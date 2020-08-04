Если кто-то будет давать указания ВАКС, мы об этом заявим публично, - глава суда Танасевич

Глава Высшего антикоррупционного суда Украины Елена Танасевич заверяет, что ни на судей, ни на нее лично не оказывается влияние или давление, а если будут поступать указания и рекомендации, то суд заявит об этом публично.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, чувствуют ли давление или попытки влияния судьи ВАКС со стороны Специализированной антикоррупционной прокуратуры или Национального антикоррупционного бюро Украин.

Вместе с тем, Танасевич рассказала, что от руководителя НАБУ "время от времени приходят письма с предложениями по организации работы суда".

"От этого же заявителя имело место одно обращение со сведениями относительно признаков дисциплинарного правонарушения в действиях работника аппарата, а также две дисциплинарные жалобы в Высший совет правосудия на действия судей Высшего антикоррупционного суда", - отметила глава суда.

В то же время Танесевич подчеркнула, что это все – "рабочие моменты, которые решаются предусмотренным законом способом, поэтому расценивать их как давление или попытки влияния нет оснований".

Читайте также: Антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства главе ГСАУ Холоднюку, подозреваемому в захвате государственной власти

По ее словам, от судей ВАКС в Высший совет правосудия поступило три сообщения о вмешательстве в деятельность, ни одно из них не касается сотрудников САП или НАБУ.

"Что касается других органов государственной власти (возможного их влияния на суд. - Ред.), то следует констатировать отсутствие какого-либо вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия или какого-то особого отношения к Высшему антикоррупционному суду", - отметила Танасевич.

Отвечая на вопрос о том, дает ли ей лично кто-либо рекомендации или указания способствовать вынесению того или иного решения, глава ВАКС сказала: "Нет, такого нет и быть не должно. Но жизнь очень непредсказуема, поэтому, как только случится хоть что-то похожее на указание или рекомендацию, мы сразу заявим об этом публично, что приведет к немедленному обращению в Высший совет правосудия с соответствующим заявлением".