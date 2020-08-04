"Дискредитация журналистской профессии", - глава НСЖУ Томиленко осудил спецоперацию СБУ с участием сотрудников СМИ по задержанию террориста Каримова

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал неприемлемым использование удостоверений представителей национального СМИ для прикрытия спецоперации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Томиленко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Прикрываться журналистами во время спецоперации - это невероятный риск для работников СМИ на будущее.

Задача правоохранителей - нейтрализовать опасность, предотвратить теракт. Для этого у спецслужб глобальный государственный арсенал. А единственная защита журналистов - это репутация профессии. Репутация безоружного сборщика информации.

Но то, что сегодня вместе с съемочными группами двух национальных телеканалов "ЗИК" (журналист Андрей Лащ) и "1 + 1" (журналист - Александр Загородний) к "киевскому террористу" привели подставных журналистов из полиции диалога и СБУ - это не спецоперация. А дискредитация журналистской профессии и риск, что при будущих инцидентах злоумышленники могут сознательно целить по работникам СМИ.

Так же неприемлемым является то, что, по словам журналистов-очевидцев, для прикрытия спецоперации раздавали бейджики (удостоверения) известного национального СМИ.

Хорошо, что злоумышленника, угрожавшего взорвать люксовый столичный бизнес-центр, задержали и теракта не случилось. Но фактом является подрыв доверия к журналистам, которые работают на месте горячих событий.

И безусловные герои сегодняшнего дня - настоящие журналисты Андрей Лащ и Александр Загородний и их коллеги-операторы Олег Борщевский и Иван Головач. И десятки других настоящих медийщиков, которые выполняли свой профессиональный долг, информируя общество о ходе резонансного события в центре Киева".

Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

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Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стало известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.

Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.

Если Каримова признают вменяемым, то будут судить за теракт, и ему будет грозить до 10 лет за решеткой.