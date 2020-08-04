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Новости Коронавирус и карантин
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Число инфицированных COVID-19 на Львовщине превысило 10 тыс. человек, за сутки - 146 новых случаев

Число инфицированных COVID-19 на Львовщине превысило 10 тыс. человек, за сутки - 146 новых случаев

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 146 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 10 067 человек, 273 человека умерли, 2506 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1102 ПЦР-теста, из них 146 - положительные. Среди них львовян - 27.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире достигло 697,2 тыс. человек, количество инфицированных превысило 18,4 млн.. ИНФОГРАФИКА

Напомним, по состоянию на утро 3 августа в Украине выявили 990 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, всего - 73 158 инфицированных

Число инфицированных COVID-19 на Львовщине превысило 10 тыс. человек, за сутки - 146 новых случаев 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2937)


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А на російсько-білорусському напрямку - тиша...
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04.08.2020 08:49 Ответить
Львів не у червоній зоні,а Луцьк -так..

ось що значить ,Степанов, дебільна методика.
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04.08.2020 09:03 Ответить
8 человек на 100 тысяч за семь дней для Львова порог 80 человек. И шо. Закрываем кого хотим так получается
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04.08.2020 09:25 Ответить
ПРОБЛЕМА СТЕПАНОВА У ТОМУ,ЩО ВІН ПРОБУЄ ВСІХ "ЗАЧЕСАТИ " ПІД ОДИН ГРЕБІНЕЦЬ..
зі Столиці..
Не "даючи слова" регіонам..
Котрі у деяких питаннях краще володіють ситуацією(у даному випадку спосіб проведення карантину)..

Проблема всіх Міністерств у Києві.
ПРОБЛЕМА СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ всіх років Незалежності.
Коли ДОВБО...ОБИ ,ЗЛОДІЇ і негідники(навіть обрані) ПРОБУЮТЬ ПРАВИТИ з Столиці.
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04.08.2020 10:16 Ответить
У Львові майже 800 тисяч офіційних населення. Луцьк 200 з хвостиком тисяч. Є різниця?
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04.08.2020 12:26 Ответить
27 нових інфікованих у Львові.
Більше ніж в Словаччині,Угорщині чи Фінляндії..
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04.08.2020 09:07 Ответить
для порівняння..
Померло .

Львівщина 273.
Норвегія 256
Греція 209
Литва 80
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04.08.2020 09:10 Ответить
 
 