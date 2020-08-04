РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10425 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
808 4

Пандемия COVID-19 нарушила учебный процесс около 1 млрд школьников и студентов во всем мире, - генсек ООН Гутерриш

Пандемия COVID-19 нарушила учебный процесс около 1 млрд школьников и студентов во всем мире, - генсек ООН Гутерриш

Около 1 млрд студентов и школьников в 160 странах мира не смогли получать образование в полной мере из-за закрытия учебных заведений в связи с эпидемией коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генсек ООН предупредил, что в связи с этим миру грозит "катастрофа поколений", поэтому возобновление нормального учебного процесса должно стать задачей номер один.

"Теперь мы стоим перед катастрофой поколений, которая может растратить неисчислимый человеческий потенциал, подорвать десятилетия прогресса и усугубить укоренившееся неравенство", - сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что "как только распространение COVID-19 на местах будет поставлено под контроль, возвращение студентов в школы и учебные заведения при соблюдении необходимых мер безопасности должно стать главным приоритетом".

Тем не менее, по его словам, "консультации с родителями, опекунами, учителями являются основополагающими" для принятия решений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестованных и осужденных крымчан продолжают незаконно перемещать в Россию, - ООН

Автор: 

карантин (16729) образование (2271) ООН (4194) Гутерриш Антониу (340) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сначала всех запугали, а теперь всполошились, поздно братцы, очень поздно.
показать весь комментарий
04.08.2020 09:25 Ответить
Неуважаемые - а это ВАШ про .б ! Отвечать за поступки не пробовали?
показать весь комментарий
04.08.2020 09:31 Ответить
Это их цель.
показать весь комментарий
04.08.2020 10:31 Ответить
ВОЗ плохой ООН хороший. Однако обое рябое,запахло киросином. Вот и завиляли хвостом.
показать весь комментарий
04.08.2020 09:41 Ответить
 
 