли он контакты с Медведчуком. Ответ - 4 года не было контактов. Более того, по его риторике можно было понять, что он смотрит медведчуковские каналы, но реалистично оценивает информацию, которая в них подается".

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Он продолжил: "Вот Витольд Павлович меня удивил. Давно я не слышал в своем окружении выражения "народ Донбасса". Видно, что он много смотрит телевизор… Было впечатление, что экс-премьер приехал не с хутора под Киевом, а с оккупированной территории. Но это тоже полезно. Главное, что он был искренен в своем переживании за людей и за страну, все остальное (если он согласится работать в делегации) сотрется суровой реальностью нежелания Москвы ни на какие компромиссы".

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"В общем, революции по Минску не намечается. Ее и не могут сделать отдельные члены, даже в ранге главы делегации. Политику по-прежнему определяет действующий президент. Главным модератором и генератором остается вице-премьер Резников, - у него есть для этого реальные механизмы. Все остальное, от кого бы оно не исходило – это идеи к обсуждению, предложения, прощупывания оппонента или обещание ему пряников, но не более", - резюмировал Гармаш.