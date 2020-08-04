Пандемия COVID-19 нарушила учебный процесс около 1 млрд школьников и студентов во всем мире, - генсек ООН Гутерриш

Около 1 млрд студентов и школьников в 160 странах мира не смогли получать образование в полной мере из-за закрытия учебных заведений в связи с эпидемией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генсек ООН предупредил, что в связи с этим миру грозит "катастрофа поколений", поэтому возобновление нормального учебного процесса должно стать задачей номер один.

"Теперь мы стоим перед катастрофой поколений, которая может растратить неисчислимый человеческий потенциал, подорвать десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся неравенство", - сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что "как только распространение COVID-19 на местах будет поставлено под контроль, возвращение студентов в школы и учебные заведения при соблюдении необходимых мер безопасности должно стать главным приоритетом".

Тем не менее, по его словам, "консультации с родителями, опекунами, учителями являются основополагающими" для принятия решений.

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