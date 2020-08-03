Бывший король Испании Хуан Карлос I, которого подозревают в коррупции, уехал из страны

Экс-монарх Испании говорит, что покинул страну, заботясь о ее благе, и отправляется "в изгнание". Где именно он будет находиться, бывший король не сообщил.

Об этом говорится в послании экс-монарха, адресованном его сыну - Филиппу VI, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Руководствуясь своим убеждением наилучшим образом служить народу Испании, ее институтам, а также Вам как королю, я сообщаю о своем решении отправиться в изгнание за пределы Испании", - отмечается в послании, обнародованном королевским двором.

При этом Хуан Карлос подчеркнул, что принял соответствующее решение под влиянием ряда "общественных последствий, связанных с некоторыми эпизодами его личной жизни в прошлом".

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Экс-монарх добавил, что не хочет быть сыну в тягость, оговорившись, что "его наследие и собственное достоинство требуют, чтобы так и было". Он не указал, в какую страну собирается уехать.

По словам адвоката бывшего короля, данное решение не означает, что он отказывается от сотрудничества со следствием.

В марте появились сообщения о многомиллионных взятках, предположительно, полученных Хуаном Карлосом за строительство скоростной железной дороги на Ближнем Востоке. После этого Филипп VI лишил Хуана Карлоса ежегодного жалованья в размере 194 000 евро. Кроме того, действующий монарх планировал отказаться от наследства 82-летнего отца.

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Филипп VI вступил на трон в июне 2014 года, после отречения от престола Хуана Карлоса I, занявшего трон в 1975 году.