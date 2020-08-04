Зеленский четко объяснил Авакову, что президент в Украине он, и только он, - советник главы ОП Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский деликатно, но четко объяснил министру внутренних дел Арсену Авакову, кто в стране главный.

Об этом "Радіо Свобода" рассказал советник по антикризисным коммуникациям главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю, зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича - безопасность", - отметил Подоляк.

На уточнение, когда именно состоялся этот разговор, антикризисный советник председателя ОП объяснил, что это - "не вопрос одного разговора".

"Этот вопрос поведенческих внутренних реакций. Знаете, как говорят: "кулуары". Вот в кулуарах определенным образом люди себя ведут. И мне кажется, что эта диспозиция, новая диспозиция, возникла в течение последних трех-четырех месяцев, когда уже точно понятно, что Владимир Александрович - это серьезный игрок и он пришел на достаточно длительное время (на длиннее, чем многие думают, но сразу скажу , что мы не говорим об авторитаризме, полицейском государстве и так далее, нет). И Арсен Борисович тоже это понял. И это - очень хорошо. Потому что невозможно (эффективно работать. - Ред.), когда существует чья-тоиллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента", - отметил Подоляк.

При этом он добавил, что имеет к Авакову "теплые чувства" и считает, что "он - молодец".

"Удержаться на этом посту 6 лет - это, конечно, крутая история", - рассказал антикризисный советник Андрея Ермака.

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