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Избиение и попытка изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев": "Укрзализныця" уволит ряд сотрудников за халатность

Избиение и попытка изнасилования в поезде

В "Укрзализныце" заявили, что уволят вертикаль работников, из-за халатности которых посторонний мужчина проник в поезд "Мариуполь - Киев", избил пассажирку и попытался изнасиловать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Работники, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд №9/10 "Киев - Мариуполь" и избил пассажирку, будут уволены с занимаемых должностей. Указанные сотрудники проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативного служебного расследования инцидента установлено, что на станции Пятихатки-Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место.

"Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях.

Злоумышленника задержали правоохранители, а поездная бригада предоставила все необходимые показания. Поэтому, с должностей будут уволены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жертва нападения в поезде Анастасия Луговая: Схема действий у этой сущности была отлажена, но меня спас сын

Кроме того, проведен дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем и установлен жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей", - отметили в пресс-службе "УЗ".

""Укрзализныця" еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", - добавили в компании.

Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.

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Топ комментарии
+19
а Сірожу Лєща???
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04.08.2020 09:53 Ответить
+14
А стрелочника забыли уволить.
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04.08.2020 09:48 Ответить
+12
Пасажири не допомагають, бо відомо, що мусора пресуватимуть не нападника (з цього недоумка нічого взяти), а порядного громадянина, який став на захист.
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04.08.2020 10:04 Ответить
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А стрелочника забыли уволить.
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04.08.2020 09:48 Ответить
зачем. всех кто виноват прямо или косвенно - уволили. Что не так? лиш бы пи..нуть?
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04.08.2020 13:11 Ответить
Увольте уже и зелю с афаковым...
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04.08.2020 09:50 Ответить
Хоть так...
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04.08.2020 09:52 Ответить
а Сірожу Лєща???
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04.08.2020 09:53 Ответить
Сіроженьку ніззя. Він - особа вищої касти, можна сказати - напівбог. А постраждала якась там жінка з якимось сином.
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04.08.2020 10:01 Ответить
сарожа свой чувак, его низя)))))
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04.08.2020 10:01 Ответить
А что будем делать с писяржевским?
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04.08.2020 09:56 Ответить
Пасажири не допомагають, бо відомо, що мусора пресуватимуть не нападника (з цього недоумка нічого взяти), а порядного громадянина, який став на захист.
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04.08.2020 10:04 Ответить
"Помощь удалось найти только в соседнем вагоне. Нападавшего задержали и охраняли до Киева"
Интересно, кто его задержал? Пассажиры или в соседнем вагоне проводник - мужик?
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04.08.2020 10:40 Ответить
другие проводники. была информация.
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04.08.2020 13:12 Ответить
Главу укр залізниці увольняйте первым, он точно в этот момент в халате шлялся.
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04.08.2020 10:05 Ответить
От що стабільне і дійсно надійне в Укрзалізниці - це сморід в туалетах поїздів. Це своєрідне ноу-хау, невидимий логотип компанії-монополіста, яка без 5-ти хвилин як готова запускати гіперлуп.
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04.08.2020 10:07 Ответить
"что на станции Пятихатки-Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место."
Источник: https://censor.net/n3211751 ню ню ню во-первых, проводники как церберы стоят в тамбуре и зачастую даже с билетом в другой вагон не очень пускают, да их может не быть если поезд ночной и на станции никто не выходит, но и тогда двери тамбура закрыты, во-вторых, почему проводник не доложила начальнику поезда о безбилетнике
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04.08.2020 10:09 Ответить
Та, скоріше всього, на лапу дав, щоб пустили...
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04.08.2020 10:13 Ответить
Всех подряд?
Нападавшего задержали, начальник поезда поручил охранять его, чтобы тот не смог сбежать.
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04.08.2020 10:10 Ответить
это одни из его обязанностей, как и наблюдать за порядком на маршруте и своими подчиненными. Если бы он зорошо делал последнее - первое бы не понадобилось.
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04.08.2020 10:15 Ответить
А вот если бы нападныка утилизировали, как Анну Каренину - никого бы не уволили. А потерпевшая была бы отмщена.
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04.08.2020 10:16 Ответить
Да это трагедия никто не спорит только почему это уже третья или четвертая статья про этот случай удивляет? Такое у нас в стране регулярно случается почему именно этот случай так активно предают огласке?
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04.08.2020 10:22 Ответить
Тому що вєркам-провідницям не вдалося відкупитися від родини і постраждалі не мовчать.Які гроші допоможуть маленькому хлопчику забути жах,коли б'ють його маму,а вона безпорадно кричить,шукає захисту і бігає з ним вагонами побита і зі страхом за сина? Пам'ятаєте хто викликав поліцію? ЇЇ чоловік,котрий чекав їх в Києві!!! Дивує,що до цього факту хтось може ставитися як до неприємного,але рутинного.
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04.08.2020 10:36 Ответить
Что-то мне подсказывает, что проводник 3-го вагона взял "левого" пассажира, а потом все пошло-поехало. Надеюсь, что увольнения и доведение этого до ВСЕХ работников службы пассажирских перевозок хоть как-то улучшит отношения проводников к пассажирам
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04.08.2020 10:27 Ответить
а почему берут безбилетников - сказать? потому что каждый рейс садится по 2-4 проверяющих и каждый хочет бабла, ручку позолотить. И у них ПЛАН - сколько оштрафовать. А откуда его взять - КАЖДОМУ? вот и возят зайцев, передачки, спекулируют барахлом...
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04.08.2020 13:14 Ответить
Ох и бред..
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06.08.2020 00:34 Ответить
Отмечается, что в ходе оперативного служебного расследования инцидента установлено, что на станции Пятихатки-Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место.

УЗ державна компанія монополіст, а це = корупції. Вона просто не може існувати без цього. Тому, казочки про проникнення, залишать нехай собі. Думаю, що при проведенні досудового розслідування, злочинець розповість за скільки його взяли і хто. А те, що начальника поїзду звільнили, показу, що в керівництві УЗ, добре обізнані, хто і як збирає з провідників гроші у потязію
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04.08.2020 10:30 Ответить
100%!!
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04.08.2020 10:36 Ответить
жаль не уволили тех, кто посылает на каждый рейс по несколько проверок, которые требуют таких же точно взяток которыми делятся потом в самой Укрзализныце.
До самого верха.
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04.08.2020 13:15 Ответить
А ти не воруй)
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06.08.2020 00:36 Ответить
Лет пять тому ехала поездом Мариуполь-Львов, я таких ужасных вагонов и пьяных проводников еще в жизни не встречала. Я лучше на лишние сутки останусь в любом городе, но в поезда в том направлении для меня табу.
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04.08.2020 10:30 Ответить
"заместитель начальника Мариупольского вагонного депо" )) уборщиц забыли уволить, почему то заместителей увольняют первыми, хотя отвечать за подчиненных должен начальник
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04.08.2020 10:40 Ответить
а Крыклий не хочет в отставку пойти?
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04.08.2020 10:41 Ответить
Не хочет.
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04.08.2020 10:45 Ответить
Всех поувольняли, лишь бы не платить миллион по страховке
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04.08.2020 10:48 Ответить
не зіскочать.Хай платять.
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04.08.2020 12:59 Ответить
если у нее есть билет - заплатят, там не так и много.
В отличие от ДТП с нашими маршрутками где билеты НЕ ВЫДАЮТ, и ты вроде как там и не ехал.
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04.08.2020 13:17 Ответить
Проводник был в доле, а вот стрелочника за что??
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04.08.2020 11:13 Ответить
А того довбодятла, який наказав поїзду не зупинятись в Тернополі, бо карантин посилили?
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04.08.2020 11:15 Ответить
вот проводники долбо..бы...выкинули б маньячилу под встречный поезд нах и всё...сами были бы при деле и баба отомщена, молчала бы...может быть...
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04.08.2020 11:42 Ответить
при Зеле "вертикали" тупо нет - вот уже как год в Украине управление ВСЕМ - на полшестого.. случайно и временно с "вертикалью" повезло только Мандель..
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04.08.2020 12:17 Ответить
ну да, это ж не мусарня, тут можно и пропиариться цирку, а кто был уволен за преступные действие мусоров? сАбаков крепко сидит и клал на весь цирк, с ногами.
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04.08.2020 13:03 Ответить
Воспользовался отсутствием проводника - та проводник его 100% за деньги пустил. У проводника не пройдешь просто так это же его деньги.
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04.08.2020 14:23 Ответить
Может проводник заранее позвонил маньяку и сообщил, что тут "такая тьолочка едет"...
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04.08.2020 15:26 Ответить
Проводница соучастница, взяла зайца и кришевала его сколько могла.
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06.08.2020 00:37 Ответить
 
 