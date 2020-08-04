Главный санврач Ляшко спрогнозировал, когда возможна вспышка коронавируса в Украине: "С октября до апреля". ВИДЕО

Тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не являются положительными, и сегодня в Европе начинается вторая волна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, динамика по COVID-19 растет в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании.

"Мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября до апреля", - заявил он.

Ляшко также добавил, что в настоящее время система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но может быть вспышка количества случаев заражения.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 4 августа в Украине лабораторно подтвержден 1061 новый случай заболевания коронавирусом, 26 человек умерли.