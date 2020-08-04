Зеленский четко объяснил Авакову, что президент в Украине он, и только он, - советник главы ОП Подоляк
Президент Украины Владимир Зеленский деликатно, но четко объяснил министру внутренних дел Арсену Авакову, кто в стране главный.
Об этом "Радіо Свобода" рассказал советник по антикризисным коммуникациям главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.
"Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю, зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича - безопасность", - отметил Подоляк.
На уточнение, когда именно состоялся этот разговор, антикризисный советник председателя ОП объяснил, что это - "не вопрос одного разговора".
"Этот вопрос поведенческих внутренних реакций. Знаете, как говорят: "кулуары". Вот в кулуарах определенным образом люди себя ведут. И мне кажется, что эта диспозиция, новая диспозиция, возникла в течение последних трех-четырех месяцев, когда уже точно понятно, что Владимир Александрович - это серьезный игрок и он пришел на достаточно длительное время (на длиннее, чем многие думают, но сразу скажу , что мы не говорим об авторитаризме, полицейском государстве и так далее, нет). И Арсен Борисович тоже это понял. И это - очень хорошо. Потому что невозможно (эффективно работать. - Ред.), когда существует чья-тоиллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента", - отметил Подоляк.
При этом он добавил, что имеет к Авакову "теплые чувства" и считает, что "он - молодец".
"Удержаться на этом посту 6 лет - это, конечно, крутая история", - рассказал антикризисный советник Андрея Ермака.
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- значит слушай сюда, Арсен, я тебе не лох какой-то и вообще - "мусора не люди"!!
... и угрожающе топнул ножкой 34 размера!
Всё так и было, "зуб даю" (с)
Тобто те, що всі ми президенти, теж збрехав???
Так что, Вова, ты можешь себя считать главным, разве что, по хранилищу своих трусов с носками.
И то, Ленка, думаю, не согласится...
похоже гетьманам закон не указ..
Уявіть, як сприймають ЗЕ за кордоном..
Слабк....
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Власть портит человека(любого)
Я так думаю, що Авакову треба цього радника радника в КПЗ з підвищенним комфортом (або без) заховати .
Петрухи не хватает
-Не понял.Вы говорили,що все мы Президенты.
Всё, что он говорит и пишет, пытаясь пиарить Зеленского, это сплошная глупость и дичь, которая может только добавить негатива в восприятие того типа, который сейчас и так очень плохо играет роль президента.
На какой помойке после использования Лёвочкиным они его подобрали?
Когда баллотировался на высший пост страны, говорил только об одном сроке...Было убедительно. Сейчас это очень настораживает. Власти всегда мало...
"А ты кто такой?" https://www.youtube.com/watch?v=9zySFVipKfE (с) ...
а теперь понимает что клоуна вообще легко подвинуть и самим стать президентом
Ростов.
По нормальному - арест и посадка за коррупцию и диверсантскую деятельность на пользу Уйлостана.
У випадку "потужного міністра" пропоную потужність міряти в рюкзаках. А краще у віслюках.
А насчёт "внутренних поведенческих реакций" в кулуарах - это видимо, что-то из мира животных?