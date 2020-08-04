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Новости Коронавирус и карантин
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Около 8 млн доз вакцины от коронавируса может получить Украина в следующем году, - Ляшко

Около 8 млн доз вакцины от коронавируса может получить Украина в следующем году, - Ляшко

В мире на завершающей стадии клинических испытаний находятся 6 вакцин, их серийное производство должно начаться в начале 2021 года. Украина уже договорилась о получении этой вакцины приблизительно для 20% населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"По состоянию на начало августа уже 25 вакцин-кандидатов исследуются клинически и 6 из них приблизились к завершающей, третьей клинической стадии, результаты которых мы ожидаем к концу года и серийное производство уже должно начаться в начале 2021 года. Вакцины должны появиться в том числе и в Украине", - отметил санврач.

По словам Ляшко, Украина получила подтверждение от COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19. - Ред.), что имеет право обратиться в это объединение по поводу вакцинам для проведения прививок людям из групп риска или определенным возрастным категориям.

Главный санврач пояснил, что, согласно данному механизму, каждая страна, которой предоставлено право обращаться в альянс получит вакцины для покрытия прививками около 20% населения. Для Украины это - около 8 млн доз.

"Это - та вакцина, которая гарантированно поступит в Украину разными объемами, и она может быть либо бесплатной, либо по специальной цене", - сказал Ляшко.

Также главный санврач добавил, что Минздрав ведет переговоры с производителями и с правительствами других стран, чтобы "кроме этих 20% дополнительно закупить вакцину за бюджетные средства уже по другим ценам, чтобы покрыть все группы риска прививками от коронавирусной болезни".

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
грядут новые распилы и откаты. этот ковид просто таки клондайк для уродов во власти.
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04.08.2020 11:19 Ответить
+1
тупо ,товарищи,в ногу..!

"слухі" були про 20 млн.
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04.08.2020 11:10 Ответить
+1
Старая-новая схема закупки "тамифлю" заработала! Потом это всё говно на миллиарды спишут за сроком годности.
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04.08.2020 11:53 Ответить
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Несколько лет назад ходили слухи о том , что в Украине надо оставить порядка 8 млн. человек , теперь около 8 млн доз вакцины от коронавируса может получить Украина, странно всё это.
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04.08.2020 11:07 Ответить
тупо ,товарищи,в ногу..!

"слухі" були про 20 млн.
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04.08.2020 11:10 Ответить
Мы півроку тому чули про стотищмільйинів тестів... І де??? В Україні найменше у Світі охоплення ПЦР тестування...
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04.08.2020 11:09 Ответить
https://censor.net/ua/news/3211765/mayije_8_mln_doz_vaktsyny_vid_koronavirusu_moje_otrymaty_ukrayina_nastupnogo_roku_lyashko
на протязі 1 січня -31 грудня 2021.

НЕ ЗБРЕХАВ.

і ще раніше Росія за пропонує свою "вакцину" у кількості 35 млн доз для для України, і для всіх..всіх...

"зуб даю" )))
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04.08.2020 11:09 Ответить
Как раз хватит ментам прокурорам судьям слугам народа и прочим держслужбовцам.А народ вообще не нужен,особенно украинцы
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04.08.2020 11:11 Ответить
грядут новые распилы и откаты. этот ковид просто таки клондайк для уродов во власти.
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04.08.2020 11:19 Ответить
а может и не получить, либо бесплатной, либо платной. Не о чем.
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04.08.2020 11:20 Ответить
почніть вакціонуватись із своєї дибільної Зе-команди

більше здорових залишиться
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04.08.2020 11:25 Ответить
Старая-новая схема закупки "тамифлю" заработала! Потом это всё говно на миллиарды спишут за сроком годности.
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04.08.2020 11:53 Ответить
а может и не получить. еще пять месяцев до следующего года.
хз короче
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04.08.2020 12:15 Ответить
Хватит власти, членам их семей и любовницам, ну, и для отмазки, кому-то из группы риска, например, пенсионерам 85+.
В аптеки же для общего пользования будут поставлять на чисто коммерческой основе, непонятно от какого производителя, непонятно какой эффективности и безопасности, но по заранее очень понятной цене - от пяти тысяч гривен за дозу.
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04.08.2020 16:08 Ответить
 
 