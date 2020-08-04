Около 8 млн доз вакцины от коронавируса может получить Украина в следующем году, - Ляшко

В мире на завершающей стадии клинических испытаний находятся 6 вакцин, их серийное производство должно начаться в начале 2021 года. Украина уже договорилась о получении этой вакцины приблизительно для 20% населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"По состоянию на начало августа уже 25 вакцин-кандидатов исследуются клинически и 6 из них приблизились к завершающей, третьей клинической стадии, результаты которых мы ожидаем к концу года и серийное производство уже должно начаться в начале 2021 года. Вакцины должны появиться в том числе и в Украине", - отметил санврач.

По словам Ляшко, Украина получила подтверждение от COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. - Ред.), что имеет право обратиться в это объединение по поводу вакцинам для проведения прививок людям из групп риска или определенным возрастным категориям.

Главный санврач пояснил, что, согласно данному механизму, каждая страна, которой предоставлено право обращаться в альянс получит вакцины для покрытия прививками около 20% населения. Для Украины это - около 8 млн доз.

"Это - та вакцина, которая гарантированно поступит в Украину разными объемами, и она может быть либо бесплатной, либо по специальной цене", - сказал Ляшко.

Также главный санврач добавил, что Минздрав ведет переговоры с производителями и с правительствами других стран, чтобы "кроме этих 20% дополнительно закупить вакцину за бюджетные средства уже по другим ценам, чтобы покрыть все группы риска прививками от коронавирусной болезни".

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