Избиение и попытка изнасилования в поезде "Мариуполь-Киев": "Укрзализныця" уволит ряд сотрудников за халатность
В "Укрзализныце" заявили, что уволят вертикаль работников, из-за халатности которых посторонний мужчина проник в поезд "Мариуполь - Киев", избил пассажирку и попытался изнасиловать.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Работники, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд №9/10 "Киев - Мариуполь" и избил пассажирку, будут уволены с занимаемых должностей. Указанные сотрудники проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в ходе оперативного служебного расследования инцидента установлено, что на станции Пятихатки-Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, мужчина самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место.
"Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях.
Злоумышленника задержали правоохранители, а поездная бригада предоставила все необходимые показания. Поэтому, с должностей будут уволены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.
Кроме того, проведен дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем и установлен жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей", - отметили в пресс-службе "УЗ".
""Укрзализныця" еще раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров", - добавили в компании.
Напомним, Анастасия Луговая сообщила, что 31 июля в поезде Мариуполь-Киев один из пассажиров без верхней одежды ворвался в купе, где она была с маленьким сыном, начал бить и пытался изнасиловать. Напавший мужчина сломал женщине челюсть. Его задержали и передали полиции. Замминистра внутренних дел Анатолий Геращенко сообщил, что задержанный - уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич, 1975 года рождения, был трижды судим.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Интересно, кто его задержал? Пассажиры или в соседнем вагоне проводник - мужик?
Источник: https://censor.net/n3211751 ню ню ню во-первых, проводники как церберы стоят в тамбуре и зачастую даже с билетом в другой вагон не очень пускают, да их может не быть если поезд ночной и на станции никто не выходит, но и тогда двери тамбура закрыты, во-вторых, почему проводник не доложила начальнику поезда о безбилетнике
Нападавшего задержали, начальник поезда поручил охранять его, чтобы тот не смог сбежать.
УЗ державна компанія монополіст, а це = корупції. Вона просто не може існувати без цього. Тому, казочки про проникнення, залишать нехай собі. Думаю, що при проведенні досудового розслідування, злочинець розповість за скільки його взяли і хто. А те, що начальника поїзду звільнили, показу, що в керівництві УЗ, добре обізнані, хто і як збирає з провідників гроші у потязію
До самого верха.
В отличие от ДТП с нашими маршрутками где билеты НЕ ВЫДАЮТ, и ты вроде как там и не ехал.