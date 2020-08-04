ОАСК открыл производство против квалифкомиссии адвокатов из-за угроз Портнова прокурору Божко. ДОКУМЕНТ
Окружной админсуд Киева открыл производство по иску прокурора Александр Божко к квалификационно дисциплинарной комиссии адвокатуры в Киевской области и привлек третьим лицом Андрея Портнова.
Об этом написал адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.
Маселко напомнил, что Портнов систематически угрожал и давил на прокурора в своем деле Божко путем угроз и матерных оскорблений. Более того, он прямо и публично признал, что это он писал и подтвердил все написанное в своем телеграм-канале.
"По данному факту есть уголовное производство, которое в прокуратуре отчаянно пытаются закрыть.
Но не криминалом единым. Портнов называет себя известным адвокатом и на него распространяются правила адвокатской этики. Очевидно, что такие высказывания не вполне этой этике отвечают", - пишет Маселко.
Он добавляет, что именно поэтому Божко обратился в КДКА, которая отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору.
"Но так получается, что Портнов такой герой только в своих извращенных фантазиях и телеграм-канале, а в суде будет отказываться от него (канала. - Ред.). Скоро получим официальное подтверждение", - резюмировал Маселко.
Напомним, ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь Портнова к ответственности за угрозы и мат в отношении работника Офиса генерального прокурора Александра Божко.
16 апреля стало известно, что производство об угрозах Портнова в адрес Божко закрыла СБУ. Основанием для прекращения производства об угрозах прокурору стало "отсутствие состава уголовного правонарушения".
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19 травня повернувся портнов
20 травня відбулась інагурація бобочки.
Так, 19-го формально президентом був Порох, але фактично ніякої влади в нього вже не було, портнов вже його не боявся як президента, тому і повернувся. Так що твій висер - гучний пук, до якого прислухалися такі самі зебуїни (судячи по лайкам)
15 августа Печерский районный суд г. Киева частично удовлетворил иск Портнова к Генпрокуратуре Украины о защите чести, достоинства и деловой репутации, постановив признать недостоверной информацию о его якобы причастности к массовым убийствам активистов на Евромайдане во время зимних событий 2014 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-22 [22] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-23 [23] .
9 октября суд признал недостоверной информацию о якобы причастности Портнова к участию в разворовывании земли и объектов недвижимости в Межигорье и легализации средств, обнародованную руководством Генеральной прокуратуры Украины в его адрес на пресс-конференции 20 мая и обязал Генеральную прокуратуру Украины в 10-дневный срок эту информацию публично опровергнутьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-24 [24] .
В конце декабря 2014 года проживавший на этот момент в Москве Портнов заявил о планах вернуться на Украину в 2015 году в связи с отсутствием против него юридических обвинений. Осенью Евросоюз получил письменное сообщение об отсутствии у правоохранительных органов Украины процессуальных действий против братьев Клюевых и Андрея Портнова по обвинению в растратеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-25 [25] . Санкции ЕС против Андрея Портнова были отменены 5 марта 2015 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-26 [26] . В октябре 2015 года суд ЕС принял решение по делу «Портнов против Совета ЕС», признав, что наложение санкций только по признаку сотрудничества с прежним режимом было недопустимоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-27 [27] .
во-вторых, у тебя раздвоение, и без того бестолковой, личности: когда дело касается правления 5-го Президента, ты постоянно скатываешься к обвинениям, что он сам не поймал портянку, не отшлёпал её по жопке и не посадил её в тюрьмочку...
Хотя, при 5-ом Президенте была настоящая демократия и кворум мнений - просто каждый должен был хорошо выполнять свою работу - но у нас, слегка дебильнутый народец, и от перекрасивышихся друзей портянки, работающих во всех этих гпу, дпу, сдпту, гкпбу, чпдрмту, дыстрабту и так далее, не защищен!
Сейчас, когда моника со своим кагалом, фактически узурпировала власть, чёж она не садит портянку?
ну и в-третих, зебанутое ты гуппи, портянка приехала в Украину за день до иннагурации моники, когда уже свои люди дали команду, что всё будет гуд и никто её не тронет
Будемо спостерігати.
Адвокати в нашій країні, користуючись монополією, стали однією із ланок в корупційній схемі судової влади по викачуванню грошей з кишень громадян.
пока не будуть привлекать к уголовной ответственности таких одиозных недоадвокатиков и закрывать их "вонючие собачие рты", порядка в стране не будет
В отпуске?