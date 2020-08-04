Террористу Каримову, захватившему отделение банка в Киеве, сообщено о подозрении, - прокуратура
Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа захватил отделение банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 УК Украины).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей: "Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы".
Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стало известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.
Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.
Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.
Если Каримова признают вменяемым, то будут судить за теракт, и ему будет грозить до 10 лет за решеткой.
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Не хватало нам, чтобы он ещё в ВР попал.
Взагалі, в мене часом складається враження, ніби до ВР спеціально набирають таких персонажів замість того, щоб тримати під пильним наглядом санітарів.
А ведь человек с рюкзаком или на велосипеде - потенциальный психопат, а человек с рюкзаком и на велосипеде - гарантированный идиот.