Водитель BMW на большой скорости вылетел на встречку и врезался в Skoda: один человек погиб, четверо пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смертельное ДТП произошло под Киевом на трассе между Крюковщиной и Тарасовкой, один человек погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео ДТП выложил в YouTube канал "Безопасная Киевщина".

ДТП произошло вечером 3 августа между автомобилями BMW и Skoda. Водитель первой на большой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где в этот момент проезжал автомобиль Skoda.

После столкновения пассажир BMW погиб на месте. Также пострадали пассажиры автомобиля Skoda — все они были госпитализированы.

"В результате ДТП: 4 пострадавших и один труп", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на месте происшествия присутствовало 3 экипажа скорой помощи и один экипаж полиции. Была оказана помощь скорой помощи и регулировка потока автомобилей.

Как пишет ДТП.kiev.ua водитель BMW, предварительно был под воздействием наркотиков и на бешенной скорости вылетел на встречную полосу, врезавшись в автомобиль Skoda.

"Пассажир "бехи" умер мгновенно, его тело зажало в салоне, именно на правую сторону пришелся сильный удар. Skoda превратилась в груду металла и вылетела с дороги.







