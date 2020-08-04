За сутки в Украине выявили 1061 новый случай COVID-19, умерли 26 человек, всего - 74 219 инфицированных. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

По состоянию на утро 4 августа в Украине лабораторно подтвержден 1061 новый случай заболевания коронавирусом, 26 человек умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 74 219 человек, выздоровевших – 40 613, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 764 человека.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 31 842 человека.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (146), в Харьковской области (143), в Ивано-Франковской области (127) в Киеве (108).

Отметим, ранее на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО была обнародована информация, что по состоянию на утро 4 августа в Украине лабораторно подтверждены 692 новых случая заболевания коронавирусом, 20 человек умерли, 73 850 человек инфицированны, выздоровевших – 40 328, умерли с начала пандемии из-за COVID-19 1 758 человек.

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