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Зеленский четко объяснил Авакову, что президент в Украине он, и только он, - советник главы ОП Подоляк

Зеленский четко объяснил Авакову, что президент в Украине он, и только он, - советник главы ОП Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский деликатно, но четко объяснил министру внутренних дел Арсену Авакову, кто в стране главный.

Об этом "Радіо Свобода" рассказал советник по антикризисным коммуникациям главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю, зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича - безопасность", - отметил Подоляк.

На уточнение, когда именно состоялся этот разговор, антикризисный советник председателя ОП объяснил, что это - "не вопрос одного разговора".

"Этот вопрос поведенческих внутренних реакций. Знаете, как говорят: "кулуары". Вот в кулуарах определенным образом люди себя ведут. И мне кажется, что эта диспозиция, новая диспозиция, возникла в течение последних трех-четырех месяцев, когда уже точно понятно, что Владимир Александрович - это серьезный игрок и он пришел на достаточно длительное время (на длиннее, чем многие думают, но сразу скажу , что мы не говорим об авторитаризме, полицейском государстве и так далее, нет). И Арсен Борисович тоже это понял. И это - очень хорошо. Потому что невозможно (эффективно работать. - Ред.), когда существует чья-тоиллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента", - отметил Подоляк.

При этом он добавил, что имеет к Авакову "теплые чувства" и считает, что "он - молодец".

"Удержаться на этом посту 6 лет - это, конечно, крутая история", - рассказал антикризисный советник Андрея Ермака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский заявил о необходимости обеспечения ученых всем необходимым для создания вакцин в Украине

Автор: 

Аваков Арсен (3445) Зеленский Владимир (20899)


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Топ комментарии
+72
подскажу!
Зеленський чітко пояснив Авакову, що президент в Україні він, і лише він, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3521
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04.08.2020 10:31 Ответить
+69
Зеленский четко объяснил Авакову, что президент в Украине он, и только он, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3314
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04.08.2020 10:22 Ответить
+67
чёто ржу нимагу
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04.08.2020 10:19 Ответить
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Страница 2 из 2
Бубочка хоче бути глявний... так й сказав авакову "ти розбійних, не тягни одеяло на себе, янєлохМінє42, нє дурачок какайнібудь, прідєм забєрьом"....
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04.08.2020 11:03 Ответить
Зеленский четко объяснил Авакову, что ...Видно Арсеній йому дозволив.Ну , щоб все таки видимість була президентства. А то що люди скажуть.
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04.08.2020 11:06 Ответить
с перехвата:
- значит слушай сюда, Арсен, я тебе не лох какой-то и вообще - "мусора не люди"!!
... и угрожающе топнул ножкой 34 размера!
Всё так и было, "зуб даю" (с)
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04.08.2020 11:10 Ответить
А ми???
Тобто те, що всі ми президенти, теж збрехав???
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04.08.2020 11:11 Ответить
це лютий треш. Дитсадок керує державою
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04.08.2020 11:12 Ответить
Вообще-то, даже клоун должен знать, что у нас парламентско-президентская республика.
Так что, Вова, ты можешь себя считать главным, разве что, по хранилищу своих трусов с носками.
И то, Ленка, думаю, не согласится...
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04.08.2020 11:16 Ответить
Так парламент Вовы,там большинство, теперь всё зависит от флюгерности,если на Московию то там голоса есть,будем смотреть что дальше будет по сюжету
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04.08.2020 11:23 Ответить
а про диктатуру закона кто-то слышал?
похоже гетьманам закон не указ..
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04.08.2020 17:15 Ответить
милые бранятся - только тешатся
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04.08.2020 11:21 Ответить
Дивно, що йому це треба пояснювати.
Уявіть, як сприймають ЗЕ за кордоном..
Слабк....
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04.08.2020 11:22 Ответить
Даже в Израиле говорят, https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
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04.08.2020 11:38 Ответить
Если король кричит, что ОН король, то всем понятно, что он совсем не король.
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04.08.2020 11:25 Ответить
Зеленський чітко пояснив Авакову, що президент в Україні він, і лише він, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1753
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04.08.2020 11:57 Ответить
интересно, а ножкой топнул? кулаком по столу стукнул? )))))) не иначе корона на глаза сползла )))
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04.08.2020 11:26 Ответить
Та просто сказал что не лох и назвал возраст
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04.08.2020 11:46 Ответить
Авакян должен ответить , что он целый министр, а не шолибокак.
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04.08.2020 11:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1Yxoyu35rHE Ермак завербован ФСБ в Омане, псевдоним "Козырь". Зеленский, звони Баканову, если тебя там тоже не завербовали.
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04.08.2020 11:26 Ответить
А чим боканов ліпше???взагалі їх всіх разом треба гнати і чим скоріше тим ліпше для України!!!
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04.08.2020 12:33 Ответить
Идиоты,если какой то сын севанского народа на третьестепенной должности не знает кто в Украине президент,то его нужно гнать из страны обратно на родину,а не клоунничать перед ним с напоминаниями смеша всех кур и все тапочки.
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04.08.2020 11:27 Ответить
скорее тебя дурня погонят
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04.08.2020 17:33 Ответить
********* шапіто....
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04.08.2020 11:28 Ответить
звичайно, ніяких "пруфів" - не буде. це все "тварческая самадеятельнасть" ОП (то було - на другий термін, тепер хто тут хазяїн). Піднімають імідж Президента. Також недолуго, як і хвилю "тірору"
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04.08.2020 11:28 Ответить
раньше Подоляк был такой бесстрашный, бойкий, задиристый и непримиримый. А стал советником - сдулся (чуть не сказал, скурвился). Вот и верь теперь бесстрашным и бойким...
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04.08.2020 11:29 Ответить
Та да...
Власть портит человека(любого)
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04.08.2020 11:39 Ответить
Реальная власть потихоньку перемещается от олигархов в сторону МО, МВД и МВФ. это уже прогресс.
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04.08.2020 11:29 Ответить
"Президент України Володимир Зеленський делікатно, але чітко пояснив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, хто в країні головний" - та знаємо, типу НЕЛОХ.

Зеленський чітко пояснив Авакову, що президент в Україні він, і лише він, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3708
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04.08.2020 11:33 Ответить
А з якого дива блазень вже "Александр"?
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04.08.2020 12:25 Ответить
там правильней "Слуга народа Та Сторона"
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04.08.2020 12:49 Ответить
Конечно Зеленский самый главный-главный шпрехшталмкйстер у авакова
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04.08.2020 11:34 Ответить
Отлабзал, вытер губы и пояснил 🤣🤮🤣🤮🤣🤮 Ржу 🤣🤣🤣🤮🤮🤮
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04.08.2020 11:34 Ответить
Канечно, только Ты главный, канечно Бубочка моя 🤣🤣🤣
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04.08.2020 11:37 Ответить
Мишаня жжет...рюкзаков ставит президентов и снимает...
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04.08.2020 11:34 Ответить
Яких корисних порад можна чекати від радника (Подоляк), який навіть не розуміє, що сказане ним підриває залишки авторитету Президента. Подоляку не спадало на думку, що доказувати міністру хто головний є ганьбою для Президента, свідченням сприйняття особистості Зе.
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04.08.2020 11:37 Ответить
пудель пукнул на волка ))
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04.08.2020 11:38 Ответить
А тепер зверніть увагу, хто коментує. Це якійсь радник радника з якогось офіса (радник глави Офісу Президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк)
Я так думаю, що Авакову треба цього радника радника в КПЗ з підвищенним комфортом (або без) заховати .
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04.08.2020 11:39 Ответить
Зеленський чітко пояснив Авакову, що президент в Україні він, і лише він, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1688

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04.08.2020 11:40 Ответить
ГОСТ картинка обрезанная какая то
Петрухи не хватает
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04.08.2020 11:44 Ответить
Петруха с ремнем, в кадр не поместился, будет жопу сЦикуну массажировать, что бы не шалил.
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04.08.2020 12:00 Ответить
А где володя питерсский ?
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05.08.2020 10:46 Ответить
Из подкровати?
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04.08.2020 11:41 Ответить
Подивилась в гуглі висновок- який през такий і подоляк. більше слів немає одні вираженія
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04.08.2020 11:49 Ответить
Арсен Борисович,Президент тот,у кого на носу очки .И очки у меня.А значит Президент я.Понял?
-Не понял.Вы говорили,що все мы Президенты.
Зеленський чітко пояснив Авакову, що президент в Україні він, і лише він, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8162
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04.08.2020 11:51 Ответить
Та Аваков і без Подоляка знає хто є найвеличнішим, духовним лідером **********, на якому зійшовся клином білий світ. Вот якби на місці Авакова був би якийсь дурачок....
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04.08.2020 11:54 Ответить
бугага Вони обидва не президенти. Один по посаді, іншій по факту.
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04.08.2020 12:01 Ответить
"Удержаться на этом посту 6 лет - это, конечно, крутая история". - "Крутая история" это биография Эдварда Гувера. Он был главным полицейским Америки непрерывно в течение сорока восьми лет, и его очень многие боялись, даже американские президенты опасались могущественного директора ФБР.
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04.08.2020 12:13 Ответить
Дуже подобається назва, радник єрмака, а єрмак радник зєлєпукіна, і скільки радників у радників???
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04.08.2020 12:36 Ответить
Если бы я могла дать совет работодателю этого Миши, он был бы таким: увольте этого дурака немедленно!
Всё, что он говорит и пишет, пытаясь пиарить Зеленского, это сплошная глупость и дичь, которая может только добавить негатива в восприятие того типа, который сейчас и так очень плохо играет роль президента.
На какой помойке после использования Лёвочкиным они его подобрали?
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04.08.2020 12:55 Ответить
И где-тто в это время в ОПе ехидненько засмеялся некто Ермак
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04.08.2020 13:08 Ответить
Ой насмешили мои тапочки пустое место возбудилось и стукнуло по стлоу
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04.08.2020 13:16 Ответить
Хочеться посто нагадати тому,хто прийшов всерьоз та надовго- растов нє резінавий!
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04.08.2020 13:19 Ответить
Зеля , ти ніхто і фамілія твоя блазень !
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04.08.2020 13:38 Ответить
Терпилам поджидкам без разницы,они все призиденты
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04.08.2020 13:44 Ответить
"...вже точно зрозуміло, що Володимир Олександрович - це серйозний гравець і він прийшов на доволі тривалий час (на довший, ніж багато хто думає" Джерело: https://censor.net/ua/n3211756

Когда баллотировался на высший пост страны, говорил только об одном сроке...Было убедительно. Сейчас это очень настораживает. Власти всегда мало...
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04.08.2020 13:53 Ответить
обидва - козли !
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04.08.2020 14:01 Ответить
обох вас копняками тре під зад гнати !
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04.08.2020 14:02 Ответить
Зеля ножкой топнул! А где этот топтун был, когда дом в Киеве взрывался, когда сержант Журавель от жажды раненый умирал, когда наводнение на западной было? Ах, отдыхал, на самоизоляции. Ну то пшел он на фиг, этот през-дент.
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04.08.2020 14:12 Ответить
А кто-то заметил в Украине президента? Не ***** путинскую с олигархических корпоративов, клоуна малахольного! А Президента! Олигархи у нас добрые, всем дают поржать - "клоун-президент". Но, как-то не смешно... может чего не понимаю? У богатых свои заморочки. А 73% лохов хоть поняли эту шутку юмора - для вас же старались! Смейтесь!
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04.08.2020 14:17 Ответить
Я - президент, нет я президент! Это напоминает спор Шуры Балаганова и Паниковского:
"А ты кто такой?" https://www.youtube.com/watch?v=9zySFVipKfE (с) ...
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04.08.2020 14:18 Ответить
Зеленський чітко пояснив Авакову, що президент в Україні він, і лише він, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1669
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04.08.2020 15:05 Ответить
Придворный шут понял или шипнули что аваков роет яму ему?
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04.08.2020 15:11 Ответить
У завхоза Дерьмака много советников? В офисе, если посчитать, несколько сотен дармоедов пасётся....Вот где наши сотни миллионов проедаются....
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04.08.2020 15:14 Ответить
мне кажется, что Рюкзакян свою обрезанную шаурму ложить хотел с улыбочкой и на этого Подоляка и на ЗЕлёную Бубочку.
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04.08.2020 15:24 Ответить
"....Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю, зачем.Источник: https://censor.net/n3211756 - насправді , Аваков - реально головний в цій країні ще з березня 2014
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04.08.2020 15:33 Ответить
как зачем, Аваков помог потопить с Коломойским сильного политика Порошенко
а теперь понимает что клоуна вообще легко подвинуть и самим стать президентом
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04.08.2020 16:09 Ответить
Т.е. разобрались наконец-то:
Зеленський чітко пояснив Авакову, що президент в Україні він, і лише він, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1229
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04.08.2020 16:28 Ответить
ЗЕбилы превратили Украину в цирк.

Ростов.
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04.08.2020 16:41 Ответить
Зе-чмо - **********.

Зеленський чітко пояснив Авакову, що президент в Україні він, і лише він, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6542
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04.08.2020 21:40 Ответить
Деликатно, это когда Сабаков узнает из газет, что он уволен к чертовой матери, как не соответствующий занимаемой должности..
По нормальному - арест и посадка за коррупцию и диверсантскую деятельность на пользу Уйлостана.
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04.08.2020 16:58 Ответить
Будешь много трындеть так тебя Сабаков на ноль умножит, не таких умножал.
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04.08.2020 17:08 Ответить
Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
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04.08.2020 19:45 Ответить
Одиниця виміру потужності - кінська сила.
У випадку "потужного міністра" пропоную потужність міряти в рюкзаках. А краще у віслюках.
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04.08.2020 19:49 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский деликатно, но четко объяснил министру внутренних дел Арсену Авакову, кто в стране главный Источник: https://censor.net/n3211756

Зеленський чітко пояснив Авакову, що президент в Україні він, і лише він, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8140
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04.08.2020 21:18 Ответить
Шо, так и сказал "Я не лох ?"
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04.08.2020 22:29 Ответить
Хотелось бы дословно узнать эти "деликатные, но чёткие" выражения от одного "серъезного игрока" другому. Они многое объяснят и филологам, и психологам...
А насчёт "внутренних поведенческих реакций" в кулуарах - это видимо, что-то из мира животных?
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04.08.2020 22:39 Ответить
как же глубоко он лизнул царю, этот песков зебильного разлива. Каков слог! Каков прогиб! Молодец, зачёт, сцарь тебя заметит и наградит шмоткой с царского плеча, жди.
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04.08.2020 23:49 Ответить
Фух)) шо не заголовок, то ор до самых слез)) Он напомнил)) видать сам понял что его за тряпку половую считают) Такое ничтожество, что хочется бросить пить пиво пока это чмо у власти.
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04.08.2020 23:54 Ответить
Кожного дня шукаю серед земляків і землян....хто голосував за ЦИХ слуг? Ніхто не признається. Такого антидержавного антиукраїнського ...лайна ще не було,хіба тільки при Януці-падлюшному, та і то вони повтікали частково ще при ньому наввипередки,бо були диверсантами. Думається,що нам треба ще раз пройти ці ГРАБЛІ і відзначити згодом...святом Дня Закінчення Народної Дурі. Може в останнє?
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05.08.2020 07:20 Ответить
І квітня - "Всесвітній день Дурня"... 21 квітня - "Всеукраїнський день ІДІОТА"... Особливість святкування - "порохоботи" дарують "зелюкам" паперові блазенські ковпаки і дитяці брязкальця...
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05.08.2020 10:53 Ответить
A где 24 часа ?
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05.08.2020 10:40 Ответить
Наш "деликатный" просто объяснил, что тот вице-президент.
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06.08.2020 11:57 Ответить
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