На заседание делегации Трехсторонней контактной группы Кравчук пришел с Фокиным, по которому видно, что он "много смотрит телевизор", - Гармаш
Представитель Украины в ТКГ по Донбассу, главный редактор издания "ОстроВ" Сергей Гармаш обнародовал некоторые подробности заседания украинской делегации в Трехсторонеей контактной группе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Гармаш отметил: "Три часа длилась встреча нашей делегации в Минской ТКГ с Кравчуком. С ним пришел и Витольд Фокин. В каком статусе – непонятно, но из слов Ермака я понял, что ему тоже предлагают войти в ТКГ, однако он еще не принял решения.
Знакомились. В основном вводили Кравчука в курс текущих дел по подгруппам. Он озвучивал некоторые идеи. Например, дать Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Или по тому, как сделать работу делегации более открытой для общества. В целом, впечатление благоприятное. Ничего "зрадного" он не озвучивал и не предлагал. Я напрямую спросил, имеет ли он контакты с Медведчуком. Ответ - 4 года не было контактов. Более того, по его риторике можно было понять, что он смотрит медведчуковские каналы, но реалистично оценивает информацию, которая в них подается".
Он продолжил: "Вот Витольд Павлович меня удивил. Давно я не слышал в своем окружении выражения "народ Донбасса". Видно, что он много смотрит телевизор… Было впечатление, что экс-премьер приехал не с хутора под Киевом, а с оккупированной территории. Но это тоже полезно. Главное, что он был искренен в своем переживании за людей и за страну, все остальное (если он согласится работать в делегации) сотрется суровой реальностью нежелания Москвы ни на какие компромиссы".
"В общем, революции по Минску не намечается. Ее и не могут сделать отдельные члены, даже в ранге главы делегации. Политику по-прежнему определяет действующий президент. Главным модератором и генератором остается вице-премьер Резников, - у него есть для этого реальные механизмы. Все остальное, от кого бы оно не исходило – это идеи к обсуждению, предложения, прощупывания оппонента или обещание ему пряников, но не более", - резюмировал Гармаш.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не Держава, а дурка для малолеток и старперов маразматиков !
Толку не будет ни какого от Кравчука, Фокина, итд... как и раньше от Кучмы на переговорах.
Даже сам Зеля ничего не добился на переговорах с пуйлом в присутствии Меркель и Макрона...
Но Зеля с упорством продолжается биться об стену лбом.
Неужели не хватает мозгов уже даже на своём опыте Зеле понять, что пуйло не собирается договариваться о мире на Донбассе. Ему вообще не нужен этот Донбасс, ему нужна вся Украина.
Ну разве, что Зеля согласится стать рашистским губернатором Украины, как колонии рашки... то тогда прекратится стрельба на Донбассе, но Украины не будет уже как независимого государства.
Как может не хватать того, чего нет!
Аналогия Немцов - путин.
уже не та координация и реакция, а тут переговорщики за 80,
хотя верно сказана, все сотрется суровой реальностью нежелания Москвы ни на какие компромиссы
Гадаю, ще за рік нам повідомлять що єдиний шлях до миру- це російська державна, ні НАТО і вступ до ТС.
Так що зелена влада зі своїми зеленими чоловічками дійсно несе нам мир. От тільки російський....
Ето типо список требований ему давали как попугаю?
дать Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. -Тоесть разговор идет даже не про ОРДЛО а дать автономию целым областям отрезав их от Украины?
Ещё раз.
Глава Луганской администрации встретился с представителем ОРДЛО и до чего-то там договорился. То есть мы уже договариваемся с представителями ОРДЛО. И не просто договариваемся, а про развитие свободных экономических зон. В серой зоне. В зоне разграничения.
"Есть идея создать условия для ведения трансграничного бизнеса. То есть организовать в "серой зоне" локацию, где предприниматели как с подконтрольной, так и с неподконтрольной территории могли бы реализовать свою продукцию", - рассказал Вадим Горан.
Пилотным местом выбрано Золотое.
Бонусом нам предложено за свой счёт откачать воду из шахт, которые остались на неподконтрольной территории. А нам потом уголь продадут.
Госдума РФ уже к торговле готова. Они обсуждают официальные поставки оружия на Донбасс. Ну раз у нас уже трансграничный бизнес и торговля с оккупантами и коллаборантами перестала быть на крови, то чего уж стесняться?
Я хотела бы спросить у избирателей Зеленского - вам не страшно? Вы этого хотели? Вам всем с россией удобнее, да? Ну что, поприкалывались, уроды?
Елена Подгорная https://tverezo.info/post/119863
нас втянут в орбиту срашки только без крыма
Якщо почитати його попередні слова про Мінськ, то можна зрозуміти, що Кучма був проти проведення виборів у так званих ЛНР/ДНР, бо таким чином Україна легалізує ту владу, яка там є. Він також був противником формули Штайнмаєра, тож у жовтні минулого року його висловлювання дуже сильно розійшлися з позицією Офісу президента.
"Формула Штайнмаєра до миру на Донбасі не призведе, бо це не формула миру. Це формула на якийсь час політично чи так - а раптом ми дотиснемо українців, вони на неї погодяться, і ми розвернемося… Це взагалі "здати нас із потрохами", так би мовити», - сказав Кучма торік 25 жовтня.
Далі був документ, де Андрій Єрмак фактично допустив https://bykvu.com/ua/bukvy/bessmertnyj-ermak-ne-ponimaet-chto-podpisannyj-v-minske-dokument-predostavil-subektnost-ordlo/ суб'єктивізацію бойовиків і вписав їх як представників ЛНР/ДНР, а не просто фізичних осіб. Кажуть, що Кучма був тоді злий і цей документ неспроста з'явився в пресі.
Останньою краплею для Кучми стало https://bykvu.com/ua/mysli/viiskovi-z-frontu-stavymo-na-te-shcho-des-za-dva-tyzhni-peremyr-ia-zavershytsia-zahalom-iak-zavzhdy/ підписане "перемир'я" . По-перше, документ підписав не Кучма, а віцепрем'єр Олексій Резніков. По-друге, один з пунктів угоди передбачає заборону наступальних та розвідувально-диверсійних операцій, тоді як Кучма послідовний прихильник того, що Україна має вийти на ті кордони, які закріплені в Мінських угодах і які Росія ганебно порушила, захопивши Дебальцеве, і тільки потім уже продовжувати говорити про інші речі.
Натомість оточення президента Зеленського просунуло геть інші речі.
Тож Кучма вирішив піти й залишити цю "кухню" Леоніду Макаровичу.
Виходячи з попередніх реплік першого президента, то особливий статус Донбасу як предмет переговорів і вибори на цій території, які педалюють Росія й ОПЗЖ, стануть звучати частіше.
Що ж до самих перемовин, то ті, хто давно знають Леоніда Макаровича, впевнені, що сепаратистам доведеться не один день слухати про новоогарьовський процес, розвал СРСР та Біловезьку пущу, де Кравчук, Єльцин та Станіслав Шушкевич створили СНД. І головне, щоб ми після цього не опинилися ще в якійсь Пущі.https://bykvu.com/ua/mysli/rotatsiia-prezydentiv-chomu-kravchuk-zminyv-kuchmu/
Голодомор 90-х.
Дикость! Боевики ЛНР похитили и пытали мэра Антрацита, а потом открыли ему мемориальную доску https://youtu.be/Jd95rAk0LV8
https://m.youtube.com/watch?v=mYstV8DFt4c
1991 рій. Кравчук і вся величезна антиукраїнська зграя його спільників комуняк (конституційна більшість) в окупаційному - радянському парламенті колонії урср. Так вони і на грам не хотіли відновлення поневоленої в 1920 роках кремлем Української держави (УНР). Тільки прихід Єльцина на Олімп влади в паРаші, який криваво розстріляв кацапський парламент і жорстко розігнав бандитів комуняк росії, а це вже дуже реально загрожувало і нашим виродкам - комунякам кпу. І цей фактор підштовхнув повністю комунізований анти-український парламент проголосувати за відновлення суверенітету колонії урср. Чітко видно що хитрий лис Кравчук зі своєю комуняцькою шоблою вирішили незалежністю України убезпечити себе від Єльцина і створити комуно-фашистську держава за подобою Північної Кореї залишаючись при владі вже в новій незалежнішій комуняцькій України, продовжуючи в ній верховодити і грабувати Український народ .Так воно і сталося до влади на багато років прошили комуняки і почали гоабувати в нашій державі суверенній Україні.
Вполне годен
101 год
полный маразматик
речь несвязная
НОВОЕ ЛИЦО
Все что нужно