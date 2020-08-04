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Тимошенко предлагала Ермаку сделать ее главой вместо Кучмы на переговорах в Минске, - член делегации в ТКГ Гармаш

Тимошенко предлагала Ермаку сделать ее главой вместо Кучмы на переговорах в Минске, - член делегации в ТКГ Гармаш

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вела переговоры с главой Офиса Зеленского Андреем Ермаком относительно ее возможного включения в состав делегации Украины в ТКГ по Донбассу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook представитель отдельных районов Донецкой области в делегации, журналист Сергей Гармаш.

По словам Гармаша, во время встречи глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о намерениях Юлии Тимошенко, лидера партии "Батькивщина", возглавить делегацию вместо второго президента Украины Леонида Кучмы. После беседы об этом Тимошенко, как заметил Ермак, не выходила на связь.

"Ермак рассказал, как две недели назад к нему приходила Юлия Владимировна. С предложением сделать ее главой делегации вместо Кучмы. Сказала, что у нее есть план и она подключит все свои дипломатические связи, и в России и на Западе. А потом пропала, так плана и не представив…", — написал Гармаш.

Также журналист отметил, что 3 августа Тимошенко инициировала создание специальной парламентской миссии по восстановлению мира в Украине и возвращению временно оккупированных территорий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседание делегации Трехсторонней контактной группы Кравчук пришел с Фокиным, по которому видно, что он "много смотрит телевизор", - Гармаш

Тимошенко предлагала Ермаку сделать ее главой вместо Кучмы на переговорах в Минске, - член делегации в ТКГ Гармаш 01

Автор: 

Тимошенко Юлия (24590) Ермак Андрей (1272) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+47
Бабка уже не знает куда себя приткнуть )))
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04.08.2020 00:41 Ответить
+32
Тимошенко предлагала Ермаку сделать ее главой вместо Кучмы на переговорах в Минске, - член делегации в ТКГ Гармаш - Цензор.НЕТ 3959
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04.08.2020 00:59 Ответить
+30
Йуля хотела стать главой делегации престарелых членов. Видимо с таким же результатом, как и газ по "европейской" цене в 450 долларов
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04.08.2020 00:48 Ответить
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Страница 4 из 4
Ну не хочуть в РФ як і їхні васали в Україні справжнього врегулювання на сході.
***
За словами Гармаша, під час зустрічі глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про наміри Юлії Тимошенко, лідерки партії "Батьківщина", очолити делегацію замість другого президента України Леоніда Кучми. Після розмови про це Тимошенко, як зауважив Єрмак, не виходила на зв'язок.Джерело: https://censor.net/ua/n3211725
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04.08.2020 13:43 Ответить
https://www.facebook.com/ashnar.lynx?__cft__[0]=AZV3vWjbf3cJL4CaWJaielejDc-b2xS3qSAbLzMB0ikRHlf1oRRwRlnnOYpA5njpy7glkI-fxe-ewNM5WWh9Ct-QDqM58Di8YZzsMHRqQVs09yuycSOx-Ql6SKhS4XFhCkahx3rbDqUj-wuFpJ3H7xk_&__tn__=-UC%2CP-y-R Вячеслав Ільченко

https://www.facebook.com/ashnar.lynx/posts/2076275145840465?__cft__[0]=AZV3vWjbf3cJL4CaWJaielejDc-b2xS3qSAbLzMB0ikRHlf1oRRwRlnnOYpA5njpy7glkI-fxe-ewNM5WWh9Ct-QDqM58Di8YZzsMHRqQVs09yuycSOx-Ql6SKhS4XFhCkahx3rbDqUj-wuFpJ3H7xk_&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчера в 12:41 ·

Народ, ви коли пишете "а Медведчук запропонував першим" чи "Тимошенко підтримала Медведчука", будь-ласка, або хоч трохи подумайте, або відкрийте, нарешті Конституцію.

Є всього три органи державної влади, наділені повноваженнями для дипломатичних та міжнародних відносин.

Один називається Міністерство Закордонних Справ, і входить до уряду.

Другий називається Президент України (як державна інституція).

Третій називається Парламент, Верховна Рада України.

МЗС повністю контролюється Офісом Президента, так що перші два органи уже репрезентують, так би мовити, "групу Зеленського-Єрмака".

Отже, протиставити їм можна тільки Парламент як субʼєкт міжнародних відносин.

Т. ч. Юлія Тимошенко попросту не могла запропонувати якийсь інший орган - а тільки парламент.

Очевидно, раніше вона мовчала на цю тему, адже на ній уже по повній відпіарився рекомий Віктор Медведчук, і будь-яка згадка парламента як міжнародної платформи обовʼязково створює підставу для "привʼязування" Тимошенко до Медведчука (а у нас це *******, аж очі стерли, вишукуючи звʼязки).

А звʼязку тут немає. Просто немає іншого виходу. Мінськ зайшов в тупик, а щось треба робити.

Далі дивимось на пропозиції і на перебіг справ. Тимошенко завжди стояла на позиціях української державності, і думаю, не відступить і тут.

Тим, кому сильно муляє Медведчук, слід подумати над питанням попроще - хто такий патріотичний та сивочолий повернув його в політику, та ще й переділив на його користь дуже грошовий ринок зрідженого газу.
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04.08.2020 13:43 Ответить
Від всієї душі ПОВАЖАЮ СУЛИМА---(хоча не згоден з ним)--стільки років служить вірою і правдою ЮВТ і готовий будь-кому горло перегризти за МАДАМ!!! УВАЖУХА!!! Тільки ще одне,ПАН СУЛИМ,загугліть п.Токівський Дніпропетровської ,БЕЮТАГА--це родинне підприємство ЮБТ по добуванню граніту,що було і що Є !!!!
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04.08.2020 13:44 Ответить
Не сильно пристально следили.Полтора года назад оно тут ма*ку выворачивало,так топило за бубачку.Конечно же ,,бесплатно,,.Сразу видно-идейный за денежные знаки.
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04.08.2020 13:50 Ответить
Вспомните, как сама юлька топила за зеленского. На шустере и 1+1 она просто таяла, называя зеленского неопытным молодым политиком.
А за сулиму: скорее всего это больной фанат Тимошенко, либо же сама юлька, под псевдонимом "сулима" пишет.
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04.08.2020 14:20 Ответить
Да,жулька топила за зе,но по причине воспользоваться его неопытностью в своих целях и достичь единственной ценности ее жизни-власти. Но была послана молодым ворьем,охреневшим от перспектив прибарахлиться для внуков. Да и бесталанный комик,после прямых намеков на размер ее тухеса и желаний перешол в разряд затаенной обиды. Но проглатила. Теперь кормится на подсосе у бени без стеснения. Закат бабушки неминуем. Одного не понимают ее поклонники типа вани-если бы она сделала,хоть 10 процентов того,что ей ставят в заслуги,она была бы Президентом уже после первого тура. Но ее постоянная лапша для дебилов уже никому не интересна впринципе. Отсюда и заслуженный рейтинг.
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04.08.2020 14:39 Ответить
Угу. Спроси у своего туповатого коллеги по болячьке ваню,за кого он голосовал. Да и в твоем случае не сомневаюсь напротив какой фамилии клоуна поставил галочку.
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04.08.2020 20:56 Ответить
Ого! Я аж зашарівсь . Сам про себе був набагато скромнішої думки. Тепер в мене задача не стати пихатим і не відірватись від колективу. Але все одно приємно, дякую вам(і всьому колективу ботоферми Пєці)) . Хоч без вас я ніколи не був би тим Сулимою, яким я є зараз. Тож в мойому зростанні також велика ваша заслуга
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04.08.2020 17:58 Ответить
Смешно. Ты бы и без нас был бы полезным для кацапов идиотом.
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04.08.2020 18:07 Ответить
Ага. Ти то, швидше за все, абсолютно некорисний для України ідіот. І взагалі некорисний навіть в якості добрива в с/г.
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04.08.2020 19:56 Ответить
Да,для кацапов я бесполезный. В отличие от вас слабоумных.
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04.08.2020 20:58 Ответить
Підприємство записано на тітку Юлі - Уляхіну. Добування і обробка граніту, кар'єри в оренді, типовий середній бізнес, відчизняний виробник. Всі податки сплачені. Але про ломбарди досі нема жодного факту участі Юлі в цьому бізнесі. Особливо цинічно будуть виглядати ломбарди поруч з гральними автоматами - виніс майно з квартири, здав у ломбард і відразу програв гроші. І пішов за наступним майном - давати прибуток в український бюджет, так би мовити. За Юлі гральних автоматів не було взагалі.
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04.08.2020 18:06 Ответить
А чого ти про інших маєш нахабство судити, а не кажеш, кому служиш?
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04.08.2020 19:21 Ответить
...........об этом написал в https://www.facebook.com/100002704750627/posts/2632010536899079/?d=n Facebook представитель отдельных районов Донецкой области в делегации, журналист Сергей Гармаш.

Ну если об этом написал сам представитель отдельных районов Донецкой области...

Верю. Вот теперь верю ©
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04.08.2020 15:18 Ответить
У Зеленского заявили, что Тимошенко просилась возглавить ТКГ по Донбассу вместо Кучмы. Все смеются Август 4, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/08/%d1%83-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80.html#comments Комментарии: 1
Тимошенко пропонувала Єрмаку зробити її главою замість Кучми на переговорах у Мінську, - член делегації в ТКГ Гармаш - Цензор.НЕТ 6332Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко якобы претендовала на то, чтобы возглавить украинскую делегацию ТКГ вместо выбывшего из нее экс-президента Леонида Кучмы. С такой просьбой Тимошенко будто бы две недели назад обратилась к главе Офиса президента Андрею Ермаку.
Об этом на своей странице в соцсети написал член делегации Сергей Гармаш, ссылаясь на слова самого Ермака, https://strana.ua/news/282381-iz-ofisa-prezidenta-pustili-slukh-chto-timoshenko-sama-prosilas-vozhlavit-ukrainskuju-tkh-po-donbassu-vmesto-kuchmy.html передает сегодня издание «Страна».
«Ермак рассказал, как две недели назад к нему приходила Юлия Владимировна. С предложением сделать ее главой делегации вместо Кучмы. Сказала, что у нее есть план и она подключит все свои дипломатические связи, и в России (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) и на Западе. А потом пропала, так плана и не представив…
Зато сегодня Юлия Тимошенко инициировала создание специальной парламентской миссии по восстановлению мира в Украине и возвращению временно оккупированных территорий.
Похоже, тема «установления мира» после 8 дней без жертв на фронте становится мейнстримом…» - говорится в посте Гармаша.
На озвученный Гармашем инсайд отреагировал телеграм-канал «Политика Страны».
«Информация интересная. Но вот насколько ей можно доверять - вопрос.
Буквально на днях Тимошенко обвинила главу Офиса президента в провале переговоров по Донбассу. Поэтому историю с ее якобы желанием возглавить делегацию нужно воспринимать как ответку Ермака за этот наезд», - говорится в сообщении телеграм-канала.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D0%B7%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%8C-%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.html Зе-власть лишь имитирует деятельность по прекращению войны - Тимошенко. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2020/08/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE.html Тимошенко обвинила Зеленского в абсолютном провале по вопросу мира. Видео

Более подробное мнение на сей счет https://www.facebook.com/miha.anarchyst высказал сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга. Ниже - полный текст его поста.
НИЗКИЙ поклон Ермаку за системную деконструкцию образа «Зеленскаго». Никто так не смог бы управиться… привет Подоляку, Потураеву и еще одному товарищу из ТКГ…
Это же просто празднеГ! Интересно… Зеленский понимает, что ему глаза росой моют и ржутЪ за спиной? Ведь настоящий профи - это тот, кто имеет своего патрона с абсолютно серьезным и скорбным лицом заявляя при этом убийственные для патрона тезисы, но с которыми не поспоришь и вынужден еще и похвалить!
А тут еще читаю про Тимошенко и ТКГ… со слов кадра из ТКГ имени Ермака по словам Ермака…
Типо Тимошенко просилась… Бугога! Три раза! Я знаю Юлю… значительно лучше этих проходимцев… Чтоб Юля.. просилась?! Идиоты… чесслово…
Я категорически против ее партийной политики и перехода на поле Петра… не воспринимаю 80% ее фракции… но!!! Юлю знаю и поэтому уважаю.
Товарищи «подоляк» и Ко… не мечите мелкий биССЕР… до Юли вам аки раком до луны без маски… Маска…
Максимум, что могла предложить Юля - это формат, который публично описан в Новом Курсе. Есси чьо - я тоже его писал… советую не пИсать против ветра и не трогать сие произведение… Его также писали 30% фракции (теперешней) Слуг ))))
Но это несколько иное. И речь там об ином.
Вывод: я рукоплещу вам товарищи Ермаки и Подоляки с Потураевыми… вы реально круче и лучше «сосен» Ара (простите) хамии и того второго небритого… Так профессионально урыть Зе - сымаю шляпу!
Обнимашки… профи вы мои ) Привет менделяке!
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04.08.2020 15:56 Ответить
Та зрозуміло всім, крім клінічних юлєфобів, особливо ботів Пеці, що це брехня.
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04.08.2020 19:58 Ответить
,,влезать на стол,, что бы бабушка не наклонялась со старой больной спинкой?По поводу ,,Україна за жодних обставин не становилась би на коліна...,, помним помним жулькин газовый контракт.
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04.08.2020 16:39 Ответить
Колготки Луи Виттон не дешевы. Тем более для пенсионерки,владеющей только совковой двушкой в Днепре.
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04.08.2020 16:55 Ответить
Киш на ботоферму, колготки штопати, петеушний продажний недоросток!
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04.08.2020 19:24 Ответить
Покажитесь наркологу зебунявое. Не запускай
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04.08.2020 20:49 Ответить
и про Крым в 2014: " пусть забирают, мы потом его судами вернем!"
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04.08.2020 19:23 Ответить
В кастинге маразматиков победил крадчук, а могла бы победить и бахиня. Победу на выборах у мочалки кагбы украл Порошенко, а победу в кастинге престарелых маразматиков злой крадчук.Что такое не везет и как с ним бороться,собрать всех юльков, в задницу козла вставить соломину и пускай дуют,пока роги не выпрямятся.
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04.08.2020 17:07 Ответить
А тобі, тупню, я вставив би шланг від копресора так на атм з 6, щоб лайно в тебе навіть з вушей полізло.
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04.08.2020 20:00 Ответить
Зуб даю, как только роги у козла выпрямятся, сразу мочалка станет президентом или премьером или ТКГ возглавит. Нафига попу гармонь,если поп не музыкант и нафига мне шланг от компрессора
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04.08.2020 21:45 Ответить
А тобі встромити кілок у яку сраку, верхню чи нижню?
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05.08.2020 00:13 Ответить
Краще вилазь із своєї політичної помийниці, під назвою матьківщина, може людиною станеш.
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05.08.2020 08:48 Ответить
Сиди уже на одном месте и не рыпайся, а ещё лучше, чеши в свой Израиль ..
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04.08.2020 20:07 Ответить
Жулька - кобра української політики. Небезпечний та живучий плазун.Але ж навіщо нам плазуни в керуванні державою?!
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04.08.2020 21:10 Ответить
Джон Болтон написал про Тимошенко как про "кремлевского агента" в своих воспоминаниях. Совпадение? Не думаю.
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04.08.2020 22:21 Ответить
А в тебе є чим думати? Голова твоя тільки щоб в неї їсти.
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05.08.2020 01:58 Ответить
Эх. Жаль Масол трохи не дожил. Всего то ..2 года. Умер в 2018 в возрасте 89 лет..А так бы лучше кандидатуры в эту группу по подготовке мюнхенской..тьфу...минской змовы... не найти ))
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05.08.2020 00:36 Ответить
Бояться ваші "кормільци" Тимошенко, бояться, що війна закінчиться. А ви, їхні тупі боти, сците, що залишитесь без мерзенного "заробітку"...
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05.08.2020 02:02 Ответить
Тимошенко давно превратилась в политическое чучело, ею только ворон можно пугать
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05.08.2020 08:50 Ответить
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