ОАСК открыл производство против квалифкомиссии адвокатов из-за угроз Портнова прокурору Божко. ДОКУМЕНТ

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску прокурора Александр Божко к квалификационно дисциплинарной комиссии адвокатуры в Киевской области и привлек третьим лицом Андрея Портнова.

Об этом написал адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

Маселко напомнил, что Портнов систематически угрожал и давил на прокурора в своем деле Божко путем угроз и матерных оскорблений. Более того, он прямо и публично признал, что это он писал и подтвердил все написанное в своем телеграм-канале.

"По данному факту есть уголовное производство, которое в прокуратуре отчаянно пытаются закрыть.

Но не криминалом единым. Портнов называет себя известным адвокатом и на него распространяются правила адвокатской этики. Очевидно, что такие высказывания не вполне этой этике отвечают", - пишет Маселко.

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Он добавляет, что именно поэтому Божко обратился в КДКА, которая отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору.

"Но так получается, что Портнов такой герой только в своих извращенных фантазиях и телеграм-канале, а в суде будет отказываться от него (канала. - Ред.). Скоро получим официальное подтверждение", - резюмировал Маселко.

Напомним, ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь Портнова к ответственности за угрозы и мат в отношении работника Офиса генерального прокурора Александра Божко.

16 апреля стало известно, что производство об угрозах Портнова в адрес Божко закрыла СБУ. Основанием для прекращения производства об угрозах прокурору стало "отсутствие состава уголовного правонарушения".