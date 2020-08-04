Избиение и попытка изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев": "Укрзализныця" уволит ряд сотрудников за халатность

В "Укрзализныце" заявили, что уволят вертикаль работников, из-за халатности которых посторонний мужчина проник в поезд "Мариуполь - Киев", избил пассажирку и попытался изнасиловать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Работники, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд №9/10 "Киев - Мариуполь" и избил пассажирку, будут уволены с занимаемых должностей. Указанные сотрудники проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативного служебного расследования инцидента установлено, что на станции Пятихатки-Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место.

"Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях.

Злоумышленника задержали правоохранители, а поездная бригада предоставила все необходимые показания. Поэтому, с должностей будут уволены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.

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Кроме того, проведен дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем и установлен жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей", - отметили в пресс-службе "УЗ".

""Укрзализныця" еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", - добавили в компании.

Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.