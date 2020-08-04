С начала года пиротехники ГСЧС уничтожили более 37 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе 586 авиабомб

Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 37 тыс. 129 взрывоопасных предметов, в том числе 586 авиационных бомб", - сказано в сообщении.

Отмечается, что только за прошедшие сутки, 3 августа, осуществлено 46 выездов, в ходе которых выявлено 393 боеприпаса, в том числе 1 авиационная бомба.

Так, 3 августа в Одесской области, за пределами с. Розовка Саратского района, во время планового обследования на наличие взрывоопасных предметов, пиротехники обнаружили один артснаряд калибра 152 мм. В этот же день в Овидиопольском районе за пределами пгт Великодолинское местный житель нашел артснаряд калибра 76 мм.

В этот же день группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения ГУ ГСЧС в Хмельницкой области было уничтожено два артиллерийских снаряда калибра 152 мм. Эти взрывоопасные предметы обнаружены во время проведения ремонтных работ автодороги Р-48 в г. Хмельницкий и неподалеку от с. Криваченцы Волочисского района.

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Кроме того продолжаются работы по разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, в течение 3 июля подразделения ГСЧС Украины на территории Донецкой области, где проводится операция Объединенных сил, было обследовано 1,28 га территории и обнаружено и изъято 40 взрывоопасных предметов.

"На Луганщине пиротехническими расчетами было обследовано 1,5 га территории области в Станично-Луганском и Попаснянском районах, где обнаружены и изъяты 16 артиллерийских снарядов, 14 минометных мин, 2 гранаты и 2 единицы инженерных боеприпасов. Также, в рамках реализации совместного проекта ГСЧС и Датского совета по делам беженцев/Датской группы по разминированию, по очистке (разминированию) загрязненной взрывоопасными предметами территории Луганщины, было обследовано 0,1942 га в Попаснянском районе, где взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

С целью предупреждения несчастных случаев среди населения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами.

Категорически запрещается:

- касаться подозрительного предмета или передвигать его;

- заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;

- осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, поскольку практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреванию;

- пытаться самостоятельно обезвредить находку.