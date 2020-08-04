Девятые сутки подряд на Донбассе потерь среди украинских воинов нет. Наемники РФ открывали огонь возле четырех населенных пунктов, - штаб ОС
Девятые сутки подряд, с начала вступления в силу режима прекращения огня, боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны продолжают выполнять свои задачи по назначению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-цeнтр ОС в Facebook.
По данным штаба, за минувшие сутки зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации: "В частности, утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил возле Пивденного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку от Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорска. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали".
Отмечется, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток зафиксирована одна провокация со стороны врага: "Посреди ночи противник совершил один выстрел из подствольного гранатомета возле населенного пункта Пески. В ответ на провокацию наши защитники огонь не открывали. Ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами".
Также сообщается, что кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции надлежащим образом исполняют свои задачи и другие подразделения Объединенных сил.
В частности, 40 неизвестных взрывных устройства нашли подразделения ГСЧС во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донбасса. В общем по распоряжению Командующего Объединенными силами только за прошедшие сутки было проведено разминирование площади почти 2 гектара.
Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 8 000 гектаров территории и 23 гектара акватории, изъяли и обезвредили более 45 000 взрывоопасных предметов.
По заявкам местных администраций, спасатели Объединенных Сил ремонтируют поврежденные в результате артиллерийских обстрелов предыдущих лет дома выполняя работы различной степени тяжести. С начала проведения ООС было восстановлено 890 таких домов.
На контрольных пунктах выезда-выезда личный состав Объединенных сил оказал медицинскую и другую помощь более чем 40 гражданам Украины.
Также, пожарные из состава Объединенных сил в сутки потушили 21 пожар.
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А з провокаторами потрібно розбиратись.
https://twitter.com/tZEinform/status/1290509975891128321?s=20 С 00-01 27.07.2020 г. по 04.08.2020 на линии соприкосновения в районах боевых действий на территории ОРДЛО, совершено 87 обстрелов со стороны противника, в результате которых ранено 10 и убито 3 украинских военнослужащих.
Миссия ОБСЕ за этот же период зафиксировала 243 нарушения режима прекращения огня.
Виконає Зєлєнскій вимоги москви-обстріли і смерті продовжаться.
Затягуватиме виконання вимог-обстріли і смерті продовжаться.
Кто виновен в войне на Донбассе?
Армия обороны Израиля ликвидировала на границе с Сирией четырех человек, которые предположительно планировали провести взрывы, также Израиль атаковал военные объекты Сирии.
Источник: Israel Defense Forces
Детали: Израиль осуществил запуски ракет по наблюдательных постах, ПВО и командным постам Сирии. Армия обороны Израиля также опубликовала видео ликвидации на границе четырех человек, которые "планировали провести взрывы".
https://twitter.com/tZEinform/status/1290512768488083458?s=20
Вірші твої?
жены" 4 раза. Какое стыдобище опускалово и унижение и дальше делает клоунишка для Украины.
ДУМАЮ П*ЗДЯТЬ ЯК ДИХАЮТЬ
С 00-01 27.07.2020 г. по 04.08.2020 на линии соприкосновения в районах боевых действий на территории ОРДЛО, совершено 87 обстрелов со стороны противника, в результате которых ранено 10 и убито 3 украинских военнослужащих. Миссия ОБСЕ за этот же период зафиксировала 243 нарушения режима прекращения огня.