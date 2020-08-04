Мендель о перемирии: Если с той стороны провоцируют на конфликт, а с этой не дают себя провоцировать - это проявление мудрости и преданности миру

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского считает, что объявленное неделю назад перемирие приносит свои результаты.

Об этом говорится в посте Юлии Мендель в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"За эту неделю украинская армия показала себя мудрой. Если с той стороны провоцируют на конфликт, а следовательно - и срыв шаткого режима прекращения огня, а с этой не дают себя провоцировать - это проявление мудрости и преданности миру. Ни один украинский воин ни был убит и ранен за эту неделю! Ни один! И это - главное", - написала она.

Пресс-секретарь Зеленского добавила, что идеального примирения вряд ли стоит ожидать: "На утоление человеческих эмоций, на упрочение новых условий требуется время. Стойкость - это то, что дополняет мудрость наших воинов".

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Мендель напомнила: "Штаб ООС не устает повторять: к настоящим боевым действиям, защите территорий и людей готовы ежесекундно. Никто не обвинит украинскую армию в трусости. Она крепко и уверенно держит контроль и готова к действиям. Сила - это то, что характеризует наших воинов".