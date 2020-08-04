Число жертв COVID-19 в мире достигло 697,2 тыс. человек, количество инфицированных превысило 18,4 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 4 августа в мире зарегистрировали 199 861 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4,3 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 18 446 498 случаев инфицирования и 697 217 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 158 929 (+ 568 за сутки), заболевших - 4 862 174 (+ 48 622 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 751 665 инфицированных (+ 17 988 за сутки) и 94 702 (+ 572 за сутки) летальных случая.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 855 331 человека (+ 50 629 за сутки), количество смертей - 38 971 (+ 810 за сутки).

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В России 856 264 заболевших (+ 5 394 за сутки) и 14 207 летальных случая (+ 79 за сутки).

Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 516 862 человек (+ 5 377 за сутки), количество смертей - 8 539 (+ 173 за сутки).