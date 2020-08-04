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Новости Коронавирус и карантин
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Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться, - глава ВОЗ Гебрейесус

Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться, - глава ВОЗ Гебрейесус

Эффективной вакцины от коронавируса может и не появиться вовсе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

"Ряд вакцин в настоящее время нахдится на третьем этапе клинических испытаний, и мы все надеемся, что у нас будет несколько эффективных вакцин, которые могут помочь предотвратить заражение людей. Однако на данный момент универсального оружия нет - и оно может не появиться вовсе", - заявил он.

Глава ВОЗ призвал страны и правительства неукоснительно соблюдать меры противодействия пандемии - ношение масок, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук и тестирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не верят, что Россия разработала безопасную и эффективную вакцину от COVID-19

"Послание людям и правительствам очень четкое: делайте это все", - призвал Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия пандемии COVID-19 будут ощущаться десятилетиями, - глава ВОЗ Гебрейесус

Между тем в России ожидают, что первая в мире сертифицированная вакцина появится именно там. Ожидается, что препарат, разработанный Национальным исследовательским центром им. Н. Гамалеи, может получить государственную регистрацию 10 - 12 августа. В интервью CNN глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, финансировавшего разработку вакцины, сравнил это событие с запуском первого искусственного спутника Земли. "Американцы были удивлены, когда услышали сигналы спутника в космосе. То же самое будет и с вакциной. Россия получит ее первой", - заявил он.

вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
..ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру". Дно достигнуто, истинные цели стали видны.
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04.08.2020 07:33 Ответить
+5
Тедрос Адханом Гебрейесус примеряет на себя мантию верховного жреца новой ковид - религии? И все ему поклоняйтесь и ему служите ? Я лучше буду адептом доброго знакомого гриппа. Это вопрос свободы вероисповедпния.
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04.08.2020 07:26 Ответить
+4
Эфиоп, объявляй уже ковидианство религией, дурачков хватает, на пожертвования выживете.
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04.08.2020 08:03 Ответить
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Требуем карантин на туберкулез и диарею. Тоже универсального оружия нету.
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04.08.2020 07:15 Ответить
Боїшся загинути від діареї?
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04.08.2020 07:26 Ответить
Да нет, простая вещь, недорого лечится, жизнь не усложняет.
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04.08.2020 07:27 Ответить
Хто зна, втрати від діареї в минулі сторіччя перевищували втрати від зброї, а людство може швидко деградувати.
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04.08.2020 08:46 Ответить
А если и появится, то достанется не всем. Гоям давать будут выборочно
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04.08.2020 07:15 Ответить
.....По его словам, ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру......
Как говорила моя училка младших классов - * За компанию *** повесился*.
С какого рожна символы солидарности вписывают в протокол лечения ковида ? Не слишком ли вирус политизирован? Так отмечайте день ковида 1- го мая, в день международной солидарности трудящихся. На красном комуняцком флаге вместо серпа и молота символ ковида будет очень к месту.
Источник: https://censor.net/n3211732как говорила моя у
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04.08.2020 07:23 Ответить
Тедрос Адханом Гебрейесус примеряет на себя мантию верховного жреца новой ковид - религии? И все ему поклоняйтесь и ему служите ? Я лучше буду адептом доброго знакомого гриппа. Это вопрос свободы вероисповедпния.
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04.08.2020 07:26 Ответить
ты главное это сразу в паспорте запиши, дабы аппарат ИВЛ на тебя не переводили потом, да и на всю твою родню в т.ч. которую ты обязательно заразишь даже если у них другое "вероисповедание".
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04.08.2020 11:20 Ответить
Другими словами - вакцина вроде есть но её может не быть.....мощный пердёж в лужу от ВОЗ...
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04.08.2020 07:29 Ответить
Чота дохрена этого оракула последнее время в новостях.
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04.08.2020 07:32 Ответить
..ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру". Дно достигнуто, истинные цели стали видны.
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04.08.2020 07:33 Ответить
Приказ господина Пеже - всем пацакам надеть намордники и радоваться (с)
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04.08.2020 08:41 Ответить
Намордник символ чего и кого? Иначе злой дух ковида покарает.Эфиоп он и в ВОЗ эфиоп.
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04.08.2020 07:45 Ответить
Похер на ту вакцину,люди уже и так привыкли,уже все ложили на эти маски
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04.08.2020 07:56 Ответить
все дебилы - да, у кого есть голова на плечах - в общественных местах одевают маски. Ничего удивительного
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04.08.2020 11:21 Ответить
Тедрос Адханом Гебрейесус хорош лохов кошмарить... универсальных лекарств НЕ существует в принципе...
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04.08.2020 07:58 Ответить
Мавпа думає, що їй то зійде з рук разом з замовничками, кураторами і =духовними наставниками= ?
Помиляється !
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04.08.2020 07:58 Ответить
Цікаво, звідки прилетить - Штати відморозились, інші їх підтримують.
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04.08.2020 08:05 Ответить
після початку війни (мені прикро що так пізно) я не вірю нічому, що походить від єреф. особливо їхнім "хателкам" та метафорам: Американці були здивовані...
Розробити щось можна почавши набагато раніше (тим більше без массового "тестування" в світі). Тому в версію про "Вектор" стає ще 1 цеглина (звичайно я читав про Ши Чжэнли та Ральфа Баріка).
А Гебрейесус вже зробив свою чорну справу - посприяв розповсюдженню хвороби, коли могли оцінити як пандемію!
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04.08.2020 15:43 Ответить
Эфиоп, объявляй уже ковидианство религией, дурачков хватает, на пожертвования выживете.
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04.08.2020 08:03 Ответить
ща переведу, кому интересно, остальное догуглите.Вакцина скорее всего есть но есть ньюансы, первый это АЗУИ, второй краткосрочность клеточной памяти, т.е вакцинироваться условно говоря каждые 1,5-2 месяца
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04.08.2020 08:11 Ответить
Універсальна зброя від COVID-19 може і не з'явитися, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 9987
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04.08.2020 08:30 Ответить
Доки Білл Гейтс не відіб'є свої прибутки пандемія не закінчиться. Не даремно ж в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про епохальний прорив у створенні штучного вірусу.Доктор Барік так прокоментував своє досягнення:«Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус. Типу як заява Чебурашки і крокодила Гени - Ми працювали, працювали, працювали і таки створили такий вірус від якого здригнувся світ. Раніше компанії дротових телефонів створювали віруси для сотових і ІР телефонії, Тепер одні людські істоти створюють віруси для знищення інших людських істот з лозунгом - Хочеш жити плати нашій корпорації бо здохнеш від вірусів доктора Баріка і інших подібних до доктора Айхмана.
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04.08.2020 08:34 Ответить
Чому Айхман, а не Менгеле з Майнаровським, дві істоти, породжені більшовиками?
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04.08.2020 08:48 Ответить
Цих виродків і не перелічиш, тому і Ви звичайно праві. Доктор Майрановський звісно вніс свій науковий вклад в знищення хомо-сапіенса .
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04.08.2020 08:57 Ответить
Видно надеется долю получить с компанией,производящих маски
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04.08.2020 10:41 Ответить
"Глава ВОЗ призвал страны и правительства неукоснительно соблюдать меры противодействия пандемии - ношение масок, социальное дистанцирование, соблюдение гигиены рук и тестирование.
"Послание людям и правительствам очень четкое: делайте это все", - призвал Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, ношение масок должно стать символом солидарности по всему миру".
Універсальна зброя від COVID-19 може і не з'явитися, - глава ВООЗ Гебреєсус - Цензор.НЕТ 126

Какие дивные, "гениальные" мысли роятся в голове Гебрейесуса. ))
Дайте ему селёдки!
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04.08.2020 12:50 Ответить
 
 