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Террористу Каримову, захватившему отделение банка в Киеве, сообщено о подозрении, - прокуратура

Террористу Каримову, захватившему отделение банка в Киеве, сообщено о подозрении, - прокуратура

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа захватил отделение банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей: "Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы".

Читайте: Захват банка и фейковые сообщения о минировании в Киеве никак не связаны, - Геращенко

Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стало известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.

Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.

Если Каримова признают вменяемым, то будут судить за теракт, и ему будет грозить до 10 лет за решеткой.

Также читайте: "Дискредитация журналистской профессии", - глава НСЖУ Томиленко осудил спецоперацию СБУ с участием сотрудников СМИ по задержанию террориста Каримова

Автор: 

захват (787) Киев (25703) прокуратура (5037) терроризм (18692)


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Топ комментарии
+3
Подозрение за то что развлекал зав. отделением?
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04.08.2020 10:06 Ответить
+1
Подозрение надо вручить тому кто впустил чурбана-неадеквата в Украину.
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04.08.2020 10:11 Ответить
+1
Та ладно...
Не хватало нам, чтобы он ещё в ВР попал.
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04.08.2020 10:21 Ответить
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Подозрение за то что развлекал зав. отделением?
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04.08.2020 10:06 Ответить
ну таки она даже маску надела не могла с хи хи справиться . всю драматичность портила . заметил в заложниках только те кому есть\ одни начальники\ . что терять если много рассказывать начнут
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04.08.2020 10:22 Ответить
Подозрение надо вручить тому кто впустил чурбана-неадеквата в Украину.
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04.08.2020 10:11 Ответить
Психиатры заявляют, что олигофрению можно корректировать музыкальной терапией и массажем.
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04.08.2020 10:15 Ответить
уже начало одиннадцатого! где новая серия?!!
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04.08.2020 10:16 Ответить
Отпустите Бората. Он просто хотел остаться в Украине.
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04.08.2020 10:17 Ответить
Та ладно...
Не хватало нам, чтобы он ещё в ВР попал.
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04.08.2020 10:21 Ответить
Там психів і без нього вистачає.
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04.08.2020 12:51 Ответить
Один даже спикером был.
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04.08.2020 13:46 Ответить
То так.
Взагалі, в мене часом складається враження, ніби до ВР спеціально набирають таких персонажів замість того, щоб тримати під пильним наглядом санітарів.
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04.08.2020 16:37 Ответить
Терористові Карімову, який захопив відділення банку в Києві, повідомлено про підозру, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9418
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04.08.2020 10:28 Ответить
террорист... 40000 гривен?... олигофрен - таки да, террорист -
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04.08.2020 10:33 Ответить
В этом сраном офисном здании по прежнему нет охраны и с рюкзаками заходит каждый третий
А ведь человек с рюкзаком или на велосипеде - потенциальный психопат, а человек с рюкзаком и на велосипеде - гарантированный идиот.
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04.08.2020 10:53 Ответить
Цьому идийоту "копен-дупен" і додому - хай крутить верблюдам хвости.
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04.08.2020 12:45 Ответить
 
 