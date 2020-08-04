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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв COVID-19 в мире достигло 697,2 тыс. человек, количество инфицированных превысило 18,4 млн. ИНФОГРАФИКА

Число жертв COVID-19 в мире достигло 697,2 тыс. человек, количество инфицированных превысило 18,4 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 4 августа в мире зарегистрировали 199 861 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4,3 тыс. человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 18 446 498 случаев инфицирования и 697 217 смертей из-за коронавируса.

Число жертв COVID-19 в мире достигло 697,2 тыс. человек, количество инфицированных превысило 18,4 млн 01

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 158 929 (+ 568 за сутки), заболевших - 4 862 174 (+ 48 622 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 751 665 инфицированных (+ 17 988 за сутки) и 94 702 (+ 572 за сутки) летальных случая.

Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 855 331 человека (+ 50 629 за сутки), количество смертей - 38 971 (+ 810 за сутки).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Универсальное оружие от COVID-19 может и не появиться, - глава ВОЗ Гебрейесус

В России 856 264 заболевших (+ 5 394 за сутки) и 14 207 летальных случая (+ 79 за сутки).

Южная Африка на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 516 862 человек (+ 5 377 за сутки), количество смертей - 8 539 (+ 173 за сутки).

Число жертв COVID-19 в мире достигло 697,2 тыс. человек, количество инфицированных превысило 18,4 млн 02

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Вирус ковида. Реальное видео.
https://www.youtube.com/watch?v=Nl4p_mUJudE
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04.08.2020 08:15 Ответить
дУРАНТИНОФІЛИ цЕНЗОРА !!
ау!!

"ваша" ТЕМА !!
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04.08.2020 10:10 Ответить
«Вирус отступает», - заявил Трамп (https://tass.ru/obschestvo/9114125), заметив снижение числа положительных тестов на COVID-19. Если прирост больных не снизится с 50-60 тыс. в сутки до 10 тыс., «ситуация осенью станет реально плохой», - предупредил главный инфекционист США (4,8 млн заражений) Фаучи .
«Вакцина будет доступна…, возможно, намного раньше конца года», - пообещал Трамп. Эксперты, уверяет NYT, «постоянно находятся под давлением со стороны Белого дома» и опасаются чрезвычайного одобрения вакцины до выборов 3 ноября.

США трудно справляться с проблемами, вызванными эпидемией, что усугубляется выборной кампанией, посетовал замглавы Совбеза Медведев.
Конечно, то ли дело РФ (861 тыс. заражений +5159). Всех забот - обезопасить от ковида туристов, в Сочи и Абхазии. Обнуление Путина провели, невзирая ни на какие цифры, вакцину уже сляпали. И РФПИ впаривает ее не только россиянам, но и Бразилии и Индии. А что? Чудо препарат Арфаварин 15 странам уже всучили. Хотя ВОЗ предупреждает, что лекарства от ковида, возможно, не будет никогда.
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04.08.2020 10:45 Ответить
 
 