РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10270 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
9 603 77

Главный санврач Ляшко спрогнозировал, когда возможна вспышка коронавируса в Украине: "С октября до апреля". ВИДЕО

Тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не являются положительными, и сегодня в Европе начинается вторая волна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, динамика по COVID-19 растет в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании.

"Мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября до апреля", - заявил он.

Ляшко также добавил, что в настоящее время система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но может быть вспышка количества случаев заражения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 108 новых случаев COVID-19, три человека умерли, всего 8,6 тыс. инфицированных, - Кличко

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 4 августа в Украине лабораторно подтвержден 1061 новый случай заболевания коронавирусом, 26 человек умерли.

карантин (16729) Минздрав (4903) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Ляшко, закрой свой брехливый рот. Во всей Европе, в Германии вчера вышел миллион людей на протесты против ЛОЖНОПАНДЕМИИ, ЛОЖНОКАРАНТИНА. Хватит людям втирать бред. Сатанва зеленая, геть из власти, в тюрьму вас нужно садить за бесовство и вранье.
показать весь комментарий
04.08.2020 10:54 Ответить
+10
Синоптик мля, якщо не в осені та весною однозначно !!))
показать весь комментарий
04.08.2020 10:56 Ответить
+10
а потім - з квітня до жовтня
показать весь комментарий
04.08.2020 10:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ляшко, закрой свой брехливый рот. Во всей Европе, в Германии вчера вышел миллион людей на протесты против ЛОЖНОПАНДЕМИИ, ЛОЖНОКАРАНТИНА. Хватит людям втирать бред. Сатанва зеленая, геть из власти, в тюрьму вас нужно садить за бесовство и вранье.
показать весь комментарий
04.08.2020 10:54 Ответить
Чего вы накинулись на Ляшко.По моей памяти в осенне-зимний период всегда происходила вспышка того же гриппа начиная с гонконгского в 60-х годов.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:34 Ответить
Он одобрил ложнопандемию, в связке с сатнистами нашей власти и мирового правительства. А у вас с чего такая любовь к нему?
показать весь комментарий
04.08.2020 13:13 Ответить
Шановна, я тут, на "Цензорі не від сьогодні, і багато людеймене знають. Так от, я і мої батьки перехворіли коронавірусом, на моїй вулиці з 10 будинків у 6 були хворі на коронавірус. Один мій сусід помервід ускладнень, викликаних коронавірусом. Я можу говорити те, що пережив. Місяць майже у мене просто попав. Тиждень був дуже важким, два тижні так собі і ще тиждень - до повного відновлення працездатності. А втрачених 7 кілограмів не набрав і досі. І це я робив платний тест. У приватній лабораторії. А на моїй вулиці такі тести робили лише у трьох будинках. Інші просто не хотіли витрачати гроші, тому далі сімейного лікаря не пішли. У телефонному режимі. До речі, мій сімейний лікар теж перехворіла. Отже, половина з тих, хто хворів, не потрапили ні у зведення, ні у статистику. Тому краще не пишіть дурниць. Будете писати тоді, коли будете знати, про що пишете.
показать весь комментарий
04.08.2020 13:47 Ответить
Россійскім духом рпцнутой російскопатріархатной набожной пахнєт.
ІМХО: Мєньше с нєкомпєтєнтнимі умствєнно-отсталимі попамі общайтєсь, і вмєсто проповєдєй о "лжевірусє" чітайтє научно-популярную літєратуру по мєдіцинє.
показать весь комментарий
04.08.2020 15:12 Ответить
В Испании тоже ложнопандемия была? Их мед система захлебнулась просто так?
Мне вот интересно, такие люди как ты, реально настолько тупые и в это же время деятельные или ты тут на зарплате?
Я бы на месте модераторов внимательнее присмотрелся к таким аккаунтам, были ведь уже сообщения из Европы, что они наблюдают активную деятельность дезинформаторов на службе кремля, которые пропагандируют не соблюдать карантин. У нас же страна с запредельным количеством олигофренов, которых такие кликуши могут убедить в чём угодно.
показать весь комментарий
04.08.2020 15:27 Ответить
Синоптик мля, якщо не в осені та весною однозначно !!))
показать весь комментарий
04.08.2020 10:56 Ответить
Ну если из химтрейлеров над страной заразу распылять будете, как в Казахстане, тогда да, тогда не удивляюсь твоей осведомленности.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:14 Ответить
Ага, с высоты 1,5 м, чтоб вирус подохнуть не успел...
показать весь комментарий
04.08.2020 14:52 Ответить
а потім - з квітня до жовтня
показать весь комментарий
04.08.2020 10:57 Ответить
КЛОУНОВИРУС
показать весь комментарий
04.08.2020 13:51 Ответить
О-па доморощенная Ванга объявилась .
показать весь комментарий
04.08.2020 10:58 Ответить
Кто его протянул на этот пост? В Германии на митинг вышло полтора миллиона против карантина,он хоть интересуется,что творится в мире?
показать весь комментарий
04.08.2020 10:59 Ответить
а сейчас типа роста нет?...
показать весь комментарий
04.08.2020 10:59 Ответить
Господи, что он несёт! Нет пи первой волны, ни второй, а есть одно распределение, и если данные достоверны, то дальнейшее поведение вполне предсказуемо. Так отзываются автомобили на миллиарды долларов. А то, что несёт Ляшко, это следствие непрофессионализма, если не чего-нибудь похлеще.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:02 Ответить
Прінципи плановой економікі нє распространяются на хаотічєскіє сістєми.
На самом дєлє повєдєніє віруса схоже с мєтєорологієй. Хоть із штанов випригівай, а больше чєм на пару нєдєль достовєрно спрогнозіровать нєвозможно.
показать весь комментарий
04.08.2020 15:15 Ответить
Дарагой мой! Ты понятия не имеешь как делаются подобные прогнозы. Возьми пакет Origin Lab (он бесплатный) и побалуйся по существу. Фантазировать не нужно, там десятки моделей, но можешь попробовать изобрести собственную. И не лезь в область, где ты профан. Модель - это не "метеорология", "медицина" и т.д., а конкретное математическое описание. У вас очень примитивное понятие о прогнозировании и как оно делается.
показать весь комментарий
04.08.2020 16:04 Ответить
Дарагой мой. Всє еті прогнози по Origin Lab настолько бєзрєзультатівни, что ВОЗ до сіх пор нє знаєт что с КОВІД-19 дєлать-то. Нікто нє просчітал до сіх пор повєдєніє і распространєніє ні одного із послєдніх вірусов. Просто потому что хаотічєскіє сістєми не могут бить смоделіровани в долгосрочной пєрспєктівє. Всє еті програми моделіруют повєдєніє сфєрічєского віруса в вакуумє. А в рєалє самі посилкі, стартовиє данниє коториє нужно вбівать в программу очєнь бистро мєняются (вірус мутіруєт, на вірус вліяют нєучтьонниє фактори і т.п.) І єслі ти нє знаєш что такое тєорія хаоса, і какоє огранічєніє она накладиваєт на моделірованіє, то с тєбя матєматік как с мєня балєріна
показать весь комментарий
04.08.2020 16:21 Ответить
Дурик, благодаря, в частности, использованию матмоделей для предсказаний я был внесён в справочник Маркуса "WhoIsWho In The World" навечно и дважды попадал в сотню самых известных в США людей. Достигнешь хотя бы таких же результатов, может и поговорим
показать весь комментарий
04.08.2020 16:33 Ответить
Навряд чи я досягну таких результатів, але я ж не знаю:
- може ти просто під чужим ім'ям;
- може в тебе вже деменція почалася і ти вже забувати елементарні речі почав;
- а може твої досягнення це просто трохи краще ніж постійні партаки та помилки ВОЗ.
В будь-якому випадку чітко видно що в 2019 році ніхто з використувачів матмоделей для прогнозування не зміг зробити нічого цілісного та корисного для контролю КОВІД-19. Жодна країна не знає що робити. Кожна робить по своєму.
показать весь комментарий
04.08.2020 17:01 Ответить
Головне - якщо ти дійсно математик ти не будеш спростовувати твердження про хаотичність цього процесу і розумієш межі власного прогнозування. А отже маєш визнати що в моєму пості є певне раціональне зерно.
показать весь комментарий
04.08.2020 17:03 Ответить
Я канєчно бил грубоват, но я нє люблю когда люді сєдомудят.
Настоящій учьоний нє прікриваєтся рєгаліямі, а отвєчаєт по суті.
І єслі ти нє согласєн с утвєрждєнієм относітєльно хаотічності процеса, то пліз об'ясні почєму нє согласєн і почєму нє счітаєш єго хаотічним.
показать весь комментарий
04.08.2020 17:12 Ответить
Цензор не место для дискуссий подобного рода.
показать весь комментарий
04.08.2020 18:14 Ответить
С сентября до сентября следующего года....
показать весь комментарий
04.08.2020 11:04 Ответить
Очень конкретно. А какого года, можно спросить, а то похоже на тык пальцем в небо.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:05 Ответить
А главврач Австралии только что выдал такой перл.
Все граждане обязаны в ночное время находится по домам.
Если полиция не застанет вас ночью дома, она прямо на месте оштрафует вас на 1812 долларов.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:10 Ответить
Швеция победила коронавирус без карантина
Во всех странах, где был введен карантин, неизбежна вторая волна коронавируса, потому что коллективный иммунитет не выработан. А вот Швеции это не угрожает: при минимальных, научно обоснованных карантинных мерах шведы уже вышли из эпидемии. Потери есть, но они невелики, зато экономика почти не пострадала. И в то время как на Европу и Америку - при ужасных потерях в экономике - уже обрушилась вторая волна, которая неизбежно соберет обильную жатву, Швеция вернулась к нормальной жизни.
Головний санлікар Ляшко спрогнозував, коли можливий спалах коронавірусу в Україні: "З жовтня до квітня" - Цензор.НЕТ 4058
https://storm100.livejournal.com/8160164.html
показать весь комментарий
04.08.2020 11:15 Ответить
Все же это феноменально.
Согласно новым правилам Минздрава, Беларусь и Швеция считаются в Украине "зеленой" зоной. Извиняюсь, а зачем в таком случае карантины, цветные зоны, Луцк и Тернополь? Я же так понимаю, опыт этих стран признан успешным?
Европа по западной границе признана "красной". Хотя, например, в Польше 14 активных случаев на 100 тыс., в Словакии - пять, в Венгрии - два. В Украине - 33, но все пребывающие оттуда должны или сдавать тест за минимум 1500 грн, или сидеть 14 дней.

PS. Методика и логика действий в этой бескомпромиссной и беспощадной борьбе вызывает все больше нехороших подозрений.

Например, объяснение, почему Киев считается "зеленой" зоной. Если пропустили на выходных, то рассказываю. Согласно методике Кабмина, столица должна была быть "оранжевой" зоной с соответствующими ограничениями.

Но нет. Потому что решили не учитывать в общую статистику... вспышки в общагах и других учреждениях. Это, мол, отдельные очаги и в оценку эпидемиологической ситуации это не входит. Кто не верит - ссылка на официальное объяснение.

Для усиления сигнала я бы еще посчитал подтвержденные случаи у проживающих в общагах в статистику регионов происхождения. Чего мелочиться?

Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/sergey-shcherbina/soglasno-novym-pravilam-minzdrava-belarus-i-shveciya-schitayutsya-v-ukraine-zelenoy-zonoy-a-zachem-togda-karantiny-i-cvetnye-zony-1512081.html
показать весь комментарий
04.08.2020 11:24 Ответить
Что значит, экономика почти не пострадала.
Там офигенный бум, валом инвестиций, нацбанку приходится скупать избыток валюты, что бы не допустить избыточное укрепление кроны.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:24 Ответить
https://regnum.ru/foreign/northern-europe/sweden.html СТОКГОЛЬМ , https://regnum.ru/news/2020-06-18.html 18 июня 2020 , 11:19 - REGNUM В эти минуты в Швеции проходит пресс-коференция министра финансов страны Магдалены Андерссон. Министр ознакомила журналистов с экономическим прогнозом своего ведомства, согласно которому ВВП Швеции в 2020 году сократится на 6%, а безработица по итогам года составит 9,3%. Об этом 18 июня сообщает шведское агентство SVT Nyheter.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2985462.html
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на https://regnum.ru/ ИА REGNUM .

Да и до коллективного иммунитета Швеции как до неба рачки. Сколько шведов переболело? А для колллективного иммунитета надо 70%. Да и то, если высокий титр антител к ковиду будет долго сохраняться, что далеко не факт.
показать весь комментарий
04.08.2020 14:57 Ответить
Во втором квартале 2020 года https://nv.ua/biz/economics/vvp-evrosoyuza-upalo-na-14-4-v-godovom-vyrazhenii-poslednie-novosti-50103428.html ВВП Евросоюза снизился на 14,4% , экономика еврозоны просела на 15%, https://nv.ua/biz/economics/ekonomika-germani-pokazala-rekordnoe-padenie-poslednie-novosti-50103298.html экономика Германии снизилась на 11,7% , а https://nv.ua/biz/economics/ekonomika-ssha-ruhnula-na-33-poslednie-novosti-50103226.html ВВП США - на рекордные 32,9% в пересчете на годовые темпы. За этот же период экономика Швеции просела около 7%, а годовое снижение из-за мировой конъюнктуры там ожидается в 4,5% (6% - это старый прогноз мирового банка).
А что касается болеющих, то это скорее проблема шведской медицины, а не отсутствия карантина. Так уровень выздоровевших у них самый низкий в Европе - всего 10,2%. Но все итоги нужно будет подводить по окончании года.
показать весь комментарий
04.08.2020 16:28 Ответить
А коллективного иммунитета Швеция достигла?
показать весь комментарий
04.08.2020 16:30 Ответить
Эта тема вообще бессмысленна для обсуждения, чисто теоретические размышления. Как с герпесом, которым заражено более 90% населения земли, но коллективного иммунитета от него не было и нет.
показать весь комментарий
04.08.2020 16:48 Ответить
Странно, а от кори Вы предлагали защищаться именно переболев ее диким штаммом... Неужели врали?
показать весь комментарий
04.08.2020 16:52 Ответить
Не махлюйте, никогда не предлагал, а говорил, что естественный иммунитет у переболевшего индивидума выше, чем у вакцинированного.
показать весь комментарий
04.08.2020 17:00 Ответить
А про то что смертность от осложнений кори в сотни раз выше, чем от прививок от нее Вы вспоминать упорно отказывались. И даже посчитать число смертей по Украине в случае, если все станут непривитыми и переболеют корью Вы тоже отказывались. Хотя, при известном проценте смертности это задача для школьник третьего класса (а некоторые и во втором ее решат).
показать весь комментарий
04.08.2020 17:11 Ответить
И сейчас тоже отказываюсь псевдо статистику обсуждать..
показать весь комментарий
04.08.2020 17:20 Ответить
Полагаете, что во всей Украине никто не умрет, если все откажутся от прививок и переболеют корью? Благодаря Вашей пламенной вере?Что так тяжело посчитать, если для развитых стран смертность от осложнений кори 0,1-0,2%, а в частично привитых популяциях (среди населения 90-95% привитых, среди заболевших - 80-90% непривитых ) она в прошлые года составляла около 0,05-0,07%?
показать весь комментарий
04.08.2020 17:25 Ответить
Полагаете, шведы, по выбранной ими стратегии, будут вечно болеть ковидом?
показать весь комментарий
04.08.2020 16:53 Ответить
Полагаю, что не только шведы.
показать весь комментарий
04.08.2020 17:01 Ответить
То есть шведы заплатили одной из самых высоких смертностей на 100 тыс населения в Европе за проверку ошибочной стратегии.
показать весь комментарий
04.08.2020 17:16 Ответить
Они заплатили за низкий уровень реакции и адекватности действий медсистемы с заболевшими. Хотя, реально, любая медсистема не сможет справится с лечением такого количества глубоких стариков, как в Швеции.
показать весь комментарий
04.08.2020 17:25 Ответить
А в соседней Норвегии все получилось. И в соседней Финляндии. И в достаточно близкой Дании. И даже в намного большей Германии.
показать весь комментарий
04.08.2020 17:28 Ответить
Очень правильно подметили, но и в этих странах карантин был классический, а не тотальный. Причем, обращаю внимание, что в Финляндии и Норвегии власти никого и нигде не принуждали носить маски и общественный транспорт продолжал работать.
показать весь комментарий
04.08.2020 17:39 Ответить
В Швеции 58% домохозяйств, где живет 1 человек. Такого уровня изоляции и дистанцирования хрен где еще добъешся. Да и школы и универы в Швеции закрыли и многие люди там сами пошли на ограничение контактов. Там уровень сознательности очень высок - принуждения к вакцинации нет, а срепень вакцинации от многих болезней выше 90%.
показать весь комментарий
04.08.2020 17:44 Ответить
Еще раз обращаю внимание, что в Финляндии и Норвегии власти никого и нигде не принуждали носить маски и общественный транспорт продолжал работать.
показать весь комментарий
04.08.2020 17:52 Ответить
Обращайте. Я же вам писал, что в тех странах очень сознательное население
https://www.segodnya.ua/ua/world/europe/zaoblachnye-ceny-na-maski-i-pustye-ulicy-ukrainka-rasskazala-kak-perezhivaet-pandemiyu-covid-19-finlyandiya-1426432.html Захмарні ціни на маски та порожні вулиці: українка розповіла, як переживає пандемію COVID-19 Фінляндія

Почему там подоражали маски сами догадаетесь?
показать весь комментарий
04.08.2020 20:43 Ответить
А вот так дела обстоят в Швеции на сегодня.
https://www.business-gazeta.ru/article/476243

https://coronavirusstat.ru/country/sweden/908774/

(последнюю ссылку проскрольте вниз)
показать весь комментарий
04.08.2020 17:46 Ответить
По первой ссылке
"Секрет успеха Швеции заключается в том, что ее эксперты остановились на стратегии, которая была реалистичной, устойчивой и научной. Цель состояла в том, чтобы не «бороться» с вирусом, но защищать старых и уязвимых, позволяя молодым людям с низким уровнем риска распространять вирус, заражаться вирусом и вырабатывать антитела, которые им понадобятся для того, чтобы бороться с подобными болезнетворными микроорганизмами. Теперь ясно, что этот подход был лучшим.
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/476243 "

1. как они защитили стариков мы уже видели.
2. Тех, кто переболел достаточно для коллективного иммунитета? тоже нет.
Провал по всем пунктам.
показать весь комментарий
04.08.2020 21:23 Ответить
Нужно не языком трындеть, а дело делать. Масштабы тестирования МИЗЕРНЫЕ. В США делают до миллиона тестов ЗА ДЕНЬ!!! Т.е., почти столько, сколько в Украине за все 5 месяцев! Вы новую вспышку не заметите с таким кол-вом тестов...
показать весь комментарий
04.08.2020 11:16 Ответить
фейковая "пандемия" - чудесный способ долго ловить рыбку в мутной воде
показать весь комментарий
04.08.2020 11:16 Ответить
емаё, губишь свои таланты, тебе бы в ставках на спорт прогнозы делать, один фиг не угадываешь никогда...
показать весь комментарий
04.08.2020 11:16 Ответить
Надо тебя и Степанова выгнать, и в железную клетку запереть.
И "пандемия" закончится.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:20 Ответить
Вы кого там в Австралии в клетку посадили? А, сами сидите? Ну, советы давать - не мешки ворочать.
показать весь комментарий
04.08.2020 14:59 Ответить
Ну да в аккурат под митинги и Майдан, когда люди могут выйти. Ну, короче, как говорил замполит в бре все уйдете на дембель )
показать весь комментарий
04.08.2020 11:20 Ответить
Не ну Генимально, весь холодный период года, ну с учетом что ввели карантин в Марте то получается год.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:21 Ответить
от сурдопереводчика пользы больше, чем от этого санврача
показать весь комментарий
04.08.2020 11:25 Ответить
Я так понял, что Украина будет в карантине до тех пор, пока ЗЕленых уродов вперед ногами не вынесем
показать весь комментарий
04.08.2020 11:27 Ответить
Ну понятно, что бы в школах, ВУЗах и садиках не топить...
показать весь комментарий
04.08.2020 11:35 Ответить
Власть с опозиции вместе с их сми обратилась в секту ковида организованую хозяевами денег тут они все социально близкие,чтоб людей в стойло загнать. Свободы людей им сташнее их непримеримых противоречий.
показать весь комментарий
04.08.2020 11:36 Ответить
Ванга Ляшко ...
показать весь комментарий
04.08.2020 11:48 Ответить
Спрогнозировал ,,,, дятел
показать весь комментарий
04.08.2020 11:55 Ответить
гаварящєсасущий рот ляшко чому ти зарплату отримуєш з наших налогів?
показать весь комментарий
04.08.2020 12:09 Ответить
Давайте меня в глав сан врачи! Я могу предсказать 100% период. С 05.08.2020 по 05.08.2021 -. это самое точное в мире предсказание!
показать весь комментарий
04.08.2020 12:14 Ответить
Еще 4 года карантина, смирись "свободолюбивое стадо" и стой на четырех-это твой удел.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:28 Ответить
Попал пальцем в небо, зебил! А почему не с января по декабрь!
показать весь комментарий
04.08.2020 12:35 Ответить
я бы его повесил на фонарном столбе
показать весь комментарий
04.08.2020 12:52 Ответить
із-за зєбидла при владі з дурачком ішаком, афєрістами коламойським і ахмєтовим ніякий зовнішній ворог не потрібен. вони самі швидко і успішно розвалять і розкрадуть країну.
показать весь комментарий
04.08.2020 12:56 Ответить
Саме в цей період очікуються найбільш протестні настрої проти цієї недолугої влади
показать весь комментарий
04.08.2020 13:08 Ответить
То ли вечер, то ли вторник...
показать весь комментарий
04.08.2020 14:20 Ответить
Превентивні заходи у жовтні щоб не було Майдану ІІІ?
показать весь комментарий
04.08.2020 14:55 Ответить
Повно шибко вумних. Звідки їх стільки набігло? Не треба нас дурити! Читайте-https://www.economics-prorok.com/2020/07/%d1%81%d0%b8%d0%bb%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0.html#more-109483
показать весь комментарий
04.08.2020 14:57 Ответить
Да да в это время еврееныша могут попросить культурно срыгнуть в ростов или еще куда нибудь.диктатура какая то рождается .
показать весь комментарий
04.08.2020 15:18 Ответить
кассандра лупоглазая, мля
показать весь комментарий
04.08.2020 15:43 Ответить
Вспышка это не эпидемия, не нужно из-за этого терроризировать весь народ.
показать весь комментарий
04.08.2020 15:58 Ответить
ковід це єдина вірусна хвороба, яка активізується восени та взимку??
показать весь комментарий
04.08.2020 16:18 Ответить
 
 