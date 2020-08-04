Тимошенко предлагала Ермаку сделать ее главой вместо Кучмы на переговорах в Минске, - член делегации в ТКГ Гармаш

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко вела переговоры с главой Офиса Зеленского Андреем Ермаком относительно ее возможного включения в состав делегации Украины в ТКГ по Донбассу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook представитель отдельных районов Донецкой области в делегации, журналист Сергей Гармаш.

По словам Гармаша, во время встречи глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о намерениях Юлии Тимошенко, лидера партии "Батькивщина", возглавить делегацию вместо второго президента Украины Леонида Кучмы. После беседы об этом Тимошенко, как заметил Ермак, не выходила на связь.

"Ермак рассказал, как две недели назад к нему приходила Юлия Владимировна. С предложением сделать ее главой делегации вместо Кучмы. Сказала, что у нее есть план и она подключит все свои дипломатические связи, и в России и на Западе. А потом пропала, так плана и не представив…", — написал Гармаш.

Также журналист отметил, что 3 августа Тимошенко инициировала создание специальной парламентской миссии по восстановлению мира в Украине и возвращению временно оккупированных территорий.

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