Террористу Каримову, захватившему отделение банка в Киеве, сообщено о подозрении, - прокуратура

Гражданину Узбекистана Сухробу Каримову, который 3 августа захватил отделение банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева гражданину Узбекистана, который угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева, сообщили о подозрении в совершении террористического акта, то есть угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей с целью нарушения общественной безопасности и привлечения внимания общественности к определенным его взглядам (ч. 1 ст. 258 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей: "Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд столицы".

Читайте: Захват банка и фейковые сообщения о минировании в Киеве никак не связаны, - Геращенко

Напомним, 3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" и сообщила, что в отделение, расположенное в БЦ "Леонардо", зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Полиция ввела в действие спецоперацию "Гром" и начала переговоры с террористом. Вскоре стало известна личность захватчика: это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуировали.

Через несколько часов Каримов был задержан. Никто не пострадал. В СБУ сообщили, что у него не было при себе взрывчатки.

Если Каримова признают вменяемым, то будут судить за теракт, и ему будет грозить до 10 лет за решеткой.

Также читайте: "Дискредитация журналистской профессии", - глава НСЖУ Томиленко осудил спецоперацию СБУ с участием сотрудников СМИ по задержанию террориста Каримова