За сутки в Киеве 108 новых случаев COVID-19, три человека умерли, всего 8,6 тыс. инфицированных, - Кличко

На сегодняшний день коронавирус подтвердили у 8 554 жителей Киева.

Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки еще на 108 человек. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян. На сегодня в столице уже 8 662 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Среди заболевших: 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет, 46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет, 6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет.

Заболели в том числе и четверо медработников.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Излечились за минувшие сутки 50 пациентов. Всего коронавирус побороли 3 044 жителя Киева.

Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Дарницком районе - 21, в Днепровском - 18, в Печерском и Святошинском районах - по 13 случаев.

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