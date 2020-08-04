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ОАСК открыл производство против квалифкомиссии адвокатов из-за угроз Портнова прокурору Божко. ДОКУМЕНТ

ОАСК открыл производство против квалифкомиссии адвокатов из-за угроз Портнова прокурору Божко. ДОКУМЕНТ

Окружной админсуд Киева открыл производство по иску прокурора Александр Божко к квалификационно дисциплинарной комиссии адвокатуры в Киевской области и привлек третьим лицом Андрея Портнова.

Об этом написал адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

Маселко напомнил, что Портнов систематически угрожал и давил на прокурора в своем деле Божко путем угроз и матерных оскорблений. Более того, он прямо и публично признал, что это он писал и подтвердил все написанное в своем телеграм-канале.

"По данному факту есть уголовное производство, которое в прокуратуре отчаянно пытаются закрыть.

Но не криминалом единым. Портнов называет себя известным адвокатом и на него распространяются правила адвокатской этики. Очевидно, что такие высказывания не вполне этой этике отвечают", - пишет Маселко.

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Он добавляет, что именно поэтому Божко обратился в КДКА, которая отказалась наказать Портнова за угрозы прокурору.

"Но так получается, что Портнов такой герой только в своих извращенных фантазиях и телеграм-канале, а в суде будет отказываться от него (канала. - Ред.). Скоро получим официальное подтверждение", - резюмировал Маселко.

ОАСК открыл производство против квалифкомиссии адвокатов из-за угроз Портнова прокурору Божко 01

Напомним, ранее Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры Киевской области отказалась привлечь Портнова к ответственности за угрозы и мат в отношении работника Офиса генерального прокурора Александра Божко.

16 апреля стало известно, что производство об угрозах Портнова в адрес Божко закрыла СБУ. Основанием для прекращения производства об угрозах прокурору стало "отсутствие состава уголовного правонарушения".

ОАСК открыл производство против квалифкомиссии адвокатов из-за угроз Портнова прокурору Божко 02

Портнов Андрей (659) угрозы (853) этика (27) Окружной админсуд Киева (399) Александр Божко (20)


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Топ комментарии
+32
Не бреши. При Порохе не было слышно ни малейшего писка от "собачьего рта" портянки...
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04.08.2020 10:00 Ответить
+29
При ЗЕвладі вся мерзота повертається в Україну.
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04.08.2020 09:48 Ответить
+28
Портнов повернувся в Україну, коли було вже зрозуміло, що півшостим стане бубочка. А при Порошенку ця наволоч сиділа десь за поребріком та носа не витикала звідти.
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04.08.2020 09:58 Ответить
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При ЗЕвладі вся мерзота повертається в Україну.
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04.08.2020 09:48 Ответить
Ти не повіриш, але пан Портнов повернувся ще коли президентом був Петро Олексійович!)))
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04.08.2020 09:50 Ответить
Портнов повернувся в Україну, коли було вже зрозуміло, що півшостим стане бубочка. А при Порошенку ця наволоч сиділа десь за поребріком та носа не витикала звідти.
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04.08.2020 09:58 Ответить
Не бреши. При Порохе не было слышно ни малейшего писка от "собачьего рта" портянки...
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04.08.2020 10:00 Ответить
Брешеш, зебіл. Портнов повернувся в Україну 19 травня 2019 року. ЗЕ вже був обраний президентом.
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04.08.2020 10:16 Ответить
опять зебилы вносят смуту своим тупым враньем
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04.08.2020 10:20 Ответить
Ублюдочная свинособака и сбрехать нормально не может ..."пан Портнов"))))))
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04.08.2020 10:30 Ответить
Ось саме так й спілкуються "запарєбріковиє" хвойди!
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04.08.2020 11:29 Ответить
Заплачь ещё,долбодятел)
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04.08.2020 11:35 Ответить
Ти глоду пережерло?
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04.08.2020 11:44 Ответить
"Запоребрикові хвойди" ******* пересмикувати факти, вивертати їх на свою користь.
19 травня повернувся портнов
20 травня відбулась інагурація бобочки.
Так, 19-го формально президентом був Порох, але фактично ніякої влади в нього вже не було, портнов вже його не боявся як президента, тому і повернувся. Так що твій висер - гучний пук, до якого прислухалися такі самі зебуїни (судячи по лайкам)
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04.08.2020 12:32 Ответить
самое смешное - списой плядей, лайкнувших лживого зебаната
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04.08.2020 10:33 Ответить
відбиті зебілята
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04.08.2020 11:25 Ответить
Це лише для bash171717 Портнов - пан. Для усіх інших "портянка" - гидота.
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04.08.2020 10:52 Ответить
В прихильників Петра Олексійовича памʼять, немов у рибки гупі- 3 секунди!

15 августа Печерский районный суд г. Киева частично удовлетворил иск Портнова к Генпрокуратуре Украины о защите чести, достоинства и деловой репутации, постановив признать недостоверной информацию о его якобы причастности к массовым убийствам активистов на Евромайдане во время зимних событий 2014 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-22 [22] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-23 [23] .
9 октября суд признал недостоверной информацию о якобы причастности Портнова к участию в разворовывании земли и объектов недвижимости в Межигорье и легализации средств, обнародованную руководством Генеральной прокуратуры Украины в его адрес на пресс-конференции 20 мая и обязал Генеральную прокуратуру Украины в 10-дневный срок эту информацию публично опровергнутьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-24 [24] .
В конце декабря 2014 года проживавший на этот момент в Москве Портнов заявил о планах вернуться на Украину в 2015 году в связи с отсутствием против него юридических обвинений. Осенью Евросоюз получил письменное сообщение об отсутствии у правоохранительных органов Украины процессуальных действий против братьев Клюевых и Андрея Портнова по обвинению в растратеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-25 [25] . Санкции ЕС против Андрея Портнова были отменены 5 марта 2015 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-26 [26] . В октябре 2015 года суд ЕС принял решение по делу «Портнов против Совета ЕС», признав, что наложение санкций только по признаку сотрудничества с прежним режимом было недопустимоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)#cite_note-27 [27] .
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04.08.2020 11:31 Ответить
Усе, молодець, вилизав "портянці", усе що міг. Чи це ти, "портянка" і є?
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04.08.2020 11:41 Ответить
Авжеж- твій хазяїн усе й вилизав, усі звинувачення познімав.
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04.08.2020 11:45 Ответить
У мене нема хазіїв, я вільна людина, а ти холуй портновський. Це для тебе він хазяїн і пан.
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04.08.2020 12:00 Ответить
во-первых, не надо про гупи - это зарегистрированный бренд любого зебанария!
во-вторых, у тебя раздвоение, и без того бестолковой, личности: когда дело касается правления 5-го Президента, ты постоянно скатываешься к обвинениям, что он сам не поймал портянку, не отшлёпал её по жопке и не посадил её в тюрьмочку...
Хотя, при 5-ом Президенте была настоящая демократия и кворум мнений - просто каждый должен был хорошо выполнять свою работу - но у нас, слегка дебильнутый народец, и от перекрасивышихся друзей портянки, работающих во всех этих гпу, дпу, сдпту, гкпбу, чпдрмту, дыстрабту и так далее, не защищен!
Сейчас, когда моника со своим кагалом, фактически узурпировала власть, чёж она не садит портянку?
ну и в-третих, зебанутое ты гуппи, портянка приехала в Украину за день до иннагурации моники, когда уже свои люди дали команду, что всё будет гуд и никто её не тронет
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04.08.2020 14:55 Ответить
Про гупі я не помилився- Портнов приїхав коли формально президентом був Порошенко, генпрокурором- його кум! Що- 5 років не вистачило? Йди додому- тут горілки немає!
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04.08.2020 15:04 Ответить
ща моника возьмёт дело под свой контроль и благополучно отмажет партянку
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04.08.2020 09:48 Ответить
а что на это скажет тупой собачий рот Портнова?!
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04.08.2020 09:54 Ответить
Цікава історія.
Будемо спостерігати.
ОАСК открыл производство против квалифкомиссии адвокатов из-за угроз Портнова прокурору Божко - Цензор.НЕТ 4779
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04.08.2020 09:59 Ответить
КДКА Київської області - давнішнє кубло злодюг, які покривають злодюг.
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04.08.2020 10:00 Ответить
Портной . пакуй чемоданы и к шефу на Рублевку .
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04.08.2020 10:00 Ответить
Портнову скоро в президенты. Не портить же кристально- чистую биографию...
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04.08.2020 10:02 Ответить
В презы мордостана - таки да...
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04.08.2020 10:05 Ответить
Шкода, що до цього часу Верховна Рада України так і не прийняла в кінцевому варіанті президентський закон про ліквідацію адвокатської монополії. Закон був одобрений ще восени Конституційним Судом України.
Адвокати в нашій країні, користуючись монополією, стали однією із ланок в корупційній схемі судової влади по викачуванню грошей з кишень громадян.
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04.08.2020 10:05 Ответить
зато теперь все знают где живет эта гнида
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04.08.2020 10:06 Ответить
Посмотрим, увидим. Можно и в мордостан, будем с ним па-браццки о перемириях домовляться...
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04.08.2020 10:07 Ответить
Спектакль для отмазки. Уже представляю что-нибудь типа "однозначно идентифицировать скриншоты как доказательство вины не представляется возможным" и т.п.
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04.08.2020 10:18 Ответить
в какой стране Мира недоадвокатишка может себе позволить публично оскорблять и угрожать правоохранителю?!

пока не будуть привлекать к уголовной ответственности таких одиозных недоадвокатиков и закрывать их "вонючие собачие рты", порядка в стране не будет
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04.08.2020 10:20 Ответить
та у нас "правоохранители" под стать "недоадвокатишкам"!
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04.08.2020 10:34 Ответить
так всех нормальных разгоняют под шумок недореформ, срут на них с помощью всяких бигусов, не защищают от вранья, угроз и произвола, не платят достойную зарплату, а потом хотят от них образцового бескорыстного служения Родине?
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04.08.2020 10:52 Ответить
Что-то Портнов в последнее время притих...
В отпуске?
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04.08.2020 12:59 Ответить
Когда уже угомонят (навечно) эту рыговскую тварь Портного?!...😉
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04.08.2020 19:26 Ответить
 
 