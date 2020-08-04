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С 6 по 14 августа на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за ремонта, - КГГА. КАРТА

С 6 по 14 августа на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за ремонта, - КГГА. КАРТА

В Киеве на Лыбедской площади с 6 по 14 августа будет частично ограничено движение транспорта в связи с ремонтом дорожного полотна

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"С 20:00 6 августа до 10:00 14 августа на Лыбидской площади частично ограничат движение", – сказано в сообщении на сайте КГГА со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

Согласно информации КК "Киевавтодор", на Лыбидской площади дорожники начинают средний ремонт. Покрытие будут обновлять на участке между бул. Дружбы Народов и ул. Джона Маккейна.

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"В ночь на 7 августа начнут снимать старое асфальтовое покрытие. Во время работ движение будет частично ограничено", – уточнили в КГГА.

С 6 по 14 августа на Лыбидской площади в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за ремонта, - КГГА 01

дороги (2512) КГГА (2989) Киев (25703) ремонт (1184)


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Как ******* своими ремонтами в час пик, толку ноль бабки отмывают и пробки создают...
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04.08.2020 08:44 Ответить
Движуха перед выборами мэра Киева.
После 25 октября попустит.
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04.08.2020 08:49 Ответить
Опять пробки......
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04.08.2020 09:50 Ответить
Кличко 4 года ничего не делал. Только разворовывал со своими любыми друзями. А за год до выборов развернул бурную деятельность. Везде поперекрывал движение. Создает иллюзию активных работ. Если победит на выборах, то опять 4 года ничего делать не будет, только разворовывать.

Впервые в истории Киева за 7 лет ни одной станции метро не построили. Последнюю станцию метро открывала еще "злочинна влада" в 2013 году.
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04.08.2020 11:12 Ответить
 
 