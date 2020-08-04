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Новости
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Если кто-то будет давать указания ВАКС, мы об этом заявим публично, - глава суда Танасевич

Если кто-то будет давать указания ВАКС, мы об этом заявим публично, - глава суда Танасевич

Глава Высшего антикоррупционного суда Украины Елена Танасевич заверяет, что ни на судей, ни на нее лично не оказывается влияние или давление, а если будут поступать указания и рекомендации, то суд заявит об этом публично.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, чувствуют ли давление или попытки влияния судьи ВАКС со стороны Специализированной антикоррупционной прокуратуры или Национального антикоррупционного бюро Украин.

Вместе с тем, Танасевич рассказала, что от руководителя НАБУ "время от времени приходят письма с предложениями по организации работы суда".

"От этого же заявителя имело место одно обращение со сведениями относительно признаков дисциплинарного правонарушения в действиях работника аппарата, а также две дисциплинарные жалобы в Высший совет правосудия на действия судей Высшего антикоррупционного суда", - отметила глава суда.

В то же время Танесевич подчеркнула, что это все – "рабочие моменты, которые решаются предусмотренным законом способом, поэтому расценивать их как давление или попытки влияния нет оснований".

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По ее словам, от судей ВАКС в Высший совет правосудия поступило три сообщения о вмешательстве в деятельность, ни одно из них не касается сотрудников САП или НАБУ.

"Что касается других органов государственной власти (возможного их влияния на суд. - Ред.), то следует констатировать отсутствие какого-либо вмешательства в деятельность по осуществлению правосудия или какого-то особого отношения к Высшему антикоррупционному суду", - отметила Танасевич.

Отвечая на вопрос о том, дает ли ей лично кто-либо рекомендации или указания способствовать вынесению того или иного решения, глава ВАКС сказала: "Нет, такого нет и быть не должно. Но жизнь очень непредсказуема, поэтому, как только случится хоть что-то похожее на указание или рекомендацию, мы сразу заявим об этом публично, что приведет к немедленному обращению в Высший совет правосудия с соответствующим заявлением".

Антикоррупционный суд (1223) Танасевич Елена (14)


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Топ комментарии
+7
Мы поверили украинским судам мусорам, судьям,
Уря уря уря
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04.08.2020 10:03 Ответить
+3
как же вы ****** своими пустоголовыми обещалками и трепом,на кого они вообще рассчитаны???вы как все в системе будете так же сосать и исполнять хотелки власть придержащих
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04.08.2020 10:21 Ответить
+3
Лицемірство... довкола суцільне лицемірство...
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04.08.2020 10:36 Ответить
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Мы поверили украинским судам мусорам, судьям,
Уря уря уря
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04.08.2020 10:03 Ответить
как же вы ****** своими пустоголовыми обещалками и трепом,на кого они вообще рассчитаны???вы как все в системе будете так же сосать и исполнять хотелки власть придержащих
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04.08.2020 10:21 Ответить
та эти даже указания судам давать не в состоянии, только языком чесать, конешно вы заявите, не о чем
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04.08.2020 10:23 Ответить
Если кто-то будет давать указания ВАКС, мы об этом заявим публично.Так и напрашивается - мол мы сами с усами.Сами себе указание дадим.
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04.08.2020 10:30 Ответить
Лицемірство... довкола суцільне лицемірство...
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04.08.2020 10:36 Ответить
Это же просто аттракцион портновской шлюхощедрости какой-то . И все доложим и расскажем вам и ути-пути . Бл... Цирк мразей
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04.08.2020 10:38 Ответить
Всі вищі суди потрібно тимчасово (50 років) розмістити подалі від України (Великобританія, Канада, Австралія кінець кінцем) і наймати суддів з суддівського корпусу тих країн. А свої суддівські кадри - повільно готувати.
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04.08.2020 10:43 Ответить
Такого же мнения! Приводил в пример Сингапур. Там лет 10 или больше после независимости суды были Британскими. У нас,менталитет людей таков, что сколько не меняй судей- ничего не изменится. Другой вопрос- как это воплотить в жизнь?
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04.08.2020 10:57 Ответить
никак. это и есть настоящий рубеж. восстанет всё криминальное кодло со своими холуями.
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05.08.2020 01:00 Ответить
Спасибо что всё мне доходчиво обьяснила, бо я уже начал сомневаться. Теперь все сомнения развеяны и я опять от всего сердца верю украинским "судьям", "прокурорам", "депутатам" и "полиции".
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04.08.2020 10:56 Ответить
вже - заявіть публічно.
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04.08.2020 11:15 Ответить
смешно
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04.08.2020 12:56 Ответить
Вы думаете её генетический код забыл что такое гешефт....
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04.08.2020 12:57 Ответить
Ла ла ла а там муж имеет адвокатскую контору или сват так и работаем а потом покупаем квартиры и острова
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04.08.2020 13:04 Ответить
А если получат огромную взятку, тоже заявят об этом?
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04.08.2020 14:06 Ответить
В ВАКС избрали наиболее опытных, наиболее подготовленных, наиболее коррумпированных судей. Они и сами знают кого и как судить, за сколько отпускать. Какаие еще советы?
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04.08.2020 16:48 Ответить
Суди в Україні можуть бути незалежні тільки якщо їх охороняє ФБР, Маршали США чи американські морськи пехотинці..і флот з авіаціею НАТО...
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04.08.2020 17:03 Ответить
 
 