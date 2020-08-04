Мендель о перемирии: Если с той стороны провоцируют на конфликт, а с этой не дают себя провоцировать - это проявление мудрости и преданности миру
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского считает, что объявленное неделю назад перемирие приносит свои результаты.
Об этом говорится в посте Юлии Мендель в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"За эту неделю украинская армия показала себя мудрой. Если с той стороны провоцируют на конфликт, а следовательно - и срыв шаткого режима прекращения огня, а с этой не дают себя провоцировать - это проявление мудрости и преданности миру. Ни один украинский воин ни был убит и ранен за эту неделю! Ни один! И это - главное", - написала она.
Пресс-секретарь Зеленского добавила, что идеального примирения вряд ли стоит ожидать: "На утоление человеческих эмоций, на упрочение новых условий требуется время. Стойкость - это то, что дополняет мудрость наших воинов".
Мендель напомнила: "Штаб ООС не устает повторять: к настоящим боевым действиям, защите территорий и людей готовы ежесекундно. Никто не обвинит украинскую армию в трусости. Она крепко и уверенно держит контроль и готова к действиям. Сила - это то, что характеризует наших воинов".
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РS. И ещё - пресс-секретарь не должен употреблять двусмысленные выражения типа "утоление эмоций", "крепко и уверенно держит". Ваши ролевые игры с Зелепухом малоинтересны...
Але так само дуже добре пам*ятаю (в лом тільки йти пошукати лінк), як 99% коментаторів у штанах (типу =сильна стать=, яка ще при цьому до штанів зразу автоматично приписує собі розум) стікали слиною і оргазмували, коли оцю мавпу призначили тим, ким призначили.
Аж заходилися тут =красівая, умная, маладая= і обливали брудом українських жінок. Ким тільки не називали Ірину Геращенко, яка всією душею вболіває за наших військових, як приклад. Повірили у зе-терендіння про те, що =умніца= виграла конкурс серед 4 тисяч кандидатів, потім двічі проковтнули, коли ця україноненависниця звинуватила ЗСУ в обстрілах =мірнага насілєнія=, Луценко двічі подавав запит від ГПУ на цю к**ву, але зе-кагал вперто мовчав, як прийнято у їхнього племені.
А що сталося, вумні ? Де ділася =краса= і =розум= цієї так облизаної вами дівки ?
Я не повторюватиму ті =епітети=, якими ви тепер її нагороджуєте, дуже треба.
Але знаю, що від стада марно сподіватися хоч мінімуму розумової діяльності: не здатні.
Мені начхати на її зовнішні дані, то тільки "сильна стать" бачить кореляцію між вродою і розумом та професійністю. От кобилиці все і поприписували зразу, аванси пороздавали, а тепер плюються.
Фу, які ви жалюгідні.