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"Дискредитация журналистской профессии", - глава НСЖУ Томиленко осудил спецоперацию СБУ с участием сотрудников СМИ по задержанию террориста Каримова

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал неприемлемым использование удостоверений представителей национального СМИ для прикрытия спецоперации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Томиленко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Прикрываться журналистами во время спецоперации - это невероятный риск для работников СМИ на будущее.

Задача правоохранителей - нейтрализовать опасность, предотвратить теракт. Для этого у спецслужб глобальный государственный арсенал. А единственная защита журналистов - это репутация профессии. Репутация безоружного сборщика информации.

Но то, что сегодня вместе с съемочными группами двух национальных телеканалов "ЗИК" (журналист Андрей Лащ) и "1 + 1" (журналист - Александр Загородний) к "киевскому террористу" привели подставных журналистов из полиции диалога и СБУ - это не спецоперация. А дискредитация журналистской профессии и риск, что при будущих инцидентах злоумышленники могут сознательно целить по работникам СМИ.

Так же неприемлемым является то, что, по словам журналистов-очевидцев, для прикрытия спецоперации раздавали бейджики (удостоверения) известного национального СМИ.

Хорошо, что злоумышленника, угрожавшего взорвать люксовый столичный бизнес-центр, задержали и теракта не случилось. Но фактом является подрыв доверия к журналистам, которые работают на месте горячих событий.

И безусловные герои сегодняшнего дня - настоящие журналисты Андрей Лащ и Александр Загородний и их коллеги-операторы Олег Борщевский и Иван Головач. И десятки других настоящих медийщиков, которые выполняли свой профессиональный долг, информируя общество о ходе резонансного события в центре Киева".

Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Читайте на Цензор.НЕТ: Угрожавший взорвать отделение банка в центре Киева Каримов имеет диагноз "олигофрения", - Геращенко

Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стало известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.

Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.

Если Каримова признают вменяемым, то будут судить за теракт, и ему будет грозить до 10 лет за решеткой.

Автор: 

журналистика (3320) терроризм (18692) Томиленко Сергей (8) Сухроб Каримов (8)


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Топ комментарии
+22
Журнашльондр з медіа-рупора каломойши Г+Г та медведчуківського зіґа вже нічим не можна дискредитувати. Сам факт отримання ними зарплат за роботу на телепомийках, що працюють в інтересах вищеназваних виродків - це вже дискредитація.
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04.08.2020 01:21 Ответить
+15
ЖурнаГлисти ,щоденно вихлюпують на голови українців тони гігабайтів "жовтого" лайна і вся ця брехня минає ім безкарно!!! Своєю брехнею журнаГлисти позбавили українців права на достовірну інформацію !!)))
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04.08.2020 01:31 Ответить
+13
Бакановцы у Пореченкова научились
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04.08.2020 01:15 Ответить
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Бакановцы у Пореченкова научились
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04.08.2020 01:15 Ответить
Бубочка відосик запише. "Наши СБУ станут позади женщин, детей и журналистов, да... Бабы да, дети да, журналисты да... Неаккредитованные журналисты, да. И пусть террористы попробуют взорваться".
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04.08.2020 02:25 Ответить
Памперс смени ,обутый.
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04.08.2020 09:08 Ответить
...террористы иногда бывают и настоящие.
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04.08.2020 01:19 Ответить
Журнашльондр з медіа-рупора каломойши Г+Г та медведчуківського зіґа вже нічим не можна дискредитувати. Сам факт отримання ними зарплат за роботу на телепомийках, що працюють в інтересах вищеназваних виродків - це вже дискредитація.
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04.08.2020 01:21 Ответить
Зайдите на страницу ФБ Кутепова, он там подробно рассказывает и показывает как СБУ и менты прикрывались журналистами т.е гражданскими лицами. На видео видны эти советы Мент говорит,если что, отползайте за мебель А если бы бомба у него была? Вообщем кому интересно, смотрите Кутепова.
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04.08.2020 01:26 Ответить
И что с того? Этих "журналистов" кто то заставлял туда идти? Нет, сами пошли за "сенсацией". Так что в случае чего, сами виноваты.
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04.08.2020 01:33 Ответить
Самое интересное то Шо именно с мертвечуковского канала...
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04.08.2020 10:09 Ответить
К какому из них - Александру Павловичу, или Семёну Фёдоровичу?
А Бодя - всего лишь стример, баянист и медиатренер ( как он себя позиционирует).
Тем более "журналисты" сами аж пищали, чтобы туда попасть.
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04.08.2020 02:08 Ответить
Ви загугліть "живой щит из автомобилей". На кацапії це норма - рабів не дивує, коли сміття примушують водіїв перегороджують дорогу машинами і забороняють водіям та пасажирам виходити, щоб зупинити злочинця на авто. "Не пойдет на таран, чай не убивец! а коль пойдет - ниче, бабищи исьтьчо нарожають! ану-кось, не дрейфь, становися поперек дороги! и не вылазий, а то на бутылку посодим!"
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04.08.2020 02:16 Ответить
"Сміття примушують водіїв" - ??? Знов гугл перекладач підвів?
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04.08.2020 07:53 Ответить
Заметил? Возьми с полки пирожок.
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04.08.2020 11:46 Ответить
помилки не помічають кацапи, які читають через перекладач
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04.08.2020 12:35 Ответить
Ваш комент влучний, немов стріла з цибулі
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04.08.2020 14:03 Ответить
ЖурнаГлисти ,щоденно вихлюпують на голови українців тони гігабайтів "жовтого" лайна і вся ця брехня минає ім безкарно!!! Своєю брехнею журнаГлисти позбавили українців права на достовірну інформацію !!)))
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04.08.2020 01:31 Ответить
Стопятьсот раз - да. Зашквар делать из этого шоу! Самое дорогое это глупость- за неё дороже всего приходится платить.
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04.08.2020 01:31 Ответить
Спецоперации проходят тайно, а это гнилой пиар самим себе , посмотрите какие мы идиоты.....
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04.08.2020 01:33 Ответить
Этот томиленко дурак,или прикидывается? Или просто глупый человек? А скорее просто мудак.
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04.08.2020 01:50 Ответить
Бедный даже не подозревал что все это был обман.

"Дискредитация журналистской профессии", - глава НСЖУ Томиленко осудил спецоперацию СБУ с участием сотрудников СМИ по задержанию террориста Каримова - Цензор.НЕТ 2552
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04.08.2020 05:11 Ответить
В странах демократии медиа называю третьей властью, и у них, ТАМ, ГДЕ ЛУЧШЕ, журналисты помогли не одного властьдержащего вернуть на землю и даже посадить. Там присутствие прессы дает надежду на то, что власть не скроет детали и не исказит настоящего.
В Украине, после Лещенко, Найема и 112-го с Зиком им. Рабиновича журналистам не верит уже даже нормальный Шарик дворовой.
Осталось для полного краха моральных ценностей в следующий раз прислать батюшку с пистолетом и наручниками под рясой.
И вместо Библии каждому украинцу "Основы маркетинга" Котлера на ночь после стриптиза и вискаря...
Мова мораль не заменит, потому как в каждой мове полно матюков и полно говнюков, которые на ней ботают!
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04.08.2020 07:14 Ответить
Ах-ах, у журнашлюшек забыли спросить, как проводить антитеррористические операции!
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04.08.2020 07:15 Ответить
Ненастоящих журналистов подослали к ненастоящему террористу
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04.08.2020 07:30 Ответить
Голова проституточного НСЖУ називає героями Лаща і Загороднього.А героїзм у чому ? У всьому світі журналісти й не в таке пекло лізуть,щоб відзняти репортаж !
До того ж таку роботу може виконувати будь-який журналіст районного рівня.Завжди вважав ,що головне в їхній роботі- донести правду,розкрити несподіваний бік,розказати про нікому невідомі обставини...
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04.08.2020 07:49 Ответить
От,наприклад,хто з цих журнах поїхав на батьківщину вбитого позавчора полтавчанина,охрещеного аваківцями "терористом",дізнався його біографію,знайшов його родичів,тих,з ким служив ,дізнався про його життя,причини зриву,побував на місці вбивства ? Післязавтра,з черговим аваківським терактом,забудуть і про узбека,будуть чергові гєрої мєнти-журнахи.
А медіахвойди вже почали питати про причини небаченого розмаху іграшкових терактів,співставних з гарячими 2014-15 роками ,вже роблять аналітику (тільки тоді і вибухівка і жертви були справжніми) ?
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04.08.2020 08:03 Ответить
А что их туда силком пихали? Порой врать налево и на право можно быть рыскованей .
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04.08.2020 07:53 Ответить
Його не колише "неприемлемым использование удостоверений представителей национального СМИИ" сточник: https://censor.net/n3211727 справжніми терористами (того чебурека що стріляв перший раз в А.Окуєву і її чоловіка в машині), тітушками і прочей ..іздобратіей справжніх посвідченнь справжніх ЗМІ. Скільки сам продав посвідчень і хто йому замовив цей пост ?
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04.08.2020 08:04 Ответить
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко вообще долбойоб? Журнашлюхи взбунтовались? Проституток назвали проститутками? Пусть этот утырок историю почитает! Кроме того, кто бы говорил! Прежде чем вякать, пусть вытянет член из рта, который он сосет регулярно продаваясь тому кто больше заплатит!
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04.08.2020 08:14 Ответить
Не нашим "журнашлюхам" говорить про "МОРАЛЬ"... Коли "лєщенки" з "бігусами" поливали людей лайном і брехнею, Томіленко сидів, "затягнувши язик у задницю...", і про "дискредитацію журналістської діяльності" нічого не казав... "Тому, хто всрався, нічого копилить губу, коли в його присутності перднули...".
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04.08.2020 08:15 Ответить
Хороши журналисты, которые чуть ли вперед СБУшкиков лезли и еще реготали рядом.
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04.08.2020 08:33 Ответить
Хочется ему ответить если он забыл - на войне все средства хороши. У террориста взрывчатка! В заложниках была женщина! Интересно он бы так же разводил демагогию если бы на её месте была его сестра, мать, жена, дочь???? Уверена что нет. Так что пусть закроет рот, и не тявкает.
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04.08.2020 08:55 Ответить
Надо было мосейчучку направить и идиота с зика ,который всех в ж-пу отправляет.Тогда можно было бы ставки ставить.
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04.08.2020 09:11 Ответить
В Україні має бути відповідальність за пулічну брехню,незалежно від статуса брехуна,журнаГлист,депутат та т. ін. !!! Безкарність призводить до вседозволенності!!)))
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04.08.2020 09:15 Ответить
публічну* очепятка,перепрошую !!))
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04.08.2020 09:16 Ответить
И опять "очепятка"😀😀😀🤔
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04.08.2020 09:31 Ответить
Очепятка, ашипка - этими словами указывают на ошибку, совершённую в тексте, обычно используются в ироничном или саркастичном ключе.
- Это *** Агапова!
- Здравствуй, *** Агапова, **** ты хотела?
- Ой, простите, Елена Вячеславовна, я вместо «Ю» нечаянно «Б» поставила…
- Да ничего страшного, я в слове «что» тоже опечаталась…
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04.08.2020 10:29 Ответить
у постановочному спектаклі ніякої загрози немає
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04.08.2020 09:16 Ответить
Нормальным завершением любой антитеррористической операции должна быть пуля снайпера во лбу террориста. В любом случае, при любом исходе, даже если сам террорист пожелает сдаться, и выйдет навстречу правоохранителям с поднятыми руками
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04.08.2020 09:19 Ответить
Томиленко ты ещё расскажи как меня за чистую правду на Цензор банят, шоб им стыдно стало.
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04.08.2020 09:34 Ответить
Автор, дорогой, а ты сам веришь в "честных и неподкупных" журналистов?
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04.08.2020 10:05 Ответить
Журналюги--це синонім "древньої професії"
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04.08.2020 11:04 Ответить
Извините но при всей моей "любви" к бубочке. Тут все средства хороши!
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04.08.2020 11:19 Ответить
 
 