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Бывший король Испании Хуан Карлос I, которого подозревают в коррупции, уехал из страны

Бывший король Испании Хуан Карлос I, которого подозревают в коррупции, уехал из страны

Экс-монарх Испании говорит, что покинул страну, заботясь о ее благе, и отправляется "в изгнание". Где именно он будет находиться, бывший король не сообщил.

Об этом говорится в послании экс-монарха, адресованном его сыну - Филиппу VI, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Руководствуясь своим убеждением наилучшим образом служить народу Испании, ее институтам, а также Вам как королю, я сообщаю о своем решении отправиться в изгнание за пределы Испании", - отмечается в послании, обнародованном королевским двором.

При этом Хуан Карлос подчеркнул, что принял соответствующее решение под влиянием ряда "общественных последствий, связанных с некоторыми эпизодами его личной жизни в прошлом".

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Экс-монарх добавил, что не хочет быть сыну в тягость, оговорившись, что "его наследие и собственное достоинство требуют, чтобы так и было". Он не указал, в какую страну собирается уехать.

По словам адвоката бывшего короля, данное решение не означает, что он отказывается от сотрудничества со следствием.

В марте появились сообщения о многомиллионных взятках, предположительно, полученных Хуаном Карлосом за строительство скоростной железной дороги на Ближнем Востоке. После этого Филипп VI лишил Хуана Карлоса ежегодного жалованья в размере 194 000 евро. Кроме того, действующий монарх планировал отказаться от наследства 82-летнего отца.

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Филипп VI вступил на трон в июне 2014 года, после отречения от престола Хуана Карлоса I, занявшего трон в 1975 году.

Автор: 

взятка (6187) Испания (879) коррупция (8579)


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Топ комментарии
+10
в ростов?
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03.08.2020 23:54 Ответить
+5
Всем хуанам в Украине надо последовать его примеру
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04.08.2020 00:10 Ответить
+5
на какой нибудь уютный островок в самоизоляцию))
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04.08.2020 00:21 Ответить
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в ростов?
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03.08.2020 23:54 Ответить
ах, сорвал !!!!

а может в заСаранск поедет?
тоже тихое местечко для культурних лузеров типа Депардье
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04.08.2020 00:07 Ответить
У Латинську Америку.
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04.08.2020 00:29 Ответить
Не,в Ростов скорее всего.
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04.08.2020 08:20 Ответить
С языка прям сняли
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04.08.2020 08:45 Ответить
...в бега. Зато сын упакован и обеспечен. Да и жизнь уже пролетела.
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03.08.2020 23:57 Ответить
Колишній король Іспанії Хуан Карлос I, якого підозрюють у корупції, виїхав із країни - Цензор.НЕТ 1570
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04.08.2020 00:22 Ответить
#ростовнерезиновый ?
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04.08.2020 00:06 Ответить
Всем хуанам в Украине надо последовать его примеру
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04.08.2020 00:10 Ответить
В першу чергу щекаладному!
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04.08.2020 07:35 Ответить
Зеленому писюнисту и его адептам
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04.08.2020 08:29 Ответить
Не скрепный флажок у тебя москаль
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04.08.2020 21:11 Ответить
Проверь у своего папки озабоченый кац
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04.08.2020 21:13 Ответить
Монарх был так себе. Пожалуй единственная заслуга его в том, после смерти Франко он почти сразу же провёл демократические реформы, и упразднил "Испанскую фалангу". А зашкваров у него хватало.
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04.08.2020 00:19 Ответить
Перед тобой маячит жопа, во всей красе и в полный рост ! Возможно ты схватил удачу - за хвост.. (с)
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04.08.2020 00:20 Ответить
на какой нибудь уютный островок в самоизоляцию))
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04.08.2020 00:21 Ответить
Хатинка в Гондурасі
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04.08.2020 00:42 Ответить
Приходится рвать когти. Начальство приказало менять точку. Перебазироваться.

Колишній король Іспанії Хуан Карлос I, якого підозрюють у корупції, виїхав із країни - Цензор.НЕТ 3478
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04.08.2020 00:45 Ответить
Вот такие неурядицы бывают в конституционной монархии. И секир башка прокурору не сделаешь.

(Вспомнился шикарный эпизод: во время очередной российско-польской войны польский король Владислав разбил войска Михаила Романова, но условия мира оказались вполне сносными для Москвы. Польскому королю попросту сунули взятку - уж больно его Сейм зажимал, не хватало на карманные расходы).
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04.08.2020 01:07 Ответить
МАМА ДАРАГАЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не приведи Господи что бы украинские коррупционеры последовали бы его примеру...
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04.08.2020 03:11 Ответить
Колишній король Іспанії Хуан Карлос I, якого підозрюють у корупції, виїхав із країни - Цензор.НЕТ 9501
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04.08.2020 03:39 Ответить
Эх Хуан Хуан, опозорил весь королевский род.
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04.08.2020 05:46 Ответить
194 000 евро в год, в год, Карл!
Да у нас нардепам за переход с фракции во фракцию больше дают и фиг их выгонишь из парламента и страны......
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04.08.2020 05:58 Ответить
У нас трансферный рекорд в парламенте был 10 лямов зеленью. Правда это было в 2006 году
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04.08.2020 07:17 Ответить
Бурбоны - навсегда !
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04.08.2020 08:11 Ответить
Хорошего человека Хуаном I не назовут!
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04.08.2020 08:22 Ответить
Для іспанського правосуддя немає значення, король ти, чи гетьман.
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04.08.2020 09:08 Ответить
Довел Каталонию до сепаратизма, теперь прячется!
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04.08.2020 09:16 Ответить
Не он первый испанский король, уехавший в изгнание...
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04.08.2020 10:12 Ответить
нам бы УКРАИНСКОГО КАУДИЛИО
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04.08.2020 12:49 Ответить
 
 