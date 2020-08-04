РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9819 посетителей онлайн
Новости ДТП
15 305 53

Водитель BMW на большой скорости вылетел на встречку и врезался в Skoda: один человек погиб, четверо пострадали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смертельное ДТП произошло под Киевом на трассе между Крюковщиной и Тарасовкой, один человек погиб.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео ДТП выложил в YouTube канал "Безопасная Киевщина".

ДТП произошло вечером 3 августа между автомобилями BMW и Skoda. Водитель первой на большой скорости не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где в этот момент проезжал автомобиль Skoda.

После столкновения пассажир BMW погиб на месте. Также пострадали пассажиры автомобиля Skoda — все они были госпитализированы.

"В результате ДТП: 4 пострадавших и один труп", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на месте происшествия присутствовало 3 экипажа скорой помощи и один экипаж полиции. Была оказана помощь скорой помощи и регулировка потока автомобилей.

Как пишет ДТП.kiev.ua водитель BMW, предварительно был под воздействием наркотиков и на бешенной скорости вылетел на встречную полосу, врезавшись в автомобиль Skoda.

"Пассажир "бехи" умер мгновенно, его тело зажало в салоне, именно на правую сторону пришелся сильный удар. Skoda превратилась в груду металла и вылетела с дороги.

Водитель BMW на большой скорости вылетел на встречку и врезался в Skoda: один человек погиб, четверо пострадали 01
Водитель BMW на большой скорости вылетел на встречку и врезался в Skoda: один человек погиб, четверо пострадали 02
Водитель BMW на большой скорости вылетел на встречку и врезался в Skoda: один человек погиб, четверо пострадали 03
Водитель BMW на большой скорости вылетел на встречку и врезался в Skoda: один человек погиб, четверо пострадали 04

ДТП (7687) Киевская область (4208)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
надо было в фуру ехать, она большая ей пофиг. А шкоду жалко.
показать весь комментарий
04.08.2020 08:01 Ответить
+21
Виновников-нариков надо пристреливать на месте.
показать весь комментарий
04.08.2020 08:00 Ответить
+15
БМВ головного мозга
показать весь комментарий
04.08.2020 07:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
БМВ головного мозга
показать весь комментарий
04.08.2020 07:54 Ответить
пля, я с вас угораю! в стране каждый день "хундай головного мозга", "шкода головного мозга", "лексус головного мозга", "таврия головного мозга", "рено головного мозга", "пешеход головного мозга", "мопедист головного мозга", "избиратель головного мозга", "аваков головного мозга"
показать весь комментарий
04.08.2020 09:28 Ответить
этот металлолом перестал быть бмв лет 30 назад. А по самому дтп, так схватил правой стороной обочиу и выбросило на встречную полосу, он же заднеприводный.
показать весь комментарий
04.08.2020 10:41 Ответить
Чистый дурачек,успел
показать весь комментарий
04.08.2020 08:00 Ответить
Виновников-нариков надо пристреливать на месте.
показать весь комментарий
04.08.2020 08:00 Ответить
надо было в фуру ехать, она большая ей пофиг. А шкоду жалко.
показать весь комментарий
04.08.2020 08:01 Ответить
Людей шкода , добре , що той здох - більше нікого не вб'є .
показать весь комментарий
04.08.2020 09:17 Ответить
Здох не той… Хоч тих, хто їздить з наркоманами, якось не шкода...
показать весь комментарий
04.08.2020 10:21 Ответить
дрифтинг пати-бинго
показать весь комментарий
04.08.2020 08:07 Ответить
Летіли біба і боба...
показать весь комментарий
04.08.2020 08:09 Ответить
Летів тільки біба. Він і скопитився
показать весь комментарий
04.08.2020 09:57 Ответить
какие-то новости пошли однообразные на Цензоре. каждый день одно и то же - ДТП, ковидла, обстрелов нет, теракт. кстати, а сегодня будет продолжение сериальчика "как я ловил террористов" от Арсенборисыча?
показать весь комментарий
04.08.2020 08:10 Ответить
таки да.. треба писати виключно про житіє Петра Святого!!!
показать весь комментарий
04.08.2020 08:16 Ответить
снова тебе Порох в трусы насрал? ты бы к доктору сходил, что-ли...
показать весь комментарий
04.08.2020 08:37 Ответить
А тебе доктор уже помог?
показать весь комментарий
04.08.2020 08:44 Ответить
я недержанием, в отличие от вас, упоротых, не страдаю. так что, взялись за ручки, и к доктору.
показать весь комментарий
04.08.2020 09:10 Ответить
ты шо? бог не писает и не какает!
показать весь комментарий
04.08.2020 09:34 Ответить
Можливо. Бо ваше життя, 73% довб.бів тупих, порядком підза.бало...
показать весь комментарий
04.08.2020 09:19 Ответить
Не лайтеся , нам разом ще ворога вирізати .
показать весь комментарий
04.08.2020 09:19 Ответить
лечись, дурак
показать весь комментарий
04.08.2020 10:21 Ответить
Быдло решило что законы физики это для лохофф.
показать весь комментарий
04.08.2020 08:12 Ответить
Да уж, основной закон физики для автомобилистов "Быстро едешь-медленно понесут" сработал.
показать весь комментарий
04.08.2020 08:24 Ответить
Автомобили БМВ хорошие,но по странному стечению обстоятельств их покупают в основном олигофрены.
показать весь комментарий
04.08.2020 08:17 Ответить
Tesla i BYD - найкращі , бмв - гівно , навіть електричні . Ін май хоум опініон .
показать весь комментарий
04.08.2020 09:21 Ответить
никому не повторяй больше эту чушь
показать весь комментарий
04.08.2020 09:30 Ответить
humble opinion
показать весь комментарий
04.08.2020 09:46 Ответить
хоум опініон... блин((
показать весь комментарий
04.08.2020 10:23 Ответить
И в селе уже камер наставили! Скоро и посцать в лесу под деревом незамеченным не выйдет!
показать весь комментарий
04.08.2020 08:19 Ответить
Номера быстро сняли
показать весь комментарий
04.08.2020 08:23 Ответить
Думаете кто то из олигархов или прокуроров ехал что номера поснимали?
показать весь комментарий
04.08.2020 08:26 Ответить
удар не хілий, могли злетіти...
показать весь комментарий
04.08.2020 09:22 Ответить
задутый унучёк прокурора летел с белым носиком ))) но не долго, жалко людей и шкоду, а нарики та шоб вы все попередохли вместе с вашим задутым клоуном))
показать весь комментарий
04.08.2020 11:59 Ответить
От удара бляха улетела на родину в Литву или Польшу.
показать весь комментарий
04.08.2020 08:36 Ответить
Походу за рулем был пасажир.
показать весь комментарий
04.08.2020 08:26 Ответить
Понты пафос скорость и порошок... Результат предсказуем....
показать весь комментарий
04.08.2020 08:30 Ответить
Идиоты на дорогах!
Решили покончить жизнь самоубийством? Не нужно калечить окружающих!
Прыгайте со скалы, а лучше ремонтируйте ядерный реактор ...
показать весь комментарий
04.08.2020 08:58 Ответить
Походу щоденні десятки ДТП за участі швидкісних упоротих дибілів-водіїв, гірше всякого COVIDу......войни не треба(((((
показать весь комментарий
04.08.2020 09:24 Ответить
Дорога без обочины, однорядка, зацепил песок и понесло. Эти дороги на Жигули рассчитаны.
показать весь комментарий
04.08.2020 09:31 Ответить
эти дороги на 50 +20 км/ч рассчитаны. а не на 150, как этот летел.
показать весь комментарий
04.08.2020 09:57 Ответить
Такое впечатление, что "слона то и не заметили", а слон в данном случае не высокая скорость БМВ, а плачевное состояние дороги и обочины. Заднее ведущее колесо бехи попало на песок в результате чего и произошло столкновение. Это конечно не извеняет водителя за превышение скорости. Когда несешся, как всравшийся и не оцениваешь качество дороги часто случается такое.
показать весь комментарий
04.08.2020 09:37 Ответить
Именно скорость, а не дорога. Потому, что с вашей логикой можно ехать 150 по двору дома, а в случае аварии виновата дорога.
показать весь комментарий
04.08.2020 10:27 Ответить
у опиатной зайцевой был виноват светофор, а ещё пешеходы лазили по тротуару, а могли сидеть дома или прятаться по подвалам когда наркоманка на болиде летит...
показать весь комментарий
04.08.2020 12:06 Ответить
У меня такое ощущение, что через исправление ситуации с несоблюдением пдд, в головы безмозглых украинских водителей и других такихже пешеходов, велосипедистов, скутеристов, электросамокатчиков и тд можно вдолбить понятие о законности. Нужно только вывести наконец полицию туда, где она должна быть и дрючить, дрючить, жёстко и нещадно дрючить и штрафовать всех, чтобы запищали тонким голосом. Последнее время заметил такую штуку: велосипедисты выписывающие виражи между пешеходами, с детьми и без, гуляющими по тротуару, еще и сигналят в звонки чтобы их пропустили... Вообще, велосипедисты у нас в городе решили, что тротуар это их проезжая часть. Воистину от беспросветной тупости этот народ можно вылечить только жосткой и продолжительной вздрючкой, больше нет надежды ни на что. Как скоты.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:27 Ответить
Його в занос понесло ще до піску. Та і ніяка дорога гонжжжчиків не виправдовує.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:13 Ответить
Больной ублюдок. По такой дороге да на такой скорости лететь. А! Ну так он уже покойник...
показать весь комментарий
04.08.2020 10:20 Ответить
Так, отож, мізків не було. Так що все йде за дідом Дарвіним...
показать весь комментарий
04.08.2020 10:26 Ответить
кількість смертей в дтп пропорційна рівню корупції
показать весь комментарий
04.08.2020 10:47 Ответить
И собака туда же смотреть... Прости Господи.
показать весь комментарий
04.08.2020 10:59 Ответить
Фтовєврохалява, давай всі разом: от єслі би била двацитілєтняя інамарка, то всє билі би цели!
показать весь комментарий
04.08.2020 11:05 Ответить
На нормальных дорогах личко с авакяшкой развесили камеры,теперь бмвшники вынуждены гонять хер знает по каким дорогам.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:24 Ответить
НАРОД , вот ВИДЕО как мы РЕАЛЬНО ездим !!!! ((((( что хотеть еще ??? вы думаете они хоть раз читали КОМЕНТЫ на ЦЕНЗОРЕ ???? едут ЛЮДИ , в машине играет музыка , о чем то хихикают ДЕТИ и тут ЧЕРТ идет на ТРОЙНОЙ обгон как в игральных автоматах !!! ЧЕРТ рушит жизни других ни в чем неповинных ЛЮДЕЙ , калечит их и ради чего ???? таких надо ВАЛИТЬ на месте !!!!! учтите, не дай Бог вам наступить на мой МОЗОЛЬ !!! я предупредил (((( надоели , ....ть !!!!
показать весь комментарий
04.08.2020 20:03 Ответить
1500 тысяч смертей за ПОЛГОДА !!! ((((( тут только РАДИКАЛЬНО надо !!! в ООС где ВОЙНА и то в разы меньше !!! на ВОЙНЕ где боевое оружие , взрывы , обстрелы ???? писец , где ЦЕННОСТЬ вашей жизни ???? да хер с ней вашей , нахрена ЗАБИРАЕТЕ другие жизни ???? ((((
показать весь комментарий
04.08.2020 20:07 Ответить
 
 