С 6 по 14 августа на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за ремонта, - КГГА. КАРТА

В Киеве на Лыбедской площади с 6 по 14 августа будет частично ограничено движение транспорта в связи с ремонтом дорожного полотна

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"С 20:00 6 августа до 10:00 14 августа на Лыбидской площади частично ограничат движение", – сказано в сообщении на сайте КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Согласно информации КК "Киевавтодор", на Лыбидской площади дорожники начинают средний ремонт. Покрытие будут обновлять на участке между бул. Дружбы Народов и ул. Джона Маккейна.

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"В ночь на 7 августа начнут снимать старое асфальтовое покрытие. Во время работ движение будет частично ограничено", – уточнили в КГГА.