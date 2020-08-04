Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться, - глава ВОЗ Гебрейесус
Эффективной вакцины от коронавируса может и не появиться вовсе
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
"Ряд вакцин в настоящее время нахдится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся, что у нас будет несколько эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент универсального оружия нет - и оно может не появиться вовсе", - заявил он.
Глава ВОЗ призвал страны и правительства неукоснительно соблюдать меры противодействия пандемии - ношение масок, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук и тестирование.
"Послание людям и правительствам очень четкое: делайте это все", - призвал Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру.
Между тем в России ожидают, что первая в мире сертифицированная вакцина появится именно там. Ожидается, что препарат, разработанный Национальным исследовательским центром им. Н. Гамалеи, может получить государственную регистрацию 10 - 12 августа. В интервью CNN глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, финансировавшего разработку вакцины, сравнил это событие с запуском первого искусственного спутника Земли. "Американцы были удивлены, когда услышали сигналы спутника в космосе. То же самое будет и с вакциной. Россия получит ее первой", - заявил он.
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Как говорила моя училка младших классов - * За компанию *** повесился*.
С какого рожна символы солидарности вписывают в протокол лечения ковида ? Не слишком ли вирус политизирован? Так отмечайте день ковида 1- го мая, в день международной солидарности трудящихся. На красном комуняцком флаге вместо серпа и молота символ ковида будет очень к месту.
Источник: https://censor.net/n3211732как говорила моя у
Помиляється !
Розробити щось можна почавши набагато раніше (тим більше без массового "тестування" в світі). Тому в версію про "Вектор" стає ще 1 цеглина (звичайно я читав про Ши Чжэнли та Ральфа Баріка).
А Гебрейесус вже зробив свою чорну справу - посприяв розповсюдженню хвороби, коли могли оцінити як пандемію!
"Послание людям и правительствам очень четкое: делайте это все", - призвал Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру".
Какие дивные, "гениальные" мысли роятся в голове Гебрейесуса. ))
Дайте ему селёдки!