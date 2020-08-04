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За почти год работы ВАКС вынес 13 обвинительных приговоров и один оправдательный, - глава суда Танасевич

За почти год работы ВАКС вынес 13 обвинительных приговоров и один оправдательный, - глава суда Танасевич

Высший антикоррупционный суд Украины за почти год работы вынес 13 обвинительных приговоров. Сейчас на рассмотрении суда находится 172 уголовных производства.

Об этом сообщила глава ВАКС Елена Танасевич в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас на рассмотрении по существу предъявленного обвинения в Высшем антикоррупционном суде находится 172 уголовных производства. По абсолютному большинству этих производств суд находится на стадии исследования доказательств. За период с 5 сентября 2019 года по настоящий момент суд вынес 14 приговоров: 13 обвинительных (7 из них - на основании соглашений о признании вины) и 1 – оправдательный", - рассказала Танасевич.

Говоря об уровне доверия общества к суду, Танасевич отметила, что он "напрямую зависит от уровня профессионализма судей, от справедливости и обоснованности их решений, от скромности и сдержанности судей в быту, от культуры общения не только в зале судебных заседаний, но и в повседневной жизни".

"Быть судьей - это высокая честь, это стиль жизни и образ мышления", - выразила убеждение глава ВАКС.

Вместе с тем она добавила: "К сожалению, в украинских реалиях можно наблюдать акции целенаправленной дискредитации конкретных судей и судебной власти в целом, или слышать публичную критику, а иногда откровенную ложь и даже бранные слова в медиа-пространстве или социальных сетях".

По словам Танасевич, для того, чтобы сформировать доверие к деятельности ВАКС, был создан отдел коммуникаций, избраны судьи-спикеры, оперативно подается информация о рассмотрении дел и проводятся онлайн-трансляции заседаний.

"Эта масштабная система мероприятий, на самом деле, является вынужденным шагом. Но она позволяет суду освещать свою деятельность самостоятельно и противостоять искажению информации. Надеюсь, что это позволит рассудительным гражданам сформировать объективное мнение о деятельности суда и будет способствовать сохранению доверия общества", - подытожила глава ВАКС.

Автор: 

Антикоррупционный суд (1223) Танасевич Елена (14)


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Топ комментарии
+11
Цілих 13 вироків за рік,шалені темпи !! З такими темпами боротьба з корупцією в Україні триватиме тисячі років !!))
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04.08.2020 10:49 Ответить
+6
Одне рішення на місяць. Турборежим надзвичайний. Сподіваюсь не дуже втомилися?
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04.08.2020 10:56 Ответить
+3
Український суд,самий доброчесний і жодним чином не корумпований, суд в світі !!))
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04.08.2020 10:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Цілих 13 вироків за рік,шалені темпи !! З такими темпами боротьба з корупцією в Україні триватиме тисячі років !!))
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04.08.2020 10:49 Ответить
Нуда... Если не будет новых дел, то с такой скоростью они уже обеспечены работой на 12 лет...
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04.08.2020 10:59 Ответить
З огляду на корумпованість української спільноти, на тисячі років !!))
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04.08.2020 11:02 Ответить
Враховуючи,як Барига кілька років "торпедував" саме створення АКС,хотілося,щоб саме по якійсь з 172 справ засуджений на пару років був би власне він..
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04.08.2020 11:13 Ответить
тепер треба рочків 5 перепочити
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04.08.2020 10:51 Ответить
За держрахунок "єстєствєно" !!))
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04.08.2020 10:53 Ответить
Український суд,самий доброчесний і жодним чином не корумпований, суд в світі !!))
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04.08.2020 10:51 Ответить
Одне рішення на місяць. Турборежим надзвичайний. Сподіваюсь не дуже втомилися?
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04.08.2020 10:56 Ответить
Є ризик ,що турбіну заклинить ,від перенавантаження !!))
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04.08.2020 10:58 Ответить
Переробилися та втомилися бідолаги. Треба їм ще з десяток мільйонів підкинути на зарплатню.
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04.08.2020 11:02 Ответить
Одно решение суда в месяц ? Я тоже хочу работать в этой конторе
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04.08.2020 11:14 Ответить
У Вас денег не хватит.Подсобирайте еще.
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04.08.2020 11:23 Ответить
В кредит можно? Я верну, честное пионерское
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04.08.2020 11:38 Ответить
Если устроитесь на эту работу,то в том что вернете не может быть никаких сомнений.
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04.08.2020 11:49 Ответить
За майже рік роботи ВАКС виніс 13 обвинувальних вироків і один виправдувальний, - глава суду Танасевич - Цензор.НЕТ 7357
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04.08.2020 11:52 Ответить
когда сукисов с крючковым посадите? лагуна, тимонькина?
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04.08.2020 11:20 Ответить
Когда лазареву осудите,про её взяточничество прекрасно знают и в прокуратуру и бакановцы?
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04.08.2020 11:29 Ответить
Такими темпами коррупцию истребим к 3017 году.
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04.08.2020 11:49 Ответить
Эффективная эта контора для мажоров ВАКС с высокими зарплатами - по одному делу в месяц. На хер это говно антикоррупционное нужно? Поймали казнокрада - тут же повесили! Поймали коррупционера тут же расстреляли! Через пол года Украина белая и пушистая процветает! Легко и просто!
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04.08.2020 11:57 Ответить
"Быть судьей - это высокая честь, это стиль жизни и образ мышления". Это цитата из прослушки судьи Вовка?
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04.08.2020 12:23 Ответить
Они еще и глупые, умные с такими результатами промолчали бы.
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04.08.2020 15:52 Ответить
 
 