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Мендель о перемирии: Если с той стороны провоцируют на конфликт, а с этой не дают себя провоцировать - это проявление мудрости и преданности миру

Мендель о перемирии: Если с той стороны провоцируют на конфликт, а с этой не дают себя провоцировать - это проявление мудрости и преданности миру

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского считает, что объявленное неделю назад перемирие приносит свои результаты.

Об этом говорится в посте Юлии Мендель в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ

"За эту неделю украинская армия показала себя мудрой. Если с той стороны провоцируют на конфликт, а следовательно - и срыв шаткого режима прекращения огня, а с этой не дают себя провоцировать - это проявление мудрости и преданности миру. Ни один украинский воин ни был убит и ранен за эту неделю! Ни один! И это - главное", - написала она.

Пресс-секретарь Зеленского добавила, что идеального примирения вряд ли стоит ожидать: "На утоление человеческих эмоций, на упрочение новых условий требуется время. Стойкость - это то, что дополняет мудрость наших воинов".

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Мендель напомнила: "Штаб ООС не устает повторять: к настоящим боевым действиям, защите территорий и людей готовы ежесекундно. Никто не обвинит украинскую армию в трусости. Она крепко и уверенно держит контроль и готова к действиям. Сила - это то, что характеризует наших воинов".

Мендель о перемирии: Если с той стороны провоцируют на конфликт, а с этой не дают себя провоцировать - это проявление мудрости и преданности миру 01

Донбасс (26957) перемирие (1687) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+78
татышо?! а откуда тогда тяжёлых бортами везут?
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04.08.2020 11:00 Ответить
+63
Фраза за год ни разу не потеряла свою актуальность

Мендель про перемир'я: Якщо з того боку провокують на конфлікт, а з цього не дають себе провокувати – це прояв мудрості та відданості миру - Цензор.НЕТ 2933
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04.08.2020 11:21 Ответить
+56
Мендель о перемирии: Наша армия проявляет мудрость, игнорируя провокации врага: ни один наш воин не был убит или ранен - Цензор.НЕТ 4518
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04.08.2020 11:07 Ответить
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Я просто мечтаю о том времени,когда слово "Мендель",или "Мандель",точно и не упомню,украинцы просто забудут за ненадобностью...
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04.08.2020 20:30 Ответить
Да и вообще, лучше бы мы о ней никогда не знали, где зелёный её выкопал на наши головы? А, ну да, еврей еврейку видит издалека. вот оно что!
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04.08.2020 20:50 Ответить
До чего-же тупая овца, а эту свою "мудрость" всунь себе в жопу, ну или в другое место, сама знаешь куда. Неужели это по твоему и есть перемирие, когда враг постоянно обстреливает наших воинов, хотя наши в ответ молчат? Или как говорил клоун, чтоб наступил мир,- просто надо прекратить стрелять, ну и что, прекратил он стрелять, и что толку-то, когда противник не собирается этого делать. И это по твоему перемирие, мир наступил и конец войны??????
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04.08.2020 20:33 Ответить
Мендальвошка видала свій перл.
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04.08.2020 21:24 Ответить
Курва в окопы б вас на денек и шоб ****** хотя бы 82 м посмотреть бы на последствия
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04.08.2020 21:29 Ответить
До чего же неприятная мадам - несимпатичная, занимающаяся постоянным словоблудием, с непонятным статусом при Зелепухе. Я помню одно из ее выражений - "нужно сообщить населению..." Не нужно ничего сообщать, о тебе всё уже понятно. Запомни и передай своему укуренному зелёному г..дону, что с той стороны - росийские оккупационный войска...
РS. И ещё - пресс-секретарь не должен употреблять двусмысленные выражения типа "утоление эмоций", "крепко и уверенно держит". Ваши ролевые игры с Зелепухом малоинтересны...
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04.08.2020 22:20 Ответить
Прочитала коментарі. Мені коментувати цю кобилу не потрібно: я все сказала зразу.
Але так само дуже добре пам*ятаю (в лом тільки йти пошукати лінк), як 99% коментаторів у штанах (типу =сильна стать=, яка ще при цьому до штанів зразу автоматично приписує собі розум) стікали слиною і оргазмували, коли оцю мавпу призначили тим, ким призначили.
Аж заходилися тут =красівая, умная, маладая= і обливали брудом українських жінок. Ким тільки не називали Ірину Геращенко, яка всією душею вболіває за наших військових, як приклад. Повірили у зе-терендіння про те, що =умніца= виграла конкурс серед 4 тисяч кандидатів, потім двічі проковтнули, коли ця україноненависниця звинуватила ЗСУ в обстрілах =мірнага насілєнія=, Луценко двічі подавав запит від ГПУ на цю к**ву, але зе-кагал вперто мовчав, як прийнято у їхнього племені.
А що сталося, вумні ? Де ділася =краса= і =розум= цієї так облизаної вами дівки ?
Я не повторюватиму ті =епітети=, якими ви тепер її нагороджуєте, дуже треба.
Але знаю, що від стада марно сподіватися хоч мінімуму розумової діяльності: не здатні.
Мені начхати на її зовнішні дані, то тільки "сильна стать" бачить кореляцію між вродою і розумом та професійністю. От кобилиці все і поприписували зразу, аванси пороздавали, а тепер плюються.
Фу, які ви жалюгідні.
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04.08.2020 23:34 Ответить
очевидно, беременность оказалась временной и мундель снова вышла на сцену...
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05.08.2020 09:42 Ответить
Недав Бог розуму, цікаво по яким критеріям слуги демона беруть людей на роботу?
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05.08.2020 10:33 Ответить
Офигеть! Секретарша высказывается о государственной политике. Хотелось бы услышать еще мнение охранника, водителя, дворника и уборщицы для полного понимания данного вопроса.
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05.08.2020 11:00 Ответить
Дура, у нас война уже шесть лет, а не "провокации" и погибших 14 тысяч...
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07.08.2020 19:08 Ответить
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