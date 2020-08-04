"Дискредитация журналистской профессии", - глава НСЖУ Томиленко осудил спецоперацию СБУ с участием сотрудников СМИ по задержанию террориста Каримова
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал неприемлемым использование удостоверений представителей национального СМИ для прикрытия спецоперации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Томиленко написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Прикрываться журналистами во время спецоперации - это невероятный риск для работников СМИ на будущее.
Задача правоохранителей - нейтрализовать опасность, предотвратить теракт. Для этого у спецслужб глобальный государственный арсенал. А единственная защита журналистов - это репутация профессии. Репутация безоружного сборщика информации.
Но то, что сегодня вместе с съемочными группами двух национальных телеканалов "ЗИК" (журналист Андрей Лащ) и "1 + 1" (журналист - Александр Загородний) к "киевскому террористу" привели подставных журналистов из полиции диалога и СБУ - это не спецоперация. А дискредитация журналистской профессии и риск, что при будущих инцидентах злоумышленники могут сознательно целить по работникам СМИ.
Так же неприемлемым является то, что, по словам журналистов-очевидцев, для прикрытия спецоперации раздавали бейджики (удостоверения) известного национального СМИ.
Хорошо, что злоумышленника, угрожавшего взорвать люксовый столичный бизнес-центр, задержали и теракта не случилось. Но фактом является подрыв доверия к журналистам, которые работают на месте горячих событий.
И безусловные герои сегодняшнего дня - настоящие журналисты Андрей Лащ и Александр Загородний и их коллеги-операторы Олег Борщевский и Иван Головач. И десятки других настоящих медийщиков, которые выполняли свой профессиональный долг, информируя общество о ходе резонансного события в центре Киева".
Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
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Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стало известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.
Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.
Если Каримова признают вменяемым, то будут судить за теракт, и ему будет грозить до 10 лет за решеткой.
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А Бодя - всего лишь стример, баянист и медиатренер ( как он себя позиционирует).
Тем более "журналисты" сами аж пищали, чтобы туда попасть.
В Украине, после Лещенко, Найема и 112-го с Зиком им. Рабиновича журналистам не верит уже даже нормальный Шарик дворовой.
Осталось для полного краха моральных ценностей в следующий раз прислать батюшку с пистолетом и наручниками под рясой.
И вместо Библии каждому украинцу "Основы маркетинга" Котлера на ночь после стриптиза и вискаря...
Мова мораль не заменит, потому как в каждой мове полно матюков и полно говнюков, которые на ней ботают!
До того ж таку роботу може виконувати будь-який журналіст районного рівня.Завжди вважав ,що головне в їхній роботі- донести правду,розкрити несподіваний бік,розказати про нікому невідомі обставини...
А медіахвойди вже почали питати про причини небаченого розмаху іграшкових терактів,співставних з гарячими 2014-15 роками ,вже роблять аналітику (тільки тоді і вибухівка і жертви були справжніми) ?
- Это *** Агапова!
- Здравствуй, *** Агапова, **** ты хотела?
- Ой, простите, Елена Вячеславовна, я вместо «Ю» нечаянно «Б» поставила…
- Да ничего страшного, я в слове «что» тоже опечаталась…