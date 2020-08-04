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Число инфицированных COVID-19 на Львовщине превысило 10 тыс. человек, за сутки - 146 новых случаев
За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 146 новых случаев заболевания коронавирусом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 10 067 человек, 273 человека умерли, 2506 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1102 ПЦР-теста, из них 146 - положительные. Среди них львовян - 27.
Напомним, по состоянию на утро 3 августа в Украине выявили 990 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, всего - 73 158 инфицированных
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ось що значить ,Степанов, дебільна методика.
зі Столиці..
Не "даючи слова" регіонам..
Котрі у деяких питаннях краще володіють ситуацією(у даному випадку спосіб проведення карантину)..
Проблема всіх Міністерств у Києві.
ПРОБЛЕМА СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ всіх років Незалежності.
Коли ДОВБО...ОБИ ,ЗЛОДІЇ і негідники(навіть обрані) ПРОБУЮТЬ ПРАВИТИ з Столиці.
Більше ніж в Словаччині,Угорщині чи Фінляндії..
Померло .
Львівщина 273.
Норвегія 256
Греція 209
Литва 80