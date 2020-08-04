Число инфицированных COVID-19 на Львовщине превысило 10 тыс. человек, за сутки - 146 новых случаев

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 146 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 10 067 человек, 273 человека умерли, 2506 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1102 ПЦР-теста, из них 146 - положительные. Среди них львовян - 27.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв COVID-19 в мире достигло 697,2 тыс. человек, количество инфицированных превысило 18,4 млн.. ИНФОГРАФИКА

Напомним, по состоянию на утро 3 августа в Украине выявили 990 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек, всего - 73 158 инфицированных