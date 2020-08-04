За сутки в Киеве 108 новых случаев COVID-19, три человека умерли, всего 8,6 тыс. инфицированных, - Кличко
На сегодняшний день коронавирус подтвердили у 8 554 жителей Киева.
Об этом в Telegram сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за минувшие сутки еще на 108 человек. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян. На сегодня в столице уже 8 662 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Среди заболевших: 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет, 46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет, 6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет.
Заболели в том числе и четверо медработников.
В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Излечились за минувшие сутки 50 пациентов. Всего коронавирус побороли 3 044 жителя Киева.
Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Дарницком районе - 21, в Днепровском - 18, в Печерском и Святошинском районах - по 13 случаев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль